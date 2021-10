Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 13 Ottobre 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Tutta un'altra vita, Il permesso - 48 ore fuori, Twilight, Belli di papà. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: L'ispettore Coliandro - Il ritorno, Luce dei tuoi occhi, Honolulu, X Factor 2021, Chi l'ha visto?

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 13 Ottobre 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Tutta un'altra vita, Il permesso - 48 ore fuori, Twilight, Belli di papà, Arctic, L'Ultimo Samurai, Contract to Kill.

Tutti i Film questa sera in TV:

Tutta un'altra vita , il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Rai 1 : film commedia del 2019 di Alessandro Pondi, con Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni, Maurizio Lombardi, Gabriele Lustri, Giorgio Colangeli, Monica Vallerini, Daniela Terreri, Giordano Di Cola, Rossella Brescia e Paolo Sassanelli.

Arctic, il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4: film drammatico del 2018 di Joe Penna, con Mads Mikkelsen e Maria Thelma Smáradóttir.

Il permesso - 48 ore fuori, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie: film noir, drammatico, thriller del 2017 di Claudio Amendola, con Claudio Amendola, Luca Argentero, Valentina Bellè, Giacomo Ferrara, Valentina Sperlì, Antonino Iuorio, Ivan Franek, Alessandra Roca, Massimo De Santis, Stefano Rabatti, Andrea Carpenzano, Gerry Mastrodomenico e Alice Pagani.

L'Ultimo Samurai, il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris: film azione, avventura del 2003 di Edward Zwick, con Tom Cruise, Ken Watanabe, Tony Goldwyn, Hiroyuki Sanada, Billy Connolly, Kuyuki, Shichinosuke Nakamura, Masato Harada, Togo Igawa, Shin Koyamada, Timothy Spall, Chad Lindberg, Scott Wilson, Ryoichiro Yonekura, William Atherton, Shun Sugata, Takeshi Maya, Seiji Mori, Ray Godshall Sr., Masashi Odate e Lee Murayama.

Twilight, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5: film azione, horror, fantasy, sentimentale del 2008 di Catherine Hardwicke, con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Michael Welch, Justin Chon, Peter Facinelli, Kellan Lutz, Christian Serratos, Elizabeth Reaser, Nikki Reed, Ashley Greene, Rachelle Lefevre, Anna Kendrick, Cam Gigandet, Jackson Rathbone, Gregory Tyree Boyce e Matt Bushell.

È arrivato nostro figlio, il film in onda stasera in tv alle 21.15 su La7D: film commedia del 2013 di Valérie Lemercier, con Valérie Lemercier, Gilles Lellouche, Marina Foïs e Rebecca Potok.

Belli di papà, il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34: film commedia del 2015 di Guido Chiesa, con Diego Abatantuono, Francesco Facchinetti, Andrea Pisani, Antonio Catania, Matilde Gioli, Marco Zingaro, Barbara Tabita, Uccio De Santis, Niccolò Senni e Francesco Di Raimondo.

, il film in onda : film commedia del 2015 di Guido Chiesa, con Diego Abatantuono, Francesco Facchinetti, Andrea Pisani, Antonio Catania, Matilde Gioli, Marco Zingaro, Barbara Tabita, Uccio De Santis, Niccolò Senni e Francesco Di Raimondo. Contract to Kill, il film in onda stasera in tv alle 21 su 20: film azione del 2016 di Keoni Waxman, con Steven Seagal, Russell Wong, Sergiu Costache, Jemma Dallender, Mircea Drambareanu, Radu Andrei Micu, Ioachim Ciobanu e Ghassan Bouz.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: