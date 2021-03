Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 9 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 9 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Detroit, Il genio della truffa, Nemico Pubblico, Maraviglioso Boccaccio, Bridget Jones's Baby, Tre uomini e una bara, Split, Elsa & Fred.

Detroit: il Film Stasera in Tv su Rai 5 alle 21.15

(Drammatico, Thriller, 2017, durata: 143 Min)

Un film di Kathryn Bigelow con John Boyega, Will Poulter, Anthony Mackie, Hannah Murray, Jack Reynor, John Krasinski, Kaitlyn Dever, Tyler James Williams e Jason Mitchell.



Detroit: Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Detroit: Nel 1967 le tensioni razziali in America raggiungono l’apice e Detroit, importante città del Michigan, diventa uno degli scenari più cruenti della repressione. I sobborghi della città, infatti, sono abitati da molti afroamericani e la polizia esercita il suo potere che feroce tenacia. Il 23 luglio un gruppo di agenti, tra cui spicca il razzista Krauss, irrompe in un club dove si vende alcol senza licenza organizzando una retata che dà via ad una serie di scontri. Il giorno seguente Krauss spara a sangue freddo ad un giovane afroamericano, mentre il governatore impone il coprifuoco e la polizia locale viene affiancata da quella speciale, suscitando il malcontento degli afroamericani che sentono di essere braccati dal loro stesso paese. In questo contesto si inseriscono le storie del giovane musicista di colore Larry Reed e della guardia giurata Melvin Dismukes. Tra il frastuono e la violenza degli scontri tra i cittadini e la polizia, le vite di Larry e Melvin si legheranno inevitabilmente. Larry, infatti, a causa del coprifuoco sarà costretto a pernottare nello stesso hotel in cui Krauss, aiutato da Melvin che parteciperà alla ricognizione per evitare una strage, farà irruzione.

Il genio della truffa: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

( Commedia, Drammatico, 2003, durata: 120 Min)

Un film di Ridley Scott con Nicolas Cage, Sam Rockwell, Alison Lohman, Bruce Altman, Tim Maculan, Bruce McGill, Beth Grant, Daniel Villarreal e Melora Walters.



Il genio della truffa: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Il genio della truffa: Il film segue le vicende di Roy Waller e Frank Mercer, una coppia di truffatori professionisti. Se nel mondo dei raggiri Roy è assolutamente a suo agio, nella quotidianità deve combattere con tantissime paranoie: è agorafobico e pieno di ossessioni. La situazione gli sfugge di mano, quando un giorno si accorge che il medico che gli prescrive le medicine per le sue nevrosi non è reperibile, costringendolo ad andare dal dottor Harris Klein, che gli prescrive nuovi farmaci e asseconda la sua volontà di ricontattare la ex moglie. Quando l'uomo lo fa, però, scopre di avere una figlia quattordicenne di nome Angela, che gli stravolge completamente la vita.

Passa qualche giorno e, per quanto Roy cerchi di non far capire il suo losco lavoro alla ragazzina, questa lo scopre e chiede al padre di poter partecipare anche lei. La prima piccola truffa le riesce e questo convince Frank e Roy a puntare più in alto, cercando di rubare più soldi tutti e tre insieme. Stavolta il piano non fila proprio liscio: dopo un primo inseguimento, l'uomo truffato va a casa di Roy per riprendersi i soldi, ma una volta lì viene freddato da un colpo di pistola proprio da Angela. Il padre le suggerisce di scappare insieme a Frank prima che arrivino i poliziotti, impegnandosi a nascondere il cadavere. Quando però rientra in casa il morto non c'è più. E non è l'unica amara sorpresa che Roy riceverà…

Nemico Pubblico: il film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Thriller, 1998, durata: 126 Min)

Un film di Tony Scott con Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight, Lisa Bonet, Regina King, James LeGros, Barry Pepper, Scott Caan, Gabriel Byrne, Jake Busey, Loren Dean, Ian Hart, Jamie Kennedy, Jack Black e Jason Lee.



Nemico Pubblico: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Nemico Pubblico: Il film è ambientato a Baltimora, dove Thomas Brian Reynolds, capo di una sezione della National Security Agency non riesce a convincere un rappresentante del congresso statunitense a votare a favore della legge sulla privacy. Di fronte al rifiuto, i sicari hanno via libera per ucciderlo. Reynolds però non sa che una videocamera, installata dal ricercatore Daniel Zavitz, ha ripreso quello che agli occhi altrui sembra soltanto una morte accidentale. Zavitz, però, si rende conto dell'accaduto ed è intenzionato a spedire il filmato alla stampa.

Nella stessa città Robert Clayton Dean è un procuratore legale, impegnato soprattutto nella difesa dei diritti dei lavoratori. Felicemente sposato e con un bambino, un giorno Robert entra in un negozio di biancheria intima per fare un regalo di compleanno alla moglie. Qui, precipitosamente, entra un uomo, che lui riconosce come un vecchio amico, che però subito scappa. Robert gli va dietro, ma può solo vederlo morire sulla strada, investito da un tir. La vittima è Daniel Zavitz, inseguito da alcuni sicari mentre cercava di consegnare il video a un giornalista.

Poco dopo alcuni agenti federali si presentano a casa sua per indagare e fargli domande. Dean è ormai oggetto di una sorveglianza speciale, ma lui non può saperlo perché non si è accorto che l'amico, prima di scappare, gli ha nascosto nella busta dei regali un registratore spia...

Maraviglioso Boccaccio: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Storico, Commedia, Drammatico, 2015, durata: 120 Min)

Un film diPaolo e Vittorio Taviani con Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Vittoria Puccini, Rosabell Laurenti Sellers, Kim Rossi Stuart, Carolina Crescentini, Paola Cortellesi, Flavio Parenti, Michele Riondino, Lino Guanciale, Miriam Dalmazio, Lello Arena, Eugenia Costantini, Fabrizio Falco, Ilaria Giachi, Josafat Vagni e Niccolò Calvagna.



Maraviglioso Boccaccio: Il trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film Maraviglioso Boccaccio: Il film racconta la storia di un gruppo di giovani ragazzi che, per sfuggire alla terribile epidemia di peste che colpì Firenze nel 1348, decide di rifugiarsi in un casale. Per passare il tempo senza annoiarsi scelgono di raccontarsi ogni giorno una novella: come quella di Monna Catalina, abbandonata in una chiesa perché creduta morta, e salvata da Messer Gentile, innamorato di lei; la storia di Calandrino, un pittore un po' goffo, spesso preso di mira dalle burle e dagli scherzi dei suoi colleghi, Bruno e Buffalmacco. E ancora le vicende amorose di Ghismunda che, rimasta vedova, comincia una relazione clandestina con un amico del padre, il principe di Salerno, scatenando l'ira di quest'ultimo. Poi la novella di suor Isabetta, bella e giovane devota che si innamora di un ragazzo e viene scoperta con lui dalla badessa Usimbalda. E infine la triste vicenda di Federigo degli Alberighi, nobile signore, Monna Giovanna e del figlioletto malato, che pensa di guarire se riceverà in dono un falcone. Intrighi, morte, amore, follie, rivivono nel casale lontano dalla strage della peste fiorentina….

Bridget Jones's Baby: il Film Stasera in Tv su La5 alle 21.10

(Commedia, 2016, durata: 123 Min)

Un film di Sharon Maguire con Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, Jim Broadbent, Celia Imrie, James Callis, Sally Phillips, Enzo Cilenti, Gemma Jones, Mark Arnold e Ed Sheeran.



Bridget Jones's Baby: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Bridget Jones's Baby: L’impacciata eroina moderna è nuovamente alle prese con i suoi drammi amorosi. Dopo aver messo fine alla sua relazione con Mark Darcy, Bridget decide di dedicarsi completamente alla carriera e al lavoro. Nonostante la donna sia riuscita a perfezionare il suo aspetto, lasciandosi alle spalle lo stile trasandato e i chili in eccesso, la vita continua a farle contemplare la sua solitudine. Grazie all’insistenza dell’amica Miranda, Bridget si concede un weekend all’insegna della musica e dell’alcol, durante il quale incontra l’affascinante Jack Qwant. L’uomo è conquistato dalla sua spontaneità e, dopo una serie di malintesi esilaranti, i due trascorrono una notte di passione. Il weekend successivo, Bridget incontra Darcy, alle prese con un eclatante caso che richiama l’attenzione mediatica. L’ex coppia non riesce a nascondere i propri sentimenti e i due si concedono un’ultima notte insieme. Quello che sembrerebbe un dilemma amoroso, tuttavia, si trasforma in un vero e proprio rompicapo quando Bridget scopre di essere incinta...

Tre uomini e una bara: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Commedia, Avventura, 2017, durata: 92 Min)

Un film di Mark Lamprell con Xavier Samuel, Kris Marshall, Kevin Bishop, Dacre Montgomery, Deborah Mailman, Ryan Corr, Sacha Horler, Shane Jacobson, Saskia Hampele e Lynette Curran.



Tre uomini e una bara: Il Trailer Ufficiale del Film (Red Band) - HD



Trama del Film Tre uomini e una bara: Dopo tre uomini e una pecora, il film torna a seguire le vicende di David, Tom e Graham, tutti e tre alle prese con una situazione alquanto bizzarra. Tutto avviene subito dopo il matrimonio di David con Mia Ramme, in Australia, nell'enorme villa del padre della sposa, il senatore Jim Ramme. Purtroppo viene a mancare in un incidente il loro più caro amico, nonché testimone di nozze, Luke.

I tre amici devono riportare la salma a casa sua a Londra, e devono farlo sotto costante minaccia del cugino di Luke, che non li ha mai sopportati. La situazione si complica quando l'aereo privato su cui sono a bordo, bara compresa, ha problemi con il motore e, dopo attimi di panico, il pilota riesce a fare un atterraggio di fortuna. Il problema, tuttavia, è che si ritrovano nel mezzo della natura selvaggia australiana, costretti ad affrontare una serie di situazioni catastrofiche con una bara al seguito. Riusciranno a uscire da questo incubo prima che il corpo si decomponga?

Split: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Thriller, 2017, durata: 117 Min)

Un film di M. Night Shyamalan con James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson, Betty Buckley, Brad William Henke, Jessica Sula e Kim Director.



Split: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Split:La vicenda è ambientata a Filadelfia, dove, nel parcheggio di un fast food, Dennis rapisce tre studentesse in pieno giorno. Le tre ragazze sono disorientate e spaventate dai repentini cambiamenti di Dennis che, a distanza di pochi minuti, muta atteggiamento, postura e voce, presentandosi come la donna Patricia o l’ingenuo bambino Hedwig.

Parallelamente, scopriamo che l’uomo è in cura da anni presso la psichiatra Karen Fletcher, la quale gli ha diagnosticato un grave disturbo della personalità. Kevin Wendell Crumb, infatti, ha creato ben 23 identità tutte diverse tra loro, che prendono la ‘luce’ a seconda dello stress che sta subendo.

La dottoressa, seppur intuendo che qualcosa non va, dal momento che la personalità più razionale dell’uomo non si palesa da tempo alle sedute psichiatriche, non può immaginare la natura del suo macabro piano...

Elsa & Fred: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.10

(Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2014, durata: 93 Min)

Un film di Michael Radford con Shirley MacLaine, Christopher Plummer, Marcia Gay Harden, Wendell Pierce, Jared Gilman, Erika Alexander, Chris Noth, Scott Bakula e George Segal.



Elsa & Fred: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Elsa & Fred: Il film racconta una storia d'amore matura tra due anziani vicini di casa, in cerca di seconde opportunità.

Nonostante le riserve di sua figlia, il vedovo Fred si trasferisce a New Orleans, proprio accanto all'appartamento della pensionata Elsa. I due ultrasettantenni hanno temperamenti e stili di vita molto diversi: se Fred è un uomo coriaceo e scostante, affezionato a una routine sonnacchiosa senza grandi sconvolgimenti, Elsa è invece vitale e romantica, con un cassetto ancora zeppo di sogni da realizzare. Primo fra tutti, passeggiare a Roma come Anita Ekberg in La Dolce Vita.

Quando la donna scorge il nuovo vicino dai vetri della finestra, una nuova missione si profila nella sua mente maliziosa. Con pazienza e un pizzico di immaginazione trascina Fred oltre l'uscio di casa, in strada, al parco, al ristorante e persino nella Città Eterna..

Altri film questa sera in TV:

La terza stella , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 2005 di Alberto Ferrari, con Ale, Franz, Petra Faksova, Francesca Giovannetti, Marica Coco, Sergio Romano, Stefano Venturi, Amerigo Fontani, Mauro Pirovano, Stefano Chiodaroli, Coco Leonardi, Claudio Spadaro, Massimiliano Mecca, Diego Parassole, Bianca Galvan, Massimo Palazzini e Pippo Santanastaso.

, in onda : film commedia del 2005 di Alberto Ferrari, con Ale, Franz, Petra Faksova, Francesca Giovannetti, Marica Coco, Sergio Romano, Stefano Venturi, Amerigo Fontani, Mauro Pirovano, Stefano Chiodaroli, Coco Leonardi, Claudio Spadaro, Massimiliano Mecca, Diego Parassole, Bianca Galvan, Massimo Palazzini e Pippo Santanastaso. Hondo , in onda alle 21 su Iris : film western del 1967 di Lee H. Katzin, con Ralph Taeger, Kathie Browne, Michael Rennie, Noah Beery Jr., Gary Clarke, Randy Boone, Gary Merrill, John Smith, Buddy Foster, Michael Pate, Victor Lundin, Jim Davis e Robert Taylor.

, in onda : film western del 1967 di Lee H. Katzin, con Ralph Taeger, Kathie Browne, Michael Rennie, Noah Beery Jr., Gary Clarke, Randy Boone, Gary Merrill, John Smith, Buddy Foster, Michael Pate, Victor Lundin, Jim Davis e Robert Taylor. Sergente Bilko , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film commedia del 1996 di Jonathan Lynn, con Steve Martin, Dan Aykroyd, Phil Hartman, Glenne Headly, Daryl Mitchell, Max Casella, Eric Edwards, John Ortiz, Catherine Silvers, Pamela Segall, Dwayne Chattman, Dan Ferro, Dale Dye, Tami-Adrian George e Clifton Gonzales.

, in onda : film commedia del 1996 di Jonathan Lynn, con Steve Martin, Dan Aykroyd, Phil Hartman, Glenne Headly, Daryl Mitchell, Max Casella, Eric Edwards, John Ortiz, Catherine Silvers, Pamela Segall, Dwayne Chattman, Dan Ferro, Dale Dye, Tami-Adrian George e Clifton Gonzales. Sin City , in onda alle 21.10 su Paramount : film azione, thriller del 2005 di Frank Miller e Robert Rodriguez, con Jessica Alba, Rosario Dawson, Elijah Wood, Bruce Willis, Benicio Del Toro, Michael Clarke Duncan, Carla Gugino, Josh Hartnett, Michael Madsen, Jaime King, Brittany Murphy, Clive Owen, Mickey Rourke, Nick Stahl, Marley Shelton, Arie Verveen, Makenzie Vega, Chris Warner, Rick Gomez, Tommy Nix, Frank Miller, Rutger Hauer, Ethan Maniquis, Jude Ciccolella, Alexis Bledel e Devon Aoki.

, in onda : film azione, thriller del 2005 di Frank Miller e Robert Rodriguez, con Jessica Alba, Rosario Dawson, Elijah Wood, Bruce Willis, Benicio Del Toro, Michael Clarke Duncan, Carla Gugino, Josh Hartnett, Michael Madsen, Jaime King, Brittany Murphy, Clive Owen, Mickey Rourke, Nick Stahl, Marley Shelton, Arie Verveen, Makenzie Vega, Chris Warner, Rick Gomez, Tommy Nix, Frank Miller, Rutger Hauer, Ethan Maniquis, Jude Ciccolella, Alexis Bledel e Devon Aoki. Il ranger - Una vita in paradiso: L'impronta del lupo , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film drammatico, sentimentale del 2018 di Axel Barth, con Philipp Danne, Eva-Maria Grein von Friedl, Matthias Brenner, Valentin Wessely, Heike Jonca, Liza Tzschirner e Mike Maas.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 2018 di Axel Barth, con Philipp Danne, Eva-Maria Grein von Friedl, Matthias Brenner, Valentin Wessely, Heike Jonca, Liza Tzschirner e Mike Maas. Piccolo grande amore, in onda alle 21.10 su Mediaset Extra: film commedia, sentimentale del 1993 di Carlo Vanzina, con Barbara Snellenburg, Raoul Bova, Daniele Falleri, Paul Freeman, Sarah Alexander, Alessio Avenali, Adam Barker, Tilly Blackwood, Bettina Giovannini, Godfrey James, Jason Morell, Julian Rhind-Tutt, Shane Rimmer, Catherine Schell, Liz Smith, Jessica Simpson, Marc Sinden, David Warner, Francesca Ventura e Susannah York.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: