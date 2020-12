Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 2 Dicembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Lo chiamavano Jeeg Robot, La Vedova Winchester, Magic in the Moonlight, Immaturi, True Lies. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Gigi, che spettacolo, L'alligatore, Il silenzio dell'acqua, Atlantide - Storie di uomini e di mondi, Chi l'ha visto?, X Factor 2020.

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 2 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Lo chiamavano Jeeg Robot, La Vedova Winchester, Magic in the Moonlight, Immaturi, True Lies, The Legend of Tarzan, Il Processo di Norimberga, We Are Marshall.

I Migliori Film in TV oggi in prima serata

Lo chiamavano Jeeg Robot: stasera in tv su Rai Movie alle 21.10

(Azione, Drammatico, 2015, durata: 112 Min)

Un film di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli, Francesco Formichetti, Salvatore Esposito, Antonia Truppo, Stefano Ambrogi, Maurizio Tesei, Gianluca Di Gennaro e Daniele Trombetti.



Lo chiamavano Jeeg Robot: Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Lo chiamavano Jeeg Robot: Enzo Ceccotti è un ragazzo che vive di espedienti nella periferia di Roma, si nutre di budini alla vaniglia e guarda solo dvd pornografici. Un giorno, inseguito dalla polizia per il furto di un orologio, si tuffa nel Tevere e lì viene a contatto con una sostanza radioattiva, che una volta tornato a casa gli causa un terribile malessere. Superata la notte e apparentemente guarito, si organizza per un nuovo colpo, commissionatogli da Lo Zingaro, che capeggia una piccola gang di criminali. A casa di uno dei suoi complici, Enzo incontra Alessia una ragazza con problemi mentali, che si comporta come una bambina, fa fatica a distinguere tra finzione e realtà e ha una vera e propria ossessione per il cartone animato Jeeg Robot d'acciaio.

Durante un incontro con alcuni corrieri di droga, Enzo rimane coinvolto in una sparatoria, si prende una pallottola e fa un volo di diversi metri. Inspiegabilmente rimane illeso e realizza così di avere dei "superpoteri", acquisiti grazie alla sostanza radioattiva: oltre all'invulnerabilità, possiede anche una forza sovrumana

La Vedova Winchester: stasera in tv su Rai 4 alle 21.20

(Horror, Thriller, 2018, durata: 99 Min)

Un film di Michael e Peter Spierig con Helen Mirren, Jason Clarke, Sarah Snook, Angus Sampson, Laura Brent, Tyler Coppin, Emm Wiseman, Alice Chaston, Bruce Spence, Eamon Farren, Finn Scicluna-O'Prey e Michael Carman.



La Vedova Winchester: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film La Vedova Winchester: Il film, basato su una storia vera, racconta la vicenda di Sarah Winchester ereditiera della celebre industria delle armi Winchester. La donna convinta di essere perseguitata dalle anime uccise dai fucili dell'azienda di famiglia, dopo la morte improvvisa di suo marito e di suo figlio, dedica giorno e notte alla costruzione di una enorme magione progettata per tenere a bada gli spiriti maligni. Ma quando lo scettico psichiatra Eric Price, viene inviato nella tenuta per valutare il suo stato mentale, scopre che la sua ossessione non è poi così folle.

L'imponente edificio - che si trova a San Jose, in California - è una dimora senza fine: edificato per decenni, settimana dopo settimana, 24 ore al giorno, è alto sette piani e contiene centinaia di stanze. Quello che può a prima vista sembrare come il mostruoso monumento della follia di una ricca donna disturbata però, altro non è che una prigione e un rifugio per centinaia di spettri vendicativi, alcuni dei quali particolarmente interessati a perseguitare la sua famiglia...

Magic in the Moonlight: stasera in tv su Iris alle 21

(Commedia, 2014, durata: 98 Min)

Un film di Woody Allen con Emma Stone, Colin Firth, Marcia Gay Harden, Hamish Linklater, Jacki Weaver, Eileen Atkins, Erica Leerhsen, Simon McBurney, Jeremy Shamos e Kenneth Edelson.



Magic in the Moonlight: Il trailer italiano - HD



Trama del Film Magic in the Moonlight: Il film segue le vicende dell'inglese Stanley Crawford, un grande mago conosciuto in tutto il mondo come Wei Ling Soo, illusionista cinese. Un giorno l'uomo viene contattato da Howard Burkan, collega e amico, che gli chiede di sbugiardare una giovane sensitiva, Sophie Baker, che si trova in Europa temporaneamente, ingaggiata dalla famiglia Catledge, molto vicina a Howard.

Non è la prima volta che Stanley si trova ad affrontare una situazione del genere. Anche in questa occasione il sospetto è che la donna voglia accaparrarsi il cospicuo patrimonio del rampollo Brice, che già ha perso la testa per lei, entrando anche nelle grazie della probabile futura suocera, Grace. E Stanley effettivamente ha ragione. Quello che non sa, tuttavia, è che dietro questo apparente inganno c'è lo zampino proprio di Howard che, invidioso del successo dell’illusionista, a suo parere ingiustificato, ha deciso di tendergli una trappola...

Film che vale la pena vedere stasera in TV:

Immaturi, in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 2011 di Paolo Genovese, con Ambra Angiolini, Raoul Bova, Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Barbora Bobulova, Paolo Kessisoglu, Anita Caprioli, Giulia Michelini, Luisa Ranieri, Alessandro Tiberi, Maurizio Mattioli e Giovanna Ralli.

: film commedia del 2011 di Paolo Genovese, con Ambra Angiolini, Raoul Bova, Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Barbora Bobulova, Paolo Kessisoglu, Anita Caprioli, Giulia Michelini, Luisa Ranieri, Alessandro Tiberi, Maurizio Mattioli e Giovanna Ralli. True Lies, in onda alle 21 su 20 : film thriller d'azione del 1994 di James Cameron, con Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton, Tia Carrere, Eliza Dushku, Grant Heslov, Art Malik, Marshall Manesh, Jane Morris, Dieter Rauter, Crystina Wyler, Katsy Chappell e Charlton Heston.

: film thriller d'azione del 1994 di James Cameron, con Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton, Tia Carrere, Eliza Dushku, Grant Heslov, Art Malik, Marshall Manesh, Jane Morris, Dieter Rauter, Crystina Wyler, Katsy Chappell e Charlton Heston. The Legend of Tarzan, in onda alle 21.15 su Italia 1 : film d'azione e avventura del 2016 di David Yates, con Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Ella Purnell, Djimon Hounsou e John Hurt.

: film d'azione e avventura del 2016 di David Yates, con Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Ella Purnell, Djimon Hounsou e John Hurt. Il Processo di Norimberga, in onda alle 21.45 su La7: film drammatico storico del 2000 di Yves Simoneau, con Alec Baldwin, Brian Cox, Christopher Plummer, Jill Hennessy, Christopher Heyerdahl, Roger Dunn, David McIlwraith, Christopher Shyer, Hrothgar Mathews e Herbert Knaup.

Altri film questa sera in TV:

We Are Marshall, in onda alle 21.10 su Paramount Network : film drammtico del 2006 di McG, con Matthew McConaughey, Matthew Fox, Anthony Mackie, David Strathairn, Kate Mara, January Jones, Kimberly Williams-Paisley, Arlen Escarpeta, Robert Patrick e Brian Geraghty.

: film drammtico del 2006 di McG, con Matthew McConaughey, Matthew Fox, Anthony Mackie, David Strathairn, Kate Mara, January Jones, Kimberly Williams-Paisley, Arlen Escarpeta, Robert Patrick e Brian Geraghty. Los Angeles di fuoco, in onda alle 21.20 su Cielo : film azione, avventura, fantascienza del 2018 di Sean Cain, con Matthew Atkinson, Lexi Johnson, Eric Etebari, Harry Van Gorkum, Tom Schanley, V. Gabriella Platt, Matthew Willig, Matt Riedy e Amy Paffrath.

: film azione, avventura, fantascienza del 2018 di Sean Cain, con Matthew Atkinson, Lexi Johnson, Eric Etebari, Harry Van Gorkum, Tom Schanley, V. Gabriella Platt, Matthew Willig, Matt Riedy e Amy Paffrath. Delitto sulla Loira - Il Mistero del corpo senza testa, in onda alle 21.10 su Top Crime: film giallo del 2015 di Eric Duret, con Claire Borotra, Antoine Duléry, Yann Sundberg, Héléna Soubeyrand, Guillaume Clérice, Clémence Thioly e Guillaume Ducreux.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: