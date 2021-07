Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 6 Luglio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 6 Luglio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Ricomincio da noi, Immenhof - L'avventura di un'estate, Madame, La ragazza del treno, Piovono polpette, Per sfortuna che ci sei, Respiro, Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1, Don't Say a Word, The Unsaid - Sotto silenzio.

Ricomincio da noi: il Film Stasera in TV su Rai 3 alle 21.20

(Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2017, durata: 111 Min)

Un film di Richard Loncraine con Imelda Staunton, Timothy Spall, Celia Imrie, Joanna Lumley, David Hayman, John Sessions, Richard Hope e Josie Lawrence.



Ricomincio da noi: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Trama del Film Ricomincio da noi: è una commedia sul "non è mai troppo tardi". Un racconto moderno, divertente e commovente su un vivace gruppo di donne energiche che affrontano gli imprevisti della vita con slancio e irresistibile vivacità.

Il titolo originale, Finding Your Feet, significa ritrovare se stessi ed è quanto deve fare Sandra, una signora borghese che se ne va di casa quando scopre che il marito, con il quale è sposata da 40 anni, ha una relazione con la sua migliore amica.

Sandra si rifugia da sua sorella Bif, una sessantenne "alternativa" che vive da sola e con cui era in rotta da parecchio tempo.

Le due donne non potrebbero essere più diverse l'una dall'altra: Sandra è un pesce fuor d'acqua se paragonata a sua sorella, una fricchettona schietta e con una vita sessuale piuttosto libera. Ma Sandra ha proprio bisogno di qualcosa di diverso e così, con iniziale riluttanza, si lascia trascinare da Bif alle lezioni di danza del quartiere.

Grazie a lei Sandra scoprirà una curiosa scuola di ballo dove si appassionerà alla danza che le permetterà di sentirsi più libera e sbloccare tutto ciò che ha tenuto chiuso dentro di sé per molti anni. Qui conoscerà Charlie, un eccentrico restauratore di mobili che vive su una barca. Catapultata in un ambiente per lei totalmente insolito, Sandra inizierà una nuova vita

Immenhof - L'avventura di un'estate: il Film Stasera in TV su Rai 2 alle 21.20

(Avventura, Drammatico, Family, 2019, durata: 105 Min)

Un film di Sharon von Wietersheim con Leia Holtwick, Moritz Bäckerling, Heiner Lauterbach, Valerie Huber, Max von Thun, Laura Berlin, Rafael Gareisen, Ella Päffgen, Benjamin Trinks e Wotan Wilke Möhring.



Immenhof - L'avventura di un'estate: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Immenhof - L'avventura di un'estate: vede protagoniste tre sorelle, la sedicenne Lou, la ventenne Charly e la piccola Emmie, si danno da fare per mandare avanti il maneggio di famiglia dopo la morte del padre.

Un giorno, mentre sta portando al pascolo i cavalli, Lou ne trova uno in pericolo, impantanato nella palude. Aiutata da un suo amico, la giovane ragazza riesce a portare in salvo l'animale.

Il cavallo, un purosangue da corsa, è di proprietà di Jochen Mallinckroth, ex socio di suo padre e proprietario di una famosa scuderia, il quale, invece di ringraziare Lou per il suo gesto la accusa di aver arrecato un danno all'animale a causa di un salvataggio troppo precipitoso.

Vecchi rancori e un debito che il defunto padre non era riuscito ad onorare metteranno le tre sorelle in difficoltà e il loro maneggio in serio pericolo..

Madame: il Film Stasera in TV su TV8 alle 21.35

(Commedia, Drammatico, 2017, durata: 91 Min)

Un film di Amanda Sthers con Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy de Palma e Michael Smiley.



Madame: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Madame: In una stupenda villa di Parigi vivono Bob Fredericks e la giovane moglie Anne. Il rapporto tra i due è in crisi e la donna cerca di tenersi occupata facendo acquisti o organizzando ricevimenti, senza sapere che in realtà il conto in banca del marito è in rosso. Intanto Bob, per cercare di porre rimedio ai suoi debiti, sta cercando di vendere un suo quadro, che pare essere un Caravaggio originale.

Arriva la sera dell’ennesima cena di Anne: i commensali sono dodici membri dell’alta società. Ma a sorpresa si presenta Steven, il figlio del primo matrimonio di Bob. Anne, tanto frivola quanto superstiziosa, non sopporta che a tavola siedano tredici persone. Così convince la sua domestica Maria a prendere parte alla cena e deve fingere di essere una sua amica.

La situazione sfugge però di mano e uno degli invitati, il commerciante d’arte David Morgan, si convince che Maria è una principessa spagnola e se ne innamora perdutamente...

La ragazza del treno: il Film Stasera in TV su Rai 4 alle 21.20

(Thriller, Drammatico, 2016, durata: 112 Min)

Un film di Tate Taylor con Emily Blunt, Haley Bennett, Justin Theroux, Rebecca Ferguson, Luke Evans, Laura Prepon, Edgar Ramirez e Allison Janney.



La ragazza del treno: Il Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film La ragazza del treno: La protagonista della vicenda è Rachel Watson una donna alcolizzata che condivide l’appartamento con l’amica Cathy, a seguito del sofferto divorzio. L’ex marito Tom, infatti, l’ha lasciata per l’amante Anna, che l'ha reso padre della piccola Evie.

La frustrazione di Rachel è amplificata dalla dipendenza e dalle accuse di Tom, che le attribuisce la colpa del licenziamento. Fingendo di recarsi al lavoro per non insospettire la coinquilina, Rachel prende ogni giorno il treno e fantastica sull’emblema della coppia perfetta, incarnata da Scott e Megan. Quest’ultima, tuttavia, scompare a poche ore dall'ultimo avvistamento di Rachel, che l'ha osservata in compagnia di un misterioso uomo.

La donna è decisa ad indagare e contatta Scott, fingendosi amica di sua moglie. Rintraccia poi, l’amante di Megan, lo psicologo Abdic Kamal, il suo indiziato numero uno.

Quando Rachel crede di essere giunta alla soluzione dell’enigma, un uomo la avvicina sul treno e le rivela che, nel giorno della scomparsa di Megan, l’ha trovata svenuta sotto ad un tunnel, dopo averla sentita inveire contro una donna.

Quando il corpo di Megan viene ritrovato, la perizia medica porta a galla un inatteso retroscena: la vittima era incinta. I sospetti ricadono così su Scott e Abdic, a causa del loro legame con la defunta. Intanto, Anna è convinta che Tom stia frequentando Rachel in gran segreto e perlustra la casa in cerca di risposte, mentre Rachel è sempre più confusa dai grandi vuoti della sua memoria.

Un incontro inaspettato sul treno, tuttavia, porterà a galla una verità sconcertante.

Piovono polpette: il Film Stasera in TV su Paramount alle 21.10

(Animazione, Commedia, Family, 2009, durata: 90 Min)

Un film di Phil Lord e Chris Miller con le voci originali di Anna Faris, Andy Samberg, Bill Hader, Bruce Campbell, James Caan, Tracy Morgan e Mr. T.



Piovono polpette: Il trailer del film



Trama del Film Piovono polpette: Il giovane stravagante Flint Lockwood ha fin da piccolo una passione sregolata per le invenzioni ma anche grossi problemi di socializzazione dovuti proprio a questa sua particolare genialità.

Tra le sue strampalate ma originali idee c'è sempre qualcosa che non va a buon fine, finisce sempre per creare fastidiosi problemi alla piccola città in cui vive e porta suo padre ad essere sempre più negativo e polemico nei suoi confronti.

Nonostante tutte le sue invenzioni si rivelino grandi fallimenti, Flint non demorde e continua sempre ad ingegnarsi per ideare qualcosa che possa piacere davvero alla gente.

Ormai adulto, spinto dal desiderio di ideare qualcosa per risolvere il problema del cibo presente sull'isola, in cui l'unica fonte di alimentazione sono le sardine, l’aspirante inventore progetta un macchinario in grado di produrre alimenti dall’acqua. Purtroppo anche questa sua ultima invenzione sembra rivelarsi un grande flop: giunto il momento di testarlo, il marchingegno impazzisce arrivando a distruggere la piazza della cittadina, per poi volare in cielo.

Flint desolato teme veramente che la sua carriera di inventore sia giunta al termine. Ma improvvisamente accade qualcosa di incredibile: dei cheeseburger piovono dal cielo, segno che la sua macchina funziona veramente!

Per Flint è arrivato finalmente il momento del successo. La gente lo acclama e lui per la prima volta nella sua vita riesce anche ad instaurare uno speciale timido rapporto di amicizia con un'originale e bizzarra giornalista, di nome Sam Sparks, addetta alle previsioni meteo, giunta in città per analizzare "il maggior fenomeno atmosferico della storia".

Ma quando la gente inizia a domandare ingordamente sempre più cibo, il macchinario comincia a manifestare problemi di malfunzionamento: gli abitanti infatti rischiano di rimanere sepolti sotto montagne di marshmallow e onde di cocomeri.

Ora Flint, con l’aiuto di Sam, deve riuscire a risolvere la preoccupante situazione.

Per sfortuna che ci sei: il Film Stasera in TV su Cielo alle 21.15

(Commedia, Sentimentale, 2010, durata: 87 Min)

Un film di Nicolas Cuche con François-Xavier Demaison, Virginie Efira, Armelle Deutsch, Raphael Personnaz, Yves Jacques, Thomas N'Gijol, Brigitte Roüan, Marie-Christine Adam, Elie Semoun e Francis Perrin.



Per sfortuna che ci sei: Il trailer del film



Trama del Film Per sfortuna che ci sei: Il film racconta la storia di Julien Monnier. Nonostante una soddisfacente carriera in qualità di consulente coniugale, Julien ha un grande problema nella sua vita: non riesce a mantenere una relazione sentimentale per più di qualche settimana. Il motivo? Come se fosse stato maledetto da un potente incantesimo, sin dall'adolescenza Julien porta sfortuna a tutte le donne che inizia a frequentare: chi finisce in ospedale, chi perde un importante lavoro o delle amicizie.

Scoraggiato e depresso, l'uomo sta quasi per rinunciare al sogno d'incontrare la persona giusta per lui, finché non conosce Johanna Sorini, una designer dal futuro professionale promettente. La donna, ignara di ciò a cui sta andando incontro, pagherà a caro prezzo l'inizio di una relazione con Julien, il quale è disposto a tutto pur di far funzionare finalmente le cose...

Altri film questa sera in TV:

7 Eroiche carogne , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rete 4 : film di guerra del 1968 di José Luis Merino, con Enrique Ávila, Enzo Carrà, Raffaella Carrà, Stan Cooper, Giuly Garr, Guy Madison, Carla Pravetoni, Carl Quinley, Alfredo Mayo, Mirella Pamphili, Manuel Zarzo e Piero Lulli.

, il film in onda stasera in tv : film di guerra del 1968 di José Luis Merino, con Enrique Ávila, Enzo Carrà, Raffaella Carrà, Stan Cooper, Giuly Garr, Guy Madison, Carla Pravetoni, Carl Quinley, Alfredo Mayo, Mirella Pamphili, Manuel Zarzo e Piero Lulli. Don't Say a Word , il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Nove : film thriller del 2001 di Gary Fleder, con Michael Douglas, Sean Bean, Brittany Murphy, Skye McCole Bartusiak, Jennifer Esposito, Guy Torry, Shawn Doyle, Victor Argo, Conrad Goode, Paul Shulze e Alex Campbell.

, il film in onda stasera in tv : film thriller del 2001 di Gary Fleder, con Michael Douglas, Sean Bean, Brittany Murphy, Skye McCole Bartusiak, Jennifer Esposito, Guy Torry, Shawn Doyle, Victor Argo, Conrad Goode, Paul Shulze e Alex Campbell. Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1 , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 1 : film azione, avventura, drammatico del 2014 di Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Jeffrey Wright, Stanley Tucci, Donald Sutherland, Toby Jones, Willow Shields, Sam Claflin, Jena Malone, Natalie Dormer e Mahershala Ali.

, il film in onda stasera in tv : film azione, avventura, drammatico del 2014 di Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Jeffrey Wright, Stanley Tucci, Donald Sutherland, Toby Jones, Willow Shields, Sam Claflin, Jena Malone, Natalie Dormer e Mahershala Ali. Land , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Rai 5 : film drammatico del 2018 di Babak Jalali con Rod Rondeaux, Florence Klein, Wilma Pelly, James Coleman, Georgina Lightning, Antonia Steinberg, Andrew Katers e Griffin Burns.

, il film in onda stasera in tv : film drammatico del 2018 di Babak Jalali con Rod Rondeaux, Florence Klein, Wilma Pelly, James Coleman, Georgina Lightning, Antonia Steinberg, Andrew Katers e Griffin Burns. Respiro , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie : film drammatico del 2002 di Emanuele Crialese, con Valeria Golino, Vincenzo Amato, Francesco Casisa, Veronica D'Agostino, Filippo Pucillo, Muzzi Loffredo e Elio Germano.

, il film in onda stasera in tv : film drammatico del 2002 di Emanuele Crialese, con Valeria Golino, Vincenzo Amato, Francesco Casisa, Veronica D'Agostino, Filippo Pucillo, Muzzi Loffredo e Elio Germano. Lo sperone insanguinato , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film western del 1958 di Robert Parrish e John Sturges, con Robert Taylor, Julie London, John Cassavetes, Donald Crisp, Charles McGraw, Royal Dano, Richard Erdman, Douglas Spencer e Ray Teal.

, il film in onda stasera in tv : film western del 1958 di Robert Parrish e John Sturges, con Robert Taylor, Julie London, John Cassavetes, Donald Crisp, Charles McGraw, Royal Dano, Richard Erdman, Douglas Spencer e Ray Teal. Scuola di polizia - Missione a Mosca , il film in onda stasera alle 21.15 su Italia 2 : film comico del 1994 di Alan Metter, con George Gaynes, Michael Winslow, David Graf, Leslie Easterbrook, G.W. Bailey, Christopher Lee, Ron Perlman, Claire Forlani, Charlie Schlatter, Richard Israel e Gregg Berger.

, il film in onda stasera : film comico del 1994 di Alan Metter, con George Gaynes, Michael Winslow, David Graf, Leslie Easterbrook, G.W. Bailey, Christopher Lee, Ron Perlman, Claire Forlani, Charlie Schlatter, Richard Israel e Gregg Berger. Un'estate in montagna , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai Premium : film sentimentale del 2012 di Jorgo Papavassiliou, con Muriel Baumeister, Heikko Deutschmann, Stefanie Stappenbeck, Jannis Michel e Wolfgang Hübsch.

, il film in onda stasera in tv : film sentimentale del 2012 di Jorgo Papavassiliou, con Muriel Baumeister, Heikko Deutschmann, Stefanie Stappenbeck, Jannis Michel e Wolfgang Hübsch. Bye Bye Baby , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 1988 di Enrico Oldoini, con Luca Barbareschi, Carol Alt, Brigitte Nielsen, Jason Connery, Bruno Mori, Alba Parietti e Paul A. Royd.

, il film in onda stasera in tv : film commedia del 1988 di Enrico Oldoini, con Luca Barbareschi, Carol Alt, Brigitte Nielsen, Jason Connery, Bruno Mori, Alba Parietti e Paul A. Royd. 22 Minutes , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film azione, thriller, drammatico del 2014 di Vasily Serikov, con Vladimir Blagoy, Sergey Aprelskiy, Vladislav Demin e Aleksandr Galibin.

, il film in onda stasera in tv : film azione, thriller, drammatico del 2014 di Vasily Serikov, con Vladimir Blagoy, Sergey Aprelskiy, Vladislav Demin e Aleksandr Galibin. The Unsaid - Sotto silenzio, il film in onda stasera in tv alle 21.30 su Spike: film thriller del 2011 di Tom McLoughlin, con Andy Garcia, Teri Polo, Vincent Kartheiser, Linda Cardellini, Trevor Blumas, Chelsea Field, Sam Bottoms, Brendan Fletcher e August Schellenberg.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

