Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 19 Maggio 2021

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 19 Maggio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Non c'è campo, Killerman, Professore per amore, Act of Valor, Un'Impresa da Dio, I tre giorni del Condor.

Non c'è campo: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Commedia, 2017, durata: 90 Min)

Un film di Federico Moccia con Vanessa Incontrada, Claudia Potenza, Corrado Fortuna, Gian Marco Tognazzi, Neva Leoni, Leonardo Pazzagli, Beatrice Arnera, Mirko Trovato, Caterina Biasiol, Serena Iansiti, Eleonora Gaggero e Valeria Fabrizi.



Non c'è campo: Il trailer del film - HD



Trama del Film Non c'è campo: La professoressa Laura, votata al lavoro di insegnante e ispiratrice di giovani menti, organizza per la classe una gita nel borghetto pugliese dove vive e produce l'artista internazionale Gualtiero Martelli. In compagnia della collega Alessandra, Laura parte a bordo del pullman zeppo di alunni impazienti, tra i quali ci sono anche Francesco, Flavia e Valentina. Giunti a destinazione nel piccolo paese salentino, i ragazzi, assuefatti al tap tap e ai trilli delle notifiche, sono i primi ad accorgersi che laggiù, oh no, Non c'è campo! Anche le adulte sono preoccupate di fronte al black out telematico. Laura non sa come contattare il marito Andrea e la figlia Virginia che la aspettano a casa. La stimolante visita culturale di una settimana si preannuncia una difficile prova di astinenza da smartphone, ora accessorio inutile; gli istinti frenati di comunicazione compulsiva scatenano reazioni imprevedibili, segreti inconfessabili e nuovi amori. In un percorso di riscoperta per gli adulti e di formazione per i giovani, la gita sarà per tutti un momento di crescita e di svolta, grazie ad un rapporto senza filtri...

Killerman: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2019, durata: 112 Min)

Un film di Malik Bader con Liam Hemsworth, Emory Cohen, Diane Guerrero, Zlatko Buric, Suraj Sharma, Nickola Shreli, Mike Moh, Malik Bader, Julia Vasi e Coletrane Williams.



Killerman: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Killerman: Il film vede protagonista Moe Diamond: un giovane criminale di New York che, insieme al suo amico Bobby "Skunk" Santos, si occupa di riciclaggio di denaro sporco e di vendere merce di contrabbando per il boss locale, nonché zio di Skunk, Perico. Durante un lavoro, Moe e Skunk vengono contattati dal boss, che vieta all’ultimo momento ai ragazzi di riciclare una grossa somma di denaro. I due decidono così di far fruttare quei soldi, investendoli in droga, ma vengono scoperti e si ritrovano coinvolti in una sparatoria con la polizia. In seguito allo scontro, mentre Skunk se la cava solo con qualche ferita, Moe perde invece la memoria: il giovane non ricorda più nulla, né di essere un criminale, né tanto meno di come è entrato in possesso dei milioni di dollari che si ritrova tra le mani. Come se non bastasse, oltre a non ricordarsi più nemmeno di Skunk o della sua fidanzata Lola, Moe scopre di essere braccato in una duplice morsa letale: da un lato la polizia newyorkese, dall’altra una serie di gangster spietati in cerca di vendetta...

Professore per amore: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, Sentimentale, 2014, durata: 106 Min)

Un film di Marc Lawrence con Hugh Grant, Marisa Tomei, J.K. Simmons, Allison Janney, Bella Heathcote, Olivia Luccardi, Chris Elliott, Aja Naomi King, Frank Harts, Annie Q. e Jason Antoon.



Professore per amore: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Professore per amore: Nel 1998 Keith era all'apice della fama come sceneggiatore: autore di un film di successo che gli era valso l'Oscar, una bellissima moglie, un figlio, un grande senso dell'umorismo e un fascino tutto British.

Quindici anni dopo Keith, sulla soglia dei 50, non scrive da tempo, è divorziato, sull'orlo del lastrico. Lontano da Hollywood, si trasferisce per tenere un corso di sceneggiatura in un'università fuori New York, a Binghamton. L'idea di insegnare e di lasciare la città non lo alletta per nulla, ma l'uomo spera di tirar su un po' di soldi e riacquistare un po' di autostima, magari seducendo qualche giovane studentessa. Mai e poi mai avrebbe immaginato di incontrare Holly, una donna, madre single, che cambierà la sua vita e, soprattutto, di appassionarsi così tanto all'insegnamento, che si rivelerà una vera e propria seconda chance per diventare un uomo migliore.

Act of Valor: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Thriller, Avventura, 2012, durata: 110 Min)

Un film di Mike McCoy e Scott Waugh con Alex Veadov, Roselyn Sanchez, Nestor Serrano, Alexander Asefa, Timothy Gibbs e Carla Jimenez.



Act of Valor: Il trailer italiano del film



Trama del Film Act of Valor: Il film segue le vicende di una squadra di Navy Seals inviati in Costa Rica a seguito del rapimento di due agenti della CIA, Walter Ross e Lisa Morales. Entrambi sono sulle tracce di un grande trafficante di droga, Mikhail "Christo" Troykovich, che grazie ai suoi uomini uccide Ross e tiene in ostaggio la donna nella giungla sottoponendola a tortura. In suo soccorso partono da Coronado sette Navy Seals che, una volta arrivati, sentono le urla dell’agente provenire da un campo di prigionia. Così decidono di intervenire immediatamente e, nell’azione di salvataggio uno di loro, Mikey, viene ferito a un occhio. La missione va comunque a buon fine e, nella fuga, la Morales riesce a portare via con sé un telefono cellulare con preziose informazioni. La risposta del nemico non tarda ad arrivare, costringendo i Seals a scappare a bordo un camion fino a raggiungere le navi armate che erano state inviate in appoggio lungo il fiume.

Nel frattempo, però, Christo sta prendendo accordi con Abu Shabal, spietato terrorista che da molto tempo semina morte senza pietà… Quale sarà ora il loro piano?

