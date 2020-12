Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 29 Dicembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 29 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Biancaneve, I Magnifici 7, Hanna, Non buttiamoci giù, Smetto quando voglio 2: Masterclass, In viaggio con Jacqueline, Amarcord, Sabrina, La storia infinita, Angeli con la pistola.

Biancaneve: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.25

(Drammatico, Commedia, Fantasy, 2012, durata: 106 Min)

Un film di Tarsem Singh con Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer, Sean Bean, Nathan Lane, Mare Winningham, Michael Lerner, Robert Emms, Martin Klebba, Danny Woodburn, Jordan Prentice, Mark Povinelli, Joe Gnoffo e Sebastian Saraceno.



Biancaneve: Il trailer italiano del film



Trama del Film Biancaneve: Le vicende raccontano la storia di un Re che, rimasto vedovo, prende in moglie Clementianna, la donna più bella di tutto il reame. Tuttavia la bellezza di Clementianna è pari solo alla sua perfidia e ben presto, grazie alla magia nera, elimina il Re e ne usurpa il trono. Ora che la regina indiscussa è Clementianna, la povera figlia del Re, Biancaneve, viene segregata nel palazzo mentre il popolo inizia ad essere tassato oltremisura. La situazione appare disperata. Un giorno però, diventata maggiorenne, la principessa Biancaneve decide di sfidare gli ordini della regina e uscire dalle mura per vedere con i suoi occhi quale sia la situazione del regno. Lungo la strada la principessa si imbatte nell'affascinante principe Alcott ed il suo scudiero, che nel sentiero verso il palazzo sono stati saccheggiati dai banditi, decide di aiutarli e li saluta, proseguendo per la sua strada...

I Magnifici 7: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Azione, Western, Drammatico, 2016, durata: 133 Min)

Un film di Antoine Fuqua con Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Haley Bennett, Peter Sarsgaard, Vincent D'Onofrio, Matt Bomer, Lee Byung-hun, Cam Gigandet, Vinnie Jones, Sean Bridgers, Luke Grimes e William Lee Scott.



I Magnifici 7: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film I Magnifici 7: La vicenda si svolge nel 1879 in California. Rose Creek, un remoto villaggio di frontiera, si trova al centro di un importante bacino minerario. Ciò attira le mire di Bartholomew Bogue, un affarista spietato e senza scrupoli, il quale propone ai coloni di Rose Creek di vendergli i loro appezzamenti di terreno per pochi dollari e di andarsene.

Bogue arriva ad ordinare ai suoi sicari di perseguitare gli abitanti della cittadina in modo che si convincano ad abbandonare le loro terre o saranno uccisi.

Un giorno, davanti al fiero rifiuto di un gruppo di coloni di sottostare ai suoi ordini, Bogue fa incendiare la chiesa e, per dare una lezione a tutti gli altri, uccide a sangue freddo Matthew Cullen, un colono che ha osato tenergli testa.

Emma Cullen, la giovane vedova dell'uomo ucciso, e il suo amico Teddy Q. si recano nella città più vicina alla ricerca di pistoleri da assoldare per liberare Rose Creek dall'esercito di Bogue...

Hanna: il film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, Thriller, Azione, 2011, durata: 102 Min)

Un film di Joe Wright con Saoirse Ronan, Eric Bana, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Jason Flemyng, Tom Hollander, Olivia Williams, Jamie Beamish, Michelle Dockery, Jessica Barden, Sebastian Hülk, Joel Basman, Álvaro Cervantes e Martin Wuttke.



Hanna: Il trailer italiano del film



Trama del Film Hanna: Il film è ambientato nelle zone della Finlandia più fredde e isolate, dove un uomo insegna ad una ragazza di quindici anni le più disparate tecniche di difesa e attacco. Lui è Erik, ex agente della CIA con una grossa questione in sospeso; lei è sua figlia Hanna, costretta all’isolamento perché i nemici non la trovino. La spietata Marissa Wiegler, un'altra agente speciale della CIA, è sulle loro tracce, desiderosa di trascinare nella tomba Erik e un segreto di cui l'uomo è a conoscenza. Prima di affrontarla, però, Hanna deve essere addestrata alla freddezza, alla precisione, al combattimento corpo a corpo e con le armi, senza dimenticare una buona conoscenza delle lingue per poter, un giorno, tornare alla vita civile e compiere un lungo viaggio.

L'adolescenza porta con sé la voglia di esplorare il mondo, la sete di sapere, la curiosità verso quelle forme espressive in cui non ha mai potuto cimentarsi. Per cui, desiderosa di vivere la quotidianità come le sue coetanee, Hanna esce allo scoperto e si fa localizzare. Comincia così la grande fuga...

Non buttiamoci giù: il Film Stasera in Tv su Rai 5 alle 21.15

(Commedia, 2014, durata: 96 Min)

Un film di Pascal Chaumeil con Pierce Brosnan, Imogen Poots, Aaron Paul, Toni Collette, Rosamund Pike, Sam Neill, Tuppence Middleton, Joe Cole, Shola Adewusi e Enrique Arce.



Non buttiamoci giù: Il trailer italiano - HD



Trama del Film Non buttiamoci giù: Il film racconta la storia di quattro sconosciuti, che nella notte di Capodanno si incontrano sulla cima al grattacielo più alto di Londra, noto come la Casa dei Suicidi, con lo stesso intento, ossia quello di togliersi la vita.

Quattro generazioni e quattro diverse ragioni per farla finita: Martin Sharp è un conduttore televisivo che vuole mettere fine ad una grave crisi matrimoniale e professionale; Maureen è una casalinga sull'orlo del collasso, dopo essersi presa cura per anni del figlio disabile; J.J. è un musicista rock fallito; infine, Jess, la più giovane di tutti loro, è un'adolescente in crisi, che ha da poco chiuso la storia con il proprio fidanzato. Nel corso di una notte tumultuosa, ognuno dei quattro racconterà la propria storia di vita e le proprie sventure, finendo per stipulare un patto...

Smetto quando voglio 2 - Masterclass: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2017, durata: 118 Min)

Un film di Sydney Sibilia con Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Marco Bonini, Valeria Solarino, Giampaolo Morelli, Luigi Lo Cascio, Greta Scarano e Rosario Lisma.



Smetto quando voglio 2: Masterclass: Il Trailer ufficiale - HD



Trama del Film Smetto quando voglio 2 - Masterclass: Il gruppo di brillanti accademici, implicati nella creazione e spaccio della smart drug messa a punto da Pietro Zinni, dopo le peripezie del primo film, si scioglie. Ognuno dei membri ritorna alla vita di prima: i linguisti Giorgio e Mattia sono finiti a fare i facchini in un hotel; l'antropologo Andrea lavora da un carrozziere; l'archeologo Arturo gestisce i ritrovamenti negli scavi della linea C della metro; l'economista Bartolomeo vive succube della sua nuova famiglia zingara; Alberto è in disintossicazione e riabilitazione comportamentale.

Solo Pietro è finito in carcere, ritenuto l'unico vero responsabile dai giudici. Tuttavia, l'uomo non sembra insoddisfatto: in carcere ha infatti trovato impiego come insegnante di scienze per i detenuti, percependo finalmente uno stipendio regolare. Dal momento che la sua reclusione sta per finire, Pietro confessa alla moglie Giulia di avere un piano per prolungare la sua detenzione e continuare a ricevere il salario che gli consente di mantenere il figlio in arrivo: scatenare una rissa nella mensa. In carcere, Pietro riceve anche la visita di una sua vecchia conoscente: l'ispettrice Paola Coletti, con cui aveva collaborato per l'arresto del criminale Murena. La Coletti gli propone un accordo: rimettere insieme la banda per collaborare con la polizia nella lotta contro le smart drugs. Se riusciranno nella missione, avranno tutti nuovamente la fedina penale pulita...

In viaggio con Jacqueline: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.10

(Commedia, 2016, durata: 91 Min)

Un film di Mohamed Hamidi con Fatsah Bouyahmed, Jamel Debbouze, Lambert Wilson, Julia Piaton, Hajar Masdouki e Patrice Thibaud.



In viaggio con Jacqueline: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film In viaggio con Jacqueline: Il film vede protagonista Fatah padre di famiglia felicemente sposato che vive in un piccolo villaggio dell'Algeria. Nonostante la sua sia una vita umile, Fatah si sente un uomo estremamente ricco grazie a Jacqueline, una mucca con cui sogna di partecipare al Salone Internazionale dell'Agricoltura di Parigi. Quando dopo l'ennesima richiesta di partecipazione arriva l'agognato invito, il contadino non ci pensa due volte e parte alla volta della Francia.

Grazie alla colletta dei suoi compaesani prende un traghetto e sbarca a Marsiglia, luogo in cui avrebbe dovuto ricevere l'aiuto di suo cognato Hassan, che tuttavia si rifiuta di dargli una mano. Fatah non ha alternative: non gli rimane che attraversare la Francia a piedi insieme alla sua adorata Jacqueline, sperando di giungere in tempo alla competizione

Amarcord: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, Drammatico, 1973, durata: 125 Min)

Un film di Federico Fellini con Pupella Maggio, Armando Brancia, Magali Noël, Ciccio Ingrassia, Nando Orfei, Luigi Rossi, Gianfilippo Carcano, Gennaro Ombra, Bruno Zanin, Dina Adorni, Domenico Pertica, Francesco Vona, Maria Antonietta Belluzzi, Stefano Proietti, Josiane Tanzilli, Giuseppe Ianigro, Lino Patruno, Bruno Lenzi, Francesco Maselli, Carla Mora e Antonino Faà Di Bruno.



Amarcord: il trailer del film



Trama del Film Amarcord: La vicenda narra la vita che si svolge nell'antico borgo di Rimini da una primavera all'altra, nei primi anni Trenta. Un anno esatto di storia, dove si assiste ai miti, ai valori e al quotidiano di quel tempo attraverso gli abitanti della provinciale cittadina: la provocante parrucchiera Gradisca, la sciocca Volpina, una tabaccaia mastodontica, un ampolloso avvocato dalla facile retorica, un emiro dalle cento mogli, il matto Giudizio e un motociclista esibizionista.

Tutti loro interagiscono col folklore delle feste paesane, le adunate del "sabato fascista", attendono al chiaro di luna il passaggio del transatlantico Rex e la famosa gara automobilistica delle Mille Miglia. Ma i veri protagonisti sono i sogni ad occhi aperti dei giovani del paese, presi da una prepotente esplosione sessuale. Tra questi adolescenti emerge Titta, che cresce subendo condizionamenti sia fuori che dentro le mura domestiche. La sua vita si divide tra l'inarrivabile Gradisca, i grossi seni della tabaccaia e i balli d'estate al Grand Hotel spiati da dietro le siepi...

