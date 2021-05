Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 25 Maggio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 25 Maggio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Potere dei Soldi, Ben Hur, L'altra metà della storia, Run All Night - Una notte per sopravvivere, Once, Il Commissario Montalbano: La Luna di Carta, Nuovo Cinema Paradiso, Mr. Bean - L'ultima catastrofe, Last Action Hero - L'ultimo grande eroe, La Tete en Friche - La testa tra le nuvole.

Il Potere dei Soldi: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Thriller, Drammatico, 2013, durata: 115 Min)

Un film di Robert Luketic con Harrison Ford, Gary Oldman, Amber Heard, Liam Hemsworth, Josh Holloway, Richard Dreyfuss, Embeth Davidtz, Julian McMahon, Lucas Till, Angela Sarafyan, Kevin Kilner, Charlie Hofheimer e Meredith Eaton.



Il Potere dei Soldi: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Il Potere dei Soldi: La vicenda si svolge a New York, nel mondo delle aziende produttrici di high tech. Il giovane Adam Cassidy, un ragazzo di umili origini ma molto brillante, lavora allo sviluppo di nuovi software per la Wyatt Corporation, una grande società di telecomunicazioni gestita dal potente magnate Nicolas Wyatt. Il ragazzo è ambizioso e cerca di fare rapidamente carriera, spinto dalla necessità di pagare le spese mediche del padre malato. Un giorno, deluso dall’ultimo software realizzato da Adam con il suo team di sviluppo, Wyatt licenzia tutta la squadra. Per ripicca, Adam usa la carta di credito aziendale ancora in suo possesso per offrire una notte di bagordi ai suoi compagni. Il giorno successivo, Adam viene richiamato da Wyatt che pretende la restituzione della carta di credito, obbligandolo a svolgere un incarico di spionaggio industriale.

Non lo denuncerà alla polizia se Adam s’introdurrà sotto copertura nella Eikon Corporation, la società rivale gestita da Jock Goddard, che di Wyatt fu il mentore, allo scopo di rubare il prototipo di un nuovo telefono cellulare. Quindi Wyatt gli fornisce un curriculum impressionante e lo affida alla psicologa aziendale Judith Bolton, che lo trasforma in una perfetta spia aziendale. Adam conquista subito Goddard proponendogli un software in grado di hackerare qualsiasi telefono cellulare. Dopo aver scoperto che il magnate ha perso il figlio adolescente anni prima, Adam ne conquista la stima, giocando sui suoi istinti paterni. Nel frattempo, inizia a frequentare Emma Jennings, la responsabile marketing di Goddard, nella speranza di ottenere alcune informazioni da passare a Wyatt. Ma tra i due ragazzi nasce un sincero sentimento. Ben presto l'amore di Adam per Emma e la sua affinità con Jock gli rendono difficile continuare il suo incarico. Le cose diventano ancora più complicate quando l'agente Gamble dell'FBI (Josh Holloway) cerca di coinvolgere Adam nelle indagini in corso sulle due società rivali.

Ben Hur: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Storico, Azione, Drammatico, 2016, durata: 125 Min)

Un film di Timur Bekmambetov con Jack Huston, Toby Kebbell, Morgan Freeman, Rodrigo Santoro, Nazanin Boniadi, Ayelet Zurer, Sofia Black-D'Elia, Pilou Asbæk, Moises Arias, James Cosmo, Marwan Kenzari, Haluk Bilginer, David Walmsley, Yasen Atour e Francesco Scianna.



Ben Hur: Trailer in italiano del film - HD



Trama del Film Ben Hur: È ambientata durante l'impero di Tiberio la storia di Ben–Hur, nobile ebreo. Con la sua famiglia vive a Gerusalemme e cresce con Messala, un orfano romano accolto nella sua casa, con il quale è legato da un profondo affetto. I due però si separano quando il fratellastro decide di arruolarsi con l’esercito di Roma.

Dopo tre anni di battaglie, Messala ritorna a Gerusalemme con il grado di centurione: è stato incaricato da Ponzio Pilato di sopprimere tutte le forme di ribellione. Per fare ciò chiede aiuto al fratellastro, che intanto si è sposato con Ester e ha incontrato Gesù di Nazareth, che ha toccato il suo cuore con parole di pace e di perdono. Ben Hur si rifiuta quindi di far generare scontri fra romani e giudei.

All'arrivo di Ponzio Pilato in città, Ben Hur viene accusato ingiustamente di un attentato ai danni del governatore. La sua famiglia è condannata alla crocifissione, mentre lui viene arrestato e mandato su una galera. Da quel momento, Ben Hur vivrà ben cinque anni come schiavo dei romani, finché non incontrerà lo sceicco Ilderim, mercante e scommettitore di corse ippiche, che gli darà l'opportunità di avere la sua vendetta...

L'altra metà della storia: il Film Stasera in Tv su Rai 5 alle 21.15

(Drammatico, 2017, durata: 108 Min)

Un film di Ritesh Batra con Charlotte Rampling, Jim Broadbent, Michelle Dockery, Emily Mortimer, Harriet Walter, Joe Alwyn, Matthew Goode, James Wilby, Edward Holcroft e Freya Mavor.



L'altra metà della storia: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film L'altra metà della storia: Il film segue le vicende di Tony Webster, un uomo anziano che un giorno riceve una lettera alquanto inaspettata. A scrivergli è la signora Ford, da poco deceduta, madre della sua fidanzata Veronica ai tempi dell'università. Insieme alla lettera c’è anche una convocazione dall’avvocato testamentario che ha qualcosa per lui da parte della donna. L’uomo comincia a ripensare al passato, cercando di capire cosa possa essere l'oggetto che la sua ex suocera ha voluto lasciargli. Quando arriva nell'ufficio del notaio, scopre che ciò che gli è stato lasciato è un diario, quello di Adrian Finn, il suo migliore amico di quando era giovane. Tony non ci aveva più parlato da quando Veronica lo aveva lasciato per mettersi con lui, segnando la fine di un legame quasi fraterno. Adrian, poi, era morto qualche tempo dopo in situazioni misteriose.

Veronica, tuttavia, non ha alcuna intenzione di consegnargli il diario. Così Tony cerca di incontrarla e, quando ci riesce, lei gli dice di averlo bruciato. È allora che comincia per lui un lungo viaggio nei ricordi, che lo condurrà ad amare riflessioni, scoperte dolorose, a riportare alla luce un passato fatto di sofferenza e flashback confusi. Un viaggio che lo porterà a mettere in discussione se stesso e il rapporto con la sua famiglia. Riuscirà l'uomo a ottenere le risposte che sta cercando?

Run All Night - Una notte per sopravvivere: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Drammatico, Thriller, 2015, durata: 114 Min)

Un film di Jaume Collet-Serra con Liam Neeson, Joel Kinnaman, Ed Harris, Vincent D'Onofrio, Genesis Rodriguez, Boyd Holbrook, Common, Malcolm Goodwin, Holt McCallany, Beau Knapp, Dennis Rees, John Cenatiempo e Gavin-Keith Umeh.



Run All Night - Una notte per sopravvivere: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Corpi da reato: Il film vede protagonista il gangster e cecchino di Brooklyn Jimmy Conlon. Un tempo conosciuto come Il Becchino, ha vissuto giorni migliori.

Amico di vecchia data del boss Shawn Maguire, all'età di 55 anni è perseguitato dai peccati commessi in passato e dall'astuto detective della polizia John Harding (Vincent D'Onofrio). L'unica consolazione di Jimmy si trova ormai sul fondo di un bicchiere di whiskey. Quando il figlio Mike, con il quale non ha più contatti da anni, diventa bersaglio della criminalità organizzata, Jimmy è costretto a scegliere tra la famiglia "adottiva" fatta di malviventi e la sua vera famiglia abbandonata anni prima.

Mike è in fuga e l'unico gesto di redenzione per i suoi errori passati potrebbe rivelarsi proprio salvare suo figlio dal suo stesso destino. Jimmy ha solo una notte per decidere da che parte stare e cercare di cambiare per sempre la sua vita. Nell'arco di notte, una decisione di un secondo lo farà scappare a vita. Dovrà rompere ogni legame con il suo boss di un tempo per proteggere suo figlio. Nel farlo diventerà l'uomo più ricercato della città e riuscirà a scatenare un inseguimento ricco di adrenalina

Once: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.10

(Sentimentale, Drammatico, 2006, durata: 88 Min)

Un film di John Carney con Glen Hansard, Markéta Irglová, Bill Hodnett, Danuse Ktrestova e Marcella Plunkett.



Once: Trailer del film diretto da John Carney con Glen Hansard



Trama del Film Once: Lui è un cantautore di Dublino che di giorno lavora aggiustando aspirapolvere e di sera suona per le strade della città. Lei una ragazza ceca che suona il piano ogniqualvolta ne ha la possibilità, alternando strani lavori per prendersi cura della madre e della figlia. I due si incontrano, e lavoreranno assieme per scrivere e registrare un disco: ed attraverso le canzoni, si confesseranno l’amore nato tra di loro.

