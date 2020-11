Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 24 Novembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 24 Novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The Post, Tonya, Il Commissario Montalbano: Amore, Mississippi Burning - Le radici dell'odio, Coriolanus, Sansone, Il pistolero, Sahara

I Migliori Film in TV oggi in prima serata

The Post: stasera in tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Thriller, 2017, durata: 118 Min)

Un film di Steven Spielberg con Tom Hanks, Meryl Streep, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Bradley Whitford, Bruce Greenwood, Matthew Rhys, Alison Brie, Carrie Coon, David Cross, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg e Zach Woods.



Trama del Film The Post: Il film racconta la storia dietro alla pubblicazione dei "Quaderni del Pentagono", avvenuta agli inizi degli anni settanta sul Washington Post. L'occultamento dei documenti top secret sulle strategie e i rapporti del governo degli Stati Uniti con il Vietnam tra gli anni quaranta e sessanta innesca una battaglia senza precedenti in nome della trasparenza e della libertà di stampa. In particolare, la pubblicazione dei cosiddetti Pentagon Papers diviene manifesto della ferma e decisa rivendicazione del diritto di cronaca e della libertà di informazione da parte di due figure molte diverse ma accomunate dal coraggio e da una forte etica professionale: l'editrice del giornale Kay Graham, prima donna alla guida della prestigiosa testata, e il duro e testardo direttore del giornale Ben Bradlee. I due metteranno a rischio la loro carriera e la loro stessa libertà nell'intento di portare pubblicamente alla luce ciò che quattro Presidenti hanno nascosto e insabbiato per anni...

Tonya: stasera in tv su Rai 4 alle 21.20

( Biografico, Drammatico, 2017, durata: 121 Min)

Un film di Craig Gillespie con Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Julianne Nicholson, Bobby Cannavale, Paul Walter Hauser, Caitlin Carver, Bojana Novakovic e Mckenna Grace.



Trama del Film Tonya: Il film racconta la vita della pattinatrice Tonya Harding dall'infanzia allo scandalo che la coinvolse nel 1994.

Tonya Harding trascorre la sua infanzia e adolescenza a Portland, cresciuta dalla rigida e inflessibile madre LaVona. Quest’ultima spinge la figlia ad intraprendere la carriera di pattinatrice, spronandola all'eccellenza senza mi riservarle un gesto d’affetto. A causa della sua bassa estrazione sociale e del suo atteggiamento mascolino, Tonya non possiede la grazia necessaria per ottenere risultati agonistici. All'età di quindici anni, la giovane incontra lo scapestrato Jeff Gillooly e se ne innamora, vedendo in lui l’unica via di fuga dalla sua violenta e scontrosa madre.

Il matrimonio con Jeff, tuttavia, si rivelerà insoddisfacente, segnato da abusi e violenze a cui la ragazza fatica a sottrarsi. Nel 1991, dopo aver assunto Dody Teachman come sua preparatrice, Tonya si presenta ai campionati mondiali ed esegue un triplo axel stabilendo un record nazionale. A causa della sua turbolenta vita privata, le prestazioni di Tonya iniziano a calare vertiginosamente e la ragazza addossa le colpe dei suoi insuccessi alla rivale Nancy Kerrigan. Mentre si prepara ai campionati del 1994, Tonya riceve una lettera minatoria e Jeff ipotizza che Nancy stia cercando di spaventarla. Così, l'uomo convince sua moglie vendicarsi, ma il piano non va come previsto…

Il Commissario Montalbano: Amore: stasera in tv su Rai 1 alle 21.15

(Giallo, 2018, durata: 107 Min)

Un film di Alberto Sironi con Luca Zingaretti, Sonia Bergamasco, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Serena Iansiti, Angelo Russo, Fabrizio Ferracane, Stella Egitto, Gigio Morra, Roberto Nobile, Giovanni Guardiano e Ketty Governali





Trama del Film Il Commissario Montalbano: Amore: Insomma, inutile girarci attorno: Montalbano non è molto a suo agio con le faccende legate all'amore. E la scomparsa della bellissima Michela Prestia mette quanto mai a dura prova la sua capacità di districarsi nei labirinti della complessità e dei fatali inganni del sentimento amoroso. Michela è una ragazza dal passato drammatico, se non addirittura tragico: respinta ingiustamente in giovanissima età dalla famiglia, ha incontrato gli uomini sbagliati, che l'hanno umiliata e sfruttata, conducendola di fatto a diventare una prostituta. Ma col tempo è riuscita a risollevarsi da quella rovina, si è rifatta una vita e ha trovato l'amore: Saverio Moscato, con il quale adesso convive e che a sua volta la ama in modo totale e incondizionato. Ma proprio ora che sembra avere trovato una condizione stabile e felice, Michela misteriosamente scompare...

Mississippi Burning - Le radici dell'odio: stasera in tv su TV2000 alle 21.10

(Drammatico, 1988, durata: 124 Min)

Un film di Alan Parker con Willem Dafoe, Gene Hackman, Frances McDormand, Brad Dourif, R. Lee Ermey, Gailard Sartain, Stephen Tobolowsky, Michael Rooker, Pruitt Taylor Vince, Badja Djola, Kevin Dunn, Tom Mason, Jake Gipson, Gladys Greer, Stanley W. Collins, Daniel Winford e Tobin Bell.





Trama del Film Mississippi Burning - Le radici dell'odio: Durante la notte fra il 21 e il 22 giugno del 1964, tre giovani attivisti, due ragazzi ebrei e un afro americano appartenente all'African-American Civil Rights Movement, l'associazione per i diritti civili dei giovani afro americani, spariscono nel nulla dopo essere stati nella Contea di Jessup nel Mississippi. Per indagare sulla sparizione dei tre, l'FBI invia due agenti, Rupert Anderson e Alan Ward. I detective iniziano a compiere le proprie indagini nella piccola cittadina della Contea di Nashuba, scontrandosi sia con la mentalità degli abitanti, sia con quella delle forze dell’ordine, ma affrontandoli in modo decisamente diverso. Ben presto, infatti, i due si rendono conto che non è possibile intraprendere un'indagine normale in questa località, completamente soggiogata dagli uomini del Ku Klux Klan...

Coriolanus: stasera in tv su Rai 5 alle 21.15

(Drammatico, 2011, durata: 123 Min)

Un film di Ralph Fiennes con Ralph Fiennes, Gerard Butler, Vanessa Redgrave, Brian Cox e Jessica Chastain.





Trama del Film Coriolanus: Il film racconta la storia di una Roma in piena agitazione, sull'orlo di una tremenda ribellione. Il popolo, ridotto in povertà, chiede aiuto e di essere sfamato. Di tutta risposta il generale Caio Marzio non si cura dei bisogni dei cittadini, anzi, non perde occasione per manifestare su di loro la sua malvagità, alimentando rabbia e malcontento.

Nel frattempo la Capitale deve fronteggiare un altro nemico: i Volsci, guidati da Tullo Aufidio, stanno raggiungendo Roma per conquistarla. Quando tra questi e Caio Marzio scoppia una guerra nei pressi di Corioli, è il generale a farla franca. Gli spetta così il ruolo di console, ma i suoi metodi poco umili e ortodossi nei confronti del popolo romano, segnano un destino alquanto beffardo.

Grazie anche ai sotterfugi dei tribuni della plebe, l’uomo si trasforma in poco tempo agli occhi di tutti in un traditore...

Sansone: stasera in tv su Paramount Network alle 21.10

(Commedia, Family, Animazione, 2010, durata: 87 Min)

Un film di Tom Dey





Trama del Film Sansone: Il film segue la storia di una famiglia di periferia costretta a trasferirsi in un nuovo quartiere insieme al loro cagnolone combinaguai. Furbo e mascalzone, Sansone è un grosso alano abbastanza intelligente da riuscire a tenere in pugno la sua amorevole famiglia umana nonostante le marachelle compiute. Quando a Phil, il capofamiglia, viene offerto di lavorare come direttore marketing per una ditta che produce cibo per cani, i Winslow lasciano il Kansas e raggiungano Orange County, pronti a dare inizio a una vita migliore. Quello che non immaginano, è che presto dovranno fare i conti con la furia canina dell'alano, abituato a distruggere tutto ciò che lo circonda compresa la vita dei loro vicini...

Altri film da vedere questa sera in TV:

Il pistolero, in onda alle 21 su Iris : film western del 1976 di Don Siegel, con John Wayne, Lauren Bacall, Ron Howard, James Stewart, Richard Boone, Hugh O'Brian e John Carradine.

: film western del 1976 di Don Siegel, con John Wayne, Lauren Bacall, Ron Howard, James Stewart, Richard Boone, Hugh O'Brian e John Carradine. Sahara, in onda alle 21.25 su Nove : film d'azione e avventura del 2005 di Breck Eisner, con Matthew McConaughey, Penélope Cruz, Steve Zahn, William H. Macy, Jude Akuwidike, Delroy Lindo, Dayna Cussler, Mark Wells, Clint Dyer, Billy Seymour, Glynn Turman, Nathan Osgood, Lambert Wilson, Lennie James e Rainn Wilson.

: film d'azione e avventura del 2005 di Breck Eisner, con Matthew McConaughey, Penélope Cruz, Steve Zahn, William H. Macy, Jude Akuwidike, Delroy Lindo, Dayna Cussler, Mark Wells, Clint Dyer, Billy Seymour, Glynn Turman, Nathan Osgood, Lambert Wilson, Lennie James e Rainn Wilson. La Magia del Natale, in onda alle 21.30 su TV8 : film drammatico, sentimentale, fantasy del 2017 di Don McBrearty, con Jessica Lowndes, Brendan Penny, Farah Merani, Stephen Huszar, Judah Katz, Tim Matheson, Lindsay Leese, Anthony Ulc e Hattie Kragten.

: film drammatico, sentimentale, fantasy del 2017 di Don McBrearty, con Jessica Lowndes, Brendan Penny, Farah Merani, Stephen Huszar, Judah Katz, Tim Matheson, Lindsay Leese, Anthony Ulc e Hattie Kragten. Bruce e Lloyd - Fuori controllo, in onda alle 21.10 su Italia 2 : film commedia d'azione del 2008 di Gil Junger, con Masi Oka, Nate Torrence, Jayma Mays, Marika Dominczyk, J.P. Manoux, Larry Miller e Anne Hathaway.

: film commedia d'azione del 2008 di Gil Junger, con Masi Oka, Nate Torrence, Jayma Mays, Marika Dominczyk, J.P. Manoux, Larry Miller e Anne Hathaway. L'amore è servito, in onda alle 21.20 su Rai Premium : film commedia sentimentale del 2011 di Marcus Ulbricht, con Muriel Baumeister, Bernhard Schir, Roman Knizka, Clelia Sarto, Monique Schröder, Stephan Grossmann e Sabine Vitua.

: film commedia sentimentale del 2011 di Marcus Ulbricht, con Muriel Baumeister, Bernhard Schir, Roman Knizka, Clelia Sarto, Monique Schröder, Stephan Grossmann e Sabine Vitua. La dura verità, in onda alle 21.20 su Cielo : film commedia romantica del 2009 di Robert Luketic, con Gerard Butler, Katherine Heigl, Kevin Connolly, Bonnie Somerville, Vicki Lewis, Eric Winter, Bree Turner, Nathan Corddry, Holly Weber, Yvette Nicole Brown, Nick Searcy, Adam Harrington e Rebecca Creskoff.

: film commedia romantica del 2009 di Robert Luketic, con Gerard Butler, Katherine Heigl, Kevin Connolly, Bonnie Somerville, Vicki Lewis, Eric Winter, Bree Turner, Nathan Corddry, Holly Weber, Yvette Nicole Brown, Nick Searcy, Adam Harrington e Rebecca Creskoff. Sharm El Sheikh - Un'estate indimenticabile, in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 2010 di Ugo Fabrizio Giordani, con Enrico Brignano, Giorgio Panariello, Laura Torrisi, Cecilia Dazzi, Michela Quattrociocche, Elena Russo, Maurizio Casagrande, Walter Santillo, Daniele La Leggia, Fioretta Mari, Ludovica Bizzaglia, Hassan Shapi e Sergio Muniz.

: film commedia del 2010 di Ugo Fabrizio Giordani, con Enrico Brignano, Giorgio Panariello, Laura Torrisi, Cecilia Dazzi, Michela Quattrociocche, Elena Russo, Maurizio Casagrande, Walter Santillo, Daniele La Leggia, Fioretta Mari, Ludovica Bizzaglia, Hassan Shapi e Sergio Muniz. Hunter's Prayer - In fuga, in onda alle 21 su 20: film thriller d'azione del 2017 di Jonathan Mostow, con Sam Worthington, Odeya Rush, Allen Leech, Amy Landecker, Martin Compston, Verónica Echegui, Claudia Trujillo, Stewart Alexander e Andrew Brooke.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: