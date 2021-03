Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 10 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 10 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La bambina che non voleva cantare, Quo Vado?, I Mercenari 3, After Earth - Dopo la fine del mondo, Suburra, Il diario dell'amore, Cose dell'altro mondo, Superman Returns, Shakespeare in Love, L'uomo della pioggia, Ottilie von Faber-Castell - Una donna coraggiosa.

La bambina che non voleva cantare: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.25

Biografico, Musicale, Drammatico, 2021, durata: 96 Min)

Un film di Costanza Quatriglio con Carolina Crescentini, Sergio Albelli, Paolo Calabresi, Tecla Insolia, Giulietta Rebeggiani, Massimo Poggio, Paola Minaccioni, Nunzia Schiano e Daria Pascal Attolini.



La bambina che non voleva cantare: Clip Ufficiale del Film - HD



Trama del Film La bambina che non voleva cantare: Il film segue la storia dell'artista Nada Malanima, dall'infanzia all'età adulta, raccontando com'è nato il suo amore per la musica.

Agli inizi degli anni sessanta la piccola Nada viveva in un piccolo paesino della campagna toscana insieme alla sua famiglia formata dalla nonna Mora, la sorella Miria, il padre Gino, uomo buono e riservato, e dalla mamma Viviana. A soli 7 anni Nada fa parte del coro della chiesa e tutti si accorgono fin da subito che ha un dono prezioso: una voce potente.

Affetta da una forte depressione, Viviana è spesso lontana da sua figlia Nada che soffre in silenzio per la malattia di sua madre. Nada si convince così che il suo canto rappresenta la soluzione per far guarire sua madre da quella brutta malattia che non le lascia tregua. Purtroppo la bambina si accorgerà molto presto che cantare non aiuterà sua madre e per questo motivo inizierà a non volerlo più fare...

Quo Vado?: il Film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Commedia, 2016, durata: 85 Min)

Un film di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli, Ludovica Modugno, Ninni Bruschetta, Rufin Doh Zeyenouin, Paolo Pierobon, Azzurra Martino, Lino Banfi, Emanuel Dabone, Nicola Ciccariello, Federico Ielapi, Luciano Montrone, Fabio Casale, Gianni D'Addario, Giustina Buonomo e Giuseppe Ansaldi.



Quo Vado?: Teaser 1: Lo psicologo



Trama del Film Quo Vado?: La storia è narrata dal protagonista Checco, che dopo essere stato catturato da una tribù di indigeni africani, deve raccontare al capo del villaggio la sua storia e il motivo per cui si trova lì, in modo da convincerlo a fargli proseguire il suo viaggio. Checco è un ragazzo pugliese che nella vita ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissato da bambino: a quasi 40 anni vive infatti quella che ha sempre ritenuto essere la sua esistenza ideale. Servito e riverito a casa dei genitori, così da evitare la costosa indipendenza, è eternamente fidanzato con una ragazza che, tuttavia, non ha alcuna intenzione di sposare per non incorrere nelle responsabilità del matrimonio.

Ma, soprattutto, ha realizzato il sogno che i suoi familiari gli hanno trasmesso fin da quando era piccolo: avere un posto fisso. Ma un giorno, quando il governo approva una riforma che decreta il taglio di parecchi dipendenti pubblici, la sua vita subisce un drastico cambiamento e molti lavoratori come Checco, vengono indotti a licenziarsi con una cospicua buona uscita.

Queste cifre, però, non hanno alcuna presa di lui: Checco non rinuncerà mai al posto fisso, considerato sacro, e pur di mantenerlo accetta di essere trasferito. Per farlo dimettere, la spietata dottoressa Sironi lo spedisce in diverse località italiane a ricoprire i ruoli più improbabili e pericolosi, ma Checco resiste eroicamente a tutto. La Sironi esausta e infuriata, lo trasferisce al Polo Nord...

I Mercenari 3: il film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, 2014, durata: 126 Min)

Un film di Patrick Hughes con Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Harrison Ford, Mel Gibson, Terry Crews, Dolph Lundgren, Antonio Banderas, Kellan Lutz, Randy Couture, Victor Ortiz, Kelsey Grammer, Glen Powell Jr., Ronda Rousey e Wesley Snipes.



I Mercenari 3: Nuovo trailer ufficiale in italiano - HD



Trama del Film I Mercenari 3: I valorosi Expendables liberano l’ex mercenario Doc, amico di vecchia data di Barney Ross, dalla prigionia per convincerlo ad unirsi alla loro nuova missione. I mercenari, infatti, hanno intenzione di intercettare una nave carica di bombe a scopo militare diretta in Somalia. Giunti sul luogo, tuttavia, i coraggiosi uomini si imbattono in Conrad Stonebanks e rimangono coinvolti in una feroce sparatoria. Conrad, infatti, ha intenzione di vendicarsi d Ross che anni prima tradì il loro legame per venderlo al governo. Nello scontro Hale Ceaser rimane ferito e gli Expendables sono costretti a tornare con urgenza in America. Qui, Ross ha un incontro con l’agente della CIA Max Drummer), che gli concede una seconda occasione per catturare Stonebanks e farlo processare per i sui atroci crimini di guerra.

Traumatizzato dall’idea di perdere uno dei suoi uomini, Ross riunisce i mercenari e gli comunica la volontà di voler continuare da solo l’inseguimento di Stonebanks..

After Earth - Dopo la fine del mondo: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Avventura, Fantascienza, 2013, durata: 100 Min)

Un film diM. Night Shyamalan con Will Smith, Jaden Smith, Isabelle Fuhrman, David Denman, Kristofer Hivju, Zoë Kravitz e Glenn Morshower.



After Earth - Dopo la fine del mondo: Nuovo trailer ufficiale italiano in HD



Trama del Film After Earth - Dopo la fine del mondo: Il film è ambientato in un futuro apocalittico in cui la Terra è ormai diventata un pianeta inospitale per gli uomini. Sono passati quasi mille anni da quando il genere umano è stato costretto ad abbandonare il globo terrestre, per rifugiarsi sul pianeta Nova Prime. Dopo una serie di eventi catastrofici, il mondo è infatti diventato un luogo estremamente ostile, dove è impossibile vivere per gli esseri umani.

In questo contesto vive il generale Cypher Raige. Dopo un lungo turno di lavoro nello spazio, il militare sta facendo ritorno a casa insieme a suo figlio, il tredicenne Kitai. Ma all'improvviso una tempesta di asteroidi danneggia gravemente la loro astronave, costringendoli a un atterraggio di fortuna sulla Terra.

L’impatto ferisce gravemente Cypher, costringendo Kitai ad avventurarsi da solo nelle terre ostili. L’unico modo per salvare la vita di suo padre, infatti, è di recuperare un faro d’emergenza per chiamare i soccorsi, perso mentre la navicella precipitava nell'atmosfera. Finalmente è l’occasione per il giovane Kitai di rendere orgoglioso suo padre...

Suburra: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, 2015, durata: 130 Min)

Un film di Stefano Sollima con Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola, Giacomo Ferrara, Alessandro Borghi, Greta Scarano, Giulia Elettra Gorietti, Antonello Fassari, Jean-Hugues Anglade e Adamo Dionisi.



Suburra: Il trailer del film - HD



Trama del Film Suburra: Nel novembre del 2011 il Papa confida al suo segretario personale di voler abbandonare il suo incarico. Quella stessa sera Aureliano Adami (Alessandro Borghi), detto Numero 8, dà alle fiamme uno stabilimento di Ostia dal momento che non è riuscito a convincere il proprietario a cedere il terreno alla sua banda criminale.

Nel frattempo Bacarozzo, criminale romano appena rimesso in libertà, incontro il famoso Samurai in un bar. L’uomo vuole convincere il boss del crimine, ultimo superstite della Banda della Magliana, a coinvolgerlo nei suoi affari ma non ha successo.

Dopo le tensioni in Parlamento, l’onorevole Filippo Malgradi sfoga le sue frustrazioni in una notte di droga e sesso con la escort Sabrina e una sua collega minorenne.

Quando quest’ultima muore di overdose, Sabrina chiede aiuto a Spadino per occultare il cadavere. Il fratello minore del capo del clan zingaro Anacleti aiuta la donna, iniziando poi a ricattare Malgradi...

Il diario dell'amore: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Drammatico, 2016, durata: 106 Min)

Un film di Bill Purple con Jason Sudeikis, Maisie Williams, Jessica Biel, Mary Steenburgen, Orlando Jones, Richard Robichaux, Paul Reiser, Bryan Batt, Jayson Warner Smith, Christopher Gehrman e Wendy Miklovic.



Il diario dell'amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il diario dell'amore: Il film segue la storia di Henry, architetto di New Orleans. Totalmente immerso nel suo lavoro, Henry è felicemente sposato con la dolce Penny, incinta all'ottavo mese. Un giorno, la giovane scorge dalla finestra della sua casa una ragazzina senzatetto mentre fruga nella spazzatura dei suoi vicini, alla ricerca di materiali da costruzione. Penny, colpita da quanto ha visto, fa promettere a Henry di parlare con lei un giorno e di aiutarla. Poco dopo, però, il destino colpisce duramente questa bellissima famiglia: Penny muore in un incidente stradale.

Sconvolto dal lutto, l'architetto dà di nuovo senso alla sua esistenza grazie alla conoscenza con Millie, l'adolescente che frugava nella spazzatura e con cui Penny gli aveva chiesto di parlare. Scopre così che la piccola, afflitta dalla prematura perdita della madre, ha una missione speciale, costruire una zattera per attraversare l'Atlantico alla ricerca del padre scomparso in mare. Mentre trovano nella loro amicizia reciproco conforto per superare i loro lutti, Henry e Millie decidono di portare a termine l'epica impresa di salpare da New Orleans verso le Azzorre, Portogallo, sull'imbarcazione che insieme stanno costruendo...

Cose dell'altro mondo: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 2011, durata: 90 Min)

Un film di Francesco Patierno con Valerio Mastandrea, Diego Abatantuono, Valentina Lodovini, Sandra Collodel, Maria Grazia Schiavo, Maurizio Donadoni, Vitaliano Trevisan, Riccardo Bergo, Sergio Bustric, Fabio Ferri, Laura Efrikian e Fulvio Molena.



Cose dell'altro mondo: il trailer del film di Francesco Patierno



Trama del Film Cose dell'altro mondo: Il filmsegue le vicende di Mariso Golfetto, un imprenditore che vive in Veneto dove dirige una fabbrica. Sebbene sia molto razzista, nella sua azienda lavorano numerosi dipendenti stranieri, così come in casa sua. Come se non bastasse, ha anche una relazione clandestina con una prostituta nigeriana. Il destino beffardo vuole che la figlia dell'industriale, Laura, sia in dolce attesa proprio di uno degli extracomunitari che lavorano per lui. A completare il quadro è Ariele, poliziotto ed ex fidanzato di Laura che, preso dalla gelosia, vuole a tutti i costi tornare con lei.

La situazione si complica quando una sera, in seguito a un discorso televisivo di Golfetto, in cui maledice gli stranieri augurandosi che uno tsunami li riporti al loro paese, tutti gli extracomunitari scompaiono nel nulla. In un attimo nella vita dell'imprenditore è il caos: nessun operaio in fabbrica, una casa da mandare avanti senza domestici e nessuna amante accanto a lui. Riuscirà Golfetto a sistemare la situazione prima che il suo mondo vada completamente a rotoli?...

Superman Returns: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Fantasy, 2006, durata: 154 Min)

Un film di Bryan Singer con Shirley MacLaine, Christopher Plummer, Marcia Gay Harden, Wendell Pierce, Jared Gilman, Erika Alexander, Chris Noth, Scott Bakula e George Segal.



Superman Returns: il trailer del film



Trama del Film Superman Returns: Il film segue il ritorno di Superman sul pianeta terra. Dopo 5 anni di assenza, durante i quali il supereroe dal mantello rosso è andato alla ricerca del suo pianeta d'origine Krypton, dove nessuno è sopravvissuto, Superman decide di tornare a Smallville, alla sua vita di sempre e assumere nuovamente l'identità di Clark Kent. Durante la sua misteriosa scomparsa le emergenze mondiali sono rimaste inascoltate e nella città di Metropolis la criminalità è vertiginosamente aumentata. Lois Lane, giornalista di punta del Daily Planet e unica donna mai amata da Superman, è cambiata da quando lui l'ha lasciata senza dirle una parola. Lois ha vinto un Pulitzer con il saggio "Perché il mondo non ha bisogno di Superman", si è poi fidanzata col nipote dell'editore Richard White e ora ha un figlioletto di cui occuparsi. Nel frattempo l'acerrimo nemico di Superman, il supercriminale Lex Luthor, è uscito di prigione e ha pronto un folle piano per diventare il padrone del mondo utilizzando tutte le tecnologie più avanzate di Krypton. Ora che i piani di Lex stanno per diventare operativi, il mondo avrà più che mai bisogno di Superman.

Riuscirà il supereroe a salvare la città dall'insidia del potente e malvagio Luthor e soprattutto a riconquistare il cuore della sua amata Lois?

Altri film questa sera in TV:

Shakespeare in Love , in onda alle 21 su Iris : film commedia, sentimentale, storico del 1998 di John Madden, con Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow, Colin Firth, Judi Dench, Geoffrey Rush, Imelda Staunton, Anthony Sher, Tom Wilkinson, Martin Clunes, Rupert Everett, Ben Affleck, Steven Beard e Simon Callow.

, in onda : film commedia, sentimentale, storico del 1998 di John Madden, con Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow, Colin Firth, Judi Dench, Geoffrey Rush, Imelda Staunton, Anthony Sher, Tom Wilkinson, Martin Clunes, Rupert Everett, Ben Affleck, Steven Beard e Simon Callow. Missione Mercurio , in onda alle 21.15 su Cielo : film azione, thriller, fantascienza del 2011 di Paul Ziller, con Kirk Acevedo, Diane Farr, Chad Krowchuk, Jessica Parker Kennedy, Adam Greydon Reid e Andrew Airlie.

, in onda : film azione, thriller, fantascienza del 2011 di Paul Ziller, con Kirk Acevedo, Diane Farr, Chad Krowchuk, Jessica Parker Kennedy, Adam Greydon Reid e Andrew Airlie. Ottilie von Faber-Castell - Una donna coraggiosa , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film biografico, drammatico del 2019 di Claudia Garde, con Kristin Suckow, Martin Wuttke, Johannes Zirner, Hannes Wegener, Eleonore Weisgerber, Maren Eggert, Jasmin Schwiers, Anna Lena Klenke, Pit Bukowski, Franziska Wulf, Butz Ulrich Buse e Leslie Malton.

, in onda : film biografico, drammatico del 2019 di Claudia Garde, con Kristin Suckow, Martin Wuttke, Johannes Zirner, Hannes Wegener, Eleonore Weisgerber, Maren Eggert, Jasmin Schwiers, Anna Lena Klenke, Pit Bukowski, Franziska Wulf, Butz Ulrich Buse e Leslie Malton. L'uomo della pioggia, in onda alle 21.10 su Paramount: film drammatico del 1997 di Francis Ford Coppola, con Matt Damon, Mickey Rourke, Claire Danes, Danny De Vito, Jon Voight, Mary Kay Place, Dean Stockwell, Virginia Madsen, Roy Scheider, Teresa Wright, Danny Glover, Red West, Johnny Whitworth e Andrew Shue.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: