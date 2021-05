Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 4 Maggio 2021

Anticipazioni TV

Il Commissario Montalbano - L'altro capo del filo: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.25

(Giallo, 2019, durata: 105 Min)

Un film di Alberto Sironi con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Sonia Bergamasco, Elena Radonicich, Angelo Russo, Ahmed Hafiene, Giorgia Salari, Eurydice El- Etr, Carlo Calderone e Anna Ferruzzo.



Il Commissario Montalbano: L'altro capo del filo: Clip Ufficiale dal Film con Luca Zingaretti e Sonia Bergamasco - HD



Trama del Film Il Commissario Montalbano - L'altro capo del filo: Il film si svolge sullo sfondo degli sbarchi di migranti che si susseguono quasi ogni notte sulle coste della Sicilia. Il Commissario Montalbano deve affrontare questa emergenza con i suoi pochi uomini, che lavorano senza sosta. E lo fa senza perdere mai la sua umanità e il suo senso di giustizia.

Per gli uomini di Montalbano gli episodi si susseguono: uomini persi in mare, ragazze violentate durante la traversata, addirittura un grande musicista che si nasconde tra i migranti.

In mezzo a tutto ciò, un terribile delitto si abbatte su Vigata: Elena Biasini viene barbaramente massacrata nella sua sartoria. La giovane sarta, bellissima e misteriosa è un'amica di Livia, ed è una signora che il commissario conosce perché gli sta preparando un abito nuovo. L'omicidio sembra comunque inspiegabile. Ma Montalbano saprà afferrare il filo della vita di questa donna misteriosa e straordinaria e scoprirà la lacerante verità che sta dietro la sua morte.

The Call: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Thriller, 2013, durata: 96 Min)

Un film di Brad Anderson con Halle Berry, Abigail Breslin, Morris Chestnut, Michael Eklund, David Otunga, Michael Imperioli, Justina Machado, Roma Maffia, José Zúñiga, Evie Thompson e Denise Dowse.



The Call: Il trailer del film con Halle Berry e Abigail Breslin - HD



Trama del Film The Call: In passato la centralinista del 911, Jordan Turner, durante una chiamata d'emergenza da parte di una ragazza in pericolo, non è riuscita a mantenere il collegamento telefonico abbastanza a lungo da permettere alla polizia di rintracciare l'assalitore. Sei mesi più tardi, sentendosi in parte responsabile della morte della ragazza, coglie al volo l'opportunità che le si presenta di redimersi dall'errore. Quando una collega riceve la richiesta d'aiuto di una ragazza di nome Casey, aggredita da uno sconosciuto e imprigionata nel bagagliaio della sua auto, si offre di dialogare con lei e rassicurarla, interrogandola nel frattempo sui particolari utili alla sua individuazione. Jordan suggerisce a Casey di aprire i barattoli di vernice accanto a lei e di spingerli fuori dall'auto per lasciare una traccia ai soccorritori. Ma l'uomo al volante si mostra più scaltro del previsto e carica la ragazza su una seconda auto. Sentendosi distante e impotente all'altro capo della linea, l'operatrice telefonica lascerà la postazione per unirsi fisicamente alle ricerche.

Papillon: il Film Stasera in Tv su Rai4 alle 21.20

(Drammatico, 2017, durata: 133 Min)

Un film di Michael Noer con Charlie Hunnam, Rami Malek, Tommy Flanagan, Eve Hewson, Roland Møller, Michael Socha, Brian Vernel, Christopher Fairbank, Nina Senicar, Ian Beattie, Yorick van Wageningen, Demetri Goritsas e Joel Basman.



Papillon: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Papillon: Il film segue l'epica storia di Henri "Papillon" Charrière, uno scassinatore della malavita parigina che viene incastrato per omicidio che non ha commesso e condannato a scontare la pena nella famigerata colonia penale francese sull'Isola del Diavolo.

Determinato a riconquistare la libertà, Papillon crea un'improbabile alleanza con un altro condannato, l'eccentrico contraffattore Louis Dega, che in cambio di protezione, accetta di finanziare la fuga di Papillon, creando con questo un legame di amicizia duratura.

Papillon è un film sulla "fuga di prigione" di due uomini che inizialmente creano un accordo di protezione in cambio di denaro, ma finiscono per essere attaccati insieme dal sangue, dal sudore e dalla paura dell'isolamento. Papillon non è indistruttibile: impara presto che la sua amicizia con il compagno Dega, è un motivo per rimanere in vita. Attraverso Dega, Papillon scopre che la solitudine e l'essere soli sono due entità separate e che la vera lealtà tra gli uomini non si trova nel denaro, ma nell'amore, nel rispetto e nell'onestà.

Eddie the Eagle - Il coraggio della follia: il Film Stasera in Tv su Rai5 alle 21.15

(Drammatico, Commedia, 2016, durata: 105 Min)

Un film di Dexter Fletcher con Hugh Jackman, Taron Egerton, Christopher Walken, Tim McInnerny, Edvin Endre, Jo Hartley e Ania Sowinski.



Eddie the Eagle - Il coraggio della follia: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Eddie the Eagle - Il coraggio della follia: Il film racconta la storia di Eddie Edwards che, fin da bambino, ha il sogno di partecipare alle olimpiadi. Il ragazzo prova fallendo una serie di sport, sempre incoraggiato e sostenuto da sua madre, l'unico genitore che lo approva. Una volta diventato adolescente, Eddie pensa che lo sci alpino sia la sua disciplina e tenta di qualificarsi ai Giochi olimpici invernali. Tuttavia, sebbene questa volta abbia i requisiti, viene rifiutato perché accusato di avere uno stile grezzo.

Secondo il ragazzo c'è solo una soluzione: eccellere in uno sport che non vedeva il Regno Unito rappresentato da anni: il saltatore con gli sci. Per allenarsi va addirittura in Germania, dove non viene accolto granché bene dai suoi compagni più esperti. Squattrinato e anche un po’ sconsolato, Eddie si fa aiutare da Petra, la titolare del bar all'interno del centro sportivo. Così, allenamento dopo allenamento, raggiunge un primo traguardo, saltando da un trampolino di quindici metri.

Quando, però, tenta di saltare quello da quaranta, cade e si ferisce. Tutto cambia quando incontra Bronson Peary, ex promessa di salto con gli sci che, se in un primo momento scoraggia il ragazzo e gli suggerisce di arrendersi, poi sceglie di allenarlo. Riuscirà Eddie a coronare il suo sogno.

Transcendence: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Azione, Drammatico, Fantascienza, 2014, durata: 119 Min)

Un film di Wally Pfister con Johnny Depp, Paul Bettany, Rebecca Hall, Morgan Freeman, Kate Mara, Cillian Murphy, Clifton Collins Jr., Cole Hauser, Josh Stewart, Olivia Taylor Dudley, Falk Hentschel, Cory Hardrict, Wallace Langham e Dennis Keiffer.



Transcendence: Il trailer italiano - HD



Trama del Film Transcendence: Il film racconta la storia del dottor Will Caster, un noto ricercatore che opera nel settore dell'intelligenza artificiale. Lo scienziato vuole costruire una macchina che mescoli conoscenza ed emozioni. Tuttavia, prima di riuscirci, viene ucciso da un gruppo terroristico anti-tecnologia. Sua moglie Evelyn, per non perdere le sue brillanti idee, decide di caricare il suo cervello su un computer facendosi aiutare dal collega Max Waters, restio, però, a collegarlo a internet. La donna non demorde e, insieme al marito-macchina, costruisce una base di ricerca a Brightwood, dove portano avanti la sperimentazione con i nanorobot per guarire i tessuti umani.

Tutti i pazienti che si sottopongono a queste nuove cure diventano tuttavia degli ibridi immortali manipolabili. Tutto si complica quando la macchina decide di creare una razza più avanzata del genere umano esistente. È allora che Evelyn capisce non c’è più solo Will in quel computer. Questo la porta a prendere la più difficile decisione della sua vita…

Masterminds - I geni della truffa: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Commedia, 2016, durata: 94 Min)

Un film di Jared Hess con Zach Galifianakis, Kristen Wiig, Owen Wilson, Jason Sudeikis, Ken Marino, Mary Elizabeth Ellis, Leslie Jones e Devin Ratray.



Masterminds - I geni della truffa: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film Masterminds - I geni della truffa: David Ghantt è un uomo semplice, imprigionato in una vita monotona. Giorno dopo giorno guida un furgone blindato trasportando milioni di dollari che non sono suoi. La sua unica distrazione è la cotta che ha per la collega Kelly Campbell, che lo spingerà ad osare oltre ogni limite. Con una banda di criminali un po' dementi guidati da Steve Chambers, e con un piano pieno di falle, David riesce nell'impossibile: fuggire via con 17 milioni di dollari. Ingenuamente, però, consegna i soldi a questo gruppo di imbroglioni, finendo con l'essere l'unico capro espiatorio della rapina. Mentre gli altri spendono il bottino senza pensarci, lasciando dietro di loro tracce inequivocabili, David deve sfuggire alla polizia, evitare un ridicolo killer e cercare di far girare le carte in suo favore.

A-Team: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Avventura, Azione, Commedia, 2010, durata: 117 Min)

Un film di Joe Carnahan con Bradley Cooper, Liam Neeson, Jessica Biel, Sharlto Copley, Patrick Wilson, Omari Hardwick, Gerald McRaney, Brian Bloom, Maury Sterling, C. Ernst Harth, Quinton 'Rampage' Jackson, Raj Lal, Dirk Benedict, Dwight Schultz e Neil Schell.



A-Team: Il nuovo trailer del film con Liam Neeson, Jessica Biel e Bradley Cooper



Trama del Film A-Team: Il capitano John "Hannibal" Smith, un po' per necessità, un po' per casualità, mette insieme una delle squadre più affidabili dell'esercito americano, a cui vengono affidate una serie di missioni top secret e di massima importanza.

Un giorno, l'agente della CIA Lynch ingaggia Hannibal e il resto del suo team per un'importante operazione: recuperare alcune matrici usate per stampare dollari falsificati. Tutto sembra filare liscio, finché a un tratto il furgone contenente le matrici esplode. La situazione precipita velocemente e iniziano a verificarsi una serie di eventi che fanno apparire i membri dell'A-Team come dei veri e propri traditori. Il colpo è stato probabilmente organizzato dai rivali Black Forest, capitanati da Brock Pike. Inizia quindi così la più grande missione della squadra, quella di ripristinare il proprio onore, salvarsi dai dieci anni di reclusione a cui sono stati condannati e trovare i veri colpevoli del tradimento per potersi scagionare definitivamente. Riusciranno gli ex-soldati dell'A-Team a evadere con successo in quella che probabilmente è la sfida più grande mai affrontata?

John Rambo: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Drammatico, 2008, durata: 93 Min)

Un film di Sylvester Stallone con Sylvester Stallone, Julie Benz, Matthew Marsden, Graham McTavish, Reynaldo Gallegos, Jake La Botz, Tim Kang, Maung Maung Khim, Paul Schulze, Ken Howard, Sai Mawng e Linden Ashby.



John Rambo: Trailer del film con Sylvester Stallone



Trama del Film John Rambo: Un film che vuole portare all'attenzione la difficile situazione in Myanmar (ex Birmania) dovuta alla cruenta guerra civile che ha imperversato per oltre 50 anni; ed è di fatto la guerra civile più lunga della storia.

Il regime militare ha sterminato migliaia di persone tra cui alcuni monaci che manifestavano pacificamente. Centinaia di villaggi sono stati distrutti. Stupri e torture sono diventate pratiche quotidiane. La popolazione nei villaggi è destinata ad essere sterminata. L'uso sconsiderato delle mine antiuomo è diffusissimo. Vige un regime oppressivo che attua massacri e torture. Il governo oppressivo, mira, attraverso massacri e torture, ad appropriarsi delle abbondanti risorse naturali del paese. Un gruppo di volontari stranieri, spinto da una forte voglia di cambiare le cose, parte per effettuare una missione umanitaria: rifornire di viveri e medicinali un villaggio nei pressi di Burma. Due di loro, Sara Miller e Michael Burnett cercano la "guida americana del fiume": John Rambo, che si è ritirato in Thailandia per rifarsi una vita. Vogliono ingaggiare l'ex soldato per aiutarli a viaggiare lungo il fiume fino al villaggio..

Altri film questa sera in TV:

Il grande sentiero , in onda alle 21 su Iris : film western del 1964 di John Ford, con Richard Widmark, Carroll Baker, Karl Malden, Sal Mineo, Dolores Del Rio, Ricardo Montalban, Gilbert Roland, Arthur Kennedy, Patrick Wayne, Elizabeth Allen, John Carradine e Victor Jory.

, in onda : film western del 1964 di John Ford, con Richard Widmark, Carroll Baker, Karl Malden, Sal Mineo, Dolores Del Rio, Ricardo Montalban, Gilbert Roland, Arthur Kennedy, Patrick Wayne, Elizabeth Allen, John Carradine e Victor Jory. Il giro del mondo in 80 giorni , in onda alle 21.20 su Cielo : film avventura, azione, commedia del 2004 di Frank Coraci, con Jackie Chan, Steve Coogan, Jim Broadbent, Cécile de France, Ewen Bremner, Ian McNeice, Kathy Bates, John Cleese, Mark Addy, Karen Joy Mok, Arnold Schwarzenegger, Rob Schneider, David Ryall, Roger Hammond, Luke Wilson, Owen Wilson, Perry Blake e Macy Gray.

, in onda : film avventura, azione, commedia del 2004 di Frank Coraci, con Jackie Chan, Steve Coogan, Jim Broadbent, Cécile de France, Ewen Bremner, Ian McNeice, Kathy Bates, John Cleese, Mark Addy, Karen Joy Mok, Arnold Schwarzenegger, Rob Schneider, David Ryall, Roger Hammond, Luke Wilson, Owen Wilson, Perry Blake e Macy Gray. Babysitter per forza , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film commedia, sentimentale del 2011 di Dietmar Klein, con Markus Knüfken, Carolina Vera, Simone Hanselmann, Sven Martinek, Andrea Eckert, Dietrich Hollinderbäumer, Elisabeth Böhm, Marvin Jaacks, Monique Schröder e Cuco Wallraff.

, in onda : film commedia, sentimentale del 2011 di Dietmar Klein, con Markus Knüfken, Carolina Vera, Simone Hanselmann, Sven Martinek, Andrea Eckert, Dietrich Hollinderbäumer, Elisabeth Böhm, Marvin Jaacks, Monique Schröder e Cuco Wallraff. Finché c'è guerra c'è speranza , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1974 di Alberto Sordi, con Alberto Sordi, Alessandro Cutolo, Matilde Costa Giuffrida, Fernando Daviddi, Eliana De Santis, Mauro Firmani e Silvia Monti.

, in onda : film commedia del 1974 di Alberto Sordi, con Alberto Sordi, Alessandro Cutolo, Matilde Costa Giuffrida, Fernando Daviddi, Eliana De Santis, Mauro Firmani e Silvia Monti. Bulli e pupe , in onda alle 21.10 su TV2000 : film commedia, musicale del 1955 di Joseph L. Mankiewicz, con Marlon Brando, Jean Simmons, Frank Sinatra, Vivian Blaine, Robert Keith, Stubby Kaye, B.S. Pully, Johnny Silver, Sheldon Leonard, Danny Dayton, George E. Stone, Regis Toomey, Kathryn Givney, Veda Ann Borg, Mary Alan Hokanson, Renee Renor, Kay E. Kuter, Stapleton Kent e Joe McTurk.

, in onda : film commedia, musicale del 1955 di Joseph L. Mankiewicz, con Marlon Brando, Jean Simmons, Frank Sinatra, Vivian Blaine, Robert Keith, Stubby Kaye, B.S. Pully, Johnny Silver, Sheldon Leonard, Danny Dayton, George E. Stone, Regis Toomey, Kathryn Givney, Veda Ann Borg, Mary Alan Hokanson, Renee Renor, Kay E. Kuter, Stapleton Kent e Joe McTurk. True Justice - La confraternita, in onda alle 21.30 su Spike: film azione del 2011 di Wayne Rose, con Steven Seagal, Meghan Ory, Warren Christie, Sarah Lind, Adrian Hough, William Stewart, Elizabeth Thai, Vincent Gale, Hiro Kanagawa, Warren Takeuchi, Kevan Ohtsji e Byron Lawson.

