Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 8 Dicembre 2020

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 8 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Captain Fantastic, Appuntamento al parco, Piovono polpette, Io, loro e Lara, La Settima Musa, Divergent, La stella di latta, Scary Movie 5, Perché te lo dice mamma, La piccola grande voce.

I Migliori Film in TV oggi in prima serata

Captain Fantastic: stasera in tv su Rai 5 alle 21.25

(Drammatico, 2016, durata: 118 Min)

Un film di Matt Ross con Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso, Kathryn Hahn e Frank Langella.



Captain Fantastic: Nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Captain Fantastic: I coniugi Ben e Leslie Cash sono due attivisti anarchici, che non credono nel modello di vita americano fortemente legato al capitalismo, e hanno deciso di vivere la loro vita immersi nella natura selvaggia dei boschi che circondano Washington. Ben e Leslie crescono i loro sei figli secondo principi anticonvenzionali, educandoli a sviluppare un forte senso critico nei confronti della realtà che li circonda, ma condannandoli anche a contemplare la vita con estrema disillusione. La routine dell'anticonformista famiglia è scossa dall'improvviso suicidio di Leslie, a cui erano stati diagnosticati disturbi bipolari che la donna ha scelto di non curare, non credendo nella moderna medicina. Quando il nonno Jack decide di organizzare un funerale tradizionale, Ben si infuria e lo minaccia. L'uomo, tuttavia, comprende che il funerale potrebbe diventare un buon pretesto per portare i suoi figli nel caos del centro urbano e mostrargli la differenza on la loro idilliaca vita...

Appuntamento al parco: stasera in tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, 2017, durata: 102 Min)

Un film di Joel Hopkins con Diane Keaton, Brendan Gleeson, James Norton, Lesley Manville, Simon Callow, Alistair Petrie, Jason Watkins, Rosalind Ayres, Will Smith e Brian Protheroe.



Appuntamento al parco: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Appuntamento al parco: Dopo una vita passata a subire i continui tradimenti del marito, la vedova Emily Walters si ritrova da sola e con una serie di debiti avuti in eredità. La donna non ha nessuna intenzione di occuparsi della casa nel ricco sobborgo londinese di Hampstead, né dei suoi affetti, chiudendosi in un’apatica indifferenza.

In suo aiuto corre il commercialista James Smythe, tutt'altro che disinteressato, che comincia palesemente a corteggiarla con l'approvazione dell'amica Fiona. Ma a ripristinare l'animo battagliero di Emily è Donald Horner, un uomo con un stile di vita decisamente alternativo.

Da diciassette anni Donald vive in una baracca all'interno del parco antistante la sua casa. Senza né luce né acqua, l'uomo non sembra avere intenzione di abbandonare la sua abitazione di fortuna, nemmeno quando il marito di Fiona, imprenditore immobiliare, vuole sfrattarlo per costruire su quel terreno appartamenti di lusso. Emily, nonostante la diffidenza di Donald, sposa la sua causa e si fa portavoce dei suoi valori, dando vita a un rapporto speciale e intenso...

Piovono polpette: stasera in tv su Paramount Network alle 21.10

(Animazione, Commedia, Family, 2009, durata: 90 Min)

Un film di Phil Lord e Chris Miller con le voci originali di Anna Faris, Andy Samberg, Bill Hader, Bruce Campbell, James Caan, Tracy Morgan e Mr. T



Piovono polpette: Il trailer del film

Trama del Film Piovono polpette: Il giovane stravagante Flint Lockwood ha fin da piccolo una passione sregolata per le invenzioni ma anche grossi problemi di socializzazione dovuti proprio a questa sua particolare genialità.

Tra le sue strampalate ma originali idee c'è sempre qualcosa che non va a buon fine, finisce sempre per creare fastidiosi problemi alla piccola città in cui vive e porta suo padre ad essere sempre più negativo e polemico nei suoi confronti.

Nonostante tutte le sue invenzioni si rivelino grandi fallimenti, Flint non demorde e continua sempre ad ingegnarsi per ideare qualcosa che possa piacere davvero alla gente.

Ormai adulto, spinto dal desiderio di ideare qualcosa per risolvere il problema del cibo presente sull'isola, in cui l'unica fonte di alimentazione sono le sardine, l’aspirante inventore progetta un macchinario in grado di produrre alimenti dall’acqua. Purtroppo anche questa sua ultima invenzione sembra rivelarsi un grande flop: giunto il momento di testarlo, il marchingegno impazzisce arrivando a distruggere la piazza della cittadina, per poi volare in cielo.

Flint desolato teme veramente che la sua carriera di inventore sia giunta al termine. Ma improvvisamente accade qualcosa di incredibile: dei cheeseburger piovono dal cielo, segno che la sua macchina funziona veramente!...

