Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 27 Luglio 2021

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 27 Luglio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Sicario, La famiglia Bélier, R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà, La rapina perfetta - The Bank Job, Mia Martini - Io sono Mia, 300, Balla coi lupi, Il primo cavaliere, L'erba del vicino, Ricky e Barabba.

Sicario: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Thriller, 2015, durata: 121 Min)

Un film di Denis Villeneuve con Emily Blunt, Josh Brolin, Jon Bernthal, Benicio Del Toro, Jeffrey Donovan, Raoul Trujillo, Maximiliano Hernández, Daniel Kaluuya, Dylan Kenin e Julio Cedillo.



Sicario: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Sicario: Il film segue le vicende di Kate Macer, giovane agente dell'FBI, alle prese con una missione per eliminare una volta per tutte il narcotraffico al confine tra gli Stati Uniti e il Messico. Tutto cambia quando, in seguito a un incidente in Arizona in cui due poliziotti perdono la vita a causa di un’esplosione in una casa, la donna viene annessa in una speciale task force diretta da un tipo alquanto enigmatico, Matt Graver, e dal consulente colombiano Alejandro. Il gruppo si reca a Ciudad Juárez per estradare Guillermo Diaz: quando si trovano vicino al confine, però, Kate e i suoi colleghi sventano una trappola facendo fuori molti uomini appartenenti al cartello messicano.

Mentre Alejandro sta torturando Guillermo in una base aerea degli Stati Uniti, la donna inizia a dubitare della legalità dei loro metodi. Intanto il gruppo comincia a interrogare i clandestini per ottenere informazioni.

Kate e Reggie vogliono conoscere il piano di Matt che gli spiega che il reale scopo dell’operazione è quello di fermare Manuel Diaz, fratello di Guillermo. Le indagini si spostano in una banca che i riciclatori di denaro di Diaz utilizzavano abitualmente. Durante le ricerche Kate conosce un uomo in un bar, Ted, e decide di portarlo nel suo appartamento. Mentre i due stanno per fare sesso, la donna capisce che il suo nuovo amante è in realtà una talpa del cartello. Una volta smascherato, il losco individuo cerca di strangolare l’agente che, per fortuna, viene salvata tempestivamente da Alejandro. Quello che Kate non sa, però, è che i suoi colleghi l’hanno usata come esca. Tuttavia Ted non è l’unico poliziotto corrotto dai narcotrafficanti messicani…

La famiglia Bélier: il Film Stasera in TV su Rai 5 alle 21.15

(Commedia, Drammatico, 2014, durata: 106 Min)

Un film di Eric Lartigau con Karin Viard, François Damiens, Eric Elmosnino, Roxane Duran, Louane Emera, Ilian Bergala, Luca Gelberg e Mar Sodupe



La famiglia Bélier: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film La famiglia Bélier: Il film narra le vicende di Paula Bélier, giovane sedicenne e figlia di agricoltori normanni, che da sempre fa da ponte tra il mondo e la sua famiglia. Rodolphe Bélier, sua moglie Gigi e il loro figlio minore Quentin, sono tutti sordomuti e Paula è l'unica della famiglia capace di intendere e di parlare. Quando la ragazza scopre una grande passione per la musica e il canto, comprende, spinta dal suo professore del liceo, di poter andare lontano. Ma Paula si trova divisa tra il desiderio di seguire il suo sogno, iscrivendosi a un concorso canoro a Parigi indetto da Radio France, e rimanere a casa per continuare ad aiutare la sua famiglia. Nella ricerca disperata di un compromesso tra questi due importanti aspetti della sua vita, la giovane dovrà farsi strada attraverso la sua particolare situazione familiare e il suo grandissimo talento.

R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà: il Film Stasera in TV su Italia 1 alle 21.15

(Azione, Commedia, Fantascienza, 2013, durata: 96 Min)

Un film di Robert Schwentke con Ryan Reynolds, Jeff Bridges, Kevin Bacon, Mary-Louise Parker, Robert Knepper, James Hong, Zoe Aggeliki, Stephanie Szostak, Mike O'Malley, Devin Ratray, Marisa Miller, Kachina Dechert, Jamie Christopher White e Tobias Segal.



R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà: Il trailer italiano del film con Ryan Reynolds e Jeff Bridges



Trama del Film R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà: Jeff Bridges e Ryan Reynolds sono i protagonisti dell'avventura dall'atmosfera soprannaturale R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà nei panni di due poliziotti "non morti" che vengono rispediti sulla Terra dal Dipartimento Rest In Peace, per proteggere il nostro mondo da una folta schiera di creature distruttive che si rifiutano di compiere un trapasso pacifico. Lo sceriffo Roy Pulsifer è un veterano che ha trascorso la sua carriera con la leggendaria forza di polizia conosciuta come R.I.P.D., addetta al monitoraggio di spiriti mostruosi che si sono abilmente camuffati tra la gente comune. La sua missione? Arrestare e consegnare alla giustizia un tipo speciale di criminali che cercano di sfuggire al giudizio finale nascondendosi sulla Terra tra i cittadini ignari. Ryan Reynolds è un agente appena ucciso che, in cerca di vendetta, prova a rintracciare il responsabile della sua morte.

La rapina perfetta - The Bank Job: il Film Stasera in TV su Paramount alle 21.10

(Thriller, 2008, durata: 112 Min)

Un film di Roger Donaldson con Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, James Faulkner, Daniel Mays, Craig Fairbrass, Michael Jibson, Georgia Taylor e Alki David.



La rapina perfetta - The Bank Job: Il Trailer ufficiale del film



Trama del Film La rapina perfetta - The Bank Job: Siamo a Londra nel 1971: venditore di automobili con grossi problemi economici, Tyler Leather, sposato e padre di famiglia, non è mai stato uno stinco di santo, ma si è sempre tenuto alla larga dai grossi giri criminali, preferendo dedicarsi a furti di macchine e altri piccoli reati. Ma quando la sua amica Martine - una bellissima modella che proviene dal suo stesso quartiere - gli offre su un piatto d'argento la possibilità di effettuare una rapina che pare a prova di bomba ad una banca di Baker Street, Terry non è in grado di rifiutare quella che sembra l'ultima occasione per saldare i debiti e ricominciare una nuova vita. L'obiettivo di Martine sono le cassette di sicurezza, strapiene di contanti e gioielli: Quello che Terry e la sua banda non sanno è che la rapina ha in realtà lo scopo di recuperare delle foto compromettenti riguardanti un componente della famiglia reale inglese, contenute in una cassetta di proprietà di un certo Michael X, rivoluzionario nero, tenuto sotto stretta osservazione dall'MI5, il servizio segreto interno britannico.

Mia Martini - Io sono Mia: il Film Stasera in TV su Rai Premium alle 21.20

(Biografico, Musicale, 2019, durata: 100 Min)

Un film di Riccardo Donna con Serena Rossi, Lucia Mascino, Maurizio Lastrico, Antonio Gerardi, Nina Torresi, Daniele Mariani, Dajana Roncione, Gioia Spaziani, Duccio Camerini, Simone Gandolfo, Edoardo Pesce e Corrado Invernizzi.



Mia Martini - Io sono Mia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Mia Martini - Io sono Mia: Sanremo 1989, la cantante Mia Martini, detta Mimì, percorre i corridoi del Teatro Ariston, arriva sul palco e intona la sua canzone, "Almeno tu nell'universo". Partecipa al Festival dopo anni di ombra, che l'hanno portata lontana dalla scena e dal pubblico, dopo essere stata etichettata come "porta sfortuna" nell'ambiente dello spettacolo, nomea che le ha distrutto la carriera e la vita.

Insieme alla giornalista Sandra, che si trova lì per intervistare Ray Charles, ma che è costretta suo malgrado a ripiegare sull'artista nostrana, la cantante ripercorre la sua vita in un racconto appassionato ed autentico: il rapporto travagliato con suo padre, che mosso dall'amore per la figlia aveva deciso di ostacolare le sue aspirazioni musicali fino a farle male fisicamente, l'amicizia con il suo mentore Franco Califano, l'amore travolgente con Ivano Fossati che l'ha segnata per sempre, e l'infamante nomea che l'ha relegata nel buio, senza però toglierle mai il desiderio di rivalsa.

La storia struggente e drammatica di un'artista dalla voce unica e inimitabile, di una donna vera e appassionata, che ha dato tutta se stessa in ogni esperienza della sua breve vita terminata il tragico mattino del 12 maggio 1995.

300: il Film Stasera in TV su 20 alle 21

(Azione, Avventura, 2006, durata: 117 Min)

Un film di Zack Snyder con Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Dominic West, Michael Fassbender, Vincent Regan, Rodrigo Santoro, Andrew Tiernan e Andrew Pleavin.



300: Trailer del film tratto dall’omonimo fumetto di Frank Miller



Trama del Film 300: La vicenda è narrata da Delios che ripercorre le gesta eroiche del re spartano Leonida. Quando il re persiano Serse invia i suoi messaggeri a esigere la sottomissione di Sparta, Leonida accoglie la richiesta scaraventando i messi in un pozzo. Conscio di aver innescato così una guerra contro l’Impero persiano, lo spartano studia un piano per sconfiggere i suoi nemici: tendere un’imboscata alle truppe di Serse nella stretta gola delle Termopili. Gli efori, tuttavia, corrotti dai Persiani, riportano a Leonida una falsa interpretazione dell’Oracolo e gli proibiscono la guerra. Dal momento che al re è concesso di avvalersi di un manipolo di 300 soldati come "guardia personale", Leonida parte con la piccola armata e si svincola dal divieto degli efori.

Mentre gli spartani si preparano alla guerra, Leonida incontra il deforme Efialte che gli svela l’esistenza di un sentiero segreto. Il re, tuttavia, respingerà la sua richiesta di combattere, inconsapevole delle conseguenze del suo gesto. Gli Spartani, grazie alle superbe tecniche militari e alla nobile tenacia, resistono stoicamente al poderoso esercito di Serse, anche se l’intervento degli Immortali del re persiano, provoca numerose perdite. Mentre Leonida ordina a Delios di tornare in città e tramandare le sue gesta, la regina Gorgo si concede al consigliere Terone che in cambio le ha promesso di spedire l’intero esercito in aiuto di Leonida. Terone, tuttavia, la tradisce e la regina si troverà costretta a compiere un gesto estremo per salvarsi. Alle Termopili la battaglia infuria, ma gli Spartani non si lasciano piegare nonostante la superiorità numerica dei Persiani sia innegabile. Serse non sa, però, che il valoroso gesto di Leonida e dei 300 scatenerà l'ira di un esercito ancora più temibile...

Altri film questa sera in TV:

Ricky e Barabba , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rete 4 : film comico, commedia del 1992 di Christian De Sica, con Renato Pozzetto, Christian De Sica, Franco Fabrizi, Francesca Reggiani, Bruno Corazzari, Sylva Koscina, Marisa Merlini e Stefania Calandra.

, il film in onda : film comico, commedia del 1992 di Christian De Sica, con Renato Pozzetto, Christian De Sica, Franco Fabrizi, Francesca Reggiani, Bruno Corazzari, Sylva Koscina, Marisa Merlini e Stefania Calandra. Balla coi lupi , il film in onda stasera in tv alle 21.30 su TV8 : film western, drammatico del 1990 di Kevin Costner, con Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene, Rodney A. Grant, Floyd 'Red Crow' Westerman, Ryan White Bull, Michael Spears, Robert Pastorelli, Tony Pierce, Charles Rocket, Donald Hotton, Larry Joshua, Jason R. Lone Hill, Doris Leader Charge e Otakuye Conroy.

, il film in onda : film western, drammatico del 1990 di Kevin Costner, con Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene, Rodney A. Grant, Floyd 'Red Crow' Westerman, Ryan White Bull, Michael Spears, Robert Pastorelli, Tony Pierce, Charles Rocket, Donald Hotton, Larry Joshua, Jason R. Lone Hill, Doris Leader Charge e Otakuye Conroy. Il primo cavaliere , il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Nove : film avventura del 1995 di Jerry Zucker, con Sean Connery, Richard Gere, Julia Ormond, Ben Cross, Liam Cunningham, Alexis Denisof, Ralph Ineson, Paul Bentall, Stuart Bunce, John Gielgud, Valentine Pelka, Jane Robbins, Christopher Villiers, Paul Kynman, Colin McCormack e Marie Coffey.

, il film in onda : film avventura del 1995 di Jerry Zucker, con Sean Connery, Richard Gere, Julia Ormond, Ben Cross, Liam Cunningham, Alexis Denisof, Ralph Ineson, Paul Bentall, Stuart Bunce, John Gielgud, Valentine Pelka, Jane Robbins, Christopher Villiers, Paul Kynman, Colin McCormack e Marie Coffey. Cavalca vaquero! , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film western del 1953 di John Farrow, con Robert Taylor, Ava Gardner, Howard Keel, Anthony Quinn, Kurt Kasznar, Ted de Corsia e Charlita.

, il film in onda : film western del 1953 di John Farrow, con Robert Taylor, Ava Gardner, Howard Keel, Anthony Quinn, Kurt Kasznar, Ted de Corsia e Charlita. Uno stalker dal passato , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film thriller del 2019 di David DeCoteau, con Emmanuelle Vaugier, Katherine Slingsby, Michael Timmermans, Rose Roy, Clayton James, Scarlet Redpath, James Leard, Adam Ballantyne e Beverley Breuer.

, il film in onda : film thriller del 2019 di David DeCoteau, con Emmanuelle Vaugier, Katherine Slingsby, Michael Timmermans, Rose Roy, Clayton James, Scarlet Redpath, James Leard, Adam Ballantyne e Beverley Breuer. L'erba del vicino , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film commedia del 1989 di Joe Dante, con Tom Hanks, Bruce Dern, Carrie Fisher, Corey Feldman e Rick Ducommun.

, il film in onda : film commedia del 1989 di Joe Dante, con Tom Hanks, Bruce Dern, Carrie Fisher, Corey Feldman e Rick Ducommun. L'Enquete corse , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film poliziesco, avventura del 2004 di Alain Berberian, con Christian Clavier, Jean Reno, Caterina Murino, Didier Flamand, Pierre Salasca, Pido, Alain Maratrat, Francois Orsoni, Nathanael Maini, Daniel Delorme, Guy Cimino, Jo Fondacci, Elisabeth Kaza, Tzek e Eric Barre.

, il film in onda : film poliziesco, avventura del 2004 di Alain Berberian, con Christian Clavier, Jean Reno, Caterina Murino, Didier Flamand, Pierre Salasca, Pido, Alain Maratrat, Francois Orsoni, Nathanael Maini, Daniel Delorme, Guy Cimino, Jo Fondacci, Elisabeth Kaza, Tzek e Eric Barre. Giovannona coscialunga disonorata con onore , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia sexy del 1972 di Sergio Martino, con Edwige Fenech, Pippo Franco, Gigi Ballista, Riccardo Garrone, Francesca Romana Coluzzi, Patrizia Adiutori, Vittorio Caprioli, Armando Bandini, Vincenzo Crocitti, Sandro Dori, Adriana Facchetti, Sandro Merli e Danika La Loggia.

, il film in onda : film commedia sexy del 1972 di Sergio Martino, con Edwige Fenech, Pippo Franco, Gigi Ballista, Riccardo Garrone, Francesca Romana Coluzzi, Patrizia Adiutori, Vittorio Caprioli, Armando Bandini, Vincenzo Crocitti, Sandro Dori, Adriana Facchetti, Sandro Merli e Danika La Loggia. Shadow Man - Il triangolo del terrore, il film in onda stasera in tv alle 21.30 su Spike: film azione del 2006 di Michael Keusch, con Steven Seagal, Vincent Riotta, Michael Elwyn, Skye Bennett, Imelda Staunton e Garrick Hagon.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

