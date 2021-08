Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 3 Agosto 2021

Anticipazioni TV

The Expatriate: il Film Stasera in TV su Nove alle 21.25

(Azione, Thriller, 2012, durata: 100 Min)

Un film di Philipp Stölzl con Aaron Eckhart, Olga Kurylenko, Liana Liberato, Garrick Hagon, Neil Napier, Kate Linder, Yassine Fadel, Alexander Fehling e Eric Godon.



The Expatriate: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film The Expatriate: Il vedovo Ben Logan è un ingegnere che si è trasferito da New York ad Anversa con la figlia adolescente Amy, per lavorare in una succursale della Halgate Group, una multinazionale che si occupa di tecnologie. Quando uno dei suoi colleghi gli fa notare che un brevetto della società è sbagliato, Ben lo fa presente a Derek Kohler, il capo della sede.

Quello che succede di lì a poco è sconcertante: quando l'ingegnere si reca di nuovo in ufficio per recuperare un oggetto dimenticato, lo trova completamente vuoto, senza persone né mobili. Confuso e scioccato, scopre che il suo conto bancario e tutti i registri delle sue email e telefonate non esistono più: è come se qualcuno voglia eliminare la sua esistenza. A un certo punto lui e la figlia vengono rapiti da un collaboratore di Derek, ma Ben riesce ad ucciderlo.

Ex agente della CIA, Ben scopre di trovarsi nel bel mezzo di un’enorme cospirazione internazionale. Riuscirà a mettere in salvo se stesso e sua figlia Amy?

La cuoca del presidente: il Film Stasera in TV su TV8 alle 21.30

(Commedia, 2012, durata: 95 Min)

Un film di Christian Vincent con Catherine Frot, Hippolyte Girardot, Jean d'Ormesson, Arthur Dupont, Brice Fournier, Jean Marc Roulot, Arly Jover, Joe Sheridan, Philippe Uchan e Hervé Pierre.



La cuoca del presidente: Il trailer italiano del film



Trama del Film La cuoca del presidente: Hortense Laborie lavora come cuoca in una sperduta stazione di ricerca in Antartide. Poi, un flashback ci riporta a quattro anni prima, quando Hortense, che vive e lavora nella sua fattoria produttrice di tartufi nel Périgord, viene scelta come cuoca privata del Presidente della Repubblica Francese. Dopo essere stata istruita sul rigido protocollo, le viene detto che al Presidente piace la cucina casalinga e così Hortense inizia con ricette semplici, ma raffinate. I piatti vuoti che vengono riportati in cucina la convincono che è sulla buona strada.

Solo pochi giorni dopo, il Presidente la riceve per un incontro privato, in cui le rivela che è stanco della cucina di palazzo e le chiede di portare in tavola “il meglio della Francia”. Hortense è conquistata dal Presidente e da quel momento in poi cucina con dedizione e raffinatezza ancora maggiori, alla ricerca di antiche ricette e dei migliori ingredienti. Il presidente è felice perché il cibo lo riporta a vecchi ricordi d'infanzia e presto costruisce con Hortense un rapporto personale e diretto. Ma il favore del Presidente e il suo stile poco rispettoso dell'etichetta e del protocollo, attirano su Hortense l’invidia dello chef che gestisce la cucina centrale. Alle sue spalle viene persino chiamata “Madame du Barry”. Quando i dottori prescrivono al Presidente una dieta povera di grassi e il nuovo capo dell’amministrazione critica i costi troppo alti della sua cucina, Hortense entra in crisi…

Ballata dell'odio e dell'amore: il Film Stasera in TV su Rai5 alle 21.15

(Commedia, Drammatico, Guerra, 2010, durata: 108 Min)

Un film di Alex de la Iglesia con Antonio de la Torre, Carlos Areces, Carolina Bang, Sancho Gracia, Santiago Segura, Enrique Villén, Manuel Tafalle, Manuel Tejada, Gracia Olayo, Juan Luís Galiardo e Roberto Álamo.



Ballata dell'odio e dell'amore: il trailer del film di Alex de la Iglesia



Trama del Film Ballata dell'odio e dell'amore: 1937. La Spagna è nel mezzo della terribile Guerra Civile. In un circo il Pagliaccio Tonto viene interrotto nel mezzo della sua performance e reclutato con la forza da un gruppo di repubblicani. Mentre indossa ancora il suo costume di scena, gli viene messo in mano un machete e viene condotto in battaglia contro i soldati franchisti, dove da solo massacra un intero plotone.

Se sposti un posto a tavola: il Film Stasera in TV su Cielo alle 21.20

(Commedia, 2012, durata: 85 Min)

Un film di Christelle Raynal con Elsa Zylberstein, Franck Dubosc, Audrey Lamy, Arié Elmaleh, Shirley Bousquet, Mathias Mlekuz, Louise Monot e Lannick Gautry.



Se sposti un posto a tavola: Il trailer italiano in HD



Trama del Film Se sposti un posto a tavola: La novella sposa Marie e il suo amante Eric hanno appena finito di fare l’amore sui tavoli della sala del ricevimento del matrimonio di lei. Dopo il momento di sfrenata passione si accorgono di aver fatto cadere per terra tutti i segnaposto.

La sposina, che deve accorrere a ricevere gli invitati, relega ad Eric il compito di sistemare nuovamente i bigliettini. Ma in quale ordine? Il ragazzo non sa come erano i posti in principio: così comincia a pensare a come andrebbero le cose a seconda della disposizione dei commensali e immagina quattro esiti diversi. Arrivano gli invitati: David, il coinquilino di Eric, che sogna di fare il fotografo ma lavora come commesso; i cugini dello sposo, Pierre e Catherine, in piena crisi di matrimonio; la sorella della sposa, Marjorie, single disperata; infine ci sono Edith e Arnaud, lei ossessionata dal desiderio di restare incinta, lui segretamente sterile. Dove si siederanno?

Jupiter - Il Destino dell'Universo: il Film Stasera in TV su 20 alle 21

(Azione, Fantascienza, 2015, durata: 127 Min)

Un film di Lilly e Lana Wachowski con Mila Kunis, Channing Tatum, Sean Bean, Eddie Redmayne, Douglas Booth e Tuppence Middleton.



Jupiter - Il Destino dell'Universo: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Jupiter - Il Destino dell'Universo: Il film segue le vicende di Jupiter Jones, un’immigrata russa che lavora a Chicago come donna delle pulizia assieme alla madre e alla zia. Nonostante i suoi grandi sogni nel cassetto, Jupiter deve fare i conti ogni giorno con una difficile e amara realtà.

Tutto cambia quando la ragazza viene salvata da un attentato alieno da parte di Caine Wise, un guerriero geneticamente modificato proveniente dallo spazio. Il soldato a quel punto le rivela il suo vero destino: Jupiter è infatti la reincarnazione di Seraphi, la matriarca della Casata di Abrasax, una delle più potenti dinastie extraterrestri e creatrice della razza umana sul pianeta Terra.

A vedere Jupiter come una minaccia da eliminare è uno dei tre figli della defunta sovrana, Balem, in lotta con gli altri fratelli Kalique e Titus per ottenere il trono...

