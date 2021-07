Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 14 Luglio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 14 Luglio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: C'è tempo, Ashfall: The Final Countdown, Scusa ma ti chiamo amore, The Bourne Supremacy, Senza freni, Dead Man Walking - condannato a morte, Piedipiatti.

C'è tempo: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2019, durata: 107 Min)

Un film di Walter Veltroni con Stefano Fresi, Simona Molinari, Giovanni Fuoco, Francesca Zezza, Sergio Pierattini, Laura Efrikian, Silvia Gallerano, Shi Yang Shi, Max Tortora, Anna Billò, Jean-Pierre Léaud e Giovanni Benincasa.



C'è tempo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film C'è tempo: Stefano è un uomo di quarant'anni, fortemente immaturo. La sua è una vita da precario in un piccolo paese del Piemonte, circondato da altissime montagne. La sua passione è quella di osservare gli arcobaleni e l’unico lavoro che riesce a fargli guadagnare qualcosa è la manutenzione di uno specchio che illumina la piazza del paese sei mesi l’anno.

Le sue giornate sono scandite da una precisa e statica routine, fino al giorno della morte di suo padre. L'uomo, infatti, scopre di avere un fratellastro di soli tredici anni: Giovanni, che vive a Roma, profondamente diverso da Stefano e con un forte senso pratico. Spinto dalla moglie e dalla ricompensa in denaro, Stefano decide di accettare la tutela del ragazzo. La sua intenzione però è di lasciarlo in un istituto francese.

I due iniziano quindi un viaggio attraverso lo stivale, durante il quale incontreranno Simona, una cantante in tour e sua figlia. Stefano e Giovanni dovranno confrontarsi, comprendersi e conoscersi, tentando di ricostruire la bellezza di un legame fraterno...

Ashfall: The Final Countdown: il Film Stasera in TV su Rai 4 alle 21.20

(Avventura, Azione, 2019, durata: 130 Min)

Un film di Byung-Seo Kim con Lee Byung-hun, Ha Jung-woo, Hye-jin Jeon e Robert Curtis Brown.



Ashfall: The Final Countdown: Il Trailer italiano del Film



Trama del Film Ashfall: The Final Countdown: Il film segue la storia di un disastro intorno il Monte Paektu, un vulcano attivo sulla frontiera tra Cina e la Corea del Nord che erutta improvvisamente causando terremoti catastrofici e panico in tutta la penisola Coreana. Per evitare la calamità, Jeon Yoo-kyung mette in atto un'operazione basandosi sulle teorie del professor Kang Bong-rae, che aveva studiato tutte le possibili future eruzioni del vulcano.

Scusa ma ti chiamo amore: il Film Stasera in TV su La5 alle 21.10

(Commedia, Drammatico, 2007, durata: 103 Min)

Un film di Federico Moccia con Raoul Bova, Michela Quattrociocche, Francesco Apolloni, Cecilia Dazzi, Pino Quartullo, Veronika Logan, Davide Rossi, Luca Angeletti, Ignazio Oliva, Francesca Antonelli, Luca Ward, Riccardo Rossi, Riccardo Sardonè e Fausto Sciarappa.



Scusa ma ti chiamo amore: Trailer del film diretto da Federico Moccia con Raoul Bova



Trama del Film Scusa ma ti chiamo amore: Il film racconta da un lato la storia di Niki (Michela Quattrociocche) e delle sue amiche, uno scalmanato gruppo di liceali all'ultimo anno, che, nonostante temano la famigerata maturità, passano il tempo tra una serata e un aperitivo; dall'altro, la storia di Alex (Raoul Bova), prossimo ai 37 anni e devastato dalla fine della sua relazione con la sua fidanzata storica, circondato dalle sue sorelle tutte sposate, dai suoi amici tutti diversi e dal suo lavoro come pubblicitario, messo a repentaglio dall'arrivo di un giovane pieno di idee. Le vite di Niki ed Alex sembrano non avere nulla in comune, finché un giorno, del tutto inaspettatamente, i due si incontrano o, meglio, si scontrano. Quest'incontro potrebbe essere solo il primo di tanti, e ciò potrebbe portare i due ad avvicinarsi pericolosamente l'uno all'altra con le loro esistenze e le loro età così diverse.

The Bourne Supremacy: il Film Stasera in TV su 20 alle 21

(Azione, Thriller, 2004, durata: 120 Min)

Un film di Paul Greengrass con Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban, Gabriel Mann, Joan Allen, Marton Csokas, Tom Gallop, John Bedford Lloyd, Ethan Sandler, Michelle Monaghan, Karel Roden, Tomas Arana e Oksana Akinshina.



The Bourne Supremacy: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film The Bourne Supremacy: La vicenda inizia due anni dopo i fatti del primo film: Jason Bourne vive in tranquillità con Marie in India.

Intanto a Berlino la vicedirettrice della CIA Pamela Landy sta portando a termine un’impresa che le permetterà di scoprire l’identità di una talpa. Purtroppo l’operazione non va a buon fine: l'agente segreto russo Kirill uccide due agenti della CIA, ruba i file, mette le impronte di Bourne sulla scena del crimine e lo incastra per gli omicidi.

Il killer cerca anche di fare fuori Bourne, ma l’ex agente si rende conto di essere in pericolo e scappa con Marie, che purtroppo viene colpita da un proiettile. Il sicario, convinto di essere riuscito ad uccidere anche Bourne, se ne va.

Nel frattempo a Berlino l’agente Landy indaga sui delitti e dopo aver trovato le impronte di Jason sulla scena del crimine, comincia a investigare su di lui e mentre scava nel suo passato, scopre che faceva parte dell’operazione della CIA chiamata “Treadstone”. Per cercare di saperne di più interroga Ward Abbott, vicedirettore della missione.

Intanto Bourne decide di andare in Germania da Jarda, un ex collega da cui scopre che l'operazione "Treadstone” è stata chiusa dopo la morte di Conklin, il loro ex capo, quindi si reca a Berlino per scoprire qualcosa da Landy e Abbot. Bourne, tramite Nicky, scopre che Abbot non è quello che sembra ed è coinvolto in Treadstone molto più di quello che dice. La collaborazione tra la Landy e Jason svelerà dei retroscena che aiuteranno l’ex agente a comprendere, finalmente, il suo passato.

Senza freni: il Film Stasera in TV su Spike alle 21.30

(Azione, Thriller, 2012, durata: 91 Min)

Un film di David Koepp con Joseph Gordon-Levitt, Michael Shannon, Dania Ramirez, Jamie Chung, Aaron Tveit, Aasif Mandvi e Nick Damici.



Senza freni: Il trailer italiano del film



Trama del Film Senza freni: Il film segue la storia di Wilee, un rider che si guadagna da vivere facendo consegne sulla sua bicicletta. Un giorno gli viene affidato l'incarico, da parte di una certa Nima, di portare una busta molto importante dalla Columbia University a Chinatown. La consegna deve essere effettuata entro e non oltre novanta minuti. Il ragazzo, che utilizza una bici senza freni, dovrà destreggiarsi nel traffico caotico di New York per raggiungere in tempo la destinazione. Per lui un gioco da ragazzi, qualcosa che fa tutti i giorni, grazie alla sua guida spericolata e coraggiosa, per le strade di Manhattan. Solo che quello che doveva essere un compito banale come tutti gli altri, si rivela essere una corsa tra la vita e la morte, visto che alle calcagna ha Bobby, un agente di polizia corrotto che vuole a tutti i costi entrare in possesso della busta che deve consegnare. Riuscirà il corriere ad arrivare sano e salvo a Chinatown e portare a termine l'incarico prima che lo raggiunga il poliziotto?

Altri film questa sera in TV:

Fratelli d'Italia , il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Nove : film comico, commedia del 1989 di Neri Parenti, con Christian De Sica, Jerry Calà, Massimo Boldi, Sabrina Salerno, Nathalie Caldonazzo, Massimo Serato, Gianfabio Bosco, Fabrizio Bracconeri e Gloria Paul.

, il film in onda : film comico, commedia del 1989 di Neri Parenti, con Christian De Sica, Jerry Calà, Massimo Boldi, Sabrina Salerno, Nathalie Caldonazzo, Massimo Serato, Gianfabio Bosco, Fabrizio Bracconeri e Gloria Paul. The man - la talpa , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film azione, commedia del 2005 di Les Mayfield, con Samuel L. Jackson, Eugene Levy, Luke Goss, Miguel Ferrer, Susie Essman, Anthony Mackie, Gigi Rice, Rachael Crawford, Horatio Sanz e John Hemphill.

, il film in onda : film azione, commedia del 2005 di Les Mayfield, con Samuel L. Jackson, Eugene Levy, Luke Goss, Miguel Ferrer, Susie Essman, Anthony Mackie, Gigi Rice, Rachael Crawford, Horatio Sanz e John Hemphill. Dead Man Walking - condannato a morte , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Paramount : film drammatico del 1995 di Tim Robbins, con Susan Sarandon, Sean Penn, Robert Prosky, Lois Smith, R. Lee Ermey, Barton Heyman, Adele Robbins, Missy Yager, Raymond J. Barry, Peter Sarsgaard, Scott Wilson e Celia Weston.

, il film in onda : film drammatico del 1995 di Tim Robbins, con Susan Sarandon, Sean Penn, Robert Prosky, Lois Smith, R. Lee Ermey, Barton Heyman, Adele Robbins, Missy Yager, Raymond J. Barry, Peter Sarsgaard, Scott Wilson e Celia Weston. Piedipiatti, il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris: film comico, commedia del 1991 di Carlo Vanzina, con Enrico Montesano, Renato Pozzetto, Tony Sperandeo, Victor Cavallo, Pino Ammendola, Antonio Ballerio, Angelo Bernabucci, Anna Benny, Roberto Della Casa, Norman Sanny, Luigi Petrucci, Mirella Falco e Giorgio Trestini.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

