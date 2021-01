Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 13 Gennaio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Sopravvissuto - The Martian, La Ragazza dei Tulipani, Io prima di te, Flatliners - Linea mortale, La Corrispondenza, Il discorso del re, Ma che bella sorpresa. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Calcio Juventus-Genoa, Made in Italy, Atlantide - Storie di uomini e di mondi: "Sei fuori, MR. Trump", Chi l'ha visto?.

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 13 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Sopravvissuto - The Martian, La Ragazza dei Tulipani, Io prima di te, Flatliners - Linea mortale, La Corrispondenza, Il discorso del re, Ma che bella sorpresa, Appuntamento a San Valentino, Donne, regole... e tanti guai!, X-Men, Ember.

Sopravvissuto - The Martian: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Drammatico, Fantascienza, 2015, durata: 130 Min)

Un film di Ridley Scott con Matt Damon, Jessica Chastain, Kate Mara, Kristen Wiig, Sebastian Stan, Michael Peña, Sean Bean, Mackenzie Davis, Chiwetel Ejiofor, Donald Glover, Jeff Daniels e Aksel Hennie.



Sopravvissuto - The Martian: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Sopravvissuto - The Martian: L'equipaggio della missione NASA, Ares 3, si trova sulla base spaziale di Marte. Quando una violenta tempesta di sabbia compromette la permanenza sul pianeta, l'equipaggio abbandona la missione e fa ritorno sulla Terra. A causa del forte vento, tuttavia, l’astronauta Mark Watney rimane ferito ed è dato per disperso dai suoi compagni. Così, Mark viene erroneamente abbandonato su Marte con poche risorse e nessuna speranza di tornare a casa. Grazie al suo ingegno e ai suoi studi di ingegneria botanica, l’astronauta riesce a costruire una serra per coltivare patate, in modo da ricevere il sostentamento necessario per sopravvivere fino a quando non riuscirà a contattare la Terra...

La Ragazza dei Tulipani: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Drammatico, Sentimentale, 2017, durata: 107 Min)

Un film di Justin Chadwick con Alicia Vikander, Dane DeHaan, Judi Dench, Christoph Waltz, Jack O'Connell, Cara Delevingne, Zach Galifianakis, Holliday Grainger, Kevin McKidd, Tom Hollander, Matthew Morrison e Joanna Scanlan.



La Ragazza dei Tulipani: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Trama del Film La Ragazza dei Tulipani: Il film è ambientato ad Amsterdam nel 1636: la città è in pieno fermento. Il commercio prospera, le arti fioriscono. Sophia, orfana cresciuta dalle suore, viene presa in sposa da un ricco mercante, Cornelis Sandvoort, molto più vecchio di lei. Lui desidera ardentemente un figlio, ma lei non riesce a darglielo, mettendo così in pericolo il loro matrimonio. I due decidono di posare per un ritratto che li renderà immortali, ma Sophia inizia una relazione con il pittore, un giovane e talentuoso artista: Jan Van Loos. Tutto questo mentre la cameriera di Sophia, Maria, scopre di aspettare un figlio dal ragazzo di cui è innamorata, che per un equivoco è fuggito via. Per salvare la situazione, le due donne escogitano un piano, apparentemente comodo per entrambe. Ma, mentre l'Olanda è preda di una follia collettiva, la febbre di possedere i bulbi di tulipani, con pennellate intense di sensualità, irresistibile desiderio, inganno, sogni e illusioni, il ritratto prende tutt'altra forma, colorando passioni per cui daresti la vita...

Io prima di te: il film Stasera in Tv su TV8 alle 21.20

(Drammatico, Sentimentale, 2012, durata: 110 Min)

Un film di Thea Sharrock con Emilia Clarke, Sam Claflin, Charles Dance, Matthew Lewis, Samantha Spiro, Vanessa Kirby, Jenna Coleman, Brendan Coyle, Janet McTeer, Henry Lloyd Hughes, Stephen Peacocke, Pablo Raybould e Muzz Khan.



Io prima di te: Prima clip italiana del film: Io resto - HD



Trama del Film Io prima di te: La protagonista della vicenda è Louisa "Lou" Clark, una ventiseienne inglese che trascorre la sua esistenza in un modesto paesino di campagna. Nonostante Lou abbia una personalità eclettica e uno stile stravagante, le sue ambizioni sono subordinate alla necessità di contribuire alla precaria condizione economica della famiglia. Anche nella vita privata la ragazza non vuole correre rischi, rimanendo al fianco dell'opprimente appassionato di fitness, Patrick. Dopo essere stata licenziata dal locale "The Butter Bun" Lou accetta la proposta della ricchissima famiglia Traynor, che cerca un’assistente per il figlio rimasto paralizzato a seguito di un incidente.

Nonostante la ragazza sia consapevole di non avere le giuste competenze, il compenso la spinge a cogliere questa nuova sfida. Will Traynor si presenta come uno scorbutico e frustrato trentenne, poco incline a sopportare la presenza dell'eccentrica assistente. Grazie all'aiuto dell'infermiere Nathan, Lou riesce a creare un rapporto con Will...

Flatliners - Linea mortale: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, Horror, Thriller, 2017, durata: 110 Min)

Un film di Niels Arden Oplev con Nina Dobrev, Elliot Page, Diego Luna, Kiefer Sutherland, James Norton, Kiersey Clemons, Beau Mirchoff, Charlotte McKinney e Steve Byers.



Flatliners - Linea mortale: Il nuovo trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Flatliners - Linea mortale: Il film segue le vicende della visionaria studentessa Courtney Hall, la cui ambizione sfrenata la spinge a coinvolgere un gruppo di compagni in una ricerca audace e pericolosa, al limite della fantascienza. Riuniti in un laboratorio del seminterrato della facoltà, i ragazzi a turno si stendono sul lettino lasciando che gli altri gli fermino il cuore; anche i più scettici tra loro assistono e riconoscono gli effetti del "risveglio" sulle funzioni cerebrali, oltre alle potenzialità della scoperta scientifica. Ma al ritorno dall'altra dimensione, le giovani promesse della medicina cominciano a essere tormentate da orrende allucinazioni visive e uditive, immagini di un passato sepolto, ricordi sgranati tornati a fuoco. L'esperimento cominciato per verificare l'esistenza dell'aldilà, finisce per aprirne le porte e punire chi ha osato sconfinarvi...

La Corrispondenza: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Thriller, 2016, durata: 116 Min)

Un film di Giuseppe Tornatore con Olga Kurylenko, Jeremy Irons, Simon Johns, James Warren, Shauna Macdonald e Paolo Calabresi.



La Corrispondenza: Il trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film La Corrispondenza: Amy, una giovane studentessa universitaria impiega il tempo libero facendo la controfigura per la televisione e il cinema. La sua specialità sono le scene d'azione, le acrobazie cariche di suspense, le situazioni di pericolo che nelle storie di finzione si concludono fatalmente con la morte del suo doppio. Le piace riaprire gli occhi dopo ogni morte. La rende invincibile, o forse l'aiuta a esorcizzare un antico senso di colpa. Ma un giorno, Edward Phoerum, il professore di astrofisica di cui è profondamente innamorata sembra svanire nel nulla. È fuggito? Per quale ragione? E perché lui continua a inviarle messaggi in ogni istante della giornata? Con queste domande, che conducono la ragazza lungo la strada di un'indagine molto personale, inizia la storia del film...

Il discorso del re: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Storico, 2010, durata: 111 Min)

Un film di Tom Hooper con Colin Firth, Guy Pearce, Helena Bonham Carter, Timothy Spall, Geoffrey Rush, Jennifer Ehle, Derek Jacobi, James Currie, Tim Downie, Michael Gambon, Anthony Andrews, Eve Best e Claire Bloom.



Il discorso del re: Il trailer del film con Colin Firth



Trama del Film Il discorso del re: Il film ispirato alla storia vera del futuro re d'Inghilterra Giorgio VI, che, affetto da una severa balbuzie, cerca di risolvere il problema con uno specialista. Nonostante i numerosi percorsi terapeutici intentati dal principe Albert, duca di York, secondo figlio di re Giorgio V, i risultati sono scoraggianti e il principe suscita forte imbarazzo durante le occasioni ufficiali. Fortunatamente, il suo ruolo istituzionale è limitato, essendo figlio cadetto: Albert decide quindi di rinunciare a tenere in futuro discorsi in pubblico.

Sua moglie, la duchessa Elizabeth riesce a convincerlo a rivolgersi a Lionel Logue, d'origine australiana e terapeuta dei problemi di linguaggio. Il principe è riluttante, credendo di trovarsi di fronte all'ennesimo fallimento, ma I metodi non convenzionali di Logue non sono percepiti in maniera positiva da Albert. Durante la prima seduta, convince il principe a recitare il monologo di Amleto ad alta voce mentre ascolta musica ad un volume assordante tramite delle cuffie. Anche se scettico, il nobile esegue e il terapeuta registra la sua voce. Tuttavia Albert, spazientito, interrompe prematuramente l'esercizio, ma prima che possa andarsene Lionel lo convince ad accettare la registrazione del monologo.

Dopo avere ascoltato il disco, il principe scopre con stupore di aver letto in maniera fluente, senza la minima esitazione. Dunque si decide a tornare da Logue, il quale intende instaurare con il paziente un rapporto confidenziale...

Ma che bella sorpresa: il Film Stasera in Tv su Cine 34 alle 21

(Commedia, 2015, durata: 91 Min)

Un film di Alessandro Genovesi con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lodovini, Ornella Vanoni, Renato Pozzetto e Chiara Baschetti.



Ma che bella sorpresa: Il trailer del film - HD



Trama del Film Ma che bella sorpresa: Il film racconta le vicende di Guido, romantico sognatore e professore di letteratura al liceo, la cui vita va in pezzi quando la sua fidanzata, con cui convive da anni, lo lascia per un altro uomo. Paolo - un suo ex svogliato studente diventato insegnante di educazione fisica - è il suo migliore amico e farà di tutto per aiutarlo ad uscire dalla crisi. Per questo convocherà a Napoli i milanesissimi genitori di lui, interpretati dall'inedita e fulminante coppia formata da Renato Pozzetto e Ornella Vanoni. La vita di Guido sembra tornare a sorridere grazie all'incontro con Silvia, sua nuova vicina di casa. Silvia non è solo bellissima, ma si intende di sport, tifa per la sua stessa squadra, ama girare per casa in lingerie e apprezza tutti i piccoli romantici gesti che Guido ama fare: passeggiate in bicicletta, mazzi di fiori, tramonti, insomma, la donna perfetta! Ma la donna perfetta esiste? Con questo interrogativo dovranno fare i conti i nostri protagonisti, compresa la bella Giada, vicina di casa romantica e innamorata segretamente di Guido...

Altri film questa sera in TV:

Appuntamento a San Valentino , in onda alle 21.10 su La5 : film commedia, sentimentale, family del 2011 di Michael Feifer, con Elisa Donovan, Brad Rowe, Tom Skerritt, Fred Willard, Catherine Hicks, John Schneider, Kirstin Dorn, Victoria Pratt, Tracey Gold e Caia Coley.

, in onda : film commedia, sentimentale, family del 2011 di Michael Feifer, con Elisa Donovan, Brad Rowe, Tom Skerritt, Fred Willard, Catherine Hicks, John Schneider, Kirstin Dorn, Victoria Pratt, Tracey Gold e Caia Coley. Donne, regole... e tanti guai! , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film commedia del 2007 di Garry Marshall, con Jane Fonda, Lindsay Lohan, Felicity Huffman, Dermot Mulroney, Cary Elwes, Garrett Hedlund, Hector Elizondo, Zachary Gordon e Laurie Metcalf.

, in onda : film commedia del 2007 di Garry Marshall, con Jane Fonda, Lindsay Lohan, Felicity Huffman, Dermot Mulroney, Cary Elwes, Garrett Hedlund, Hector Elizondo, Zachary Gordon e Laurie Metcalf. End of the World: Atto finale , in onda alle 21.20 su Cielo : film azione, avventura, fantascienza del 2013 di Steven R. Monroe, con Greg Grunberg, Neil Grayston, Caroline Cave, Mark Hildreth, Brad Dourif, Merrilyn Gann, Amitai Marmorstein e Serge Houde.

, in onda : film azione, avventura, fantascienza del 2013 di Steven R. Monroe, con Greg Grunberg, Neil Grayston, Caroline Cave, Mark Hildreth, Brad Dourif, Merrilyn Gann, Amitai Marmorstein e Serge Houde. Delitto in Camargue , in onda alle 21.10 su Top Crime : film giallo del 2015 di Claude-Michel Rome, con Florence Pernel, Vincent Winterhalter, Samuel Labarthe, Pierre Perrier, Ludovic Berthillot e Victoire Bélézy.

, in onda : film giallo del 2015 di Claude-Michel Rome, con Florence Pernel, Vincent Winterhalter, Samuel Labarthe, Pierre Perrier, Ludovic Berthillot e Victoire Bélézy. X-Men , in onda alle 21 su 20 : film azione, fantascienza, fantasy del 2000 di Bryan Singer, con Patrick Stewart, Ian McKellen, Famke Janssen, Hugh Jackman, Halle Berry, Bruce Davison, Anna Paquin, James Marsden, Tyler Mane e Rebecca Romijn.

, in onda : film azione, fantascienza, fantasy del 2000 di Bryan Singer, con Patrick Stewart, Ian McKellen, Famke Janssen, Hugh Jackman, Halle Berry, Bruce Davison, Anna Paquin, James Marsden, Tyler Mane e Rebecca Romijn. Ember, in onda alle 21.30 su Spike: film avventura, fantasy del 2008 di Gil Kenan, con Bill Murray, Tim Robbins, Saoirse Ronan, Martin Landau, Mackenzie Crook, Toby Jones, Mary Kay Place, Marianne Jean-Baptiste e B.J. Hogg.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: