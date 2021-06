Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 16 Giugno 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Insomnia, Contrattempo, Tutta colpa dell'amore. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Calcio, UEFA Euro 2020: Italia-Svizzera, Chi l'ha visto?, Grand Hotel - Intrighi e passioni.

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 16 Giugno 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Insomnia, Contrattempo, Tutta colpa dell'amore, Tra le pagine della pazzia, Il cosmo sul comò, 17 again - Ritorno al liceo, Wild Wild West.

Insomnia: il Film Stasera in TV su Iris alle 21

(Poliziesco, Thriller, 2002, durata: 118 Min)

Un film di Christopher Nolan con Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank, Maura Tierney, Martin Donovan, Paul Dooley, Nicky Katt e Jonathan Jackson.



Insomnia: il trailer del film



Trama del Film Insomnia: La vicenda si svolge in Alaska, dove il sole non tramonta mai per sei mesi l'anno. Wil Dormer, punta di diamante della squadra omicidi di Los Angeles, e il suo collega Hap Eckhart sono indagati dalla Commissione Affari Interni per aver falsificato le prove contro un uomo accusato di pedofilia, che altrimenti sarebbe stato rilasciato.

Per questo motivo vengono spediti a Nightmute, in Alaska, per risolvere il caso dell'omicidio di Kay Connell, una ragazza di diciassette anni. Al loro arrivo, i due poliziotti vengono accolti da Ellie Burr, una giovane detective affascinata da sempre dalla figura di Dormer, tanto da sceglierlo come argomento della sua tesi di laurea.

La sera stessa Eckhart rivela a Dormer che, una volta terminato il caso, testimonierà contro di lui in cambio dell'immunità. L'amico cerca di dissuaderlo, affermando che se gli Affari Interni inizieranno a riesaminare i loro casi passati, molti criminali saranno rimessi in libertà. Il giorno dopo, la squadra innanzitutto esamina il corpo di Kay, scoprendo che il killer ha tagliato le unghie della sua vittima e le ha lavato i capelli dopo averla uccisa. Poi si reca a casa della ragazza, alla ricerca di indizi utili. Nella sua camera la squadra nota diverse foto strappate di Kay insieme alla sua amica del cuore Tanya e vestiti molto costosi.

Quindi Dormer interroga Randy, il fidanzato, che confessa di aver litigato con lei la sera del delitto, avendo scoperto che aveva una relazione con un uomo più maturo. Inoltre emerge che Tanya, la migliore amica di Kay, aveva una relazione con Randy, motivo del litigio tra le due ragazze. Finalmente viene ritrovato lo zaino di Kay con all'interno il suo diario e alcuni romanzi polizieschi di Walter Finch, uno scrittore locale che la ragazza adorava.

Dormer allora escogita un piano: rimettere lo zaino dove è stato trovato, in modo da attirare l'assassino in una trappola. Durante l’appostamento, mentre la polizia rincorre un uomo avvolto nella nebbia, Eckhart muore a causa di un colpo di pistola. La polizia pensa che a sparare ad Eckhart sia stato l’assassino in fuga, ma non ci sono prove certe.

Nei giorni seguenti Dormer inizia a soffrire di insonnia, causata dal pensiero della morte dell’amico e dalla luce del sole di mezzanotte. Durante l'ennesima notte insonne riceve una telefonata inquietante e inaspettata...

Contrattempo: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Thriller, 2016, durata: 106 Min)

Un film di Oriol Paulo con Mario Casas, Ana Wagener, José Coronado, Bárbara Lennie, Francesc Orella, Paco Tous, David Selvas, Iñigo Gastesi e San Yélamos.



Contrattempo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Contrattempo: Adrián Doria è un uomo d'affari di successo. Arrestato con l'accusa di aver ucciso la sua amante Laura Vidal, viene rilasciato su cauzione. Per la sua difesa viene assunto il prestigioso avvocato Virginia Goodman, che una mattina gli fa visita annunciandogli che il pubblico ministero ha trovato un testimone oculare che presto parlerà davanti al giudice. L'avvocatessa comunica dunque all'imputato che è giunto il momento di raccontare la verità su tutta la storia e che deve farlo rapidamente.

Adrián dichiara a Virginia che la relazione con Laura era finita mesi prima, ma che entrambi erano stati ricattati telefonicamente con la richiesta di recarsi in un albergo di campagna con una somma di 100.000 euro in contanti. Una volta giunti all'hotel, lui è stato colpito e lasciato in terra privo di sensi. Al suo risveglio, ha trovato l'amante morta nel bagno.

La polizia, giunta su posto, ha trovato la porta della stanza chiusa a chiave e bloccata con la catena dall'interno e le finestre chiuse con le maniglie rimosse. Adrián è quindi l'unico sospettato.

Saputo del suo arresto, la moglie Sonia lo lascia, portando con sé la figlia. Ma l'avvocato Goodman insiste, convinta che l'uomo non le stia dicendo tutta la verità.

Tutta colpa dell'amore: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, Sentimentale, 2016, durata: 87 Min)

Un film di Andy Tennant con Reese Witherspoon, Patrick Dempsey, Josh Lucas, Candice Bergen, Fred Ward, Mary Kay Place, Jean Smart, Ethan Embry, Melanie Lynskey, Mark Matkevich, Rhona Mitra, Nathan Lee Graham, Courtney Gains, Mary Lynn Rajskub, Sean Bridgers, Fleet Cooper, Thomas Curtis, Mark Skinner, Michelle Krusiec, Phil Cater, Michael Snow, Kevin Sussman, Bob Penny e Dakota Fanning.



Tutta colpa dell'amore: Trailer ufficiale del film



Trama del Film Tutta colpa dell'amore: Melanie Carmichael, originaria dell'Alabama, è una stilista newyorkese di successo. La donna sta per convolare a nozze con lo scapolo più desiderato della città, Andrew Hennings. Ma per potersi sposare deve riuscire a risolvere un problema: la stilista infatti si era già unita in matrimonio ai tempi del liceo, con il suo amico d'infanzia dell'Alabama, il campagnolo Jake Perry.

Anche se la relazione sentimentale tra Jake e Melanie è terminata da oltre sette anni, i due non hanno ancora provveduto ad ufficializzare il divorzio. La donna è così costretta a tornare nella sua cittadina natia, nella speranza di riuscire a convincere il suo ex marito a firmare i documenti della separazione. Ma non sarà un'impresa semplice, Jake infatti è certo che tra lui e Melanie ci sia un legame indissolubile. Le resistenze del consorte finiranno per mettere in crisi la donna che, dopo averlo finalmente convinto a firmare, sentirà improvvisamente crollare tutte le sue certezze. La frequentazione di Jake e il contatto con i luoghi della sua giovinezza, porteranno Melanie a mettere tutto in discussione.

Altri film questa sera in TV:

Tra le pagine della pazzia , in onda alle 21.20 su Rai 2 : film commedia del 2018 di Sam Irvin, con Nicky Whelan, Jesse Hutch, Ashley Rickards, Parker Mack, Cory Hart, Jane Harber, Sierra McCormick, Heather Morris, Jason Cermak, Sarah Cleveland e Nicholas David King.

, in onda : film commedia del 2018 di Sam Irvin, con Nicky Whelan, Jesse Hutch, Ashley Rickards, Parker Mack, Cory Hart, Jane Harber, Sierra McCormick, Heather Morris, Jason Cermak, Sarah Cleveland e Nicholas David King. Il cosmo sul comò , in onda alle 21.15 su Italia 1 : film commedia del 2008 di Marcello Cesena, con Aldo, Giovanni, Giacomo, Angela Finocchiaro, Isabella Ragonese, Sergio Bustric, Victoria Cabello e Raul Cremona.

, in onda : film commedia del 2008 di Marcello Cesena, con Aldo, Giovanni, Giacomo, Angela Finocchiaro, Isabella Ragonese, Sergio Bustric, Victoria Cabello e Raul Cremona. 17 again - Ritorno al liceo , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia del 2009 di Burr Steers, con Matthew Perry, Zac Efron, Leslie Mann, Thomas Lennon, Michelle Trachtenberg, Tyler Steelman, Hunter Parrish, Allison Miller, Sterling Knight, Adam Gregory, Mario Cassem, Kat Graham, Tiya Sircar, Melissa Ordway e Melora Hardin.

, in onda : film commedia del 2009 di Burr Steers, con Matthew Perry, Zac Efron, Leslie Mann, Thomas Lennon, Michelle Trachtenberg, Tyler Steelman, Hunter Parrish, Allison Miller, Sterling Knight, Adam Gregory, Mario Cassem, Kat Graham, Tiya Sircar, Melissa Ordway e Melora Hardin. Absolute Zero , in onda alle 21.15 su Cielo : film drammatico, fantascienza, thriller del 2006 di Robert Lee, con Jeff Fahey, Erika Eleniak, Bill Dow, Jessica Amlee, Michael Ryan e Fred Ewanuick.

, in onda : film drammatico, fantascienza, thriller del 2006 di Robert Lee, con Jeff Fahey, Erika Eleniak, Bill Dow, Jessica Amlee, Michael Ryan e Fred Ewanuick. I miei primi 40 anni , in onda alle 21 su Cine34 : film biografico dl 1987 di Carlo Vanzina, con GCarol Alt, Elliott Gould, Jean Rochefort, Pierre Cosso, Capucine, Riccardo Garrone, Paola Quattrini, Teo Teocoli, Massimo Venturiello, Isabel Russinova e Sebastiano Somma.

, in onda : film biografico dl 1987 di Carlo Vanzina, con GCarol Alt, Elliott Gould, Jean Rochefort, Pierre Cosso, Capucine, Riccardo Garrone, Paola Quattrini, Teo Teocoli, Massimo Venturiello, Isabel Russinova e Sebastiano Somma. Wild Wild West, in onda alle 21 su 20: film azione, western, fantasy del 1999 di Barry Sonnenfeld, con Will Smith, Kevin Kline, Kenneth Branagh, Salma Hayek, M. Emmet Walsh, Bai Ling, Ted Levine, Musetta Vander, Frederique Van Der Wal e Sofia Eng.

