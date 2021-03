Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 17 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 17 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Green Book, Sole a catinelle, Edge of Tomorrow - Senza domani, Blade Runner 2049, L'A.S.S.O. nella Manica, Il caso Thomas Crawford, C'eravamo tanto amati, L'ultimo bacio, A History of Violence, Viva l'Italia, Il Mistero dei Teschi di Cristallo, Constantine.

Green Book: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.25

(Drammatico, 2018, durata: 130 Min)

Un film di Peter Farrelly con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Don Stark, P.J. Byrne, Sebastian Maniscalco, Brian Stepanek e Nick Vallelonga.



Green Book: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Green Book: Il film racconta del buttafuori Tony Lip, un italoamericano con un'educazione piuttosto sommaria che nel 1962 venne assunto come autista da Don Shirley, uno dei pianisti jazz più famosi al mondo. Lo scopo? Guidarlo da New York fino agli stati del Sud, in posti dove i diritti civili degli afroamericani sono ben lontani dall'essere legittimamente acquisiti.

Shirley si affida per il viaggio al libro Negro Motorist Green Book: una mappa di motel, ristoranti e pompe di benzina in cui anche gli afroamericani sono ben accolti. Dovendosi confrontare con il razzismo ma anche l'umanità delle persone che incontrano, Lip e Shirley impareranno prima di tutto a conoscersi e rispettarsi a vicenda.

Sole a catinelle: il Film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Commedia, Comico, 2013, durata: 90 Min)

Un film di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio, Robert Dancs, Valeria Cavalli, Orsetta De Rossi, Ruben Aprea, Matilde Caterina, Stefano Sabelli, Daniela Piperno, Lidia Biondi, Augusto Zucchi e Marco Paolini.



Sole a catinelle: Il trailer del film di Checco Zalone



Trama del Film Sole a catinelle: Checco, emigrato meridionale, vive a Venezia da più di trent'anni. Stanco della monotona vita da cameriere, Checco decide di lasciare il lavoro ma, disgraziatamente, lo stesso giorno sua moglie Daniela viene licenziata a causa della chiusura della fabbrica dove lavora.

L'uomo trova un nuovo impiego presso un'azienda di elettrodomestici, lavorando come venditore di aspirapolveri. Checco si ingegna e vende i manufatti alla sua numerosissima parentela, ottenendo così uno strepitoso successo negli affari.

Grazie al suo nuovo lavoro, Checco può viziare la moglie e il figlio con regali di lusso e sfarzose proprietà. Conclusa la vendita all’infinita sequela di parenti, tuttavia, l’uomo inizia a collezionare una serie di insuccessi, accumulando molti debiti.

Ben presto tutte le sue proprietà vengono pignorate da Equitalia e Daniela, stanca della disastrosa situazione, lo lascia portando con sé Nicolò.

Spinto dal desiderio di consolare suo figlio, Checco gli promette una lussuosa vacanza estiva, a patto che il bambino riesca ad ottenere il massimo dei voti in tutte le materie scolastiche.

Inaspettatamente, Nicolò onora la sua promessa ma suo padre non ha i fondi necessari per fare altrettanto. Sperando di ingannarlo, Checco lo convince a partire per la Basilicata...

Edge of Tomorrow - Senza domani: il film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Fantascienza, 2014, durata: 113 Min)

Un film di Doug Liman con Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Lara Pulver, Jeremy Piven, Charlotte Riley, Madeleine Mantock, Marianne Jean-Baptiste, Lee Asquith-Coe e Tony Way.



Edge of Tomorrow - Senza domani: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Edge of Tomorrow - Senza domani: Nel 2015 i Mimic, una razza aliena di mostri tentacolari, giunge sulla Terra all’interno di un asteroide. L’invasore conquista rapidamente gran parte dell'Europa continentale e la sua avanzata sembra inarrestabile. Nel 2020, un'alleanza militare globale (UDF), stabilita per combattere la minaccia aliena, raggiunge finalmente una vittoria a Verdun. Il trionfo è merito soprattutto delle straordinarie abilità in battaglia del soldato Rita Vrataski. In Gran Bretagna, dopo aver declassato il maggior William Cage del dipartimento di relazioni con i media, il generale dell'UDF lo spedisce in Francia dove avrà inizio una controffensiva della razza umana.

Nella base dell’esercito alleato a Heathrow, Cage conosce la sua squadra, viene brevemente addestrato e spedito il giorno dopo in battaglia sulle coste della Francia. L'invasione è un fallimento colossale: l’intero esercito viene ucciso e il leader della resistenza Vrataski muore. Durante l’offensiva Cage, non avente alcuna esperienza militare, usa una mina per uccidere un Mimic insolitamente grande, ma muore quando il sangue acido dell'alieno si dissolve su di lui.

Inaspettatamente Cage si risveglia a Heathrow rivivendo gli eventi della mattina precedente. I suoi tentativi di mettere in guardia l’esercito contro l'invasione vengono ignorati, e ripete il ciclo della morte sulla spiaggia ancora e ancora. Durante una delle disastrose invasioni vissute, l’ex maggiore salva il sergente Vrataski, che intuisce che il soldato è bloccato in un loop temporale. La donna gli ordina di venirla a cercare al prossimo risveglio…

Blade Runner 2049: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Fantascienza, Thriller, 2017, durata: 152 Min)

Un film di Denis Villeneuve con Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Dave Bautista, Lennie James, Wood Harris, Edward James Olmos, Carla Juri, Barkhad Abdi, David Dastmalchian, Hiam Abbass e Mark Arnold.



Blade Runner 2049: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film Blade Runner 2049: Dopo una serie di violente rivolte avvenute nel 2020, i replicanti prodotti dalla Tyrell sono stati messi al bando. Nello stesso anno, un grande black out che ha distrutto quasi completamente ogni dato digitale del pianeta, e gravi cambiamenti climatici hanno dato il via a una stagione di carestie, cui si è sopravvissuti solo grazie alle colture sintetiche della Wallace, una società con a capo il misterioso Neander Wallace che - grazie a quei profitti - ha poi ha acquisito anche le tecnologie della Tyrell, sviluppando così una nuova serie di replicanti completamente ubbidienti all'uomo e dalla longevità indefinita. Nel 2049 a Los Angeles regna quindi un ordine apparente: o almeno fino quando l'Agente K, uno dei Blade Runner incaricati di ritirare i vecchi modelli che ancora vivono in clandestinità, fa una strana scoperta nel corso di una missione, dissotterrando così un segreto rimasto tale per anni, la cui rivelazione potrebbe rivelarsi un evento catastrofico. Seguendo gli ordini dei suoi superiori, K indaga per trovare ogni persona legata a quel segreto, per nascondere così definitivamente ogni traccia di quanto va insabbiato a tutti i costi. Nel corso delle sue indagini, K inizierà a nutrire dei dubbi sulla moralità del suo operato, e arriverà a incrociare la sua strada con quella di Rick Deckart, svanito nel nulla trent'anni prima senza lasciare alcuna traccia di sé.

L'A.S.S.O. nella Manica: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Commedia, 2015, durata: 110 Min)

Un film di Ari Sandel con Mae Whitman, Robbie Amell, Bella Thorne, Bianca A. Santos, Allison Janney, Skyler Samuels, Romany Malco, Ken Jeong e Nick Eversman



L'A.S.S.O. nella Manica: Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film L'A.S.S.O. nella Manica: vede protagonista Bianca, un'adolescente acqua e sapone, come tante, contenta della scuola e dei suoi amici fino al giorno in cui, parlando con due amiche, decisamente più "popolari" e attraenti di lei, scopre di essere stata soprannominata "A.S.S.O." (Amica Sfigata Strategicamente Oscena).

Così il suo universo fatto di certezze comincia a vacillare.

Bianca ignora i saggi consigli elargiti dall'amica del cuore e si lega a Wesley, il muscoloso della scuola, tanto furbetto quanto innocuo, per tentare di cancellare per sempre questo soprannome.

Così facendo, spera di attrarre anche l'attenzione di Toby, di trovare finalmente la sicurezza e la fiducia necessarie per affrontare la temibile Madison e di ricordare a tutti che, indipendentemente dal proprio aspetto fisico o dal proprio comportamento, prima o poi ognuno di noi è un'A.S.S.O. È un dato di fatto, e non c'è niente di male.

Il caso Thomas Crawford: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Drammatico, Thriller, 2007, durata: 112 Min)

Un film di Gregory Hoblit con Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David Strathairn, Rosamund Pike, Embeth Davidtz, Billy Burke, Cliff Curtis, Fiona Shaw, Bob Gunton, Josh Stamberg, Xander Berkeley e Zoe Kazan.



Il caso Thomas Crawford: Trailer del film con Anthony Hopkins e Ryan Gosling



Trama del Film Il caso Thomas Crawford: Il film segue le vicende di un ingegnere aeronautico, Thomas, che scopre il tradimento di sua moglie Jennifer con l'agente di polizia Robert Nunally. Preso da un impeto di folle gelosia, decide di ammazzarla, progettando un piano nei minimi dettagli. Durante l’operazione, tuttavia, qualcosa va storto e uno dei proiettili sparati dal marito si conficca proprio vicino al cervello della donna. Non la uccide, ma la manda in un profondissimo coma senza apparente via di uscita, perché l'oggetto estraneo non può essere estratto. L'uomo, sospettato di aver cercato di uccidere Jennifer, viene arrestato proprio da Nunally, al quale firma anche una confessione. Il caso, però, è più complesso di quanto sembri: a incriminare il protagonista per tentato omicidio è l’assistente distrettuale Willy Beachum, in procinto di essere preso da un rinomato studio legale.

Nonostante creda di aver incastrato un assassino, le indagini fanno emergere che l'arma del delitto, in realtà, non è la pistola consegnata da Crawford...

Altri film questa sera in TV:

C'eravamo tanto amati , in onda alle 21.45 su La7 : film commedia, drammatico del 1974 di Ettore Scola, con Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Stefano Satta Flores, Stefania Sandrelli, Giovanna Ralli, Aldo Fabrizi, Marcella Michelangeli, Lella Fabrizi, Amedeo Fabrizi, Ugo Gregoretti, Luciano Bonanni, Armando Curcio, Carla Mancini, Fiammetta Baralla, Isa Barzizza, Mike Bongiorno, Nello Meniconi, Federico Fellini, Vittorio De Sica, Lorenzo Piani e Marcello Mastroianni.

L'ultimo bacio , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film drammatico, sentimentale del 2000 di Gabriele Muccino, con Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno, Stefania Sandrelli, Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino, Regina Orioli, Luigi Diberti, Marco Cocci, Martina Stella, Vittorio Amandola, Lina Bernardi, Giulia Carmignani, Piero Natoli, Daniela Piazza, Claudio Santamaria, Sergio Castellitto, Susanna Javicoli e Giorgio Pasotti.

A History of Violence , in onda alle 21 su Iris : film drammatico, thriller del 2005 di David Cronenberg, con Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris, William Hurt, Ashton Holmes, Heidi Hayes, Steve Arbuckle, Kyle Schmid, Sumela Kay, April Mullen, Greg Bryk, Morgan Kelly, Jason Barbeck, Evan Rose, Ian Matthews e Connor Price.

Viva l'Italia , in onda alle 21 su Cine34 : film drammatico, storico del 1960 di Roberto Rossellini, con Renzo Ricci, Paolo Stoppa, Franco Interlenghi, Giovanna Ralli, Attilio Dottesio, Amedeo Girard, Raimondo Croce, Tina Louise, Leone Botta, Giovanni Petrucci, Remo De Angelis, Carlo Gazzabini, Vando Tres, Pietro Braccialini, Vittorio Bottone, Evaristo Maran e Philippe Arthuys.

Il Mistero dei Teschi di Cristallo , in onda alle 21.20 su Cielo : film avventura, fantascienza del 2014 di Todor Chapkanov, con Richard Burgi, Wendy Glenn, Sam Redford, David Rintoul, J.R. Esposito, Matt Rippy e Hugh Fraser.

, in onda : film avventura, fantascienza del 2014 di Todor Chapkanov, con Richard Burgi, Wendy Glenn, Sam Redford, David Rintoul, J.R. Esposito, Matt Rippy e Hugh Fraser. Constantine, in onda alle 21 su 20: film azione, thriller del 2005 di Francis Lawrence, con Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Djimon Hounsou, Max Baker, Pruitt Taylor Vince, Gavin Rossdale, Tilda Swinton, Jesse Ramirez, Michelle Monaghan, Larry Cedar, Laz Alonso e Peter Stormare.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: