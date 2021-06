Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 8 Giugno 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Tutti i soldi del mondo, Snitch - L'infiltrato, Captain Phillips - Attacco in mare aperto, Lettere di uno sconosciuto, Sherlock Holmes. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Con il cuore - Nel nome di Francesco, Game of games - Gioco loco, New Amsterdam, Le Iene.

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 8 Giugno 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Tutti i soldi del mondo, Snitch - L'infiltrato, Captain Phillips - Attacco in mare aperto, Lettere di uno sconosciuto, Sherlock Holmes, Shall We Dance?, Maverick, Dove vai in vacanza?.

Tutti i soldi del mondo: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Thriller, 2017, durata: 132 Min)

Un film di Ridley Scott con Michelle Williams, Mark Wahlberg, Romain Duris, Christopher Plummer, Charlie Plummer, Timothy Hutton, Marco Leonardi, Charlie Shotwell, Giulio Base, Andrea Piedimonte, Ilir Jacellari, Mario Opinato e Roy McCrerey.



Tutti i soldi del mondo: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Tutti i soldi del mondo: Nell'estate del 1973, il nipote sedicenne del magnate del petrolio Jean Paul Getty viene rapito da una banda di uomini mascherati mentre si aggira per i vicoli di Roma. Nonostante le pressioni della madre Gail Harris, il facoltoso industriale del petrolio, noto per essere l'uomo più ricco e al tempo stesso più avido del mondo, rifiuta di pagare l'esorbitante richiesta di riscatto che ammonta a 17 milioni di dollari. Il rapimento del nipote preferito, infatti, non è per lui ragione sufficientemente valida per rinunciare a parte delle sue fortune, tanto da costringere la madre del ragazzo e l’uomo della sicurezza Fletcher Chace, incaricato di intavolare una trattativa con i malviventi, a una sfrenata corsa contro il tempo per raccogliere i soldi, pagare il riscatto e riabbracciare finalmente il giovane Paul.

Intanto la notizia del rapimento travalica i confini della penisola e fa il giro del mondo. Folle di curiosi e giornalisti stazionano giorno e notte davanti all'abitazione dei Getty. Ma i mesi passano e l'ostinazione del ricco capofamiglia, deciso a scoraggiare ulteriori azioni di questo tipo, rischia di rivelarsi fatale per lo spaurito rampollo nelle mani dei rapitori senza scrupoli. La vicenda pubblica e privata sconvolge il mondo intero, rivelando un'incredibile verità: che si può amare di più il denaro che la propria famiglia. Una storia vera mai raccontata prima sul grande schermo.

Snitch - L'infiltrato: il Film Stasera in TV su Nove alle 21.25

(Azione, Drammatico, Thriller, 2013, durata: 112 Min)

Un film di Ric Roman Waugh con Dwayne Johnson, Susan Sarandon, Barry Pepper, Rafi Gavron, Jon Bernthal, Nadine Velazquez, Harold Perrineau, Michael Kenneth Williams, Benjamin Bratt, J.D. Pardo e Melina Kanakaredes.



Snitch - L'infiltrato: Il trailer italiano del film con Dwayne Johnson



Trama del Film Snitch - L'infiltrato: Nel film, ispirato a fatti realmente accaduti, un padre disperato tenta di salvare il figlio adolescente da un'ingiusta condanna infiltrandosi in un pericoloso cartello della droga. John Matthews è un uomo d'affari. Rimane sconvolto quando il figlio adolescente Jason viene arrestato e condannato a 10 anni di carcere dopo aver ricevuto da un amico un pacchetto che, a sua insaputa, conteneva della droga. Dopo che Jason ha rifiutato l'offerta del procuratore Joanne Keegan di fornire prove contro qualcun atro in cambio di una riduzione della pena, John chiede alla donna di essere infiltrato al posto del figlio in mezzo ai trafficanti di droga. Sotto copertura della DEA, l'uomo si infiltra in una grossa organizzazione internazionale dedita al traffico di stupefacenti, capitanata dallo spietato spacciatore Malik per cercare di incastrare il boss e riuscire a scagionare suo figlio. Ma nel tentativo di salvare il figlio, John finisce per compromettere un altro innocente e dopo l'incontro con uno dei protagonisti del commercio di droga messicano, quella che era già un'impresa pericolosissima diventa potenzialmente letale.

Captain Phillips - Attacco in mare aperto: il Film Stasera in TV su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, Azione, Thriller, 2013, durata: 134 Min)

Un film di Paul Greengrass con Tom Hanks, Catherine Keener, Michael Chernus, Max Martini, Chris Mulkey, Yul Vazquez, David Warshofsky, Corey Johnson, John Magaro, Angus MacInnes, San Shella, Mark Holden, Vincenzo Nicoli, Louis Mahoney, Gigi Raines e Barkhad Abdi.



Captain Phillips - Attacco in mare aperto: Il nuovo trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film Captain Phillips - Attacco in mare aperto: Il film racconta la vera storia del comandante Richard Phillips, che vive nel Vermont con la moglie Andrea e i suoi due figli. L'uomo si trova costretto a lasciare la sua famiglia per partire in missione al largo del Corno d'Africa. Insieme al suo equipaggio il comandante parte a bordo della nave Maersk Alabama, diretto verso Mombasa con lo scopo di aiutare le popolazioni povere, dando loro cibo e apparecchiature per lavorare la terra.

Qualche giorno dopo, nel bel mezzo di una esercitazione, Phillips si rende conto che ci sono due imbarcazioni che si stanno avvicinando. L'ipotesi è che possa trattarsi di pirati somali. Tutti i membri dell'equipaggio sono chiamati a mettersi in posizione per fronteggiare un possibile attacco. Nel frattempo viene comunicata l’emergenza anche alla UK Maritime Trade Operation di Dubai. Per un problema alla barca, fortunatamente, l'assalto dei pirati non avviene. Il giorno, dopo, tuttavia, la Maersk Alabama subisce un nuovo attacco sempre dalla stessa flotta corsara. Questa volta, però, i filibustieri salgono a bordo…

Lettere di uno sconosciuto: il Film Stasera in TV su Rai 5 alle 21.25

(Drammatico, 2014, durata: 111 Min)

Un film di Zhang Yimou con Gong Li e Chen Daoming.



Lettere di uno sconosciuto: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Lettere di uno sconosciuto: Lu Yanshi è una delle tante vittime della Rivoluzione Culturale, indetta Mao Zedong nel 1966 per ristabilire il suo potere sulla Cina. Lu, considerato un dissidente, viene arrestato e costretto ai lavori forzati in uno dei campi del regime. L'uomo è obbligato a separarsi dall'amata moglie Feng Wanyu la quale, nel frattempo, rimane vittima di un incidente. Lu cerca disperatamente notizie della moglie senza avere risposte e per tanti anni rimane prigioniero nel campo. Quando la Rivoluzione è ormai agli sgoccioli, l'uomo viene finalmente liberato e il suo unico desiderio è quello di ricongiungersi a Feng Wanyu. Il destino, tuttavia, metterà la coppia davanti all'ennesimo ostacolo ma Lu non permetterà che l'ardente fiamma del suo amore venga soffocata...

Sherlock Holmes: il Film Stasera in TV su 20 alle 21

(Avventura, Giallo, 2009, durata: 134 Min)

Un film di Guy Ritchie con Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Eddie Marsan, Kelly Reilly, James Fox, Hans Matheson, Robert Stone, William Hope, Robert Maillet, David Garrick, William Houston e Terry Taplin.



Sherlock Holmes: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Sherlock Holmes: Nella Londra di fine '800 il più famoso detective privato del Regno Unito, Sherlock Holmes, e il suo partner il Dr. John Watson sono sulla tracce di un uomo che concludeva riti di magia nera con l’uccisione di giovani donne. I due, riuscendo a interrompere un rito prima dell'omicidio, scoprono che il celebrante è Lord Blackwood e con l’aiuto e l’intervento dell'ispettore Lestrade e della polizia lo catturano e lo arrestano. Tre mesi dopo, Watson è fidanzato con Mary Morstan e si trasferisce da Baker Street 221B, dove viveva con Holmes, non vedendo l'ora di non dover più affrontare le sue eccentricità.

Nel frattempo, Blackwood, che è stato condannato alla pena capitale tramite impiccagione, chiede di vedere Holmes, avvertendolo di altre tre morti inarrestabili che causeranno grandi cambiamenti nel mondo. Blackwood viene successivamente impiccato e la sua morte viene confermata dal Dr. Watson. Dopo l’impiccagione Holmes riceve la visita di Irene Adler, una ladra con cui in passato aveva avuto una torbida relazione, ingaggiandolo per trovare un uomo scomparso di nome Luke Reordan. Appena uscita dall'abitazione, Holmes la segue mentre incontra il suo datore di lavoro segreto, riuscendo però a scoprire solo che l'uomo misterioso è un professore e che Adler ne ha paura. Successivamente, la tomba di Blackwood viene trovata distrutta dall'interno con la testimonianza del custode che afferma di aver visto Blackwood alzarsi dalla bara e andare via. Il mistero si infittisce quando all'interno della bara, al posto del corpo di Blackwood, viene rinvenuto il cadavere di Luke Reordan, lo stesso uomo che Holmes avrebbe dovuto trovare...

Altri film questa sera in TV:

Shall We Dance? , in onda alle 21.30 su TV8 : film commedia, sentimentale, musicale del 2004 di Peter Chelsom, con Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Stanley Tucci, Lisa Ann Walter, Anita Gillette, Bobby Cannavale, Omar Benson Miller, Tamara Hope, Stark Sands, Richard Jenkins e Nick Cannon.

, in onda : film commedia, sentimentale, musicale del 2004 di Peter Chelsom, con Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Stanley Tucci, Lisa Ann Walter, Anita Gillette, Bobby Cannavale, Omar Benson Miller, Tamara Hope, Stark Sands, Richard Jenkins e Nick Cannon. Maverick , in onda alle 21 su Iris : film avventura, commedia, western del 1994 di Richard Donner, con Mel Gibson, Jodie Foster, James Garner, Graham Greene, Alfred Molina, James Coburn, Clint Black, Jean De Baer, Dennis Fimple, Dan Hedaya, Max Perlich, Denver Pyle, Paul Smith, Dub Taylor e Geoffrey Lewis.

, in onda : film avventura, commedia, western del 1994 di Richard Donner, con Mel Gibson, Jodie Foster, James Garner, Graham Greene, Alfred Molina, James Coburn, Clint Black, Jean De Baer, Dennis Fimple, Dan Hedaya, Max Perlich, Denver Pyle, Paul Smith, Dub Taylor e Geoffrey Lewis. Agente Smart - Casino totale , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film azione, commedia del 2008 di Peter Segal, con Steve Carell, Anne Hathaway, Alan Arkin, Terence Stamp, Dwayne Johnson, Bill Murray, David Koechner, Ken Davitian, Masi Oka, Nate Torrence e Terry Crews.

, in onda : film azione, commedia del 2008 di Peter Segal, con Steve Carell, Anne Hathaway, Alan Arkin, Terence Stamp, Dwayne Johnson, Bill Murray, David Koechner, Ken Davitian, Masi Oka, Nate Torrence e Terry Crews. Nata per vincere , in onda alle 21.10 su Paramount : film commedia, musicale, sentimentale del 2004 di Sean McNamara, con Hilary Duff, Rita Wilson, David Keith, Jason Ritter, Oliver James, James Avery, Rebecca De Mornay, John Corbett, Johnny Lewis, Lauren C. Mayhew, Kat Dennings, Dana Davis e Carly Reeves.

, in onda : film commedia, musicale, sentimentale del 2004 di Sean McNamara, con Hilary Duff, Rita Wilson, David Keith, Jason Ritter, Oliver James, James Avery, Rebecca De Mornay, John Corbett, Johnny Lewis, Lauren C. Mayhew, Kat Dennings, Dana Davis e Carly Reeves. Tale madre, tale figlia , in onda alle 21.15 su Cielo : film commedia, drammatico del 2017 di Noémie Saglio, con Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson, Catherine Jacob, Jean-Luc Bideau, Michaël Dichter e Stéfi Celma.

, in onda : film commedia, drammatico del 2017 di Noémie Saglio, con Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson, Catherine Jacob, Jean-Luc Bideau, Michaël Dichter e Stéfi Celma. Un'estate tra le montagne bavaresi , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film sentimentale del 2017 di Jeanette Wagner, con Jennifer Ulrich, Philipp Hochmair, Michaela May, Herbert Knaup, Teresa Rizos, Johannes Zirner e Bettina Lohmeyer.

, in onda : film sentimentale del 2017 di Jeanette Wagner, con Jennifer Ulrich, Philipp Hochmair, Michaela May, Herbert Knaup, Teresa Rizos, Johannes Zirner e Bettina Lohmeyer. Dove vai in vacanza? , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1978 di Mauro Bolognini, con Alberto Sordi, Ugo Tognazzi e Paolo Villaggio.

, in onda : film commedia del 1978 di Mauro Bolognini, con Alberto Sordi, Ugo Tognazzi e Paolo Villaggio. Incantesimo , in onda alle 21.10 su TV2000 : film biografico, drammatico del 1955 di George Sidney, con Tyrone Power, Kim Novak, Rex Thompson, James Whitmore, Victoria Shaw, Shepperd Strudwick, Frieda Inescort, Gloria Holden, Larry Keating e Kirk Alyn.

, in onda : film biografico, drammatico del 1955 di George Sidney, con Tyrone Power, Kim Novak, Rex Thompson, James Whitmore, Victoria Shaw, Shepperd Strudwick, Frieda Inescort, Gloria Holden, Larry Keating e Kirk Alyn. True Justice 2 - L'angelo della morte, in onda alle 21.30 su Spike: film azione, thriller del 2012 di Wayne Rose, con Steven Seagal e Sarah Flind.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: