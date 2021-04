Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 27 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 27 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Commissario Montalbano: La rete di protezione, The Expatriate, Exodus - Dei e Re, L'Affido - Una storia di violenza, La piccola grande voce, Killer Elite, L'ultimo re di Scozia, Polvere di stelle, I giustizieri del West, 2 cavalieri a Londra, Alta società.

Il Commissario Montalbano - La rete di protezione: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.25

(Commedia, Drammatico, Giallo, 2020, durata: 100 Min)

Un film di Alberto Sironi e Luca Zingaretti con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco, Carolina Carlsson, Graziano Piazza, Tuccio Musumeci, Fredrik Hiller, Disa Östrand, Ketty Governali, Carmelinda Gentile, Mario Pupella e Ivan Giambirtone.



Il Commissario Montalbano: La rete di protezione: Clip Ufficiale del Film "Montalbano bloccato dai vigili" - HD



Trama del Film Il Commissario Montalbano - La rete di protezione: Il film ha inizio in una Vigata in preda all'eccitazione per l'arrivo nella cittadina di una troupe svedese, che sta girando una fiction ambientata negli anni 50 sulla storia di una nave scandinava e dei suoi passeggeri arrivata in Sicilia in quegli anni.

E' in mezzo a tutta questa confusione e a un traffico da grande metropoli, che nasce il nuovo misterioso caso a cui deve lavorare Salvo Montalbano.

Tutto ha inizio con l'arrivo al commissariato dell'ingegner Sabatello. L'uomo, appartenente a un'antica famiglia, ha appena ritrovato nella cantina di casa dei filmini in super 8 girati da suo padre negli ultimi anni della sua vita. La particolarità dei filmati è che raffigurano tutti la stessa identica inquadratura: un misterioso muro filmato anno dopo anno sempre nello stesso giorno e alla stessa ora. Montalbano ha il forte sospetto che quelle riprese non siano solo il frutto della mente di un uomo anziano e ammalato ma che dietro a quei misteriosi filmati si celi un tragico evento del passato, un caso rimasto irrisolto nei decenni... Come se non bastasse, un altro grave fatto mette in agitazione la tranquilla Vigàta: due uomini con il volto mascherato hanno fatto irruzione nella scuola frequentata dal figlio di Augello, esplodendo dei colpi di arma da fuoco e lanciando preoccupanti minacce.

The Expatriate: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Azione, Thriller, 2012, durata: 100 Min)

Un film di Philipp Stölzl con Aaron Eckhart, Olga Kurylenko, Liana Liberato, Garrick Hagon, Neil Napier, Kate Linder, Yassine Fadel, Alexander Fehling e Eric Godon.



The Expatriate: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film The Expatriate: Il vedovo Ben Logan è un ingegnere che si è trasferito da New York ad Anversa con la figlia adolescente Amy, per lavorare in una succursale della Halgate Group, una multinazionale che si occupa di tecnologie. Quando uno dei suoi colleghi gli fa notare che un brevetto della società è sbagliato, Ben lo fa presente a Derek Kohler, il capo della sede.

Quello che succede di lì a poco è sconcertante: quando l'ingegnere si reca di nuovo in ufficio per recuperare un oggetto dimenticato, lo trova completamente vuoto, senza persone nè mobili. Confuso e scioccato, scopre che il suo conto bancario e tutti i registri delle sue email e telefonate non esistono più: è come se qualcuno voglia eliminare la sua esistenza. A un certo punto lui e la figlia vengono rapiti da un collaboratore di Derek, ma Ben riesce ad ucciderlo.

Ex agente della CIA, Ben scopre di trovarsi nel bel mezzo di un’enorme cospirazione internazionale. Riuscirà a mettere in salvo se stesso e sua figlia Amy?

Exodus - Dei e Re: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, Storico, Azione, 2015, durata: 154 Min)

Un film di Ridley Scott con Christian Bale, Joel Edgerton, Sigourney Weaver, Ben Kingsley, John Turturro, Aaron Paul, María Valverde, Indira Varma, Emun Elliott, Ben Mendelsohn, Golshifteh Farahani, Hiam Abbass, Ghassan Massoud e Kevork Malikyan.



Exodus - Dei e Re: Nuovo trailer italiano - HD



Trama del Film Exodus - Dei e Re: Il giovane Mosè viene accolto alla corte del faraone Seti, che lo addestra come un grande generale e lo considera al pari di un figlio. Mosè e il principe Ramses crescono insieme a palazzo, uniti da un amore fraterno. Sebbene sia l'impulsivo e testardo figlio carnale a ereditare il trono, Seti vorrebbe che fosse Mosè a governare. Un giorno, i due giovani sono chiamati a condurre un’offensiva contro il popolo ittita. Prima di partire, una sacerdotessa prevede che chi dei due salverà l’altro sul campo di battaglia diverrà re. Mosè si mostra molto scettico fino a quando, a causa di un errore di Ramses, è costretto a salvare la vita del fratello, che sta per essere ucciso.

Così, Mosè torna vittorioso in Egitto dove il popolo lo considera un eroe, mentre l'erede al trono inizia a provare gelosia. Tempo dopo, il saggio ebraico Nun fa una predizione a Mosè, asserendo che il suo compito sarà quello di liberare il popolo ebraico dal gioco d'Egitto, per condurlo nella terra promessa. Nonostante sia molto diffidente verso le premonizioni, Mosè non può far a meno di essere sorpreso nello scoprire di appartenere egli stesso al popolo ebreo. Intanto Ramses, succeduto a Seti, prova teme che il suo popolo possa appoggiare Mosè e tenta di ucciderlo, confinandolo nel deserto di pietra. Amareggiato per il tradimento, Mosè si unisce a un gruppo di nomadi e sposa una donna della tribù, mentre il folle e crudele faraone si accanisce sugli schiavi ebrei. Un giorno, spinto da un’impetuosa tempesta e dalla fuga di una capra, Mosè si avventura su un monte considerato sacro poiché la leggenda narra che vi abiti Dio. Lo scetticismo mostrato nel corso degli anni dall’ex generale va in fumo, quando Dio si presenta a Mosè sotto forma di rovo infuocato e poi di bambino. Dio ordina a Mosè di liberare il popolo ebreo dalla schiavitù e di condurlo a Canaan. L’uomo comprende di dover tornare in Egitto per compiere la volontà di Dio e vendicarsi di Ramses…

L'Affido - Una storia di violenza: il Film Stasera in Tv su Rai 5 alle 21.15

(Drammatico, 2017, durata: 90 Min)

Un film di Xavier Legrand con Denis Ménochet, Léa Drucker, Thomas Gioria, Mathilde Auneveux, Saadia Bentaieb, Florence Janas, Coralie Russier e Mathieu Saikaly.



L'Affido - Una storia di violenza: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film L'Affido - Una storia di violenza: Antoine Besson (Denis Ménochet), responsabile della sicurezza in un ospedale, è considerato da tutti i suoi colleghi e amici una brava persona, oltre che un padre premuroso. L’uomo infatti, in piena causa di divorzio con la moglie Miriam, si è trasferito nella città dove ora risiedono il figlio di undici anni Julien e la figlia Joséphine, quasi maggiorenne, con la madre.

Il padre desidera l’affidamento congiunto del piccolo Julien, se non fosse che Miriam ne ha chiesto la custodia esclusiva. Durante il processo emerge infatti un ritratto di Antoine tutt'altro che equilibrato: tutta la famiglia, Julien compreso, lo accusa di atti di violenza fisica e atteggiamenti intimidatori nei loro confronti.

Malgrado le argomentazioni portate in tribunale da Miriam e dal suo avvocato - inclusa una lettera di Julien che chiede di non voler vedere più il padre - la giudice accoglie la richiesta di Antoine e gli concede l’affidamento condiviso del figlio, che si trova costretto a passare un fine settimana su due col genitore...

La piccola grande voce: il Film Stasera in Tv su Rai Premium alle 21.20

(Drammatico, 2015, durata: 90 Min)

Un film di Wolfgang Murnberger con Wainde Wane, David Rott, Karl Merkatz, Tyron Ricketts, Erwin Steinhauer, Philipp Hochmair, Branko Samarovski e Margarete Tiesel.



La piccola grande voce: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film La piccola grande voce: Il film è ambientato nel 1955.

Il piccolo Benedikt ha quasi 10 anni e vive con i nonni in un piccolo villaggio austriaco. E' figlio di una donna austriaca, morta quando lui aveva 4 anni, e di un soldato afro-americano arrivato in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Benedikt deve fronteggiare l'ostilità e il razzismo non solo dei suoi coetanei ma anche di suo nonno, ferito durante la guerra da un proiettile americano. Ma Benedikt ha anche un sogno. Vuole andare negli Stati Uniti per ritrovare suo padre. L'unico modo che ha di farlo è quello di entrare a far parte di un coro viennese per giovani ragazzi che gira continuamente il mondo. E così, Benedikt scappa di casa e prende un treno per Vienna...

Killer Elite: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Thriller, 2011, durata: 116 Min)

Un film di Gary McKendry con Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen, Yvonne Strahovski, Dominic Purcell, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Grant Bowler.



Un milione di modi per morire nel West: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Killer Elite: Il film è ambientato in Inghilterra nel 1980 e racconta la storia di Danny, un killer professionista che uccide su commissione insieme al suo amico di vecchia data e prezioso consigliere, Hunter. I due per svolgere il loro lavoro sono aiutati da una cerchia ristretta di fedelissimi.

A seguito di un’esperienza traumatica, che ha portato Danny a puntare la pistola contro un bambino innocente, l'uomo decide di ritirarsi, chiudere con la sua professione di mercenario ed iniziare una nuova vita, alla ricerca di una serenità mai avuta prima. Si trasferisce nella sua terra natale, l'Australia e va a vivere in una fattoria.

Dopo circa un anno, la cattura del suo amico Hunter, prigioniero di uno sceicco dell’Oman, lo porterà di nuovo sul campo per un'ultima importante missione che lo obbligherà a sottostare ai desideri del miliardario arabo, nel tentativo di salvare l'amico in trappola. L'ex killer infatti, per rimanere in vita e liberare Hunter, dovrà accettare un compito molto difficile: vendicare la morte dei figli dello sceicco, uccisi per mano di alcuni ex membri dei SAS (Servizi Aerei Speciali Britannici) durante la segreta Guerra dell'Oman. La situazione si complica ulteriormente quando Danny scopre che i suoi bersagli sono protetti da una squadra clandestina di uomini senza pietà: i "Feather Men", guidati dal crudele Spike. Costretto a riprendere in mano la pistola e tornare in azione, riuscirà Danny a raggiungere il suo obbiettivo?

Altri film questa sera in TV:

L'ultimo re di Scozia , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film drammatico, biografico del 2006 di Kevin Macdonald, con Forest Whitaker, James McAvoy, Kerry Washington, Gillian Anderson, Simon McBurney, David Oyelowo, Abby Mikiibi Nkaaga, Adam Kotz, Barbara Rafferty e David Ashton.

, in onda : film drammatico, biografico del 2006 di Kevin Macdonald, con Forest Whitaker, James McAvoy, Kerry Washington, Gillian Anderson, Simon McBurney, David Oyelowo, Abby Mikiibi Nkaaga, Adam Kotz, Barbara Rafferty e David Ashton. Polvere di stelle , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1973 di Alberto Sordi, con Alberto Sordi, Monica Vitti, Franco Angrisano, Dino Curcio, Carlo Dapporto, Edoardo Faieta, Franca Scagnetti, Silvana Zalfatti, Wanda Osiris e John Phillip Law.

, in onda : film commedia del 1973 di Alberto Sordi, con Alberto Sordi, Monica Vitti, Franco Angrisano, Dino Curcio, Carlo Dapporto, Edoardo Faieta, Franca Scagnetti, Silvana Zalfatti, Wanda Osiris e John Phillip Law. I giustizieri del West , in onda alle 21 su Iris : film western del 1975 di Kirk Douglas, con Kirk Douglas, Bruce Dern, Bo Hopkins, James Stacy, Luke Askew, Alfonso Arau, David Canary e Katharine Woodwille.

, in onda : film western del 1975 di Kirk Douglas, con Kirk Douglas, Bruce Dern, Bo Hopkins, James Stacy, Luke Askew, Alfonso Arau, David Canary e Katharine Woodwille. 2 cavalieri a Londra , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film commedia, azione del 2003 di David Dobkin, con Jackie Chan, Owen Wilson, Fann Wong, Donnie Yen, Aaron Taylor-Johnson, Aidan Gillen, Tom Fisher, Constantine Gregory, Gemma Jones e Alison King.

, in onda : film commedia, azione del 2003 di David Dobkin, con Jackie Chan, Owen Wilson, Fann Wong, Donnie Yen, Aaron Taylor-Johnson, Aidan Gillen, Tom Fisher, Constantine Gregory, Gemma Jones e Alison King. A testa alta , in onda alle 21.10 su Paramount : film azione, drammatico del 2004 di Kevin Bray, con Dwayne Johnson, Neal McDonough, Johnny Knoxville, John Beasley, Barbara Tarbuck, Kristen Wilson, Khleo Thomas, Ashley Scott, Michael Bowen, Kevin Durand, Andrew Tarbet, John Stewart, Darcy Laurie, Terence Kelly e Eric Keenleyside.

, in onda : film azione, drammatico del 2004 di Kevin Bray, con Dwayne Johnson, Neal McDonough, Johnny Knoxville, John Beasley, Barbara Tarbuck, Kristen Wilson, Khleo Thomas, Ashley Scott, Michael Bowen, Kevin Durand, Andrew Tarbet, John Stewart, Darcy Laurie, Terence Kelly e Eric Keenleyside. Kung-Fu Yoga , in onda alle 21.20 su Cielo : film azione, avventura, commedia del 2017 di Stanley Tong, con Jackie Chan, Disha Patani, Aarif Rahman, Yixing Zhang, Miya Muqi, Amyra Dastur e Sonu Sood.

, in onda : film azione, avventura, commedia del 2017 di Stanley Tong, con Jackie Chan, Disha Patani, Aarif Rahman, Yixing Zhang, Miya Muqi, Amyra Dastur e Sonu Sood. True Justice - Giustizia letale , in onda alle 21.30 su Spike : film d'azione del 2011 di Wayne Rose, con Steven Seagal, Meghan Ory, Warren Christie, Sarah Lind, Adrian Hough, Ty Olsson, Tia Carrere e Fulvio Cecere.

, in onda : film d'azione del 2011 di Wayne Rose, con Steven Seagal, Meghan Ory, Warren Christie, Sarah Lind, Adrian Hough, Ty Olsson, Tia Carrere e Fulvio Cecere. Alta società, in onda alle 21.10 su TV2000: film commedia del 1956 di Charles Walters, con Bing Crosby, Grace Kelly, Frank Sinatra, Celeste Holm, John Lund, Louis Calhern, Sidney Blackmer, Louis Armstrong, Margalo Gillmore, Lydia Reed, Richard Garrick e Gordon Richards.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

