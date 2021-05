Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 12 Maggio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 12 Maggio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: After, Il Commissario Montalbano: Un Diario del '43, Poveri ma ricchissimi, John Wick 2, Chi è senza colpa, Arrivano i Prof, Noi siamo infinito, State of Play - scopri la verità, Baciato dalla fortuna.

After: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Drammatico, Sentimentale, 2019, durata: 100 Min)

Un film di Jenny Gage con Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair, Jennifer Beals, Dylan Arnold, Peter Gallagher, Meadow Williams, Inanna Sarkis, Samuel Larsen, Pia Mia e Shane Paul McGhie.



After: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film After: La protagonista della vicenda è la diciannovenne Tessa Yong, studentessa modello, la cui vita è condizionata dalla soffocante madre Carol.

Per la prima volta, Tessa si allontanerà da casa e dallo storico fidanzato Noah, trasferendosi alla Washington Central University. Qui, grazie all'eccentrica compagna di stanza Steph, la ragazza rimarrà folgorata dall’incontro con il misterioso Hardin Scott.

Quando nuovi sentimenti affiorano, Tessa sarà divisa tra presente e passato ma potrà contrare sul nuovo amico Landon, fratellastro di Hardin.

Dopo vari tentennamenti, la giovane accetta di partecipare ad una festa con Steph, Hardin e il gruppo di amici ma, complice l’alcol, la serata sarà un disastro e Tessa finirà con il rivelare a tutti di essere ancora vergine.

Mentre Noah si mostra sempre più geloso e possessivo, Hardin inizierà a fare breccia nel cuore di Tessa. Nonostante sia combattuta, la ragazza accetta di accompagnarlo al lago e i due si scambiano il primo bacio.

Hardin, tuttavia, continua ad essere scostante, alternando momenti di affetto e gelosia a momenti di estrema freddezza. Carol vuole che sua figlia si concentri sugli studi e torni con Noah ma Tessa rifiuta, accettando invece di condividere un appartamento con Hardin.

Quest'ultimo le rivela il suo passato, segnato dall'odio verso il padre e da violenza inaudita. Tessa si convince che Hardin sia cambiato e che il sentimento che li lega sia amore vero. Il ragazzo e la sua cricca di amici, tuttavia, nascondo un terribile segreto che potrebbe compromettere per sempre l'idillio amoroso e il futuro dell'ingenua Tessa...

Il Commissario Montalbano: Un Diario del '43: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.25

(Giallo, 2019, durata: 111 Min)

Un film di Alberto Sironi con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Dominic Chianese, Sonia Bergamasco, Angelo Russo, Giulio Brogi, Roberta Caronia, Marco Basile e Roberto Nobile



Il Commissario Montalbano: Un Diario del '43: Clip Ufficiale del Film con Luca Zingaretti e Peppino Mazzotta -HD



Trama del Film Il Commissario Montalbano: Un Diario del '43: Il film vede Il Commissario Montalbano confrontato a tre storie che gli dal passato: la scoperta, dopo la demolizione di un vecchio silos, di un diario scritto nell'estate del 1943 da un ragazzo che allora aveva quindici anni, un certo Carlo Colussi. Il ragazzo, intriso di ideologia fascista, confessa di aver compiuto un atto terribile all'indomani dell'armistizio dell'8 settembre 1943, una strage.

Il giorno stesso della scoperta del diario si presenta da Montalbano un novantenne dall'aria arzilla, un certo John Zuck. L'uomo, vigatese di nascita, durante la Secondo Guerra Mondiale fu fatto prigioniero dai soldati americani, sbarcati in Sicilia. Complice anche la morte di entrambi i genitori in un incidente stradale, decise di restare negli Stati uniti e di farsi lì una nuova vita.

Tornato a Vigata ha scoperto il suo nome inserito per sbaglio sul monumento dei caduti in guerra. Chiede dunque a Montalbano se può aiutarlo a far cancellare il suo nome dalla lapide. Zuck fa molta simpatia al commissario Montalbano, che prende a cuore la sua pirandelliana vicenda.

La terza storia giunta dal passato arriva il giorno successivo all'incontro con Zuck. Un altro novantenne, Angelino Todaro, uno degli imprenditori più ricchi della zona, viene ritrovato morto assassinato.

Tra le luminarie della festa di San Calorio, Salvo Montalbano capirà che le tre storie sono collegate fra loro. Ma in modo del tutto sorprendente. E tragico.

Poveri ma ricchissimi: il Film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Commedia, 2017, durata: 94 Min)

Un film di Fausto Brizzi con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro, Bebo Storti, Ubaldo Pantani, Tess Masazza, Kai Portman, Paolo Rossi, Massimo Ciavarro e Federica Lucaferri.



Poveri ma ricchissimi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Poveri ma ricchissimi: Grazie all'astuto Kevi che ha messo in salvo i risparmi di famiglia, i Tucci di Torresecca sono ancora i milionari più screanzati d'Italia. Scivolata nella spassosa ostentazione del lusso in Poveri ma ricchi, la coppia formata da Danilo e Loredana torna in Poveri ma ricchissimi con una passione tutta nuova: la politica. Lo sconcertante programma elettorale dei cafoni nobilitati prevede l'indizione di un singolare referendum che permetta al loro paesino di uscire dall'Italia, dichiararsi Principato indipendente e proporre così nuove leggi. Una vera e propria "Brexit Ciociara", un Principato a conduzione familiare con un leader bifolco e spettinato, "povero" di affettazione, ma "ricco" anzi "ricchissimo" di denaro. Grazie a un solido conto in banca e al sostegno di parenti sopra le righe - nonna Nicoletta e zio Marcello - Danilo si appresta a diventare l'unico leader al mondo che fa più gaffes di Donald Trump..

John Wick 2: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2017, durata: 122 Min)

Un film di Chad Stahelski con Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Claudia Gerini, Ian McShane, Common, Ruby Rose, John Leguizamo, Laurence Fishburne e Peter Stormare.



John Wick 2: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film John Wick 2: Dopo aver ucciso Iosef e Viggo Tarasov, il leggendario killer John Wick è pronto nuovamente a ritirarsi a vita privata.

La ritrovata pace viene però immediatamente interrotta dal signore del crimine italiano Santino D'Antonio. Viene rivelato, infatti, che John in passato aveva chiesto aiuto alla famiglia D'Antonio per il suo ultimo compito da sicario, in cambio di un pegno. Ora il giovane mafioso è venuto a riscuotere ciò che gli spetta e pretende che l'uomo compia una missione per lui. Dopo aver rifiutato, John vede la propria casa saltare in aria.

Senza un posto dove stare, John giunge al Continental Hotel di New York City, dove incontra Winston, il proprietario dell'hotel e custode del registro dei pegni, che gli ricorda che se dovesse rifiutare di restituire il favore, violerà una delle due regole infrangibili dell’organizzazione dei sicari. John allora con riluttanza incontra nuovamente Santino, che lo incarica di assassinare sua sorella Gianna, in modo che possa reclamare il suo posto alla Gran Tavola, il consiglio dei signori del crimine di alto rango.

Il killer giunge quindi a Roma per assassinare la boss camorrista, ignorando che Santino è pronto a mettere una taglia di 7 milioni di dollari sulla sua testa a lavoro finito, per evitare che qualunque sospetto ricada su di lui. Quella che doveva essere la sua ultima missione si dimostrerà, ancora un volta, una lotta per la propria sopravvivenza...

Chi è senza colpa: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, Thriller, 2014, durata: 107 Min)

Un film di Michael R. Roskam con Tom Hardy, Noomi Rapace, James Gandolfini, James Frecheville, Matthias Schoenaerts, Elizabeth Rodriguez, John Ortiz, Michael Esper, Michael Aronov, Tobias Segal, Morgan Spector e Ann Dowd.



Chi è senza colpa: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Chi è senza colpa: Il film racconta racconta un'insolita storia d'amore sullo sfondo del mondo del crimine organizzato e del suo inesorabile controllo sui piccoli bar del quartiere, utilizzati per riciclare denaro sporco.

Bob Saginowski lavora dietro il bancone del bar di suo cugino Marv e quando i boss della malavita di Brooklyn vi depositano temporaneamente i loro guadagni illegali, fa sempre finta di non vedere.

Non si interessa dei loro affari, non rivela a nessuno i loro segreti ma quando va a Messa, non fa mai la comunione.

La sua vita semplice e lineare si complica quando scopre un cucciolo abbandonato in un bidone della spazzatura.

Insieme a Nadia, la sua vicina di casa, soccorre il cucciolo e fra i due nasce una reciproca attrazione. Subito dopo però Eric Deeds, il proprietario del cane nonché ex fidanzato violento di Nadia, li reclama entrambi, e contemporaneamente, a causa di una rapina, Bob finisce al centro del mirino del boss ceceno proprietario del bar. A quel punto Bob è costretto a rendersi conto della sconvolgente realtà che riguarda le persone che lo circondano, e arriverà a comprendere meglio anche se stesso.

Arrivano i Prof: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2018, durata: 100 Min)

Un film di Ivan Silvestrini con Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti, Maria Di Biase, Shalana Santana, Pietro Ragusa, Alessio Sakara, Andrea Pennacchi, Giusy Buscemi, Francesco Procopio, Christian Ginepro, Irene Vetere e Rocco Hunt.



Arrivano i Prof: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Arrivano i Prof: Mentre (quasi) tutti festeggiano le promozioni all'esame di maturità, al liceo Alessandro Manzoni c'è grande preoccupazione: solo il 12% degli studenti è riuscito a conseguire il diploma. Il Manzoni ha un primato assoluto: è il peggior liceo d'Italia. Non sapendo più che soluzioni adottare, il Preside accoglie la proposta del Provveditore e decide di fare un ultimo, estremo, rischioso tentativo: reclutare i peggiori insegnanti in circolazione selezionati dall'algoritmo ministeriale nella speranza che dove hanno fallito i migliori, possano riuscire i peggiori. Obiettivo: avere almeno il 50% di promossi. Così l'Alessandro Manzoni rinnova il corpo insegnanti con sette professori veramente speciali, ciascuno dei quali segue un proprio progetto didattico rivoluzionario e un proprio personalissimo metodo di insegnamento. Con risultati disastrosi. Eppure i ragazzi del Manzoni cominciano a capire che sta accadendo qualcosa di grande e che a quello sgangherato e sconclusionato corpo docente importa davvero di loro, al di là dei programmi scolastici e delle note sul registro.

Noi siamo infinito: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Drammatico, Sentimentale, Commedia, 2012, durata: 100 Min)

Un film di Stephen Chbosky con Logan Lerman, Emma Watson, Nina Dobrev, Ezra Miller, Paul Rudd, Dylan McDermott, Mae Whitman, Melanie Lynskey, Kate Walsh, Johnny Simmons, Zane Holtz, Nicholas Braun e Reece Thompson.



Noi siamo infinito: Il trailer italiano del film



Trama del Film Noi siamo infinito: Il film è ambientato agli inizi degli anni Novanta e racconta la storia di Charlie, un liceale molto timido e dotato di una spiccata intelligenza. A causa della sua timidezza, il giovane non ha molti amici e trascorre i suoi primi giorni al liceo in disparte e non stringendo legami, fino a quando non conosce Sam e Patrick, due ragazzi dell'ultimo anno. I suoi nuovi amici, solari e temerari, sono molto diversi caratterialmente da lui e grazie a loro Charlie inizia a viversi davvero gli anni adolescenziali, facendo nuove amicizie. Seguono una serie di prime esperienze per il ragazzo, dalle prime feste al primo bacio.

Charlie stringe un forte legame anche con il suo professore di letteratura, il signor Anderson, tramite il quale si appassiona così tanto alla materia da decidere di intraprendere da adulto una carriera da scrittore. Quando Sam e Patrick terminano l'ultimo anno e partono per il college, la serenità raggiunta da Charlie insieme a loro inizia a sgretolarsi, portando a galla vecchi dolori, come il suicidio del suo amico Michael e gli abusi ricevuti da sua zia, disturbata mentalmente, durante l'infanzia.

State of Play - scopri la verità , in onda alle 21 su Iris : film drammatico, thriller del 2008 di Kevin Macdonald, con Russell Crowe, Ben Affleck, Robin Wright, Helen Mirren, Rachel McAdams, Wendy Makkena, Katy Mixon, Jeff Daniels, Maria Thayer, Viola Davis e Jason Bateman.

, in onda : film drammatico, thriller del 2008 di Kevin Macdonald, con Russell Crowe, Ben Affleck, Robin Wright, Helen Mirren, Rachel McAdams, Wendy Makkena, Katy Mixon, Jeff Daniels, Maria Thayer, Viola Davis e Jason Bateman. Baciato dalla fortuna , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 2011 di Paolo Costella, con Vincenzo Salemme, Asia Argento, Alessandro Gassmann, Nicole Grimaudo, Elena Santarelli, Dario Bandiera, Alessandro Giacobazzi e Maurizio Casagrande.

, in onda : film commedia del 2011 di Paolo Costella, con Vincenzo Salemme, Asia Argento, Alessandro Gassmann, Nicole Grimaudo, Elena Santarelli, Dario Bandiera, Alessandro Giacobazzi e Maurizio Casagrande. 10.000 a.C., in onda alle 21 su 20 : film avventura del 2008 di Roland Emmerich, con Steven Strait, Camilla Belle, Cliff Curtis, Joel Virgel, Ben Badra, Mo Zinal, Nathanael Baring, Marco Khan, Joel Fry, Reece Ritchie, Tim Barlow e Junior Oliphant.

in onda : film avventura del 2008 di Roland Emmerich, con Steven Strait, Camilla Belle, Cliff Curtis, Joel Virgel, Ben Badra, Mo Zinal, Nathanael Baring, Marco Khan, Joel Fry, Reece Ritchie, Tim Barlow e Junior Oliphant. Shockwave - Countdown per il disastro, in onda alle 21.25 su Cielo: film azione, avventura, fantascienza del 2017 di Nick Lyon, con Stacey Oristano, Rib Hillis, Ed Amatrudo, Bruce Thomas, Tyler Perez e Morgan Lindholm.

