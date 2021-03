Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 23 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 23 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The Equalizer - Il Vendicatore, Una Notte con la Regina, Qualcosa di speciale, 3 donne al verde, È nata una star?, Red Sparrow, Quartet, Ghost - Fantasma, EX - Amici come prima!, Ultimatum alla Terra, Your Highness, Bad Boys II.

The Equalizer - Il Vendicatore: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Thriller, Azione, 2014, durata: 131 Min)

Un film di Antoine Fuqua con Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Marton Csokas, Bill Pullman, Melissa Leo, Haley Bennett, Vladimir Kulich, Johnny Messner, Robert Wahlberg, David Harbour e David Meunier.



The Equalizer - Il Vendicatore: Trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film The Equalizer - Il Vendicatore: vede protagonista Robert McCall, un agente della D.I.A. in pensione. Per mantenere la una promessa fatta alla moglie morente, Robert si è lasciato alle spalle la sua vecchia professione per vivere una vita tranquilla a Boston, dove lavora in un negozio di articoli per la casa. Incapace di dormire, McCall trascorre molte notti a leggere in una tavola calda, finendo per fare amicizia con Alina “Teri”, una prostituta adolescente della mafia russa. Una sera, Alina viene ricoverata d’urgenza in ospedale a seguito di un brutale pestaggio da parte del suo protettore, Slavi. Dopo aver scoperto quanto accaduto, McCall rintraccia il boss mafioso nel suo ufficio e si offre di pagare una somma di denaro per la libertà dell’adolescente.

Slavi, non avendo alcuna intenzione di lasciare andare la ragazza, rifiuta la proposta e lo deride, ritenendolo solo un vecchio impotente. L’ex agente allora, infrange la promessa fatta alla moglie e uccide Slavi e quattro dei suoi uomini, dimostrando una straordinaria abilità al combattimento. In seguito alle uccisioni, il capo della mafia russa Vladimir Pushkin manda il suo killer più spietato, Teddy Rensen, per trovare ed eliminare Robert...

Una Notte con la Regina: il Film Stasera in Tv su Rai 5 alle 21.15

(Commedia, 2015, durata: 97 Min)

Un film di Julian Jarrold con Sarah Gadon, Bel Powley, Emily Watson, Rupert Everett, Jack Laskey, Jack Reynor, Jack Gordon, Mark Hadfield, Annabel Leventon, Rab Affleck, Laurence Spellman e Ruth Sheen



Una Notte con la Regina: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Una Notte con la Regina: Il film è ambientato nel 1945 in una Londra che vede nella giornata dell'8 maggio il suo popolo in festa per la vittoria europea degli Alleati sull'esercito nazista, arresosi senza condizione alcuna. Le strade si riempiono di persone, pronte a festeggiare la fine di questo lungo e travagliato periodo bellico, mentre il re Giorgio VI si accinge a fare il suo discorso alla nazione. Le giovani principesse Elizabeth e Margaret, affascinate dalla folla in festa, chiedono ai genitori il permesso di uscire fuori da Buckingham Palace per unirsi ai festeggiamenti del popolo. Nonostante la riluttanza iniziale, il re e la regina accettano di lasciarle andare, a patto che con loro vi sia la scorta reale per proteggere da qualsiasi pericolo. L'accordo vuole anche che le due non lascino mai il ballo, che si tiene all'Hotel Ritz, e che siano di ritorno al palazzo reale entro e non oltre la mezzanotte.

Poco dopo il loro arrivo all'hotel, però, Margaret riesce ad allontanarsi dalla scorta e sgattaiolare via dal ballo per poi trascorrere la serata con un ufficiale di marina, ignaro della vera identità della ragazza. Toccherà a Elizabeth mettersi alla ricerca di sua sorella per le strade di Londra insieme a un aviatore, mentre Margaret si aggira tra locali notturni e giochi d'azzardo...

Qualcosa di speciale: il film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Sentimentale, 2009, durata: 124 Min)

Un film di Brandon Camp con Jennifer Aniston, Aaron Eckhart, Martin Sheen, Sasha Alexander, Judy Greer, Dan Fogler, Gina Holden, Joe Anderson, John Carroll Lynch, Frances Conroy, Michelle Harrison e Michael Kopsa.



Qualcosa di speciale: Il trailer del film con Jennifer Aniston e Aaron Eckhart



Trama del Film Qualcosa di speciale: Il film racconta di una complicata storia d’amore. Ryan Burke è uno scrittore di successo, divenuto uno stimato guru dopo aver pubblicato un libro su come superare la perdita di una persona cara. L’idea del libro gli venne in seguito alla morte dell’amata moglie, scomparsa a causa di un tragico incidente automobilistico.

Mentre Ryan si trova a Seattle per tenere uno dei suoi tanti seminari sull’elaborazione del lutto, incontra per caso Eloise Chandler, l’affascinante proprietaria di un negozio di fiori. Tra i due nasce subito una forte attrazione, ma Eloise - scoraggiata dalle troppe delusioni amorose avute in passato - in principio rifiuta gli inviti di Ryan ad uscire assieme.

Dopo esser riuscito a convincere la fioraia a incontrarsi per una cena, i due iniziano a frequentarsi e a provare dei forti sentimenti reciproci. Tuttavia, sebbene Ryan sia uno stimato esperto nel superamento dei lutti, lui in realtà non è mai riuscito ad elaborare il dolore per la perdita della moglie. Dal canto suo, Eloise ha ancora paura di soffrire per amore e non riesce a lasciarsi andare. Per vivere le proprie vite, Ryan ed Eloise devono imparare a lasciarsi le sofferenze del passato alle spalle...

3 donne al verde: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Commedia, Thriller, Giallo, 2008, durata: 98 Min)

Un film di Callie Khouri con Diane Keaton, Queen Latifah, Katie Holmes, Ted Danson, Roger R. Cross, Adam Rothenberg, Stephen Root, Christopher McDonald, J.C. MacKenzie, Meagen Fay, Marc Macaulay e Morgana Shaw.



3 donne al verde: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film 3 donne al verde: Bridget e Don vivono in un bel quartiere di Kansas City; Don è ormai disoccupato da tempo e Bridget trova lavoro con un'impresa delle pulizie alla Federal Reserve, dove scopre che i soldi usurati e considerati inutilizzabili vengono distrutti. Elabora un piano per appropriarsi del denaro e riesce a coinvolgere Nina, single con due figli e responsabile della mansione di distruzione, e Jackie, addetta alla cassetta dei soldi; le due acconsentono, mosse da motivi diversi ma ugualmente bisognose di risorse economiche. Il piano funziona per diverso tempo, ma un ispettore del Tesoro inizia ad indagare sulla "banda", insospettito dall'improvvisa ricchezza delle donne, che dovranno architettare un nuovo piano per dimostrare la loro innocenza e non farsi arrestare...

È nata una star?: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, 2012, durata: 95 Min)

Un film di Lucio Pellegrini con Luciana Littizzetto, Rocco Papaleo, Pietro Castellitto, Michela Cescon, Gisella Burinato e Cristina Odasso.



È nata una star?: Il trailer del film



Trama del Film È nata una star?: Il film segue le vicende di Lucia, una mamma che, superata la quarantina, scopre una verità a dir poco imbarazzante su suo figlio Marco, di diciannove anni. Una mattina la donna trova nella cassetta della posta un film pornografico di cui il ragazzo è protagonista. Il giovane ha riscosso molto successo nel settore grazie proprio alle sue dimensioni.

Incredula e confusa, la donna si confronta con suo marito Fausto, altrettanto sorpreso dalla bizzarra attività intrapresa dal figlio. Come comportarsi in questi casi? La situazione si complica quando la notizia comincia a circolare animando i pettegolezzi dei vicini e, soprattutto, scatenando l'ira della fidanzata di Marco. Cominciano così una serie di malintesi, interrogativi, riflessioni su quello che tutti hanno sempre creduto fosse solo un ragazzo imbranato. Continuerà a fare film porno o prenderà completamente un'altra strada?.

Red Sparrow: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Thriller, Drammatico, 2018, durata: 139 Min)

Un film di Francis Lawrence con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker, Ciarán Hinds, Joely Richardson, Jeremy Irons, Thekla Reuten, Douglas Hodge, Sakina Jaffrey, Sergei Polunin, Sasha Frolova, Bill Camp, Sebastian Hülk e Joel de la Fuente.



Red Sparrow: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Trama del Film Red Sparrow: Red Sparrow, ovvero i tanti volti di Dominika Egorova: figlia devota, prima ballerina, agente "programmata" per irretire i nemici - mente e corpo - ed eliminarli. Il film diretto da Francis Lawrence, mostra la trasformazione della giovane donna interpretata dalla protagonista Jennifer Lawrence, selezionata nell'ambito di un programma segreto dopo l'incidente che ne stronca la carriera a teatro, e "addestrata per sedurre", manipolare e annientare con qualsiasi mezzo gli avversari, obiettivi indicati dal KGB.

Campionessa di inganni, maestra del travestimento, Dominika si rivela la Sparrow più letale che il programma abbia mai forgiato, tanto che a lei viene affidato l'incarico di avvicinare Nathaniel Nash, agente della CIA sospettato di essere una talpa, che monitora le infiltrazioni dei servizi segreti della Russia. I due finiscono in una spirale di attrazione e inganno che arriva a minacciare la sicurezza di entrambe le nazioni.

Ispirato al romanzo best seller dell'ex agente della CIA e autore di thriller Jason Matthews, il film segue le peripezie dell'intraprendente e fascinoso membro dell'intelligence sovietica tra pericoli, inganni, passioni proibite e intrighi internazionali...

Quartet: il Film Stasera in Tv su TV 2000 alle 21.10

(Commedia, 2012, durata: 94 Min)

Un film di Dustin Hoffman con Maggie Smith, Tom Courtenay, Billy Connolly, Pauline Collins, Michael Gambon, Sheridan Smith, Andrew Sachs, Trevor Peacock, David Ryall e Michael Byrne.



Quartet: Il trailer italiano del film di Dustin Hoffman



Trama del Film Quartet: Il film segue le vicende all’interno di Beecham House, una casa di riposo per musicisti e cantanti lirici. All’interno della villa sono già iniziati i preparativi per l’annuale concerto in memoria della nascita del compositore Giuseppe Verdi, necessario per raccogliere i fondi per mantenere aperta la struttura. Sebbene ci siano i soliti capricci e rivalità tra divi e prime donne, tutti i residenti si impegnano per realizzare un gala in grande stile, in particolar modo la mezzosoprano Cissy Robson (Pauline Collins), il tenore Reggie Paget e il baritono Wilf Bond, un tempo membri di un celebre quartetto lirico.

L’equilibrio nella casa di riposo viene però minacciato dall’arrivo di una nuova ospite, Jean Horton, una delle più grandi cantanti di opera ed ex moglie di Reggie, con cui ebbe un brusco divorzio quindici anni prima. Ciò causò anche lo scioglimento del noto quartetto, di cui Jean era membro. L’organizzatore del gala Cedric Livingston vede nella situazione creatasi un’occasione d’oro, che impedirebbe la chiusura dei battenti di Beecham House: la reunion del famoso quartetto. Ma sono molti gli ostacoli da superare per riuscire a portare sul palco gli ex divi: Reggie deve fare pace con Jean, la quale ha giurato a se stessa di non cantare più, mentre Cissy inizia a soffrire di una latente demenza senile...

Altri film questa sera in TV:

Ghost - Fantasma , in onda alle 21.20 su Canale 5 : film sentimentale, fantasy del 1990 di Jerry Zucker, con Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn, Susan Breslau, Martina Deignan, Rick Aviles, Vincent Schiavelli, Angelina Estrada, Armelia McQueen, Gail Boggs, Vivian Bonnell, Christopher J. Keene, Stanley Lawrence e Phil Leeds.

, in onda : film sentimentale, fantasy del 1990 di Jerry Zucker, con Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn, Susan Breslau, Martina Deignan, Rick Aviles, Vincent Schiavelli, Angelina Estrada, Armelia McQueen, Gail Boggs, Vivian Bonnell, Christopher J. Keene, Stanley Lawrence e Phil Leeds. EX - Amici come prima! , in onda alle 21.30 su TV8 : film commedia del 2011 di Carlo Vanzina, con Alessandro Gassmann, Enrico Brignano, Anna Foglietta, Vincenzo Salemme, Tosca D'Aquino, Teresa Mannino, Ricky Memphis, Gabriella Pession, Manfredi Aliquò, Paolo Ruffini, Liz Solari, Natasha Stefanenko, Elena Barolo e Veronica Logan.

, in onda : film commedia del 2011 di Carlo Vanzina, con Alessandro Gassmann, Enrico Brignano, Anna Foglietta, Vincenzo Salemme, Tosca D'Aquino, Teresa Mannino, Ricky Memphis, Gabriella Pession, Manfredi Aliquò, Paolo Ruffini, Liz Solari, Natasha Stefanenko, Elena Barolo e Veronica Logan. Ultimatum alla Terra , in onda alle 21.25 su Nove : film fantascienza del 2008 di Scott Derrickson, con Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Jaden Smith, Kathy Bates, Jon Hamm, John Cleese, Kyle Chandler, Robert Knepper, James Hong, John Rothman e Juan Riedinger.

, in onda : film fantascienza del 2008 di Scott Derrickson, con Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Jaden Smith, Kathy Bates, Jon Hamm, John Cleese, Kyle Chandler, Robert Knepper, James Hong, John Rothman e Juan Riedinger. Il vendicatore del Texas , in onda alle 21 su Iris : film western del 1963 di Tay Garnett, con Robert Taylor, Joan Caulfield, Robert Loggia e Robert Middleton.

, in onda : film western del 1963 di Tay Garnett, con Robert Taylor, Joan Caulfield, Robert Loggia e Robert Middleton. Your Highness , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film commedia, avventura del 2011 di David Gordon Green, con Danny McBride, James Franco, Zooey Deschanel, Natalie Portman, Justin Theroux, Toby Jones, Damian Lewis, Charles Dance, David Garrick, Rasmus Hardiker e Eva Wyrwal.

, in onda : film commedia, avventura del 2011 di David Gordon Green, con Danny McBride, James Franco, Zooey Deschanel, Natalie Portman, Justin Theroux, Toby Jones, Damian Lewis, Charles Dance, David Garrick, Rasmus Hardiker e Eva Wyrwal. Bad Boys II, in onda alle 21.10 su Paramount: film azione del 2003 di Michael Bay, con Martin Lawrence, Will Smith, Jordi Mollà, Gabrielle Union, Peter Stormare, Theresa Randle, Joe Pantoliano, Michael Shannon, Jon Seda, Yul Vázquez, Jason Manuel Olazabal, Otto Sanchez, Henry Rollins, Antoni Corone, Gary Nickens, Ray Hernandez, Charlie Johnson Jr. e Paul Villaverde.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV