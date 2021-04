Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 21 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 21 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Tutta colpa dell'amore, Segnali dal Futuro, La stirpe del male, Mai Stati Uniti, Una storia vera, La grande Gilly Hopkins, La rapina perfetta - The Bank Job., Occhio alla perestrojka.

Tutta colpa dell'amore: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Commedia, Sentimentale, 2002, durata: 108 Min)

Un film di Andy Tennant con Reese Witherspoon, Patrick Dempsey, Josh Lucas, Candice Bergen, Fred Ward, Mary Kay Place, Jean Smart, Ethan Embry, Melanie Lynskey, Mark Matkevich, Rhona Mitra e Dakota Fanning.



Tutta colpa dell'amore: Trailer ufficiale del film



Trama del Film Tutta colpa dell'amore: Melanie Carmichael, originaria dell'Alabama, è una stilista newyorkese di successo. La donna sta per convolare a nozze con lo scapolo più desiderato della città, Andrew Hennings. Ma per potersi sposare deve riuscire a risolvere un problema: la stilista infatti si era già unita in matrimonio ai tempi del liceo, con il suo amico d’infanzia dell’Alabama, il campagnolo Jake Perry.

Anche se la relazione sentimentale tra Jake e Melanie è terminata da oltre sette anni, i due non hanno ancora provveduto ad ufficializzare il divorzio. La donna è così costretta a tornare nella sua cittadina natia, nella speranza di riuscire a convincere il suo ex marito a firmare i documenti della separazione. Ma non sarà un’impresa semplice, Jake infatti è certo che tra lui e Melanie ci sia un legame indissolubile. Le resistenze del consorte finiranno per mettere in crisi la donna che, dopo averlo finalmente convinto a firmare, sentirà improvvisamente crollare tutte le sue certezze. La frequentazione di Jake e il contatto con i luoghi della sua giovinezza, porteranno Melanie a mettere tutto in discussione.

Segnali dal Futuro: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Fantascienza, 2099, durata: 121 Min)

Un film di Alex Proyas con Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler Canterbury, Ben Mendelsohn, Adrienne Pickering, Lara Robinson, Tamara Donnellan, Brett Robson e Jayson Sutcliffe.



Segnali dal Futuro: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Segnali dal Futuro: Il film inizia nel 1958 durante l'inaugurazione di una nuova scuola elementare. A un gruppo di bambini viene chiesto di fare dei disegni che verranno poi inseriti in una "capsula del tempo", un contenitore ermetico destinato a conservare intatti a distanza di numerosi anni gli oggetti che vi vengono inseriti. Una delle bambine, che sostiene di sentire misteriose voci, invece di un normale disegno inserisce nella capsula un foglio pieno di numeri apparentemente casuali. 50 anni dopo, nel 2008, una nuova generazione di studenti apre la capsula e ne studia il contenuto. Il foglio pieno di numeri finisce nella man di Caleb Myles, e dalle sue in quelle del padre, il professor Ted Myles. Ted scopre che quella lista di numeri apparentemente senza senso è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numero delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni. Approfondendo la sua analisi, Ted scopre anche che nel foglio vengono predetti tre eventi non ancora accaduti, uno dei quali sembrerebbe una catastrofe di proporzioni globali e coinvolgere in qualche modo anche lui e suo figlio. Quando Ted cerca di avvisare le autorità della sua scoperta e nessuno gli dà credito, sarà costretto ad agire personalmente per cercare di evitare i disastri predetti dal misterioso foglio. Contatterà quindi Diana Whelan e Abby, rispettivamente figlia e nipote dell'autrice del messaggio cifrato.

La stirpe del male: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Horror, 2014, durata: 89 Min)

Un film di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett con Zach Gilford, Allison Miller, Catherine Kresge, Stephanie Grote, Robert Belushi, Rex Baker, Steffie Grote e Sloane Coe.



La stirpe del male: Il trailer italiano del film



Trama del Film Innocenti bugie: Il film racconta la storia di Zach e Samantha McCall, una coppia di novelli sposi. Siccome Samantha è un’orfana e non conosce le proprie origini, Zach decide di documentare la loro vita insieme attraverso una videocamera. Dopo il matrimonio, gli sposini si recano in luna di miele nella Repubblica Dominicana, dove si sta celebrando il carnevale. Lì la coppia incontra una veggente che fa delle dichiarazioni inquietanti su Samantha.

Più tardi, sotto consiglio di un abitante del posto, gli sposi si recano in un locale segnato da strani simboli, dove vengono presi e drogati. L'indomani Samantha e Zach si svegliano nella loro stanza d’albergo, senza nessuna memoria di ciò che è successo la sera precedente. Poco dopo essere tornati dal viaggio di nozze, la donna scopre di essere incinta: amici e parenti sono felici per la bella notizia, ma ben presto Samantha comincia ad assumere degli strani atteggiamenti...

Mai Stati Uniti: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2013, durata: 90 Min)

Un film di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Ricky Memphis, Anna Foglietta, Ambra Angiolini, Giovanni Vernia, Maurizio Mattioli, Andrea Pittorino, Paolo Bessegato e Daniela Piperno.



Mai Stati Uniti: Il trailer del film



Trama del Film Mai Stati Uniti: Il film racconta le vicende di Antonio, un cameriere rovinato dalla passione per il gioco, Angela, una segretaria single divorata dall'ansia e dagli attacchi di panico, Nino un ex meccanico, divorziato e senza più lavoro, Carmen una precaria votata unicamente allo shopping e all'apparenza, Michele un giovanotto ingenuo cresciuto in uno zoo.

Insomma Angela, Dario, Carmen, Michele e Nino, a parte i guai, hanno ben poco in comune tra loro, anzi, a dirla tutta, neanche si conoscono.

Ma un giorno arriva la telefonata di un notaio che li convoca d'urgenza nel suo studio. E' lì che i cinque si incontrano per la prima volta e scoprono il motivo di quell'inaspettata chiamata: la lettura del testamento di un certo Vanni Galvani, che li ha nominati suoi eredi.

Ma che c'entrano loro con quell'illustre sconosciuto? Lo spiega il Notaio: Vanni Galvani era loro padre. Un uomo bizzarro, che ha sempre voluto vivere un'esistenza libera, senza legami e costrizioni. Alla fine della sua vita però ha sentito il rimorso di non essersi occupato dei suoi figli non riconosciuti. E adesso chiede loro scusa e li prega di perdonarlo. Adesso, per incassare l'eredità, tutti insieme devono portare le ceneri del padre negli Stati Uniti e spargerle in un lago dell'Arizona.

E così ha inizio il curioso viaggio di una famiglia che non è mai stata tale e che ancora non lo è...

Una storia vera: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Biografico, 1999, durata: 111 Min)

Un film di David Lynch con Richard Farnsworth, Harry Dean Stanton, Sissy Spacek, John Farley, Kevin Farley e Everett McGill.



Una storia vera: Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Una storia vera: Laurens, Iowa, anno 1994. Alvin Straight ha settantatré anni e uno stato di salute piuttosto precario: fatica a camminare, è diabetico, ha un enfisema polmonare dopo anni di sigarette e non ci vede bene. L’uomo vive con la figlia Rose, la quale soffre di un lieve ritardo mentale.

Un giorno Alvin scopre che suo fratello Lyle ha avuto un infarto. Sebbene i due non si vedono da dieci anni a causa di vecchi rancori, Alvin decide di andarlo a trovare per fare pace prima che sia troppo tardi per entrambi. Ciò significa partire dal tranquillo paesino di Laurens e arrivare fino a Mount Zion, nel Wisconsin, dove vive Lyle.

A causa della sua povera vista, Alvin non ha più la patente per guidare, così decide di percorrere i quattrocento chilometri che lo separano dal fratello a bordo di un vecchio tosaerba. Durante il tragitto, l’uomo ha l’occasione di conoscere molte persone che lo accompagneranno nel lungo viaggio. Ma la sua speranza è di arrivare a destinazione prima che lui, suo fratello o il tosaerba siano messi fuori gioco per sempre.

La grande Gilly Hopkins: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Commedia, Drammatico, Family, 2016, durata: 99 Min)

Un film di Stephen Herek con Sophie Nélisse, Kathy Bates, Glenn Close, Octavia Spencer, Julia Stiles, Billy Magnussen e Bill Cobbs.



La Grande Gilly Hopkins: Il trailer originale del film - HD



Trama del Film La Grande Gilly Hopkins: Da quando è stata abbandonata dalla sua mamma biologica, la dodicenne Gilly Hopkins è stata rifiutata da numerose famiglie affidatarie a causa del suo carattere irascibile e ribelle. In realtà il piano della ragazzina è di farsi respingere dalle famiglie in cui viene accolta, nella speranza di ricongiungersi con sua madre Courtney, che però non l’ha mai cercata.

La vita di Gilly cambia drasticamente con la nuova madre affidataria Maime Trotter, una donna generosa ed estremamente non convenzionale, che si prende cura anche di William Elliott, un bambino taciturno. Trotter non crede che Gilly sia una bambina incorreggibile, sebbene lei faccia tutto il possibile per dimostrare che non ha bisogno di nessuno. La ragazza continua la sua ribellione anche nella sua nuova scuola, ma trova una tenace avversaria nella signorina Harris, un’insegnante afroamericana che non raccoglie le sue provocazioni, esortandola invece a rendere costruttiva la sua rabbia.

Col passare del tempo Gilly inizia ad ambientarsi nella sua nuova vita, stringe una sincera amicizia con la compagna di scuola Agnes e si affeziona a Mr. Randolph, il vicino di casa cieco. Proprio quando inizia a sentirsi finalmente amata e necessaria in questa famiglia allargata, improvvisamente appare Nonnie, la sua nonna materna, che solo recentemente ha scoperto l'esistenza di sua nipote.

La rapina perfetta - The Bank Job: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Thriller, 2008, durata: 112 Min)

Un film di Roger Donaldson con Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, James Faulkner, Daniel Mays, Craig Fairbrass, Michael Jibson, Georgia Taylor e Alki David.



La rapina perfetta - The Bank Job: Il Trailer ufficiale del film



Trama del Film La rapina perfetta - The Bank Job: Siamo a Londra nel 1971: venditore di automobili con grossi problemi economici, Tyler Leather, sposato e padre di famiglia, non è mai stato uno stinco di santo, ma si è sempre tenuto alla larga dai grossi giri criminali, preferendo dedicarsi a furti di macchine e altri piccoli reati. Ma quando la sua amica Martine - una bellissima modella che proviene dal suo stesso quartiere - gli offre su un piatto d'argento la possibilità di effettuare una rapina che pare a prova di bomba ad una banca di Baker Street, Terry non è in grado di rifiutare quella che sembra l'ultima occasione per saldare i debiti e ricominciare una nuova vita. L'obiettivo di Martine sono le cassette di sicurezza, strapiene di contanti e gioielli: Quello che Terry e la sua banda non sanno è che la rapina ha in realtà lo scopo di recuperare delle foto compromettenti riguardanti un componente della famiglia reale inglese, contenute in una cassetta di proprietà di un certo Michael X, rivoluzionario nero, tenuto sotto stretta osservazione dall'MI5, il servizio segreto interno britannico.

Super Eruption , in onda alle 21.20 su Cielo : film azione, avventura, drammatico del 2011 di Matt Codd, con Richard Burgi, Juliet Aubrey, MyAnna Buring e Alex Wyndham.

, in onda : film azione, avventura, drammatico del 2011 di Matt Codd, con Richard Burgi, Juliet Aubrey, MyAnna Buring e Alex Wyndham. Occhio alla perestrojka , in onda alle 21 su Cine34 : film comico, commedia del 1990 di Castellano e Pipolo, con Jerry Calà, Ezio Greggio, Corinne Clery, Rodolfo Laganà, Marina Giulia Cavalli, Marina Kalinina, Guido Nicheli, Mattia Sbragia, Pippo Santonastaso e Jeanett Vredeveld.

, in onda : film comico, commedia del 1990 di Castellano e Pipolo, con Jerry Calà, Ezio Greggio, Corinne Clery, Rodolfo Laganà, Marina Giulia Cavalli, Marina Kalinina, Guido Nicheli, Mattia Sbragia, Pippo Santonastaso e Jeanett Vredeveld. Ruslan, in onda alle 21.05 su 20: film azione, thriller del 2009 di Jeff King, con Steven Seagal, Mike Dopud, Inna Korobkina, Igor Jijikine, Zak Santiago, Laura Mennell e Aleks Paunovic.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

