Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 6 Aprile 2021

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 6 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il cliente, Miss Bala - Sola contro tutti, Un'Estate in Provenza, Un milione di modi per morire nel West, Homeland Security, Fast and Furious: Solo parti originali, Man on fire - Il fuoco della vendetta, Il negoziatore, Il vigile, Baciami, stupido.

Il cliente: il Film Stasera in Tv su Rai 5 alle 21.15

(Drammatico, 2016, durata: 125 Min)

Un film di Asghar Farhadi con Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti e Babak Karimi.



Il cliente: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Il cliente: Il film vede protagonisti Emad e Rana, una giovane coppia di attori costretta a lasciare la propria casa al centro di Teheran a causa di urgenti lavori di ristrutturazione. Un amico li aiuta a trovare una nuova sistemazione, senza raccontare nulla della precedente inquilina che sarà invece la causa di un "incidente" che sconvolgerà la loro vita...

Miss Bala - Sola contro tutti: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.25

(Azione, Drammatico, Thriller, 2019, durata: 104 Min)

Un film di Catherine Hardwicke con Gina Rodriguez, Anthony Mackie, Matt Lauria, Aislinn Derbez, Will Blagrove, Ismael Cruz Cordova, Cristina Rodlo e Ricardo Abarca.



Miss Bala - Sola contro tutti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Miss Bala - Sola contro tutti: racconta la storia di Gloria Meyer, una ragazza latinoamericana che vive e lavora a Los Angeles. Quando la sua migliore amica Suzu le rivela di essere in gara in un importante concorso di bellezza, la giovane si reca immediatamente a Tijuana, la sua città natale in Messico che ha lasciato dopo la morte dei suoi genitori, per darle tutto il supporto possibile. Ma qualcosa di terribile le attende: quella stessa sera, in un night club alla moda, le due ragazze assistono a una sparatoria.

Mentre Gloria si mette alla ricerca dell'amica, che ha perso nel subbuglio generale, viene presa in ostaggio da un cartello della droga per il quale è costretta a riciclare denaro sporco. Dopo aver salvato la vita del boss, la giovane entra a pieno diritto nelle sue grazie, ma, allo stesso tempo, gli agenti della DEA le sono alle costole per seguire il caso. Costretta a interfacciarsi su due fronti, in entrambi i quali rischia la pelle, Gloria scoprirà di avere abilità che non aveva mai neanche immaginato di possedere. La lotta alla sopravvivenza per questa giovane ragazza alla ricerca della persona a cui tiene di più al mondo sarà un susseguirsi di atti di forza, astuzia e furbizia nel pericoloso mondo della criminalità oltreconfine...

Un'Estate in Provenza: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2014, durata: 105 Min)

Un film di Rose Bosch con Jean Reno, Anna Galiena, Chloé Jouannet, Hugo Dessioux, Lukas Pelissier, Charlotte de Turckheim, Mathilde Irrmann, Jean-Michel Noirey e Aure Atika



Un'Estate in Provenza: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Un'Estate in Provenza: Léa, Adrien e il loro fratellino Théo, sordo dalla nascita, partono per campagna provenzale accarezzata dal maestrale per trascorrere l'estate nella tenuta dei nonni materni Paul e Irène.

Non è la vacanza dei loro sogni e in meno di ventiquattro ore è scontro generazionale con Paul, ex sessantottino, olivicoltore rigido e burbero che non hanno mai conosciuto a causa di un vecchio conflitto familiare con la madre. Ben presto però il passato tempestoso di Paul si riaffaccia e i trasgressivi anni Settanta fanno ritorno sullo sfondo incantevole della Provenza mettendo in luce il suo lato più umano e affettuoso.

I tre nipoti, all'interno della fattoria del nonno, riscoprono uno stile di vita bucolico. Ed ecco che proprio le differenze tra la vita di città e di campagna favoriscono la scoperta di questo intenso rapporto con i nonni e del valore del contatto con la natura. Le due generazioni possono finalmente incontrarsi dando vita a una vacanza indimenticabile, proprio nel momento in cui invece i genitori dei ragazzi si apprestano a divorziare.

Un milione di modi per morire nel West: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Commedia, Western, 2014, durata: 116 Min)

Un film di Seth MacFarlane con Seth MacFarlane, Neil Patrick Harris, Liam Neeson, Charlize Theron, Giovanni Ribisi, Amanda Seyfried, Sarah Silverman, Wes Studi, Evan Jones, Rex Linn e Ralph Garman.



Un milione di modi per morire nel West: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Un milione di modi per morire nel West: Il film racconta la storia di Albert Stark, un allevatore di bovini che vive in una cittadina di frontiera dimenticata da Dio nel bel mezzo del selvaggio West.

Arizona, 1882. Albert, dopo essersi ritirato da un duello, viene lasciato dalla sua spocchiosa fidanzata Louise, che coglie l'occasione per sostituirlo con un ricco e arrogante proprietario terriero.

Nel frattempo, una misteriosa sconosciuta di nome Anna appare in città. Grazie al suo aiuto, il pavido allevatore impara giorno dopo giorno a tirare fuori il suo coraggio e a maneggiare le armi come un vero e proprio pistolero del West, nella speranza di poter così riconquistare la sua ex fidanzata. Ma il tempo trascorso insieme a quella bellissima ragazza scalda il cuore di Albert, che finisce presto per innamorarsi di lei. Un terribile imprevisto, tuttavia, è all'orizzonte: il temibile fuorilegge Clinch Leatherwood, marito di Anna, si presenta in città in cerca di vendetta contro colui che l'ha disonorato. Il giovane sarà dunque costretto a mettere alla prova il suo eroismo e a prepararsi a un duello all'ultimo sangue contro il bandito più temuto della zona...

Homeland Security: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Azione, Commedia, Poliziesco, 2008, durata: 97 Min)

Un film di George Gallo con Meg Ryan, Colin Hanks, Antonio Banderas, Selma Blair, Trevor Morgan, Eli Danker, Keith David, Marco St. John e Aki Avni.



Homeland Security: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Homeland Security: Il film vede protagonista Henry Durand, un giovane agente federale a cui viene assegnato un seccante incarico: sorvegliare la relazione che sua madre ha intrapreso con un presunto ladro d'arte per incastrarlo prima che compia altre malefatte. Dopo tre lunghi anni d'assenza, l'agente Durand fa ritorno a casa e scopre con somma sorpresa che sua madre Martha ha subito una radicale trasformazione: da obesa e depressa casalinga qual era, si è trasformata in una vera e propria bomba sexy, amante della vita mondana e del jet set.

Un giorno, la donna fa casualmente la conoscenza di Tommy, un uomo affascinante venuto da fuori città che nasconde la sua vera identità spacciandosi per un consulente. Quando Henry viene informato dai suoi superiori che, con tutta probabilità, Tommy e altri suoi due complici stanno architettando un losco piano per rubare la preziosa scultura di Bernini custodita nel museo locale, il giovane agente sarà costretto a guidare un team di investigatori per monitorare ogni passo dell'uomo, compresi i momenti - anche quelli più intimi - trascorsi insieme a sua madre. Le cose prenderanno una piega inaspettata quando l'identità di Tommy verrà poi rivelata una volta per tutte...

Fast and Furious - Solo parti originali: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, 2009, durata: 107 Min)

Un film di Justin Lin con Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, John Ortiz, Laz Alonso, Gal Gadot, Shea Whigham, Sung Kang, Wilmer Calderon, Liza Lapira e Ron Yuan.



Fast and Furious: Solo parti originali: Il trailer italiano del film



Trama del Film Fast and Furious - Solo parti originali: Dominic Toretto e il suo team di abili piloti si trovano nella Repubblica Dominicana. Dopo aver messo a segno una rapina su un autotreno che trasporta benzina, l'amico Han suggerisce a Toretto di lasciare il paese per non metter in pericolo i suoi uomini.

Dominic, turbato dalle parole del collega che è intenzionato a far ritorno a Tokyo, parte per Panama senza fornire spiegazioni alla fidanzata Letty.

Un giorno, Toretto riceve la chiamata di sua sorella Mia che lo informa dell'omicidio di Letty.

Sconvolto, Dominic assiste in disparte al suo funerale, al quale partecipa anche Brian O'Conner. Quest'ultimo, reintegrato nelle forze dell’ordine dopo aver svolto una missione sotto copertura con Roman Pearce, vorrebbe aiutare Toretto a prendere il responsabile della morte di Letty.

A causa del loro trascorso, tuttavia, il pilota rifiuta il suo aiuto e decide di indagare da solo. Le ricerche dei due uomini li conducono al medesimo nome: David Park, collaboratore del pericoloso criminale Arturo Braga. Per riuscire a farsi notare dal malvivente, i due partecipano ad una gara indetta da Gisele Yashar, appartenente alla ristretta cerchia di Braga.

Avendo stupito tutti i presenti con la loro maestria al volante, Dominic e Brian sono invitati nel club di Ramon Campos, braccio destro del malavitoso. Qui, Toretto trova ulteriori prove che collegano l’omicidio di Letty ai loschi affari di Braga. Prove confermate anche da Gisele, la quale gli suggerisce che il colpevole possa essere Fenix Rise. Nel frattempo, Brian è contattato dall’FBI che pretende la cattura di Toretto ma sembra poco incline a voler accontentare i suoi superiori. In un confronto faccia a faccia, Brian rivela a Dominic il segreto di Letty e l'uomo giura di vendicare la sua morte...

Man on fire - Il fuoco della vendetta: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Azione, Thriller, 2004, durata: 146 Min)

Un film di Tony Scott con Denzel Washington, Christopher Walken, Dakota Fanning, Radha Mitchell, Marc Anthony, Rachel Ticotin, Giancarlo Giannini, Mickey Rourke, Jesús Ochoa, Angelina Peláez, Gustavo Sánchez Parra, Gero Camilo, Rosa Maria Hernandez e Heriberto Del Castillo.



Man on fire - Il fuoco della vendetta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Man on fire - Il fuoco della vendetta: L'ex agente della CIA John Creasy è un uomo grosso, burbero alcolizzato, tormentato dal suo passato e dai sensi di colpa. Dopo aver viaggiato senza meta in giro per il mondo, ritorna in Messico a trovare un suo vecchio amico ed ex collega Paul Rayburn. Quest’ultimo gestisce un’agenzia di guardie del corpo e gli affari vanno molto bene, dato l’alto tasso di rapimenti di persone che appartengono a famiglie facoltose. Paul apprende in quei giorni che i coniugi Ramos hanno bisogno di una guardia del corpo per la figlia e parlandoci gli propone l’amico Creasy. Dopo qualche titubanza iniziale, Creasy accetta l’incarico. Giunto all'abitazione, l’agente conosce Lisa Ramos e la piccola Pita.

Nei giorni che seguono, portando la bambina a scuola, Creasy dimostra di essere infastidito da tutte le domande che gli pone. Ma Pita è una bambina dolce e molto sveglia, l’agente finisce quindi per affezionarsi e i due diventano grandissimi amici.

Ma l’idillio sta per finire. In attesa sul marciapiede di fronte al palazzo dove Pita sta per terminare una lezione di piano, Creasy avverte un pericolo imminente. Quando la bambina esce dal cancello, una macchina le si avvicina e ne scaturisce una sparatoria dove lui rimane a terra colpito e un criminale riesce a strappargli Pita. L’animo di Creasy divampa e dall'uomo premuroso e affettuoso che era diventato, ritorna a essere una macchina assassina, che tortura, brucia e uccide senza esitazioni per ritrovare la bambina.

Altri film questa sera in TV:

Il grande giorno di Jim Flagg , in onda alle 21 su Iris : film western del 1969 di Burt Kennedy, con Robert Mitchum, George Kennedy, Martin Balsam, David Carradine, Tina Louise, Douglas Fowley, Lois Nettleton, Dick Peabody, Garrett Lewis, John Carradine, John Davis Chandler, Nick Dennis, Kathleen Freeman, Jimmy Murphy e Marie Windsor.

, in onda : film western del 1969 di Burt Kennedy, con Robert Mitchum, George Kennedy, Martin Balsam, David Carradine, Tina Louise, Douglas Fowley, Lois Nettleton, Dick Peabody, Garrett Lewis, John Carradine, John Davis Chandler, Nick Dennis, Kathleen Freeman, Jimmy Murphy e Marie Windsor. Il negoziatore , in onda alle 21.10 su Paramount : film poliziesco, thriller del 1998 di F. Gary Gray, con Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, David Morse, Ron Rifkin, John Spencer, J.T. Walsh, Siobhan Fallon, Paul Giamatti, Regina Taylor e Bruce Beatty.

, in onda : film poliziesco, thriller del 1998 di F. Gary Gray, con Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, David Morse, Ron Rifkin, John Spencer, J.T. Walsh, Siobhan Fallon, Paul Giamatti, Regina Taylor e Bruce Beatty. 30 caffè per innamorarsi , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film sentimentale, family del 2018 di W.D. Hogan, con Kelsey Asbille, Jonathan Keltz, George Newbern, Barry Corbin, Japheth Gordon, Alexandra Metz, Zayne Emory e James McAndrew.

, in onda : film sentimentale, family del 2018 di W.D. Hogan, con Kelsey Asbille, Jonathan Keltz, George Newbern, Barry Corbin, Japheth Gordon, Alexandra Metz, Zayne Emory e James McAndrew. Il vigile , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1960 di Luigi Zampa, con Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Mara Berni, Marisa Merlini, Nando Bruno, Riccardo Garrone, Lia Zoppelli, Mario Riva, Sylva Koscina, Luigi Leoni, Nerio Bernardi, Fausto Guerzoni e Carlo Pisacane.

, in onda : film commedia del 1960 di Luigi Zampa, con Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Mara Berni, Marisa Merlini, Nando Bruno, Riccardo Garrone, Lia Zoppelli, Mario Riva, Sylva Koscina, Luigi Leoni, Nerio Bernardi, Fausto Guerzoni e Carlo Pisacane. Baciami, stupido , in onda alle 21.10 su TV2000 : film commedia del 1964 di Billy Wilder, con Dean Martin, Kim Novak, Ray Walston, Felicia Farr, Cliff Osmond, Doro Merande, Barbara Pepper, Tom Nolan, Skip Ward e Alice Pearce.

, in onda : film commedia del 1964 di Billy Wilder, con Dean Martin, Kim Novak, Ray Walston, Felicia Farr, Cliff Osmond, Doro Merande, Barbara Pepper, Tom Nolan, Skip Ward e Alice Pearce. True Justice - Incrocio mortale, in onda alle 21.30 su Spike: film azione del 2010 di Keoni Waxman, con Steven Seagal, Meghan Ory, Warren Christie, Adrian Hough, Elizabeth Thai, Gil Bellows, William H. Stewart e Sarah Lind.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: