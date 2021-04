Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 14 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 14 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Commissario Montalbano: Salvo amato, Livia mia, King Arthur - Il potere della spada, L'Ora Nera, Mister Felicità, LOL - Pazza del mio Migliore Amico, Michael Clayton, Basic, Infelici e contenti.

Il Commissario Montalbano: Salvo amato, Livia mia: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.25

(Drammatico, Giallo, Commedia, 2020, durata: 110 Min)

Un film di Alberto Sironi e Luca Zingaretti con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco, Rosario Lisma, Luciano Scarpa, Roberta Giarrusso, Federica De Benedittis, Katia Greco, Davide Lo Verde, Giovanni Guardiano e Ketty Governali.



Il Commissario Montalbano: Salvo amato, Livia mia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Commissario Montalbano: Salvo amato, Livia mia: Il film inizia con il ritrovamento del corpo di Agata Cosentino. La giovane donna è stata barbaramente assassinata e il suo cadavere abbandonato in un corridoio dell'archivio comunale, dove la ragazza era impiegata.

Un violento omicidio che tocca personalmente Salvo Montalbano. Agata, una ragazza introversa con poche relazioni sociali, era infatti una cara amica di Livia, che decide così di tornare a Vigàta per stare accanto ai genitori della ragazza, che avevano solo lei.

Proprio perché la giovane donna frequentava pochissime persone, le indagini di Montalbano si focalizzano subito su chi le era molto vicino. L'ipotesi che sembra più ovvia è che la ragazza sia sta vittima di un'aggressione a sfondo sessuale sfociata in un assassinio. Un'ipotesi talmente ovvia da non convincere assolutamente Montalbano...

Nel frattempo, c'è un'altra questione che riguarda direttamente il commissario: il giovane figlio di Adelina, la governante di Salvo, è stato fermato da una guardia giurata di notte davanti a una villa, di cui è stata forzata la serratura. Il ragazzo si dichiara innocente. Ma qualcosa non lascia perplesso Montalbano, che ordina di prolungare il fermo: cosa è accaduto davvero in quella villetta?

King Arthur - Il Potere della Spada: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Fantasy, Avventura, Azione, Storico, 2017, durata: 126 Min)

Un film di Guy Ritchie con Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Eric Bana, Jude Law, Annabelle Wallis, Katie McGrath, Aidan Gillen, Millie Brady, David Beckham, Djimon Hounsou, Poppy Delevingne, Mikael Persbrandt e Peter Ferdinando.



King Arthur - Il Potere della Spada: Trailer finale ufficiale italiano - HD



Trama del Film King Arthur - Il Potere della Spada: Quando Camelot è minacciata dall'attacco di Mordred e dal suo temibile esercito di maghi, il re Uther Pendragon deve difendere il regno.

Accecato dalla brama di potere, il fratello del re, Vortigern, complotta segretamente con le streghe del mare, che lo trasformano in un invincibile soldato demoniaco.

Grazie alle sue nuove capacità, Vortigern riesce ad uccidere la famiglia reale, ad eccezione dell'erede al trono. Il bambino, fuggito a bordo di una nave, è accolto dalle donne di un bordello che gli danno il nome di Artù.

Alcuni anni dopo, Artù è un giovane e abile guerriero, cresciuto per la strada con gli amici Tristan e Mangiagalli.

Un giorno, i giovani vendicano il sopruso di un gruppo di feroci vichinghi, ignari del fatto che questi siano ospiti di sua maestà. In breve tempo, le maschere nere del re catturano il giovane nonostante la sua resistenza.

Artù scopre che, nei pressi del castello di Camelot, è apparsa una spada magica conficcata nella roccia e che il re vuole che qualcuno la estragga al suo posto. Il giovane riesce nell’impresa ma, sopraffatto dai poteri della lama, sviene ed è condotto alle prigioni.

Vortigern scopre la vera identità del prigioniero e si affretta ad organizzare la sua pubblica esecuzione, spaventato dal fatto che il ragazzo potrebbe reclamare il suo diritto al trono. Nel frattempo, a palazzo, sopraggiunge la Maga, apprendista di Merlino, che convince Sir Bedivere, Parsifal e Rubio ad aiutarla a liberare Artù...

L'Ora Nera: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Fantascienza, Thriller, Azione, 2011, durata: 89 Min)

Un film di Chris Gorak con Emile Hirsch, Olivia Thirlby, Rachael Taylor, Max Minghella, Joel Kinnaman, Dato Bakhtadze, Veronika Ozerova, Yuriy Kutsenko, Artur Smolyaninov e Nikolay Efremov.



L'Ora Nera: il trailer italiano del film



Trama del Film L'Ora Nera: Arrivati nel bel mezzo di una strana tempesta luminosa, i giovani imprenditori della new economy Sean e Ben atterrano nella capitale russa per inseguire i loro sogni economici in questo centro internazionale pieno di soldi, ma anche di spietati uomini d'affari. Le viaggiatrici Natalie e Anne, giunte a Mosca per via di una sosta non prevista nel loro viaggio verso il Nepal, cercano di sfruttare l'occasione per divertirsi in una delle capitali notturne del mondo.

Queste due coppie di migliori amici si incontrano tra i fasti e il glamour del nightclub Zvezda, il locale di tendenza per gli stranieri e le bellezze di Mosca, e trovano anche il giovane Skylar (Joel Kinnaman), l'uomo d'affari svedese che ha imbrogliato Sean e Ben. Il club preferito dai giovani viaggiatori, dalle supermodelle e dall’elite economica che si trova a Mosca diventa rapidamente un luogo spaventoso, quando gli alieni invadono la Terra e tutto scivola nell'oscurità.

Dopo essere sopravvissuti all'attacco iniziale nascondendosi sotto terra, i cinque emergono ai confini di una Mosca sempre più dominata dagli alieni. La città, un tempo piena di vita, è ormai priva di energia elettrica e di abitanti, se non per una forza di occupazione sconosciuta. Composti da un'energia elettromagnetica, gli alieni uccidono brutalmente le forme di vita terrestri facendole a pezzi, grazie al fatto di risultare sostanzialmente invisibili agli esseri umani, anche se gli oggetti elettrici rivelano la loro presenza. Spostarsi alla luce del giorno è ormai pericoloso, quindi i sopravvissuti scelgono di viaggiare in città sfruttando la sicurezza della notte...

Mister Felicità: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2017, durata: 90 Min)

Un film di Alessandro Siani con Alessandro Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci, Cristiana Dell'Anna e Yari Gugliucci.



Mister Felicità: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Mister Felicità: Martino è un ragazzo di origini napoletane pigro e indolente che vive sulle spalle della sorella Caterina nella sua casa in Svizzera.

Quando questa rimane coinvolta in un incidente stradale ed è impossibilitata a lavorare, Martino la sostituisce diventando uomo delle pulizie presso il Dottor Guglielmo Gioia, un uomo che svolge la professione di mental coach.

Approfittando dell'assenza del padrone di casa e cercando un modo per aiutare economicamente sua sorella a sostenere le costose cure di riabilitazione, il ragazzo si finge assistente del dottore, tale Mister Felicità, aiutando alcuni pazienti tra cui Arianna Croft, pattinatrice professionista e più volte campionessa che ha perso la motivazione e l'autostima a causa di una caduta.

Martino, nonostante le sue improvvisazioni, riesce ad aiutare la ragazza ed il rapporto tra di loro diventa più profondo, tanto che intraprende con lei una relazione amorosa. A complicare le cose però interverranno la madre di Arianna, Augusta e il Dottor Gioia, legati sentimentalmente e separatisi molti anni prima.

LOL - Pazza del mio Migliore Amico: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Commedia, 2012, durata: 97 Min)

Un film di Lisa Azuelos con Miley Cyrus, Demi Moore, Ashley Greene, Douglas Booth, Ashley Hinshaw, Thomas Jane, Adam G. Sevani, Gina Gershon, Austin Nichols, George Finn, Jay Hernandez e Jean-Luc Bilodeau.



LOL - Pazza del mio Migliore Amico: Il trailer italiano del film



Trama del Film LOL - Pazza del mio Migliore Amico: Il film vede protagonista la diciassettenne Lola. La giovane conduce una vita ordinaria, con il suo ragazzo Chad, e i suoi migliori amici Emily, Janice e Kyle.

Quando tornano a scuola, dopo le vacanze estive, Lola scopre che Chad l'ha tradita con la sua migliore amica, così i due si lasciano e lui inizia a renderle la vita un inferno umiliandola e sottoponendola a prese in giro.

Lola consolata dall'amico Kyle, inizia pian piano a capire di provare qualcosa per lui. Si mettono insieme, ma la situazione è complicata visto che il suo ex è anche il migliore amico di Kyle.

Nel frattempo il rapporto con la mamma, Anne, inizia a complicarsi, la ragazza affronta il tipico periodo adolescenziale, diventando sempre più ribelle e scapestrata. Tutto questo porta la madre a voler capire di più della figlia, spingendosi fino a leggere il suo diario.

Vari intrecci e malintesi si susseguono nella vita di Lola dando vita ad una trama densa di colpi di scena.

Michael Clayton , in onda alle 21 su Iris: film drammatico, thriller del 2007 di Tony Gilroy, con George Clooney, Tom Wilkinson, Tilda Swinton, Sydney Pollack, Jennifer Ehle, Michael O'Keefe, Ken Howard, Denis O'Hare, Robert Prescott, Austin Williams, Sean Cullen, Merritt Wever, David Lansbury, Bill Raymond, David Zayas, Skipp Sudduth e Pamela Gray.

, in onda film drammatico, thriller del 2007 di Tony Gilroy, con George Clooney, Tom Wilkinson, Tilda Swinton, Sydney Pollack, Jennifer Ehle, Michael O'Keefe, Ken Howard, Denis O'Hare, Robert Prescott, Austin Williams, Sean Cullen, Merritt Wever, David Lansbury, Bill Raymond, David Zayas, Skipp Sudduth e Pamela Gray. Basic , in onda alle 21.10 su Paramount : film thriller del 2003 di John McTiernan, con John Travolta, Samuel L. Jackson, Connie Nielsen, Giovanni Ribisi, Nick Loren, Roselyn Sanchez, Brian Van Holt, Timothy Daly, Taye Diggs, Cristián de la Fuente, Harry Connick Jr., Chris Byrne e Dash Mihok.

, in onda : film thriller del 2003 di John McTiernan, con John Travolta, Samuel L. Jackson, Connie Nielsen, Giovanni Ribisi, Nick Loren, Roselyn Sanchez, Brian Van Holt, Timothy Daly, Taye Diggs, Cristián de la Fuente, Harry Connick Jr., Chris Byrne e Dash Mihok. Los Angeles di fuoco , in onda alle 21.20 su Cielo : film azione, avventura, fantascienza del 2018 di Sean Cain, con Matthew Atkinson, Lexi Johnson, Eric Etebari, Harry Van Gorkum, Tom Schanley, V. Gabriella Platt, Matthew Willig, Matt Riedy e Amy Paffrath.

, in onda : film azione, avventura, fantascienza del 2018 di Sean Cain, con Matthew Atkinson, Lexi Johnson, Eric Etebari, Harry Van Gorkum, Tom Schanley, V. Gabriella Platt, Matthew Willig, Matt Riedy e Amy Paffrath. Infelici e contenti , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1992 di Neri Parenti, con Renato Pozzetto, Ezio Greggio, Francesca D'Aloja, Yvonne Sciò, Marina Suma, Francesca Rinaldi, Fabiana Medici, Jean Paul, Giorgio Palombi, Lucrezia Molero, Renata Attivissimo, Angelo Barnabucci, Roberto Bisacco e Gugliemo Carbonaro.

, in onda : film commedia del 1992 di Neri Parenti, con Renato Pozzetto, Ezio Greggio, Francesca D'Aloja, Yvonne Sciò, Marina Suma, Francesca Rinaldi, Fabiana Medici, Jean Paul, Giorgio Palombi, Lucrezia Molero, Renata Attivissimo, Angelo Barnabucci, Roberto Bisacco e Gugliemo Carbonaro. A Dangerous Man - Solo contro tutti, in onda alle 21.05 su 20: film azione, thriller del 2009 di Keoni Waxman, con Steven Seagal, Mike Dopud, Marlaina Mah, Vitaly Kravchenko, Jesse Hutch, Terry Chen, Byron Mann, Byron Lawson e Jerry Wasserman.

