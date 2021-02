Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 17 Febbraio 2021

Anticipazioni TV

Jason Bourne: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2016, durata: 123 Min)

Un film di Paul Greengrass con Matt Damon, Alicia Vikander, Julia Stiles, Tommy Lee Jones, Vincent Cassel, Riz Ahmed, Ato Essandoh, Scott Shepherd, Bill Camp, Vinzenz Kiefer e Stephen Kunken.



Jason Bourne: Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Jason Bourne: L'ex agente della CIA Nicky Parsons si trova sotto copertura in Islanda, dove riesce a recuperare alcuni file riguardanti l’Agenzia e le operazioni della Treadstone. Tra i file rubati da Nicky c’è anche il nuovo progetto Ironhand, una piattaforma digitale all'avanguardia creata con lo scopo di spiare tutti gli utenti americani. Mentre l'agente Heather Lee cerca di fermare il programma, Nicky si reca in Grecia dove si nasconde Jason Bourne, per rivelargli le importanti informazioni che è riuscita a rubare. Nicky, infatti, ha scoperto che uno degli ideatori della Treadstone potrebbe essere il padre di Jason, Richard Webb, rimasto vittima di un attentato terroristico. L'incontro tra Nicky e Jason, tuttavia, è bruscamente interrotto da un sicario inviato dal direttore Robert Dewey che non vuole che Bourne scopra la verità sul suo passato...

Pandorum - L'universo parallelo: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Fantascienza, Horror, Avventura, 2009, durata: 108 Min)

Un film di Christian Alvart con Ben Foster, Dennis Quaid, Cam Gigandet, Antje Traue, Cung Le, Eddie Rouse, Delphine Chuillot, Norman Reedus, Wotan Wilke Möhring, Yangzom Brauen e Niels Bruno Schmidt.



Pandorum - L'universo parallelo: Il trailer del film con Ben Foster e Dennis Quaid



Trama del Film Pandorum - L'universo parallelo: È l'anno 2174 e sulla navicella spaziale Elysium due astronauti si risvegliano all'improvviso da un sonno profondo: sono il tenente Payton e il caporale Bower. Gli uomini, confusi e disorientati, non sanno né perché si trovano lì, tantomeno hanno memoria di quale potesse essere la loro missione nello spazio.

Circondati dal buio più completo, Payton e Bower iniziano a perlustrare con cautela l’astronave, dal cui interno proviene un misterioso ed incessante rumore. I due fanno quindi una scoperta terrificante: una creatura si aggira per la navicella, con intenzioni tutt’altro che pacifiche. Mentre cercano di sfuggire dal pericolo incombente, i soldati trovano altri due astronauti a bordo dell’Elysium: i biologi Nadia e Manh. Insieme, i quattro superstiti devono unire le forze per combattere contro un'oscura minaccia intenzionata ad ucciderli. Ma ben presto scopriranno una sconvolgente verità: la loro sopravvivenza è più importante di quanto mai avrebbero potuto immaginare…

Song 'e Napule: il film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, Poliziesco, 2013, durata: 114 Min)

Un film di Marco e Antonio Manetti con Alessandro Roia, Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Paolo Sassanelli, Carlo Buccirosso, Peppe Servillo, Antonio Pennarella, Juliet Esey Joseph, Antonello Cossia e Ciro Petrone.



Song 'e Napule: Trailer del film dei Manetti Bros.



Trama del Film Song 'e Napule: Napoli, oggi. Paco Stillo, diplomato al conservatorio, è un pianista raffinato ma disoccupato, che cova rancore per una città sregolata e anarchica come Napoli, che non gli somiglia affatto, e per un assetto sociale che lo fa sentire un pesce fuor d'acqua. Per sua fortuna, viene raccomandato dall'assessore Puglisi, il quale da anni manda a bussare alle porte del Questore Vitali dei veri e propri casi umani. Anche Paco viene considerato un buono a nulla, ma la richiesta dell'assessore viene soddisfatta e cosi Paco si trova agente della Polizia di Stato. Per la sua totale inettitudine, viene relegato a compiere servizio presso un deposito giudiziario, un compito che svolge con frustrazione, fino al giorno in cui non si imbatte nel commissario Cammarota, vecchio mastino dell'anticrimine e da anni sulle tracce di un pericoloso killer della camorra detto O'Fantasma. Cammarota coinvolgerà Paco, proprio per il suo talento di pianista, in un'operazione per rintracciare l'inafferrabile, sanguinario gangster che nessuno ha mai visto in faccia. Si tratta di infiltrarsi in una band musicale, capeggiata dal famoso cantante neomelodico Lollo Love, che suonerà al matrimonio del figlio di O'Fantasma con la figlia di un altro spietato gangster camorrista, "Mazza di Ferro", per dare il via a un'operazione di cattura del misterioso boss malavitoso.

Effetti collaterali: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Thriller, 2013, durata: 106 Min)

Un film di Vincent Garenq con Rooney Mara, Channing Tatum, Jude Law, Catherine Zeta-Jones, Vinessa Shaw, David Costabile, Marin Ireland, Polly Draper, Jacqueline Antaramian, Katie Lowes, Mamie Gummer, Elizabeth Rodriguez e Peter Friedman.



Effetti collaterali: Il trailer italiano del film di Steven Soderbergh



Trama del Film Effetti collaterali: Il film segue le vicende di Emily Taylor. Dopo quattro anni di detenzione per frode, suo marito Martin torna finalmente a casa, ma per la donna quel momento segna l’inizio di una pesante depressione. Dopo un fallito tentativo di suicidio, Emily viene ricoverata in ospedale e affidata alle cure dello psichiatra Jonathan Banks. Dopo un confronto con la dottoressa Victoria Siebert, la quale aveva avuto la donna come paziente nel passato, il medico si convince a prescrivere a Emily l’Ablixa, un nuovo farmaco da poco immesso nel mercato. La medicina sembra migliorare la sua condizione clinica, sebbene inizi a soffrire di frequenti episodi di sonnambulismo come effetto collaterale. La situazione precipita quando la donna uccide nel sonno il marito, accoltellandolo a morte. Emily però non viene condannata dal tribunale poiché non era cosciente delle sue azioni, viene invece ricoverata in una clinica di salute mentale. Intanto il dottor Banks si trova a dover combattere con i sensi di colpa per aver contribuito alla morte di un uomo e una carriera praticamente distrutta. Nonostante ciò, decide di iniziare una serie d'indagini per capire meglio le dinamiche del delitto: ciò che scopre è una verità inquietante...

Una ragazza e il suo sogno: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Family, Sentimentale, 2003, durata: 100 Min)

Un film di Dennie Gordon con Kelly Preston, Amanda Bynes, Colin Firth, Jonathan Pryce, Peter Reeves, Eileen Atkins, James Greene e Soleil McGhee.



Una ragazza e il suo sogno: il trailer del film



Trama del Film Una ragazza e il suo sogno: racconta la storia di Daphne, una diciassettenne di New York, che non ha mai conosciuto suo padre. Un giorno decide di salire su un aereo, decisa a coronare il uso sogno: andare a Londra così da incontrarlo e a conoscerlo. Durante il volo la ragazza conosce un giovane musicista, Ian, dal quale apprende che suo padre è candidato come Primo Ministro ed è prossimo alle nozze. Henry, infatti, è il rampollo di una nobile famiglia, che aveva conosciuto Libbie, la madre di Daphne, in un viaggio in Marocco. I due si erano innamorati, ma a causa della loro diversa condizione socio-economca, il consigliere di Henry con un escamotage ha convinto Libbie a lasciarlo e tornare negli States incinta.

Quando Daphne giunge a Londra irrompe nella vita del padre, sconvolgendola con il suo energico modo di fare e le sue abitudini, così lontane da quelle dell'aristocrazia inglese. L'unica che sembra accoglierla bene è sua nonna Jocely, la madre di Henry, al contrario di Glynnis, la promessa sposa del padre, e sua figlia Clarissa. Nonostante la sua grande capacità nel mettersi nei guai, Henry non è irritato dal comportamento di Daphne, fino a quando non si rende conto che la sua presenza potrebbe andare a ledere le prossime elezioni...

Una famiglia perfetta: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 2012, durata: 120 Min)

Un film di Paolo Genovese con Sergio Castellitto, Marco Giallini, Claudia Gerini, Francesca Neri, Carolina Crescentini, Eugenia Costantini, Ilaria Occhini, Romuald Klos, Paolo Calabresi, Maurizio Mattioli, Sergio Fiorentini, Eugenio Franceschini, Giacomo Nasta e Lorenzo Zurzolo.



Una famiglia perfetta: Il trailer del film con Sergio Castellitto e Marco Giallini



Trama del Film Una famiglia perfetta: Il film segue le vicende di Leone, un cinquantenne molto ricco e importante, che però soffre terribilmente di solitudine. Così, proprio durante le feste natalizie, decide di fare qualcosa di estremamente bizzarro per colmare quel vuoto che lo rattrista così tanto: affittare un’intera famiglia. Un gruppo di attori si presenta nella sua grande villa, pronta a recitare per filo e per segno il copione voluto dal padrone di casa. Quella che l'uomo desidera è la vigilia di Natale perfetta, con i suoi cari intorno a lui come ha sempre sognato: mamma Rosa, la moglie Carmen, il fratello Fortunato e i tre figli.

Peccato che la sottile linea tra realtà e finzione venga spesso varcata dai membri della compagnia teatrale, mandando in fumo i piani dell’improvvisato regista. Sì, perché Leone è esigente e impegnativo, travolge tutti con il suo terribile cinismo e non è mai appagato dalle performance dei presenti. La festa più bella e attesa di tutto l'anno si rivela un inferno, dove ognuno sarà portato costantemente a mettersi in discussione, non capendo più se stia fingendo oppure no. Come finirà?...

Altri film questa sera in TV:

21 , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film drammatico, giallo del 2008 di Robert Luketic, con Kevin Spacey, Kate Bosworth, Laurence Fishburne, Jim Sturgess, Aaron Yoo, Jacob Pitts, Liza Lapira, Josh Gad, Spencer Garrett, Jack McGee e Sam Golzari.

, in onda : film drammatico, giallo del 2008 di Robert Luketic, con Kevin Spacey, Kate Bosworth, Laurence Fishburne, Jim Sturgess, Aaron Yoo, Jacob Pitts, Liza Lapira, Josh Gad, Spencer Garrett, Jack McGee e Sam Golzari. Il Re Scorpione 4 - La conquista del potere , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film azione, avventura, fantascienza del 2015 di Mike Elliott, con Victor Webster, Ellen Hollman, Will Kemp, Rutger Hauer, Michael Biehn, Lou Ferrigno, M. Emmet Walsh, Royce Gracie, Barry Bostwick, Eve Torres, Brandon Hardesty, Rodger Halston e Esmé Bianco.

, in onda : film azione, avventura, fantascienza del 2015 di Mike Elliott, con Victor Webster, Ellen Hollman, Will Kemp, Rutger Hauer, Michael Biehn, Lou Ferrigno, M. Emmet Walsh, Royce Gracie, Barry Bostwick, Eve Torres, Brandon Hardesty, Rodger Halston e Esmé Bianco. Luisa Spagnoli , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film biografico, drammatico del 2016 di Lodovico Gasparini, con Luisa Ranieri, Vinicio Marchioni, Matteo Martari, Elena Radonicich, Massimo Dapporto, Gian Marco Tognazzi, Franco Castellano, Federica de Cola, Antonella Fassari, Brenno Placido, Simonetta Solder, Tatiana Lepore, Alessandro Marverti, Paolo Ricca e Riccardo Leonelli.

, in onda : film biografico, drammatico del 2016 di Lodovico Gasparini, con Luisa Ranieri, Vinicio Marchioni, Matteo Martari, Elena Radonicich, Massimo Dapporto, Gian Marco Tognazzi, Franco Castellano, Federica de Cola, Antonella Fassari, Brenno Placido, Simonetta Solder, Tatiana Lepore, Alessandro Marverti, Paolo Ricca e Riccardo Leonelli. Colpo grosso al Drago Rosso - Rush Hour 2, in onda alle 21 su 20: film azione, commedia del 2001 di Brett Ratner, con Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Zhang Ziyi, Roselyn Sanchez, Alan King, Harris Yulin, Don Cheadle, Lisa Lo Cicero, Kenneth Tsang, Audrey Quock, Ernie Reyes Jr., Joel McKinnon Miller e Maggie Q.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: