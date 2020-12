Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 16 Dicembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Fallen, Se Dio Vuole, Vicky Cristina Barcelona, Come farsi lasciare in 10 giorni, Soap Opera. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Stanotte con Caravaggio, L'alligatore, Il silenzio dell'acqua, Chi l'ha visto?, Atlantide - Storie di uomini e di mondi.

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 16 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Fallen, Se Dio Vuole, Vicky Cristina Barcelona, Come farsi lasciare in 10 giorni, Soap Opera, Yes Man, The Medallion.

Fallen: il film stasera in tv su Italia 1 alle 21.20

(Fantasy, Drammatico, Thriller, 2016, durata: 91 Min)

Un film di Scott Hicks con Addison Timlin, Jeremy Irvine, Harrison Gilbertson e Joely Richardson.



Fallen: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Fallen: Accusata di un crimine mai commesso, Lucinda "Luce" Price è costretta a lasciare la sua casa per iscriversi al riformatorio Sword & Cross. La vita nella lugubre struttura sembra essere una condanna troppo crudele per la diciassettenne, presa di mira dalle nuove compagne. La situazione cambia radicalmente grazie all'incontro con il carismatico Daniel Grigiori.

Nonostante il giovane sembra nutrire una naturale antipatia per la nuova arrivata, Luce percepisce un legame particolare che la spinge a tentare di avvicinarsi a lui. Contemporaneamente, tuttavia, la ragazza non riesce a resistere al fascino del misterioso Cam Briel, che sembra essere molto interessato a lei e si mostra estremamente protettivo. Man mano che il tempo passa, i ricordi del passato vengono a galla e Luce inizierà ad intuire che un mistico destino la lega ad un mondo lontano e leggendario...

Se Dio Vuole: il film stasera in tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2015, durata: 87 Min)

Un film di Edoardo Falcone con Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Laura Morante, Ilaria Spada, Edoardo Pesce, Enrico Oetiker, Carlo De Ruggieri, Giuseppina Cervizzi, Alex Cendron, Fabrizio Giannini e Silvia Munguia.



Se Dio Vuole: Il trailer del film - HD



Trama del Film Se Dio Vuole: vede protagonista Tommaso, uno stimato cardiochirurgo, anche se il suo rapporto con il "cuore" si limita alla sala operatoria. Una vita fa ha conosciuto sua moglie Carla, affascinante e "pasionaria", oggi sfiorita come gli ideali in cui credeva. Tommaso e Carla hanno due figli; la più grande Bianca non ha interessi, non ha idee, non ha passioni: una simpatica mentecatta. Andrea invece è un ragazzo brillante, iscritto a Medicina, pronto a seguire le orme del padre, con suo grande orgoglio. Ultimamente Andrea però sembra cambiato: è spesso chiuso nella sua stanza e la sera esce senza dire a nessuno dove va. Il dubbio si insinua strisciante: Andrea è gay! Chiunque sarebbe entrato in crisi, ma non Tommaso. Lui detesta ogni forma di discriminazione: siamo tutti uguali. E il giorno del "coming out" arriva... Andrea raduna la sua famiglia, prende il coraggio a quattro mani e finalmente si apre: "ho incontrato una persona che ha cambiato la mia vita e quella persona si chiama Gesù. Per questo ho deciso di diventare sacerdote!" Per Tommaso, ateo convinto, un figlio prete è una mazzata terribile. Mentre finge di dargli appoggio totale decide di capirci di più e inizia a seguirlo di nascosto. Arriva così a Don Pietro, un sacerdote davvero "sui generis"...

Vicky Cristina Barcelona: il film stasera in tv su Iris alle 21

(Commedia, Drammatico, 2008, durata: 97 Min)

Un film di Woody Allen con Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Javier Bardem, Penélope Cruz, Chris Messina, Patricia Clarkson, Kevin Dunn, Silvia Sabaté, Pablo Schreiber, Zak Orth e Lluís Homar,.



Vicky Cristina Barcelona: Trailer del film diretto da Woody Allen

Trama del Film Vicky Cristina Barcelona: Il film segue le vicende di Vicky e Cristina, due ragazze statunitensi che decidono di trascorrere le vacanze estive insieme a Barcellona. Sebbene siano strette da un forte legame d’amicizia, le giovani donne sono molto diverse fra loro, soprattutto quando si parla d'amore: Cristina ama il pericolo e la passione travolgente, mentre Vicky preferisce uomini che le garantiscano una certa tranquillità e sicurezza.

Durante una mostra d'arte nella città spagnola, le due turiste vengono approcciate dall'affascinante pittore Juan Antonio, il quale propone a entrambe di spendere il fine settimana assieme a lui nella splendida Oviedo, bevendo, mangiando e facendo l'amore. Vicky, che è prossima al matrimonio con Doug, rimane sconcertata da tanta sfrontatezza, mentre Cristina accetta, trascinando nell'avventura anche la riluttante amica...

Come farsi lasciare in 10 giorni: il film stasera in tv su Paramount Network alle 21.10

(Commedia, Sentimentale, 2003, durata: 138 Min)

Un film di Donald Petrie con Kate Hudson, Matthew McConaughey, Adam Goldberg, Michael Michele, Shalom Harlow, Bebe Neuwirth, Robert Klein, Thomas Lennon, Bill Kotsatos, David Macniven, Annie Parisse, Justin Peroff e Kathryn Hahn.



Come farsi lasciare in 10 giorni: Il Trailer Ufficiale del Film

Trama del Film Come farsi lasciare in 10 giorni: Andie Anderson è un'ambiziosa giornalista che lavora per il periodico femminile Composure Magazine, dove cura una rubrica di argomenti frivoli. In realtà, la ragazza vorrebbe affrontare tematiche più impegnative: l'occasione le viene offerta quando, durante una riunione per scegliere gli argomenti del nuovo numero della rivista, le viene affidato l’articolo "Come farsi lasciare in dieci giorni" prendendo spunto dalla sfortunata storia d’amore di una collega. Se riuscirà a portare a termine con successo questo servizio, la direttrice prenderà in considerazione la sua richiesta di trattare temi più seri.

Benjamin Berry è invece un affermato pubblicitario specializzato in articoli sportivi, che vorrebbe occuparsi del progetto di un importante cliente, produttore di diamanti. A ostacolare il suo obiettivo ci sono due colleghe, che vogliono farsi affidare la stessa campagna. Per farlo, cercano di convincere il loro capo sostenendo che, in quanto donne, saprebbero meglio interpretare i sogni dell’universo femminile e quindi presentare una campagna più efficace di quanto potrebbe fare un uomo. Ma Ben non si arrende e accetta la loro sfida: deve dimostrare di sapere cosa vuole una donna. Ha tempo dieci giorni per far innamorare qualcuna prima dell’evento di presentazione della linea di gioielli. Se ci riuscirà, la campagna sarà sua.

Per un fortuito caso del destino, la scelta capita proprio su Andie. I due, ignorando di giocare la stessa partita, ma con obiettivi opposti, iniziano a frequentarsi…

Soap Opera: il film stasera in tv su Cine 34 alle 21

(Commedia, 2014, durata: 86 Min)

Un film di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Ricky Memphis, Chiara Francini, Elisa Sednaoui, Ale, Franz, Caterina Guzzanti e Diego Abatantuono.



Soap Opera: Il trailer del film - HD



Trama del Film Soap Opera: Gianni e Mario sono fratelli e vivono insieme; Mario è su una sedia a rotelle, e i due dividono la casa da quando Gianni lo ha investito per errore anni prima. Francesco è single e ha una vita sessuale piuttosto vivace, pur essendo ancora innamorato di Anna, sua ex, che nel frattempo, a pochi mesi dalla loro separazione, è già rimasta incinta di un altro uomo. Paolo aspetta un figlio da Elena e proprio in questa circostanza emergono in lui forti dubbi riguardo i propri orientamenti sessuali. Alice, vicina di casa, è bella e fa l'attrice in una soap opera televisiva di successo. Ha una propensione per le avventure amorose, preferibilmente con gli uomini in divisa, ai quali proprio non riesce a resistere. Dopo l'ennesimo incontro con l'amante di una sera, Patrizia, Francesco accoglie in casa l'amico Paolo in piena crisi di identità. La vita del condominio viene però interrotta da uno sparo nella notte. Si scoprirà che si trattava del suicidio di Pietro, dirimpettaio di Francesco. Il giorno successivo alla porta di Francesco si presenterà la bellissima ed enigmatica Francesca, ex fidanzata del suicida, che troverà in Francesco un supporto emotivo e forse sentimentale, scatenando la gelosia di Anna. Sarà con l'arrivo del Maresciallo dei Carabinieri Gaetano Cavallo e dopo un esilarante interrogatorio, che si scateneranno una serie di rocamboleschi eventi e rivelazioni...

Altri film questa sera in TV:

Yes Man , in onda alle 21 su 20 : film commedia del 2008 di Peyton Reed, con Jim Carrey, Zooey Deschanel, Terence Stamp, Sasha Alexander, Patrick Labyorteaux, Rhys Darby, Sean O'Bryan, Maile Flanagan, John Cothran Jr., Jarrad Paul, Lauri Johnson, Catherine Campion, Vivian Bang, Aaron Takahashi, Bradley Cooper, Molly Sims, John Michael Higgins e Danny Masterson.

, in onda : film commedia del 2008 di Peyton Reed, con Jim Carrey, Zooey Deschanel, Terence Stamp, Sasha Alexander, Patrick Labyorteaux, Rhys Darby, Sean O'Bryan, Maile Flanagan, John Cothran Jr., Jarrad Paul, Lauri Johnson, Catherine Campion, Vivian Bang, Aaron Takahashi, Bradley Cooper, Molly Sims, John Michael Higgins e Danny Masterson. The Medallion , in onda alle 21.30 su Spike : film commedia d'azione del 2003 di Gordon Chan, con Jackie Chan, Lee Evans, John Rhys-Davies, Claire Forlani, Julian Sands, Christy Chung, Johann Myers, Alexander Bao, Lau Siu-Ming, Paul Andreovski, Oward Gibbins, Rick Nathanson, Mona Lynn e Diana Weng.

, in onda : film commedia d'azione del 2003 di Gordon Chan, con Jackie Chan, Lee Evans, John Rhys-Davies, Claire Forlani, Julian Sands, Christy Chung, Johann Myers, Alexander Bao, Lau Siu-Ming, Paul Andreovski, Oward Gibbins, Rick Nathanson, Mona Lynn e Diana Weng. Dal profondo della terra , in onda alle 21.20 su Cielo : film azione, thriller, fantascienza del 2008 di Sebastian Vigg, con Liane Forestieri, Marco Girnth, Christian Grashof, Michael Lott, Oliver Stritze e Henning Baum.

, in onda : film azione, thriller, fantascienza del 2008 di Sebastian Vigg, con Liane Forestieri, Marco Girnth, Christian Grashof, Michael Lott, Oliver Stritze e Henning Baum. I Tulipani dell'amore , in onda alle 21.10 su Rai Premium : film sentimentale del 2016 di David Winning, con Fiona Gubelmann, Lucas Bryant, Kelly Rowan, Iris Quinn, Kevin McNulty, Aliyah O'Brien e Giles Panton.

, in onda : film sentimentale del 2016 di David Winning, con Fiona Gubelmann, Lucas Bryant, Kelly Rowan, Iris Quinn, Kevin McNulty, Aliyah O'Brien e Giles Panton. Tulipani: Amore, onore e una bicicletta, in onda alle 21.35 su TV8: film commedia, drammatico, sentimentale del 2017 di Mike Van Diem, con Ksenia Solo, Giancarlo Giannini, Gijs Naber, Lidia Vitale, Donatella Finocchiaro, Giorgio Pasotti, Michele Venitucci, Elena Cantarone e Totò Onnis.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: