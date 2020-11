Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 3 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Suite Francese, La Forma dell'Acqua - The Shape of Water, Brave Ragazze, Un padre, una figlia, Nati stanchi e Preferisco il Paradiso. Programmi Stasera in TV: Il Collegio, Le Iene, Champions League Real Madrid-Inter.

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Suite Francese, La Forma dell'Acqua - The Shape of Water, Brave Ragazze, Un padre, una figlia, Nati stanchi e Preferisco il Paradiso.

I Migliori Film in TV in prima serata

Suite Francese

(Drammatico, Sentimentale, 2015, durata: 107 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Saul Dibb conMichelle Williams, Kristin Scott Thomas, Matthias Schoenaerts, Sam Riley, Margot Robbie, Ruth Wilson, Lambert Wilson, Eileen Atkins, Harriet Walter e Tom Schilling



Suite Francese: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Trama del Film Suite Francese: Il film inizia durante la caduta della Francia sotto la Germania nel giugno del 1940 con l'esodo da Parigi. La sconcertata popolazione della città di Bussy si sta preparando all'arrivo di un battaglione tedesco che vivrà nelle loro case. Lucile Angellier, lei stessa una rifugiata Parigina, vive con l'austera suocera, Madame Angellier (Kristin Scott Thomas), mentre il marito è stato fatto prigioniero.

Il giovane ufficiale tedesco, Bruno von Falk viene alloggiato presso di loro. Lucile gradualmente "si risveglia" e inizia a esplorare sentimenti che la turbano e che aveva sepolto durante il suo infelice matrimonio...

La Forma dell'Acqua - The Shape of Water

(Drammatico, Fantasy, 2017, durata: 123 Min) in onda alle 21.20 su Rai4

Un film di Guillermo del Toro con Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, David Hewlett, Nigel Bennett e Nick Searcy.



La Forma dell'Acqua - The Shape of Water: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film La Forma dell'Acqua - The Shape of Water: A causa del suo mutismo, l'addetta alle pulizie Elisa si sente intrappolata in un mondo di silenzio e solitudine, specchiandosi negli sguardi degli altri si vede come un essere incompleto e difettoso, così vive la routine quotidiana senza grosse ambizioni o aspettative. Incaricate di ripulire un laboratorio segreto, Elisa e la collega Zelda si imbattono per caso in un pericoloso esperimento governativo: una creatura squamosa dall'aspetto umanoide, tenuta in una vasca sigillata piena d'acqua...

Un padre, una figlia

(Drammatico, 2016, durata: 128 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Cristian Mungiu con Adrian Titieni, Maria-Victoria Dragus, Ioachim Ciobanu, Vlad Ivanov e Lia Bugnar.



Un padre, una figlia: Trailer italiano del film - HD



Trama del Film Un padre, una figlia: A Cluj-Napoca, un paesino della Romania, vive Romeo, un ottimo medico, che dopo un breve periodo lontano dal suo paese natìo, decide - a seguito della caduta del regime dittatoriale - di tornare speranzoso in un cambiamento. La realtà è però diversa e la vita è molto dura. Romeo ha cresciuto la sua unica figlia, Eliza, con l'idea che, al compimento del suo diciottesimo anno d’età, avrebbe vinto una borsa di studio che le avrebbe concesso di frequentare una prestigiosa università di Londra, così da non commettere lo stesso errore dei genitori...

Nati stanchi

(Commedia, 2001, durata: 92 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Dominick Tambasco con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Marica Coco, Stefania Bonafede e Luigi Maria Burruano.









Trama del Film Nati stanchi: Le disavventure di Salvo e Valentino, due giovani disoccupati siciliani. La vita degli amici si divide ogni giorno tra il bar del paese, le rispettive fidanzate - Loredana e Sandra - e i concorsi pubblici in giro per l'Italia, puntualmente affrontati nel peggiore dei modi per poter posticipare il più possibile l’ingresso nel mondo del lavoro e il matrimonio.

Questa routine è però destinata a finire quando i due si recano per l’ennesimo concorso a Milano...

Preferisco il Paradiso

(Drammatico, biografico, storico, 2010, durata: 200 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Giacomo Campiotti con Gigi Proietti, Francesco Salvi, Roberto Citran, Sebastiano Lo Monaco, Francesca Chillemi, Josafat Vagni, Francesca Antonelli, Niccolò Senni e Paolo Paoloni.



Preferisco il Paradiso: Video: La canzone "Preferisco il Paradiso" cantata dai bambini davanti al Papa



Trama del Film Preferisco il Paradiso: Il film racconta la vita e le imprese di Filippo Romolo Neri.

Il santo della gioia, il giullare di Dio, il secondo apostolo di Roma, Pippo il buono, sono solo alcune delle definizioni di questo sacerdote che nacque a Firenze nel 1515 ed ha poi vissuto per sessant’anni a Roma. Mentre si celebrava il Concilio di Trento e prendeva avvio la Controriforma, San Filippo formava i giovani con tenerezza ed ironia avvicinandoli alla liturgia e facendoli divertire, cantando e giocando, in quello che sarebbe divenuto l'Oratorio...

Altri film in onda questa sera in TV:

I cowboys, in onda alle 21 su Iris : film western del 1972 di Mark Rydell, con John Wayne, Roscoe Lee Browne, Bruce Dern e Colleen Dewhurst.

: film western del 1972 di Mark Rydell, con John Wayne, Roscoe Lee Browne, Bruce Dern e Colleen Dewhurst. Faccio un salto all'Avana, in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 2011 di Dario Migianu Baldi, con Enrico Brignano, Francesco Pannofino, Aurora Cossio, Paola Minaccioni e Virginia Raffaele.

: film commedia del 2011 di Dario Migianu Baldi, con Enrico Brignano, Francesco Pannofino, Aurora Cossio, Paola Minaccioni e Virginia Raffaele. R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà, in onda alle 21.05 su 20 : film d'azione poliziesco del 2013 di Robert Schwentke, con Ryan Reynolds, Jeff Bridges, Kevin Bacon, Mary-Louise Parker, Robert Knepper e James Hong.

: film d'azione poliziesco del 2013 di Robert Schwentke, con Ryan Reynolds, Jeff Bridges, Kevin Bacon, Mary-Louise Parker, Robert Knepper e James Hong. 2 single a nozze, in onda alle 21.10 su Italia2 : film commedia del 2005 di David Dobkin, con Owen Wilson, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Will Ferrell, Jane Seymour, Christopher Walken, Isla Fisher e Bradley Cooper.

: film commedia del 2005 di David Dobkin, con Owen Wilson, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Will Ferrell, Jane Seymour, Christopher Walken, Isla Fisher e Bradley Cooper. Caos, in onda alle 21.10 su Paramount Channel : film d'azione del 2005 di Tony Giglio, con Jason Statham, Ryan Phillippe e Wesley Snipes.

: film d'azione del 2005 di Tony Giglio, con Jason Statham, Ryan Phillippe e Wesley Snipes. Mr. Ove, in onda alle 21.15 su Cielo : film commedia drammatico del 2015 di Hannes Holm, con Rolf Lassgård, Massimo Lopez, Bahar Pars, Johan Widerberg, Ida Engvoll e Filip Berg.

: film commedia drammatico del 2015 di Hannes Holm, con Rolf Lassgård, Massimo Lopez, Bahar Pars, Johan Widerberg, Ida Engvoll e Filip Berg. Un'estate in campagna, in onda alle 21.20 su Rai Premium : film sentimentale del 2016 di Jorgo Papavassiliou, con Julie Engelbrecht, Bruno Bruni, Tony De Maeyer, Grégoire Gros e Peter Wyssbrod.

: film sentimentale del 2016 di Jorgo Papavassiliou, con Julie Engelbrecht, Bruno Bruni, Tony De Maeyer, Grégoire Gros e Peter Wyssbrod. Natale a Winters Inn, in onda alle 21.30 su TV8 : film commedia sentimentale del 2017 di Gary Yates, con Bethany Joy Lenz, Andrew W. Walker, John B. Lowe, Belinda J. Montgomery, Tasha Smith, Stephanie Portnoy e Jefferson Brown.

: film commedia sentimentale del 2017 di Gary Yates, con Bethany Joy Lenz, Andrew W. Walker, John B. Lowe, Belinda J. Montgomery, Tasha Smith, Stephanie Portnoy e Jefferson Brown. Urban Justice - Città violenta, in onda alle 21.20 su Spike: film d'azione del 2007 di Don E. FauntLeRoy, con Steven Seagal, Eddie Griffin, Carmen Serano, Kirk B.R. Woller e Danny Trejo.

Programmi Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv segnaliamo:



Il Collegio, in onda alle 21.20 su Rai 2

Cartabianca, in onda alle 21.10 su Rai 3

Fuori dal coro, in onda alle 21.20 su Rete 4

Champions League Real Madrid-Inter, in onda alle 21 su Canale 5

Le Iene, in onda alle 21.30 su Italia 1

Di Martedì, in onda alle 21.15 su La7

Grande Fratello Vip, in onda alle 21.10 su La5.