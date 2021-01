Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 5 Gennaio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 5 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La Befana vien di notte, Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa, La La Land, Now You See Me - I maghi del crimine, Ben Hur, Dark Hall, Morto Stalin, se ne fa un altro, Smetto quando voglio: Ad Honorem, Il marchese del Grillo, Non siamo angeli, Wyatt Earp, Boccaccio '70, Speed, Il magico mondo di Ella.

La Befana vien di notte: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.25

(Commedia, 2018, durata: 98 Min)

Un film di Michele Soavi con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Fausto Sciarappa, Diego Delpiano, Odette Adado, Jasper Gonzales Cabal, Robert Ganea, Cloe Romagnoli, Francesco Mura, Giovanni Calcagno e Luca Avagliano.



La Befana vien di notte: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film La Befana vien di notte: Il film racconta la storia di Paola, una maestra di scuola elementare con un segreto da nascondere: bella e giovane di giorno, di notte si trasforma nell'eterna e leggendaria Befana!

A ridosso dell'Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli. Il suo nome è Mr. Johnny e ha un conto da saldare con Paola che, il 6 Gennaio di vent'anni prima, gli ha inavvertitamente rovinato l'infanzia...

Sei compagni di classe assistono al rapimento e dopo aver scoperto la doppia identità della loro maestra decidono di affrontare, a bordo delle loro biciclette, una straordinaria avventura che li cambierà per sempre. Tra magia, sorprese e risate, riusciranno a salvare la Befana?

Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Animazione, Commedia, Family, Fantasy, 2018, durata: 97 Min)

Un film di Genndy Tartakovsky con le voci originali di Adam Sandler, Selena Gomez, Andy Samberg, Kevin James, Steve Buscemi e Mel Brooks, e con le voci italiane di Claudio Bisio e Cristiana Capotondi.



Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa: Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa: Dopo oltre un secolo passato a distribuire chiavi e munire il suo albergo di ogni mostruoso comfort a disposizione, anche il vampiro più indaffarato della Transilvania ha bisogno di una piccola pausa estiva, invece di occuparsi sempre delle vacanze degli altri presso il suo magnifico hotel. Mento affilato, occhiaie profonde e tintarella di luna, il bisbetico Dracula si lascia convincere dalla figlia Mavis a imbarcarsi con tutta la famiglia su una gigantesca nave da crociera extra lusso. Ovviamente si unisce a loro anche il resto del gruppo: Frank e signora, il lupo mannaro Wayne con la disordinata cucciolata, il riservato uomo invisibile Griffin, la maliziosa mummia Murray e il mansueto, taciturno mostro di gelatina Blobby.

La La Land: il film Stasera in Tv su Rai 3 alle 21.20

(Commedia, Drammatico, Musicale, Sentimentale, 2016, durata: 128 Min)

Un film di Damien Chazelle con Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, Finn Wittrock, Sonoya Mizuno, Rosemarie DeWitt, Josh Pence e Jason Fuchs.



La La Land: Trailer ufficiale in italiano - HD



Trama del Film La La Land: Mia è una ragazza determinata a inseguire il proprio sogno di diventare attrice e tra un provino e un altro serve caffè in un bar all'interno degli Hollywood Studios, mentre Sebastian è un bravo jazzista che, nell'attesa di aprirsi un locale tutto suo, si guadagna da vivere suonando nei piano bar anche se ciò lo rende profondamente insoddisfatto.

Dopo l'ennesimo provino andato male, Mia viene convinta dalle sue amiche ad andare a una festa sulle colline di Hollywood e mentre rientra a casa a piedi, Mia è attirata da una musica proveniente da un locale, in cui decide di entrare. Lì si imbatterà per la prima volta in Sebastian, che proprio in quel momento viene licenziato dal proprietario del ristorante, colpevole di aver improvvisato musica jazz al pianoforte anziché attenersi alla scaletta di classici natalizi per i clienti.

Successivamente, dopo una serie di incontri casuali, tra Mia e Sebastian si crea un rapporto d'amicizia fatto di scontri e incontri, fino a quando tra i due esploderà una travolgente passione alimentata dalla condivisione di aspirazioni comuni, da sogni intrecciati e da una complicità fatta di incoraggiamento e sostegno reciproco.

Ma proprio quando inizieranno ad arrivare i primi successi, i due si dovranno confrontare con importanti scelte e con le loro ambizioni professionali...

Now You See Me - I maghi del crimine: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Thriller, 2013, durata: 115 Min)

Un film di Louis Leterrier con Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Morgan Freeman, Isla Fisher, Michael Caine, Jesse Eisenberg, Mélanie Laurent, Elias Koteas, Michael Kelly, Common, Laura Cayouette e Joe Chrest.



Now You See Me - I maghi del crimine: Il trailer italiano del film



Trama del Film Now You See Me - I maghi del crimine: Jack Wilder è un prestigiatore di strada che truffa gli ignari volontari, Merrit McKinney un mentalista che punta spettatori dalla facile suggestione, Henley Reeves è un'esperta escapologa, nonché ex assistente di Daniel Atlas, mago delle carte e incallito seduttore: quattro maghi che vengono spiati per mesi da un personaggio incappucciato e misterioso, il quale farà in modo che ognuno di loro riceva una delle carte dei Tarocchi; queste li condurranno ad una medesima stanza, dove troveranno le istruzioni per intricati numeri di magia. Las Vegas, un anno dopo; i nostri protagonisti, che si fanno chiamare I Quattro Maghi, sono sul palcoscenico per un prestigioso spettacolo: nel numero finale, rapinano una banca di Parigi e riversano sul pubblico in visibilio il bottino di ben tre milioni di euro. Rilasciati per mancanza di prove, vengono indagati dagli agenti Dylan Rhodes e Alma Dray, incaricati dall'FBI e Interpol di investigare sull'assurdo caso, e non si daranno per vinti finché non avranno scoperto il trucco.

Ben Hur: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Storico, Azione, Drammatico, 2016, durata: 125 Min)

Un film di Timur Bekmambetov con Jack Huston, Toby Kebbell, Morgan Freeman, Rodrigo Santoro, Nazanin Boniadi, Ayelet Zurer, Sofia Black-D'Elia, Pilou Asbæk, Moises Arias, James Cosmo, Marwan Kenzari, Haluk Bilginer, David Walmsley, Yasen Atour e Francesco Scianna.



Ben Hur: Trailer in italiano del film - HD



Trama del Film Ben Hur: È ambientata durante l'impero di Tiberio la storia di Ben–Hur (Jack Huston), nobile ebreo. Con la sua famiglia vive a Gerusalemme e cresce con Messala, un orfano romano accolto nella sua casa, con il quale è legato da un profondo affetto. I due però si separano quando il fratellastro decide di arruolarsi con l'esercito di Roma.

Dopo tre anni di battaglie, Messala ritorna a Gerusalemme con il grado di centurione: è stato incaricato da Ponzio Pilato di sopprimere tutte le forme di ribellione. Per fare ciò chiede aiuto al fratellastro, che intanto si è sposato con Ester e ha incontrato Gesù di Nazareth, che ha toccato il suo cuore con parole di pace e di perdono. Ben Hur si rifiuta quindi di far generare scontri fra romani e giudei.

All'arrivo di Ponzio Pilato in città, Ben Hur viene accusato ingiustamente di un attentato ai danni del governatore. La sua famiglia è condannata alla crocifissione, mentre lui viene arrestato e mandato su una galera. Da quel momento, Ben Hur vivrà ben cinque anni come schiavo dei romani, finché non incontrerà lo sceicco Ilderim, mercante e scommettitore di corse ippiche, che gli darà l'opportunità di avere la sua vendetta....

Dark Hall: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, Fantasy, Thriller, 2018, durata: 96 Min)

Un film di Rodrigo Cortés con Uma Thurman, AnnaSophia Robb, Isabelle Fuhrman, Rosie Day, Kirsty Mitchell, Rebecca Front, Noah Silver, Taylor Russell, David Elliot e Josep Linuesa.



Dark Hall: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Dark Hall: Il film racconta la storia della giovane Katherine 'Kit' Gordy. Dopo la morte del padre quando era ancora una bambina, Kit è cresciuta con la madre Ginny e il patrigno Dave, divenendo una ragazza ribelle e problematica. Dopo essere stata espulsa dal liceo per aver tentato di bruciarlo, Kit viene spedita dalla madre nella prestigiosa Blackwood Boarding School, una misteriosa scuola per ragazze difficili che si trova nel bel mezzo di una foresta, lontano dalla città.

Arrivata nell’isolato e vetusto collegio, Kit incontra le sue compagne, anch'esse giovani con problemi comportamentali: la simpatica Izzy, la timida Ashley, la diffidente Sierra e l'aggressiva Veronica. Le studentesse incontrano la bizzarra preside Madame Duret e i loro nuovi insegnanti e ben presto si rendono conto di trovarsi in un luogo colmo di misteri oscuri. Durante la loro permanenza nel collegio, tutte le ragazze iniziano a sviluppare delle strane ossessioni: Kit decide quindi di scoprire cosa si cela in quel luogo, venendo a conoscenza di un segreto orribile...

Morto Stalin, se ne fa un altro: il Film Stasera in Tv su Rai 5 alle 21.15

(Commedia, Drammatico, 2017, durata: 106 Min)

Un film di Armando Iannucci con Steve Buscemi, Michael Palin, Jeffrey Tambor, Jason Isaacs, Simon Russell Beale e Olga Kurylenko.



Morto Stalin, se ne fa un altro: Trailer italiano del film - HD



Trama del Film Morto Stalin, se ne fa un altro: Siamo a Mosca nel 1953, nel pieno del periodo di terrore generato dal dispotico tiranno Joseph Stalin. All'improvviso però il dittatore ha un malore e muore: quando viene scoperto il suo corpo inanime, tra i membri del consiglio dei ministri inizia a serpeggiare il panico totale su cosa fare.

In principio si cerca di mantenere la calma, tuttavia ben presto soppiantata dal desiderio di prendere il posto del despota in tutti i modi. Tra complotti, macchinazioni segrete e fragili alleanze, nessuno si può dire al sicuro, neanche il tanto temuto Lavrenti Beria, capo dei servizi segreti. Tra il pragmatico Khrushchev, il fedele Molotov, il confusionario vice di Stalin Malenkov e il generale Zhukov, chi riuscirà a prendere l'ambito posto del dittatore, diventandone il successore?

Smetto quando voglio - Ad Honorem: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2017, durata: 96 Min)

Un film di Sydney Sibilia con Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Marco Bonini, Rosario Lisma, Giampaolo Morelli, Peppe Barra, Greta Scarano, Luigi Lo Cascio, Valeria Solarino e Neri Marcorè.



Smetto quando voglio: Ad Honorem: Il trailer del film - HD



Trama del Film Smetto quando voglio - Ad Honorem: Il film vede la banda di cervelloni incompresi, capitanata dal neurobiologo Pietro Zinni, riunirsi per l'ultima sconsiderata impresa. Dietro le sbarre del carcere di Rebibbia, i galeotti fregiati di titoli accademici escogitano un modo per evadere di prigione e sventare i piani del terribile Walter Mercurio, intenzionato a fare una strage. Ma chi è il nuovo villain? Cosa nasconde? Qual è il suo piano?

