Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 10 Febbraio 2021

Film Stasera in TV: The day after tomorrow - L'alba del giorno dopo, La Isla Minima, Il Tuttofare, Il segreto della miniera, Lady Bird, The International, L'ultima ruota del carro.

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 10 Febbraio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The day after tomorrow - L'alba del giorno dopo, La Isla Minima, Il Tuttofare, Il segreto della miniera, Lady Bird, The International, L'ultima ruota del carro, Cuccioli - Lotta per la vita, Rush Hour - Due Mine Vaganti.

The day after tomorrow - L'alba del giorno dopo: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Drammatico, 2004, durata: 125 Min)

Un film di Roland Emmerich con Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok, Jay O. Sanders, Sela Ward, Austin Nichols, Arjay Smith, Tamlyn Tomita, Sasha Roiz e Ian Holm.



The day after tomorrow - L'alba del giorno dopo: Il trailer del film di Roland Emmerich



Trama del Film The day after tomorrow - L'alba del giorno dopo: Il protagonista della vicenda è il paleoclimatologo Jack Hall che, mentre si trova in Antartide con i colleghi Frank Harris e Jason Evans, assiste in prima persona ai disastrosi effetti del cambiamento climatico sui ghiacciai dell’Antartide.

Jack presenzia alla conferenza delle Nazioni Unite, presentando un catastrofico prospetto sul futuro del pianeta. Stando ai dati raccolti, infatti, la Terra sta velocemente procedendo verso una nuova glaciazione. Sebbene Jack abbia portato dati e prove a suo favore, i rappresentati politici si rifiutano di creare allarmismi e di piegare il florido meccanismo economico ad una politica ambientalista.

Tornato negli Stati Uniti con un grande senso di frustrazione, Jack cerca di dividere la sua vita tra lo studio e la famiglia, ma il figlio Sam si sente messo costantemente in secondo piano. In occasione di un campionato scolastico, Sam e gli amici Laura Chapman e Brian Parks partono alla volta di New York, proprio mentre iniziano a verificarsi i primi segnali allarmanti del collasso climatico.

Conscio di ciò che sta per accadere, Jack si avvale della preziosa collaborazione del collega scozzese Terry Rapson e presenta al vicepresidente i dati raccolti, che sembrano confermare un'imminente glaciazione. Nel frattempo New York è sommersa da un’incessante pioggia che allaga completamente Manhattan e Sam e i suoi amici cercano di sopravvivere al repentino cambiamento climatico.

Mentre Los Angeles viene distrutta da un tornado e un ciclone anomalo si abbatte sulla Scozia, Jack ingaggia una corsa contro il tempo per salvare suo figlio…

La Isla Minima: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Thriller, 2015, durata: 105 Min)

Un film di Alberto Rodriguez con Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre, Nerea Barros e Manolo Solo.



La Isla Minima: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film La Isla Minima: Il film è ambientato nel profondo sud della Spagna, nel 1980.

In un piccolo villaggio in cui il tempo sembra essersi fermato - nei pressi di un labirinto di paludi e risaie - si è installato un serial killer responsabile della scomparsa di molte adolescenti delle quali nessuno sembra interessarsi. Ma quando due giovani sorelle spariscono durante le festività annuali, la madre spinge per un'indagine e due detective della omicidi arrivano da Madrid per cercare di risolvere il mistero. Sia Juan che Pedro hanno una vasta esperienza nei casi di omicidio, ma differiscono nei metodi e nello stile.

Dovranno ben presto fronteggiare ostacoli per i quali non sono preparati...

Il Tuttofare: il film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2018, durata: 96 Min)

Un film di Valerio Attanasio con Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Clara Alonso, Elena Sofia Ricci, Domenico Centamore, Mimmo Mignemi e Beatrice Schiros.



Il Tuttofare: Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Tuttofare: Il film racconta una vicenda tutta italiana, quella di Antonio Bonocore, praticante in legge, che sogna un contratto nel prestigioso studio del suo mentore, il principe del foro Salvatore "Toti" Bellastella: fine giurista, è il non plus ultra tra gli avvocati italiani.

Per lui Antonio fa tutto: assistente, portaborse, autista e perfino cuoco personale. Il fatto è che lo studio è di proprietà di Titti, la moglie di Bellastella.

Quando Antonio supera brillantemente l'esame di stato, ha la possibilità di diventare socio dello studio con un compenso eccezionale. Eppure c’è ancora un favore da fare: Antonio dovrà sposare Isabel l'amante argentina di Toti per assicurarle la cittadinanza italiana... si tratta solo di una firmetta in Comune…e così il ragazzo accetta: niente di più sbagliato! Ora è davvero in un mare di guai.

Il segreto della miniera: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, 2017, durata: 103 Min)

Un film di Hanna Antonina Wojcik-Slak con Leon Lucev, Marina Redzepovic, Zala Djuric Ribic, Boris Cavazza, Tin Marn, Nikolaj Burger e Jure Henigman.



Il segreto della miniera: Il trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il segreto della miniera: Il film è la storia di un minatore della Slovenia centrale, Alija, uno dei tanti immigrati bosniaci del Paese e anche uno dei fortunati, in quanto a causa della crisi molti cavatori stanno perdendo il lavoro. All'uomo viene assegnato un compito molto particolare, deve riaprire e ispezionare un vecchio tunnel per permettere all'impresa privata e proprietaria della miniera di poterlo chiudere per sempre.

Buttando giù mattone dopo mattone, pietra dopo pietra le barriere cadono e portano alla luce il tunnel che nasconde un segreto, che il minatore non doveva scoprire. Combattuto se rivelarlo o no, ad Alija viene imposto di riseppellire il tunnel per occultarlo.

Lady Bird: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Commedia, Drammatico, 2017, durata: 94 Min)

Un film di Greta Gerwig con Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Odeya Rush, Timothée Chalamet, Kathryn Newton, Jake McDorman, Lois Smith e Laura Marano



Lady Bird: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Lady Bird: Lady Bird è il sofisticato, ricercatissimo soprannome che l'adolescente Christine MacPherson sceglie per se stessa. Nata e cresciuta a Sacramento, in California, Christine sogna di trasferirsi in una grande città cosmopolita della costa orientale (“o nel luogo in cui gli scrittori si appartano nei boschi”) per frequentare una prestigiosa università dove vivere avventure e scovare opportunità a ogni angolo. Giunta all'ultimo anno di liceo, la sua domanda di ammissione al college è povera di crediti extracurriculari, così per accedere al corso di studi dei suoi sogni, la diciassettenne è costretta a iscriversi al club teatrale del suo liceo. Animata da un incontenibile spirito di ribellione, una dispettosa indole anarchica e un'ambizione sfrenata che sogna di appagare lontano da casa, Christine scoprirà nel teatro un posto accogliente, un luogo dove incontrare nuovi amici e fare nuove esperienze; un rifugio dal rapporto complicato con la madre ipercritica e affettuosa, che vorrebbe che sua figlia diventasse “la migliore versione di se stessa”, e da un padre rimasto da poco disoccupato. Il giorno della partenza si avvicina, ma l'eccentrica Christine ha ora l'opportunità di esplorare le tappe dell'adolescenza che ha sempre rimandato: le mascalzonate, i balli scolastici, i primi amori.

The International: il Film Stasera in Tv su Paramount Network alle 21.10

(Thriller, 2009, durata: 118 Min)

Un film di Tom Tykwer con Clive Owen, Naomi Watts, Armin Mueller-Stahl, Victor Slezak, Ulrich Thomsen, Brian F. O'Byrne, Luca Calvani e Luca Barbareschi.



The International: Il trailer del film



Trama del Film The International: Louis Salinger, agente dell'Interpol americana, è impegnato insieme al Vice Procuratore Distrettuale di New York Eleanor Whitman, in un delicatissimo incarico: indagare su una famosa banca, la International Bank of Business and Credit, che si pensa possa essere coinvolta nel traffico illegale di armi. Effettivamente, dalle loro indagini emerge che l’istituto bancario IBBC, ha intenzione di finanziare sottobanco la Revolutionary Freedom Front della Liberia, per consentire l’acquisto di armi leggere vendute dalla Calvini Defense. Prestando i suoi capitali, la banca avrà modo, successivamente al conflitto, di controllare il debito contratto dal Paese. Ma l'accordo con Calvini non andrà a buon fine, spingendo i dirigenti della losca banca a rivolgersi ad un uomo d'affari turco, per poter vendere le armi alla Siria e all’Iran.

Compito dell’agente Salinger e del vice procuratore Whitman sarà quello di smascherare l’istituto bancario, facendo emergere le prove del suo coinvolgimento in attività delinquenziali e terroristiche. Salinger e Whitman partiranno da Berlino, città in cui è avvenuto l’omicidio di un collega dell’agente, proseguendo poi per Milano, New York e Istanbul, in una pericolosa missione contro l’illegalità, che metterà a repentaglio le vite dei due scaltri e ostinati difensori della legge.

L'ultima ruota del carro: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 2012, durata: 113 Min)

Un film di Giovanni Veronesi con Elio Germano, Alessandra Mastronardi, Ricky Memphis, Sergio Rubini, Virginia Raffaele, Alessandro Haber, Francesca Antonelli, Maurizio Battista, Francesca D'Aloja, Luis Molteni, Dalila Di Lazzaro, Ubaldo Pantani, Massimo Wertmüller e Elena Di Cioccio.



L'ultima ruota del carro: Il trailer italiano in HD



Trama del Film L'ultima ruota del carro: Il film segue le vicende di Ernesto Marchetti, che per guadagnarsi da vivere fa traslochi. Sebbene suo padre lo abbia sempre definito l’ultima ruota del carro, l’uomo non è mai stato un giorno senza lavorare. Passando per gli impieghi più disparati: dal cuoco in una scuola all'autista, dal tappezziere all'attore per qualche breve apparizione. Nel frattempo riesce anche a crearsi una famiglia. Alla fine, però, quello del traslocatore è il mestiere che più lo appaga perché lo porta a viaggiare e conoscere posti e persone nuove. Così, a bordo del suo camion, percorre tutta l'Italia raccogliendo emozioni, storie, delusioni, esperienze. Un viaggio che durerà ben cinquant’anni, durante i quali Ernesto assisterà dal suo veicolo agli eventi storici che hanno segnato gli anni Settanta fino ai giorni nostri: l'omicidio Moro, lo scandalo di Tangentopoli… Senza mai dimenticare ciò che conta davvero nella vita: famiglia, valori e lealtà.

Altri film questa sera in TV:

Shockwave - Countdown per il disastro , in onda alle 21.25 su Cielo : film azione, avventura, fantascienza del 2017 di Nick Lyon, con Stacey Oristano, Rib Hillis, Ed Amatrudo, Bruce Thomas, Tyler Perez e Morgan Lindholm.

, in onda : film azione, avventura, fantascienza del 2017 di Nick Lyon, con Stacey Oristano, Rib Hillis, Ed Amatrudo, Bruce Thomas, Tyler Perez e Morgan Lindholm. Il Re Scorpione 3 - La battaglia finale , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film azione, avventura, fantasy del 2012 di Roel Reiné, con Dave Bautista, Billy Zane, Ron Perlman, Victor Webster e Temuera Morrison.

, in onda : film azione, avventura, fantasy del 2012 di Roel Reiné, con Dave Bautista, Billy Zane, Ron Perlman, Victor Webster e Temuera Morrison. Cuccioli - Lotta per la vita , in onda alle 21.15 su Focus : film documentario del 2016 di Mark Linfield e Keith Scholey.

, in onda : film documentario del 2016 di Mark Linfield e Keith Scholey. Rush Hour - Due Mine Vaganti, in onda alle 21 su 20: film commedia d'azione del 1998 di Brett Ratner, con Jackie Chan, Chris Tucker, Tom Wilkinson, Tzi Ma, Ken Leung, Julia Hsu, Chris Penn, Elizabeth Peña, Philip Baker Hall, Rex Lynn e Mark Rolston.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: