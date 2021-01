Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 20 Gennaio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 20 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Qualcosa di speciale, Alice in Wonderland, The Silent Man, La cuoca del presidente, La Quinta Onda, Nome di Donna, Alexander, Tutto molto bello, Chateau Meroux - Il vino della vita, Tutte le cose che non sai di lui, Point Break.

Qualcosa di speciale: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Drammatico, Sentimentale, 2009, durata: 124 Min)

Un film di Brandon Camp con Jennifer Aniston, Aaron Eckhart, Martin Sheen, Sasha Alexander, Judy Greer, Dan Fogler, Gina Holden, Joe Anderson, John Carroll Lynch, Frances Conroy, Michelle Harrison e Michael Kopsa.



Qualcosa di speciale: Il trailer del film con Jennifer Aniston e Aaron Eckhart



Trama del Film Qualcosa di speciale: Ryan Burke è uno scrittore di successo, divenuto uno stimato guru dopo aver pubblicato un libro su come superare la perdita di una persona cara. L'idea del libro gli venne in seguito alla morte dell'amata moglie, scomparsa a causa di un tragico incidente automobilistico.

Mentre Ryan si trova a Seattle per tenere uno dei suoi tanti seminari sull'elaborazione del lutto, incontra per caso Eloise Chandler, l'affascinante proprietaria di un negozio di fiori. Tra i due nasce subito una forte attrazione, ma Eloise - scoraggiata dalle troppe delusioni amorose avute in passato - in principio rifiuta gli inviti di Ryan ad uscire assieme.

Dopo esser riuscito a convincere la fioraia a incontrarsi per una cena, i due iniziano a frequentarsi e a provare dei forti sentimenti reciproci. Tuttavia, sebbene Ryan sia uno stimato esperto nel superamento dei lutti, lui in realtà non è mai riuscito ad elaborare il dolore per la perdita della moglie. Dal canto suo, Eloise ha ancora paura di soffrire per amore e non riesce a lasciarsi andare. Per vivere le proprie vite, Ryan ed Eloise devono imparare a lasciarsi le sofferenze del passato alle spalle...

Alice in Wonderland: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Fantasy, Avventura, 2010, durata: 110 Min)

Un film di Tim Burton con Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Crispin Glover, Alan Rickman, Michael Sheen, Christopher Lee, Leo Bill, Matt Lucas, Stephen Fry e Eleanor Tomlinson



Alice in Wonderland: il trailer in italiano del film di Tim Burton

Trama del Film Alice in Wonderland: Il film ha per protagonista Alice Kingsleigh, una giovane ragazza che sogna una vita avventurosa.

Quando lo sgradevole lord Hamish Ascot la chiede in sposa, Alice si rifiuta di prendere una decisione e fugge nel bosco. Qui, la ragazza si imbatte nel Bianconiglio e l'incontro fa riaffiorare vaghi ricordi del passato. Convinta di aver già conosciuto la frettolosa creatura, Alice la segue dentro una grande buca e si ritrova in una stanza, che ha per unica via di fuga una minuscola porta.

Rimpicciolita grazie ad una pozione, Alice incontra gli strampalati gemelli Pincopanco e Pancopinco, il Ghiro e il Dodo. Tutti sono molto felici di vederla dal momento che, come le spiega il saggio Brucaliffo, lei è destinata ad uccidere il temibile Ciciarampa nel Giorno Gioiglorioso.

Proprio quando Alice inizia a percepire di essere già stata nel Sottomondo, IIosovic Stayne, braccio destro della perfida Regina Rossa, attacca il gruppo in sella al feroce Grafobrancio. Alice riesce a fuggire e lo Stregatto, l'unico ad essere certo che lei sia la vera Alice della profezia, la conduce nel giardino del Cappellaio Matto...

The Silent Man: il film Stasera in Tv su La7 alle 21.45

(Biografico, Drammatico, Thriller, 2017, durata: 103 Min)

Un film di Peter Landesman con Liam Neeson, Diane Lane, Maika Monroe, Ike Barinholtz, Michael C. Hall, Wendi McLendon-Covey, Josh Lucas, Marton Csokas, Noah Wyle, Kate Walsh, Tony Goldwyn, Brian d'Arcy James, Tom Sizemore e Julian Morris.



The Silent Man: Secondo trailer italiano del film - HD



Trama del Film The Silent Man: Il film si ispira alla vera storia del più famoso informatore segreto della storia degli Stati Uniti: Mark Felt, vice-direttore dell'FBI, che è stato "Gola profonda", la fonte anonima dello scandalo Watergate negli anni 70.

Per oltre trent'anni, la misteriosa identità dell'informatore segreto ha suscitato un'intensa curiosità da parte dell'opinione pubblica e una serie di speculazioni, fino a quando, nel 2005, in un articolo apparso su Vanity Fair, Felt non ha ammesso di essere stato lui. Malgrado il suo nome sia ormai di dominio pubblico da un decennio, in pochi conoscono la vita professionale e privata del brillante e intransigente Felt, che rischiò, e in ultima istanza sacrificò, ogni cosa, compresa la famiglia, la carriera e persino la libertà, per rendere note le informazioni di cui era a conoscenza...

La cuoca del presidente: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Commedia, 2012, durata: 95 Min)

Un film di Christian Vincent con Catherine Frot, Hippolyte Girardot, Jean d'Ormesson, Arthur Dupont, Brice Fournier, Jean Marc Roulot, Arly Jover, Joe Sheridan, Philippe Uchan e Hervé Pierre.



La cuoca del presidente: Il trailer italiano del film



Trama del Film La cuoca del presidente: Hortense Laborie lavora come cuoca in una sperduta stazione di ricerca in Antartide. Poi, un flashback ci riporta a quattro anni prima, quando Hortense, che vive e lavora nella sua fattoria produttrice di tartufi nel Périgord, viene scelta come cuoca privata del Presidente della Repubblica Francese. Dopo essere stata istruita sul rigido protocollo, le viene detto che al Presidente piace la cucina casalinga e così Hortense inizia con ricette semplici, ma raffinate. I piatti vuoti che vengono riportati in cucina la convincono che è sulla buona strada. Solo pochi giorni dopo, il Presidente la riceve per un incontro privato, in cui le rivela che è stanco della cucina di palazzo e le chiede di portare in tavola "il meglio della Francia". Hortense è conquistata dal Presidente e da quel momento in poi cucina con dedizione e raffinatezza ancora maggiori, alla ricerca di antiche ricette e dei migliori ingredienti...

La Quinta Onda: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Thriller, Drammatico, Fantascienza, 2016, durata: 112 Min)

Un film di J Blakeson con Chloë Grace Moretz, Liev Schreiber, Maika Monroe, Nick Robinson, Maria Bello, Maggie Siff, Ron Livingston, Marc John Jefferies, Tony Revolori e Terry Serpico.



La Quinta Onda: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film La Quinta Onda: Il film racconta la storia dell'adolescente Cassie, che vive con la famiglia nelle vicinanze di Cleveland, in Ohio. Le dinamiche serene e tranquille del piccolo sobborgo vengono sconvolte da un'imponente astronave, che appare misteriosamente cominciando a girare attorno al pianeta. Dopo dieci giorni gli alieni, scatenano una guerra, iniziando a sterminare gli umani con diversi attacchi, noti come "onde": la Prima Onda colpisce tutta la rete elettrica; la Seconda Onda causa un terremoto talmente potente da far tremare l’intero pianeta e modifica la geologia della Terra; la Terza Onde diffonde un'epidemia in tutto il globo.

La popolazione viene decimata e la Quarta Onda permette agli Altri, così sono chiamati gli alieni, di discendere sul suolo terrestre per impossessarsi del cervello dei sopravvissuti e uccidere gli ultimi umani rimasti in vita. Con il padre e il fratello minore Sam, Cassie cerca rifugio, ma a causa di un incidente i tre si separano. Mentre i sopravvissuti aspettano una preannunciata Quinta Onda, Cassie cerca disperatamente il fratellino...

Nome di Donna: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, 2018, durata: 98 Min)

Un film di Marco Tullio Giordana con Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Bebo Storti, Anita Kravos, Stefano Scandaletti, Adriana Asti, Michela Cescon, Laura Marinoni, Renato Sarti, Patrizia Punzo, Patrizia Piccinini, Vanessa Scalera, Linda Carini e Stefania Monaco



Nome di Donna: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Nome di Donna: Il film narra la storia di Nina, una giovane madre single che all'inizio dell'estate decide di lasciare Milano e di trasferirsi con la figlia in un paesino della bassa Lombardia. Qui Nina trova impiego in una prestigiosa clinica privata per anziani, dove ha modo di relazionarsi con le altre donne che vi lavorano, alcune italiane e molte straniere. Questo luogo elegante e quasi fiabesco, però, cela uno scomodo segreto, legato al torbido sistema di favori messo in piedi da Marco Maria Torri, il manager della struttura. Quando Nina scoprirà tutto, verrà inizialmente isolata dalle colleghe, preoccupate di perdere il posto di lavoro. Ma ben presto troveranno tutte la forza di affrontare il direttore e lanciarsi in un'avvincente battaglia per i loro diritti e la loro dignità di donne.

Alexander: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Guerra, Storico, 2004, durata: 173 Min)

Un film di Oliver Stone con Colin Farrell, Jared Leto, Anthony Hopkins, Rosario Dawson, Angelina Jolie, Jonathan Rhys Meyers, Val Kilmer, Rory McCann, Gary Stretch, Ian Beattie, Raz Degan, Laird Macintosh, Francisco Bosch, Christopher Plummer, Joseph Morgan, Brian Blessed, Erol Sander e Connor Paolo.



Alexander: il trailer del film



Trama del Film Alexander: Il faraone Tolomeo narra alla sua corte la storia di Alessandro, figlio del re macedone Filippo e di Olimpiade.

Quest'ultima vorrebbe plasmarlo sul modello dell'indomito Achille e assicurarsi che sia un re glorioso. Il giovane Alessandro intraprende l'addestramento militare con Efestione, studia i miti antichi e la filosofia con il maestro Aristotele e rende orgoglioso suo padre, addomesticando il fiero cavallo Bucefalo.

Anni dopo, la seconda moglie di Filippo, Euridice figlia di Attalo, sta per dare un nuovo erede al re macedone. Olimpiade suggerisce a suo figlio di creare una propria discendenza prima di partire per la guerra, così da non dover temere di perdere il trono.

Il ragazzo, tuttavia, rifiuta poiché innamorato di Efestione. Alla morte di Filippo, Alessandro gli succede e guida le sue truppe a Gaugamela per affrontare il leggendario esercito persiano di Dario...

Tutto molto bello: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 2014, durata: 90 Min)

Un film di Paolo Ruffini con Paolo Ruffini, Frank Matano, Gianluca Fubelli, Nina Senicar, Enzo Ghinazzi, Chiara Francini, Paolo Calabresi, Chiara Gensini, Ahmed Hafiene, Angelo Pintus e Simone Colombari.



Tutto molto bello: Il trailer del film - HD



Trama del Film Tutto molto bello: Il film vede protagonisti Giuseppe e Antonio, due personaggi agli antipodi. Giuseppe 33 anni mette il senso del dovere prima di tutto, il che per un impiegato all'Agenzia delle Entrate, significa essere un acerrimo nemico per parecchie persone. Giuseppe è infatti osteggiato da tutta la famiglia della moglie Anna per aver inflitto una salatissima "stangata" al padre Marcello, proprietario di un negozio di scarpe. Ad aggravare ulteriormente la situazione, nell'occasione del controllo fiscale Giuseppe gli ha pure messo incinta la figlia. Antonio 28 anni, scanzonato, socievole e generoso, sembra vivere in un pianeta parallelo in cui avere sempre fiducia del prossimo è la cosa più naturale e ovvia. Se Giuseppe non da mai del tu a persone appena conosciute, Antonio non fa altro che affibbiargli dei nomignoli. I due si incontrano in ospedale davanti alle culle dei neonati...

Altri film questa sera in TV:

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: