Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 1 Settembre 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Il gioco delle coppie, Il Petroliere, Nemesi, Snowpiercer, Notte prima degli esami, Fratello dove sei?. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Linea Verde Radici - Storie dalla terra, Gloria, Chicago Fire.

Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 1 Settembre 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il gioco delle coppie, Il Petroliere, Nemesi, Snowpiercer, Notte prima degli esami, Fratello dove sei?, Solo un padre, Sabato, domenica e venerdì.

Tutti i Film questa sera in TV:

Il gioco delle coppie , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 3 : film commedia del 2018 di Olivier Assayas, con Guillaume Canet, Juliette Binoche, Olivia Ross, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi, Pascal Greggory, Christa Theret, Laurent Poitrenaux, Sigrid Bouaziz e Nicolas Bouchaud.

, il film in onda : film commedia del 2018 di Olivier Assayas, con Guillaume Canet, Juliette Binoche, Olivia Ross, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi, Pascal Greggory, Christa Theret, Laurent Poitrenaux, Sigrid Bouaziz e Nicolas Bouchaud. Il Petroliere , il film in onda stasera in tv alle 22 su La7 : film drammatico del 2007 di Paul Thomas Anderson, con Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Kevin J. O'Connor, Ciarán Hinds, Russell Harvard, Rhonda Reeves, David Willis, Mary Elizabeth Barrett, Paul F. Tompkins, Coco Leigh, Hans R. Howes, Colleen Foy e Hope Elizabeth Reeves.

, il film in onda : film drammatico del 2007 di Paul Thomas Anderson, con Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Kevin J. O'Connor, Ciarán Hinds, Russell Harvard, Rhonda Reeves, David Willis, Mary Elizabeth Barrett, Paul F. Tompkins, Coco Leigh, Hans R. Howes, Colleen Foy e Hope Elizabeth Reeves. Notte prima degli esami , il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Nove : film commedia del 2006 di Fausto Brizzi, con Giorgio Faletti, Cristiana Capotondi, Nicolas Vaporidis, Sarah Maestri, Chiara Mastalli, Andrea De Rosa, Eros Galbiati, Valentina Idini, Marco Aceti, Elena Bouryka, Valeria Fabrizi, Ric, Daniela Poggi, Edoardo Costa, Eleonora Brigliadori e Carola Stagnaro.

, il film in onda : film commedia del 2006 di Fausto Brizzi, con Giorgio Faletti, Cristiana Capotondi, Nicolas Vaporidis, Sarah Maestri, Chiara Mastalli, Andrea De Rosa, Eros Galbiati, Valentina Idini, Marco Aceti, Elena Bouryka, Valeria Fabrizi, Ric, Daniela Poggi, Edoardo Costa, Eleonora Brigliadori e Carola Stagnaro. Nemesi , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 4 : film azione, thriller del 2016 di Walter Hill, con Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Tony Shalhoub, Paul McGillion, Anthony LaPaglia, Caitlin Gerard, Zak Santiago, Terry Chen e Paul Lazenby.

, il film in onda : film azione, thriller del 2016 di Walter Hill, con Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Tony Shalhoub, Paul McGillion, Anthony LaPaglia, Caitlin Gerard, Zak Santiago, Terry Chen e Paul Lazenby. Snowpiercer , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film thriller, azione, fantascienza del 2013 di Bong Joon Ho, con Chris Evans, Jamie Bell, John Hurt, Tilda Swinton, Kang-ho Song, Octavia Spencer, Ed Harris, Ewen Bremner, Alison Pill, Luke Pasqualino, Kenny Doughty, Steve Park, Tómas Lemarquis e Clark Middleton.

, il film in onda : film thriller, azione, fantascienza del 2013 di Bong Joon Ho, con Chris Evans, Jamie Bell, John Hurt, Tilda Swinton, Kang-ho Song, Octavia Spencer, Ed Harris, Ewen Bremner, Alison Pill, Luke Pasqualino, Kenny Doughty, Steve Park, Tómas Lemarquis e Clark Middleton. Fratello dove sei? , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film commedia del 2000 di Joel e Ethan Coen, con George Clooney, John Turturro, John Goodman, Tim Blake Nelson, Charles Durning, Michael Badalucco, Holly Hunter, Chris Thomas King, Wayne Duvall, Daniel von Bargen, Jerry Douglas III, Musetta Vander, Christy Taylor e Mia Tate.

, il film in onda : film commedia del 2000 di Joel e Ethan Coen, con George Clooney, John Turturro, John Goodman, Tim Blake Nelson, Charles Durning, Michael Badalucco, Holly Hunter, Chris Thomas King, Wayne Duvall, Daniel von Bargen, Jerry Douglas III, Musetta Vander, Christy Taylor e Mia Tate. Solo un padre , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film commedia del 2008 di Luca Lucini, con Luca Argentero, Diane Fleri, Fabio Troiano e Claudia Pandolfi.

, il film in onda : film commedia del 2008 di Luca Lucini, con Luca Argentero, Diane Fleri, Fabio Troiano e Claudia Pandolfi. Cassandre - Il fante nero , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Paramount : film giallo del 2018 di Benoît d'Aubert, con Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon, Jessy Ugolin, Emilie Gavois-Kahn, Beatrice Agenin, Atmen Kelif e Didier Flamand.

, il film in onda : film giallo del 2018 di Benoît d'Aubert, con Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon, Jessy Ugolin, Emilie Gavois-Kahn, Beatrice Agenin, Atmen Kelif e Didier Flamand. 2-Headed Shark Attack , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film thriller, horror, azione del 2012 di Christopher Ray, con Carmen Electra, Charlie O'Connell, Brooke Hogan, Christina Bach, Gerald Webb, David Gallegos, Geoff Ward, Mercedes Young, Michael Dicarluccio, Lauren Vera, Marckenson Charles, Shannan Stewart, Tihirah Taliaferro e Corinne Nobili.

, il film in onda : film thriller, horror, azione del 2012 di Christopher Ray, con Carmen Electra, Charlie O'Connell, Brooke Hogan, Christina Bach, Gerald Webb, David Gallegos, Geoff Ward, Mercedes Young, Michael Dicarluccio, Lauren Vera, Marckenson Charles, Shannan Stewart, Tihirah Taliaferro e Corinne Nobili. Sabato, domenica e venerdì, il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34: film commedia del 1979 di Castellano e Pipolo, Sergio Martino e Pasquale Festa Campanile, con Adriano Celentano, Lova Moor, Manuel Gallardo, Ernest Thole, Elio Crovetto, Sal Borgese, Franco Diogene, Edwige Fenech, Lino Banfi, Daniele Vargas, Lory Del Santo, Milena Vukotic, Salvatore Baccaro, Barbara Bouchet, Michele Placido, Antonio Ferrandis, Margot Cottens, Manuel Zarzo, Sergio Tardioli e Salvatore Aiesi.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: