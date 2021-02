Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 9 Febbraio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: American Animals, Corpi da reato, Brothers, Delivery Man, Beautiful Creatures - La Sedicesima Luna, Ma che colpa abbiamo noi, Le belve, Chef - Riderete di gusto. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Calcio, Coppa Italia: Juventus-Inter, Stasera tutto è possibile, Daydreamer - le ali del sogno.

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 9 Febbraio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: American Animals, Corpi da reato, Brothers, Delivery Man, Beautiful Creatures - La Sedicesima Luna, Ma che colpa abbiamo noi, Le belve, Chef - Riderete di gusto, Scuola di polizia 4, Heartbreakers - Vizio di famiglia .

American Animals: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, 2018, durata: 116 Min)

Un film di Bart Layton con Barry Keoghan, Evan Peters, Blake Jenner, Jared Abrahamson, Ann Dowd, Udo Kier e Lara Grice.



American Animals: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film American Animals: Il film segue la storia di Spencer e Warren, due amici cresciuti a Lexington, nel Kentucky, che studiano all'università locale ma vogliono dare una svolta alla loro vita e per farlo sono pronti a tutto. Il loro obiettivo diventa rubare un rarissimo libro antico, che malgrado l'enorme valore viene custodito nella biblioteca universitaria senza particolari misure di sicurezza. Reclutati altri due compagni, Eric e lo sportivo Chas, iniziano a programmare il colpo fino agli ultimi dettagli, ma li attende una serie di rocamboleschi imprevisti...

Corpi da reato: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Commedia, Azione, 2013, durata: 117 Min)

Un film di Paul Feig con Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Kaitlin Olson, Taran Killam, Thomas F. Wilson, Michael Rapaport, Demian Bichir, Tony Hale, Raw Leiba, Steve Bannos, Andy Buckley, Michael McDonald, Nathan Corddry e Jamie Denbo.



Corpi da reato: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Corpi da reato: Sarah, ambiziosa agente speciale dell'FBI, ha un carattere difficile, arrogante e poco cordiale. Perfezionista, metodica e puntigliosa, è dotata di una grande capacità investigativa di cui si vanta in continuazione. L'agente è molto stimata nell'ambiente di lavoro, ma ha una vita privata disastrosa. È infatti completamente sola, non ha né un fidanzato né un amico e a farle compagnia c'è solo il suo gatto. Sarah per ottenere una promozione decide di lasciare New York e trasferirsi a Boston e risolvere un caso impossibile. Si dovrà occupare infatti di un pericoloso latitante ricercato dalla polizia ma che sembra essere praticamente introvabile. Il suo scopo è quello di portare a termine l'incarico in tempi brevi e riuscire a conquistare così la tanto desiderata promozione. È qui che incontrerà l'agente di polizia del dipartimento di Boston, Shannon Mullins, con la quale dovrà collaborare al caso. Shannon è estremamente diversa da Sarah. Volgare e senza mezze misure, non ha un metodo di lavoro e neanche un grande fiuto. Spesso utilizza maniere rozze per rapportarsi con i criminali. La sua vita è totale caos. Costrette a lavorare insieme, inizialmente le due agenti non andranno d'accordo e non sarà semplice collaborare...

Brothers: il film Stasera in Tv su Rai 5 alle 21.15

(Drammatico, 2009, durata: 108 Min)

Un film di Jim Sheridan con Jake Gyllenhaal, Natalie Portman, Tobey Maguire, Mare Winningham, Sam Shepard, Bailee Madison, Patrick Flueger, Carey Mulligan, Jenny Wade, Clifton Collins Jr., Josh Berry e Taylor Geare.



Brothers: Il trailer del fim con Jake Gyllenhaal, Natalie Portman e Tobey Maguire



Trama del Film Brothers: Il protagonista della vicenda è Sam Cahill, giovane americano e capitano dei Marines, che nel 2007 dirige una squadra in Afghanistan.

Sebbene Sam detesti l’idea di abbandonare la moglie Grace e le due figlie per tornare in missione, la lealtà al suo paese lo spinge ad accettare un quarto turno di servizio in prima linea.

Prima di partire, Sam accoglie suo fratello Tommy che è appena uscito di prigione dopo aver scontato una pena per rapina a mano armata.

La missione del capitano Cahill sembra procedere perfettamente, fino a quando l’elicottero della sua squadra viene colpito dai talebani e precipita. I vertici militari informano Grace che suo marito ha perso la vita nello schianto, ignari che Sam e il commilitone Joe Willis si sono salvati e sono stati catturati.

Sebbene sia scettica sulla sua affidabilità, Grace è costretta ad accettare l’aiuto di Tommy che propone alla donna di rinnovare la disastrata cucina. Mentre tra i due inizia a nascere un’intesa per via del terribile lutto con il quale entrambi devono convivere, Sam e Joe sono sottoposti alle torture più atroci.

I talebani piegano la volontà, gli ideali e l'umanità dei prigionieri a loro piacimento, costringendo Sam a compiere una scelta disumana.

Quando i Marines irrompono nell’accampamento e salvano il capitano, trovano un uomo profondamente cambiato e alienato. Grace e Tommy sono felici di poter riabbracciare Sam, ma la donna non può far a meno di constatare quanto il marito sia distaccato e profondamente scosso...

Delivery Man: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2014, durata: 103 Min)

Un film di Ken Scott con Vince Vaughn, Cobie Smulders, Chris Pratt, Britt Robertson, Jack Reynor, Bobby Moynihan, Matthew Daddario, Zivile Kaminskaite, Chris Hernandez e Erin Gerasimovich.



Delivery Man: Il trailer del film con Vince Vaughn e Cobie Smulders



Trama del Film Delivery Man: Il film segue le vicende di David Wozniak, scapolo inaffidabile che non ha alcuna intenzione di impegnarsi in qualcosa di serio. Il suo essere un eterno Peter Pan gli sta facendo rischiare di perdere tutto: la sua famiglia, con la quale oltretutto lavora, non ne può più di lui, e la sua fidanzata, che ha scoperto di aspettare un figlio, sta seriamente pensando di crescere il bambino da sola. Tutto cambia quando un giorno viene convocato da un avvocato che gli dà una notizia sconvolgente.

Vent’anni prima David ha donato lo sperma, con il quale, per errore, sono stati generati circa cinquecento bambini. Di questi "figli" molti vorrebbero conoscerlo, ma un accordo di riservatezza glielo impedisce. Così avviano una class-action per fare causa alla Banca del Seme, sperando di riuscire ad aggirare le norme della privacy per poterne scoprire l’identità. Inizialmente l'uomo è spaventato e non vuole minimamente essere coinvolto in nessun modo. Pian piano, però, comincia a incuriosirsi tanto da decidere di conoscerli uno a uno, senza rivelargli chi è in realtà…

Beautiful Creatures - La Sedicesima Luna: il Film Stasera in Tv su Paramount Networks alle 21.10

(Drammatico, Fantasy, Sentimentale, 2013, durata: 132 Min)

Un film di Richard LaGravenese con Alice Englert, Alden Ehrenreich, Emmy Rossum, Emma Thompson, Viola Davis, Jeremy Irons, Thomas Mann, Eileen Atkins, Margo Martindale, Kyle Gallner, Pruitt Taylor Vince, Randy Redd, Zoey Deutch, Tiffany Boone, Lance E. Nichols, Rachel Brosnahan, Robin Skye e Leslie Castay.



Beautiful Creatures - La Sedicesima Luna: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Beautiful Creatures - La Sedicesima Luna: Il film racconta la storia di Ethan Wate, un ragazzo di 17 anni che fa lo stesso sogno ricorrente da mesi:

Una misteriosa ragazza lo sta aspettando su un campo di battaglia durante la Guerra Civile Americana. Ethan desidera disperatamente stare con lei, ma c’è un pericolo ignoto che incombe su di lui e ogni volta un fulmine squarcia il cielo e lo uccide prima che riesca a raggiungere la ragazza. I pericoli che Ethan corre in questo strano mondo onirico sono comunque preferibili alla vita vera che conduce a Gatlin, nel South Carolina, un paesino conservatore del profondo sud che sembra rimasto fermo al secolo scorso, dove non cambia nulla e non succede mai niente di niente. Bloccato a casa con un padre che, dopo la morte improvvisa della moglie, si è completamente richiuso in se stesso, Ethan aspira a una vita che trova solo nei libri. Ma il suo mondo viene scosso dall'arrivo di Lena Duchannes, la bella ed enigmatica nipote di Macon Ravenwood, lo schivo proprietario della gotica villa Ravenwood. Ethan si sente subito attratto da Lena, anche se la ragazza sembra inspiegabilmente seminare distruzione, e diventa chiaro che lei è una Maga, dotata di poteri che sfuggono al suo stesso controllo...

Ma che colpa abbiamo noi: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 2002, durata: 120 Min)

Un film di Carlo Verdone con Carlo Verdone, Margherita Buy, Anita Caprioli, Antonio Catania, Lucia Sardo, Stefano Pesce, Massimiliano Amato, Luciano Gubinelli, Sergio Graziani e Raquel Sueiro.



Ma che colpa abbiamo noi: il trailer del film



Trama del Film Ma che colpa abbiamo noi: Otto persone, di età e storie diverse, vivono a Roma uniti solo dal fatto di frequentare lo stesso gruppo analitico. Si tratta di tre donne e quattro uomini le cui vicende mostrano in maniera divertente, passando da scene corali ad altre più intimistiche, la fragilità ma anche la voglia di cambiare e la capacità di reagire tipiche dei nostri contemporanei.

Le belve: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Drammatico, Thriller, 2012, durata: 131 Min)

Un film di Oliver Stone con John Travolta, Taylor Kitsch, Aaron Taylor-Johnson, Benicio Del Toro, Blake Lively, Salma Hayek, Shea Whigham, Demian Bichir, Mia Maestro e Jake McLaughlin.



Le belve: Il trailer italiano del film di Oliver Stone



Trama del Film Le belve: Il film segue le vicende di Chon e Ben, migliori amici da sempre, che coltivano marijuana a Laguna Beach, in California.

Il primo è un ex militare della Marina e ha fatto arrivare clandestinamente dall’Afghanistan i semi della droga da piantare. Il secondo, con una laurea in economia e botanica a Berkeley, si occupa di tutto il procedimento di coltivazione. Il business di cannabis gli fa guadagnare in poco tempo molti soldi, una parte dei quali sono devoluti in opere di beneficenza in Africa e in Asia. Entrambi hanno una relazione aperta con Ophelia Sage.

Tutto sembra filare liscio finché i due non ricevono una serie di minacce dal cartello messicano della droga: lo scagnozzo Miguel "Lado" Arroyo gli invia un video dove si vedono teste mozzate e una motosega, invitandoli a incontrarsi per stabilire una collaborazione...

Chef - Riderete di gusto: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.10

(Commedia, 2012, durata: 85 Min)

Un film di Daniel Cohen con Jean Reno, Michaël Youn, Raphaëlle Agogué, Julien Boisselier, Salomé Stévenin, Serge Larivière, Santiago Segura, Pierre Vernier e André Penvern.



Chef - Riderete di gusto: Il trailer italiano del film



Trama del Film Chef - Riderete di gusto: Il film racconta la storia di Jacky Bonnot, 32 anni, amante della buona cucina, cuoco talentuoso e con un sogno nel cassetto: avere successo e gestire un grande ristorante. Purtroppo, la sua situazione finanziaria lo costringe ad accettare dei piccoli lavori che non riesce mai a tenersi. Un giorno, però, Jacky incontra Alexandre Lagarde, grande chef pluristellato, la cui fama è minacciata dal gruppo finanziario proprietario dei suoi ristoranti. L'uomo è in crisi, non vuole sottostare alle nuove politiche imprenditoriali e, come se non bastasse, la sua posizione rischia di andare a Stanislas Matter, giovane e ambizioso che non vede l'ora di estrometterlo, sostituirlo e rivoluzionare totalmente la sua cucina.

L'incontro tra la stella affermata e il promettente ragazzo avviene in una struttura per anziani, nella quale Jacky dovrebbe lavorare come imbianchino, ma dove si ritrova a deliziare i palati degli ospiti con i suoi piatti. Il suo talento non sfugge al vecchio Matter, padre di Stanislas, che consiglia a Lagarde di assaggiare una delle pietanze del giovane cuoco. Lo chef, colpito dalla maestria del ragazzo, decide di prenderlo con sé come aiutante in cucina...

Altri film questa sera in TV:

Mamma, ho preso il morbillo , in onda alle 21.20 su Italia 1 : film commedia, family del 1997 di Raja Gosnell, con Alex D. Linz, Olek Krupa, Rya Kihlstedt, Lenny von Dohlen, David Thornton, Scarlett Johansson, Billy Hopkins, Kevin Kilner, Haviland Morris, Seth Smith, Marian Seldes, Christopher Curry e Baxter Harris.

, in onda : film commedia, family del 1997 di Raja Gosnell, con Alex D. Linz, Olek Krupa, Rya Kihlstedt, Lenny von Dohlen, David Thornton, Scarlett Johansson, Billy Hopkins, Kevin Kilner, Haviland Morris, Seth Smith, Marian Seldes, Christopher Curry e Baxter Harris. Amore infedele , in onda alle 21.30 su TV8 : film drammatico, sentimentale del 2019 di Monika Mitchell, con Erika Christensen, Rekha Sharma, Carmel Amit, Andy Favreau, Antonio Cupo, Celeste Ziegler e Mark Brandon.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 2019 di Monika Mitchell, con Erika Christensen, Rekha Sharma, Carmel Amit, Andy Favreau, Antonio Cupo, Celeste Ziegler e Mark Brandon. L'ora della furia , in onda alle 21 su Iris : film western del 1968 di Vincent McEveety, con James Stewart, Henry Fonda, Inger Stevens, Gary Lockwood, Jack Elam, Barbara Luna, Robert Porter, Jay C. Flippen, Jacqueline Scott, Dean Jagger, Ed Begley, James Best e Scott Bundy.

, in onda : film western del 1968 di Vincent McEveety, con James Stewart, Henry Fonda, Inger Stevens, Gary Lockwood, Jack Elam, Barbara Luna, Robert Porter, Jay C. Flippen, Jacqueline Scott, Dean Jagger, Ed Begley, James Best e Scott Bundy. Scuola di polizia 4: cittadini in... guardia , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film commedia del 1987 di Jim Drake, con Steve Guttenberg, Bubba Smith, Michael Winslow, David Graf, Tim Kazurinsky, Sharon Stone, Leslie Easterbrook, Marion Ramsey, Lance Kinsey, G.W. Bailey, Bob Goldthwait, George Gaynes, Derek McGrath, Scott Thomson, Billie Bird, Brian Tochi, Brian Backer, David Spade e Colleen Camp.

, in onda : film commedia del 1987 di Jim Drake, con Steve Guttenberg, Bubba Smith, Michael Winslow, David Graf, Tim Kazurinsky, Sharon Stone, Leslie Easterbrook, Marion Ramsey, Lance Kinsey, G.W. Bailey, Bob Goldthwait, George Gaynes, Derek McGrath, Scott Thomson, Billie Bird, Brian Tochi, Brian Backer, David Spade e Colleen Camp. Heartbreakers - Vizio di famiglia, in onda alle 21.20 su Cielo: film commedia del 2001 di David Mirkin, con Sigourney Weaver, Jennifer Love Hewitt, Ray Liotta, Jason Lee, Gene Hackman, Nora Dunn e Anne Bancroft.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: