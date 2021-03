Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 30 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 30 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Ti presento Sofia, The Equalizer 2 - Senza perdono, Ender's Game, Bright Star, La La Land, Libera uscita, Tamara Drewe, Litigi d'amore, Roba da ricchi.

Ti presento Sofia: il Film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Commedia, 2018, durata: 98 Min)

Un film di Guido Chiesa con Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro, Chiara Spoletini, Daniele de Martino e Bob Messini.



Ti presento Sofia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Ti presento Sofia: Gabriele, ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente sulla figlia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance.

Un giorno, nella vita di Gabriele ripiomba Mara, un'amica che non vedeva da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa.

Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i bambini. Travolto dalla passione, Gabriele nega l'esistenza di Sofia.

Da quel momento, le giornate di Gabriele sono un susseguirsi di assurde manovre per nascondere la presenza della figlia a Mara e viceversa, al punto da trasformare ogni volta il proprio appartamento in funzione di quale delle due andrà a trovarlo. Ovviamente, le bugie hanno le gambe corte e la messinscena di Gabriele avrà vita breve...

The Equalizer 2 - Senza perdono: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2018, durata: 121 Min)

Un film di Antoine Fuqua con Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Jonathan Scarfe, Ashton Sanders, Lexie Roth, Sakina Jaffrey, Caroline Day, Donald Cerrone, Abigail Marlowe, Tamara Hickey, Orson Bean e Kazy Tauginas.



The Equalizer 2 - Senza perdono: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Trama del Film The Equalizer 2 - Senza perdono: Denzel Washington torna ad interpretare uno dei suoi ruoli più significativi, nel primo sequel della sua carriera. Robert McCall, già protagonista della serie tv cult degli anni 80 Un giustiziere a New York, a cui si ispira il film, è un ex agente delle CIA ora in pensione, inflessibile giustiziere in difesa delle persone oppresse e sfruttate.

Robert McCall vive in un quartiere popolare a Boston e si guadagna da vivere facendo l'autista. La sua amica Susan viene incaricata delle indagini su un apparente omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles in coppia con Dave York, un tempo collega di McCall. L'investigatrice viene però attirata in un tranello e a quel punto Robert entra in azione...

Ender's Game: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Avventura, Azione, Fantascienza, 2013, durata: 114 Min)

Un film di Gavin Hood con Asa Butterfield, Harrison Ford, Ben Kingsley, Viola Davis, Moises Arias, Abigail Breslin, Hailee Steinfeld, Jimmy 'Jax' Pinchak, Brandon Soo Hoo e Aramis Knight.



Ender's Game: Il nuovo trailer italiano ufficiale



Trama del Film Ender's Game: In un futuro prossimo, dopo essere sopravvissuti al devastante attacco sferrato dagli Scorpioni, esseri simili a insetti, gli abitanti della Terra si sono preparati per anni a respingere un nuovo assalto, educando come guerrieri un'intera generazione di piccoli geni. Dopo un'attenta selezione, i ragazzini più promettenti e intelligenti del pianeta approdano alla Scuola di Guerra, una stazione orbitante nello spazio, dove si contendono la possibilità di diventare comandanti della Flotta Internazionale. Con l'aiuto di sofisticatissimi simulatori elettronici e rigorosissimi esercizi gioco, l'addestramento procede in un clima di estrema competizione: soltanto uno di loro ne uscirà vincitore. Ender Wiggins eccelle anche in mezzo a brillantissimi compagni. L'insuperabile connubio tra intelligenza, empatia e doti strategiche lo distinguono in classe come nella Sala di Battaglia, un campo di gioco senza gravità dove, grazie a futuristici giochi laser tag, viene testata l'abilità strategica e fisica dei ragazzi. Ma le doti uniche di Ender provocano la gelosia degli altri e il direttore della scuola, il Colonnello Hyrum Graff, lo isolerà deliberatamente dagli altri per perfezionare le sue doti individuali. Se inizialmente viene visto come un estraneo, Ender, grazie alla sua innata capacità relazionale, a poco a poco costruisce una sorta di coalizione tra i suoi compagni, tanto da essere nominato al comando della scuola, situata su un pianeta lontano usato in passato dagli Scorpioni come scalo intermedio per l'invasione della Terra...

Bright Star: il Film Stasera in Tv su Rai 5 alle 21.15

(Drammatico, Sentimentale, 2009, durata: 120 Min)

Un film di Jane Campion con Ben Whishaw, Abbie Cornish, Paul Schneider, Thomas Sangster, Jonathan Aris, Samuel Barnett, Antonia Campbell-Hughes, Samuel Roukin e Roger Ashton-Griffiths.



Bright Star: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film Bright Star: Il film è ambientato nelle campagne londinesi del 1818 e racconta la storia del poeta John Keats, che all'età di 23 anni si innamora della figlia dei suoi vicini di casa, Fanny Brwane, giovane provienente da una famiglia abbiente e studentessa di moda. Il giovane poeta vive a casa del signor Brown, che non nutre simpatia verso la ragazza, infatti crede che lei sia molto superficiale e maliziosa. Nonostante ciò, Fanny colpita dal fatto che John si prenda cura del fratello malato, si propone di aiutarlo, cosa che meraviglia il giovane. Tra i due in breve tempo nasce una relazione segreta, grazie anche alla richiesta di Fanny di ricevere lezioni di poesia.

Quando le amicizie di John e i familiari di Fanny si accorgono che tra i due vi è un certo legame affettivo, è ormai troppo tardi: il sentimento fra i due è talmente forte che nessuno può spezzarlo. Questa relazione così profonda e al limite dell'ossessione, però, dovrà affrontare molti gravi problemi, come la debole salute di John.

La La Land: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, Drammatico, Musicale, Sentimentale, 2016, durata: 128 Min)

Un film di Damien Chazelle con Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, Finn Wittrock, Sonoya Mizuno, Rosemarie DeWitt, Josh Pence e Jason Fuchs.



La La Land: Trailer ufficiale in italiano - HD



Trama del Film La La Land: Mia è una ragazza determinata a inseguire il proprio sogno di diventare attrice e tra un provino e un altro serve caffè in un bar all'interno degli Hollywood Studios, mentre Sebastian è un bravo jazzista che, nell'attesa di aprirsi un locale tutto suo, si guadagna da vivere suonando nei piano bar anche se ciò lo rende profondamente insoddisfatto.

Dopo l'ennesimo provino andato male, Mia viene convinta dalle sue amiche ad andare a una festa sulle colline di Hollywood e mentre rientra a casa a piedi, Mia è attirata da una musica proveniente da un locale, in cui decide di entrare. Lì si imbatterà per la prima volta in Sebastian, che proprio in quel momento viene licenziato dal proprietario del ristorante, colpevole di aver improvvisato musica jazz al pianoforte anziché attenersi alla scaletta di classici natalizi per i clienti.

Successivamente, dopo una serie di incontri casuali, tra Mia e Sebastian si crea un rapporto d'amicizia fatto di scontri e incontri, fino a quando tra i due esploderà una travolgente passione alimentata dalla condivisione di aspirazioni comuni, da sogni intrecciati e da una complicità fatta di incoraggiamento e sostegno reciproco.

Ma proprio quando inizieranno ad arrivare i primi successi, i due si dovranno confrontare con importanti scelte e con le loro ambizioni professionali, le quali rimetteranno in discussione il loro rapporto...

Libera uscita: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Commedia, 2011, durata: 105 Min)

Un film di Bobby e Peter Farrelly con Owen Wilson, Jason Sudeikis, Jenna Fischer, Alexandra Daddario, Alyssa Milano, Christina Applegate, Richard Jenkins, Vanessa Angel, Stephen Merchant, Carly Craig, Tyler Hoechlin e Nicky Whelan.



Libera uscita: Il trailer del film con Owen Wilson e Jason Sudeikis



Trama del Film Libera uscita: Rick e Fred sono due quarantenni inseparabili, sposati con due donne molto amiche tra loro: Maggie e Grace. Entrambi, però, sono tremendamente insoddisfatti della loro vita sessuale all'interno del matrimonio. Nostalgici dei tempi passati e delle estasianti avventure vissute quando erano ancora giovani e liberi, i due appesantiscono il clima familiare con la loro frustrazione. Maggie e Grace, stanche dell'insofferenza dei loro infantili mariti, prendono un'insolita decisione, nella speranza di porre fine alla loro indecente ossessione per le donne e il sesso: concedono a Rick e Fred di trascorrere una settimana da single.

Tamara Drewe: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Commedia, 2010, durata: 111 Min)

Un film di Stephen Frears con Gemma Arterton, Dominic Cooper, Luke Evans, Tamsin Greig, Roger Allam e Bill Camp.



Tamara Drewe: il trailer del film



Trama del Film Tamara Drewe: La giovane Tamara Drewe è un'affascinante giornalista di base a Londra. In seguito alla morte della madre, la ragazza fa ritorno nel suo paese natale, con l'intenzione di vendere la casa ereditata dal genitore e in cui lei ha passato la propria infanzia e adolescenza.

Gli abitanti del posto restano stupefatti da come Tamara si è trasformata: al posto della ragazzina brutta e timida che ricordavano, adesso c'è una donna sicura di sé e molto bella, anche grazie a un intervento di rinoplastica.

Per sistemare l'abitazione prima della vendita, Tamara chiede l'aiuto di Andy Cobb, il suo primo amore di gioventù: da subito è evidente che il ragazzo è ancora interessato a lei. Nel frattempo però la ragazza attira l'attenzione del vicino, il noto scrittore e donnaiolo Nicholas Hardiment, il quale gestisce con la moglie Beth un bed and breakfast.

Dopo aver sedotto il famoso musicista Ben Sergeant, Tamara dedica le proprie attenzioni a Nicholas, mentre Jody e Casey, due adolescenti di Ewedown, spiano di nascosto le prodezze amorose della nuova arrivata. Prese dalla gelosia, decidono di tirarle uno scherzo, che cambierà irrevocabilmente l'equilibrio della cittadina...

Altri film questa sera in TV:

Litigi d'amore , in onda alle 21.30 su TV8 : film commedia, drammatico, sentimentale del 2005 di Mike Binder, con Joan Allen, Kevin Costner, Erika Christensen, Evan Rachel Wood, Keri Russell, Alicia Witt, Mike Binder, Tom Harper, Dane Christensen, Danny Webb, Magdalena Manville, Suzanne Bertish, David Firth e Rod Woodruff.

, in onda : film commedia, drammatico, sentimentale del 2005 di Mike Binder, con Joan Allen, Kevin Costner, Erika Christensen, Evan Rachel Wood, Keri Russell, Alicia Witt, Mike Binder, Tom Harper, Dane Christensen, Danny Webb, Magdalena Manville, Suzanne Bertish, David Firth e Rod Woodruff. Far West , in onda alle 21 su Iris : film western del 1964 di Raoul Walsh, con Troy Donahue, Suzanne Pleshette, Mary Patton, James Gregory, Claude Akins, Eleanor Audley, Diane McBain e William Reynolds.

, in onda : film western del 1964 di Raoul Walsh, con Troy Donahue, Suzanne Pleshette, Mary Patton, James Gregory, Claude Akins, Eleanor Audley, Diane McBain e William Reynolds. Fire with Fire , in onda alle 21.10 su Paramount : film azione, drammatico, thriller del 2012 di David Barrett, con Josh Duhamel, Bruce Willis, Rosario Dawson, Vincent D'Onofrio, 50 Cent, Julian McMahon, Vinnie Jones, Bonnie Somerville, Arie Verveen, Richard Schiff, Eric Winter, James Lesure e Kevin Dunn.

, in onda : film azione, drammatico, thriller del 2012 di David Barrett, con Josh Duhamel, Bruce Willis, Rosario Dawson, Vincent D'Onofrio, 50 Cent, Julian McMahon, Vinnie Jones, Bonnie Somerville, Arie Verveen, Richard Schiff, Eric Winter, James Lesure e Kevin Dunn. Roba da ricchi, in onda alle 21 su Cine34: film commedia, comico del 1987 di Sergio Corbucci, con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Lino Banfi, Francesca Dellera, Maurizio Micheli, Serena Grandi, Laura Antonelli, Milena Vukotic, Enzo Garinei, Vittorio Caprioli e Alfiero Toppetti.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

