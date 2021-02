Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 23 Febbraio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 23 Febbraio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Sapore del Successo, Vendetta Finale, Playing it cool - Tra le righe dell'amore, Terra di confine - Open Range, Pulp Fiction, The Bourne Supremacy, The Believer, Stasera a casa di Alice, La grande corsa, Se Scappi, Ti Sposo, Tomb Raider: La culla della vita.

Il Sapore del Successo: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Commedia, Sentimentale, 2015, durata: 101 Min)

Un film di John Wells con Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Alicia Vikander, Sam Keeley, Jamie Dornan, Uma Thurman, Emma Thompson, Lily James e Matthew Rhys.



Il Sapore del Successo: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Il Sapore del Successo: Nel film, lo chef Adam Jones aveva tutto, ma lo ha perso. L’ex enfant terrible della scena gastronomica parigina aveva conquistato due stelle Michelin e il suo unico obiettivo era creare delle "esplosioni di gusto". Per avere un ristorante tutto suo e l'agognata terza stella Michelin, Jones dovrà abbandonare le sue cattive abitudini e tirar fuori il meglio da quello che ha a disposizione. Per farlo gli servirà l'aiuto di altre persone. Così, quando Adam inizia a mettere assieme la sua brigata, un amico gli consiglia uno chef interessante che si trova al Delauney. Si tratta della bellissima Helene, madre single, con una vita molto complicata. Lui assaggia il suo piatto, una cacio e pepe, una portata semplice ma difficile da realizzare in maniera perfetta. È delizioso, così le chiede di lavorare con lui. All'inizio, lei non è molto convinta, ma poi diventa un membro importante della sua brigata.

Vendetta Finale: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Thriller, Drammatico, 2017, durata: 87 Min)

Un film di Isaac Florentine con Antonio Banderas, Karl Urban, Paz Vega, Atanas Srebrev, Cristina Serafini e Lillian Blankenship.



Vendetta Finale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Vendetta Finale: Il film vede come protagonista Frank Valera un avvocato con una splendida famiglia, spesso trascurata a causa del lavoro, che si trova improvvisamente a vivere una tragedia.

Sua moglie Sue e sua figlia Olivia, vengono uccise durante un tentativo di furto e gettate in un fosso. In seguito alla tragica morte dei suoi affetti Frank si lascia trascinare in un vortice autodistruttivo fatto di alcol e incontri clandestini di MMA (Arti marziali miste).

Quando però il caso verrà archiviato senza responsabili, Frank deciderà di fare voto di silenzio e di allenarsi duramente per imparare alcune tecniche di arti marziali che gli permetteranno di farsi giustizia da solo vendicandosi con i responsabili dell'assassinio.

Playing it cool - Tra le righe dell'amore: il film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Commedia, Sentimentale, 2014, durata: 94 Min)

Un film di Justin Reardon con Chris Evans, Michelle Monaghan, Topher Grace, Aubrey Plaza, Luke Wilson, Martin Starr, Anthony Mackie, Ioan Gruffudd, Philip Baker Hall e Patrick Warburton.



Playing It Cool: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Playing it cool - Tra le righe dell'amore: C'era una volta un talentuoso sceneggiatore di film d'azione, al quale il suo agente affidò la stesura della sua prima commedia romantica. Fin qui nulla di sbagliato, se non fosse che l'autore in questione non solo non si è mai innamorato in vita sua, ma ha smesso di credere nell'amore a causa dell'abbandono della madre avvenuto durante l'infanzia, evento che ancora fatica a metabolizzare. Dopo una serie infinite di avventure di una notte senza alcun seguito, un giorno avviene un miracolo: durante una cena di beneficenza in cui finge di essere un filantropo, il giovane incontra una ragazza dalla bellezza mozzafiato di cui si innamora perdutamente e con la quale, apparentemente ricambiato, inizia a flirtare. A fine serata, tuttavia, finisce per scoprire che la donna dei suoi sogni è già fidanzata e, come se non bastasse, è prossima al matrimonio. Incoraggiato dai suoi amici, lo sceneggiatore dà inizio a un finto rapporto platonico con lei, così da continuare a starle vicino e ricavare allo stesso tempo spunti interessanti per la sua storia. Ma quando i sentimenti nei suoi confronti si faranno sempre più forti, il giovane metterà in atto una serie di tattiche improbabili al fine di conquistare una volta per tutte il cuore della donna che ama...

Terra di confine - Open Range: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Western, 2003, durata: 132 Min)

Un film di Kevin Costner con Kevin Costner, Robert Duvall, Annette Bening, Michael Gambon, Michael Jeter, Diego Luna, James Russo, Abraham Benrubi, Dean McDermott, Kim Coates, Patricia Benedict, Alexis Cerkiewicz, Rod Wilson e Diego Del Mar.



Terra di confine - Open Range: il trailer del film



Trama del Film Terra di confine - Open Range: Quattro cowboy vagano liberamente per le immense praterie del West insieme alle loro mandrie, vivono dei prodotti da loro coltivati e sono legati dal "codice del West", che impone di battersi per ogni causa giusta pur cercando di evitare ogni violenza. Fino a quando non si scontrano con il proprietario di un ranch che tiranneggia la comunità della cittadina di Harmonville.

Pulp Fiction: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Drammatico, Thriller, 1994, durata: 153 Min)

Un film di Sophie Chiarello con Angela Finocchiaro, Giovanni, Raul Cremona, Laura Marinoni, Elio, Antonella Lo Coco, Rosalina Neri, Jurij Ferrini, Franco Barbero, Silvana Fallisi e Paolo Hendel.



Pulp Fiction: Il recut del film



Trama del Film Pulp Fiction: Il film è una storia composta da tre racconti distinti, in ordine non cronologico, che si sviluppano intrecciandosi in una sorta di percorso circolare, con inizio e fine al mattino e nello stesso posto, una caffetteria di Los Angeles chiamata Hawthorne Grill.

Nel primo racconto troviamo una coppia di amanti rapinatori, Yolanda e Gringo, che derubano una caffetteria.

La seconda storia invece è ambientata a bordo di una macchina, dove i due scagnozzi Jules Winnfield e Vincent Vega al servizio del boss malavitoso Marsellus Wallace sono in viaggio verso l'appartamento dei ragazzi che hanno rubato una valigetta di proprietà del loro capo, con l'intenzione di recuperarla e punire i ladri. Quando tornano al locale di Wallace, lo trovano in compagnia del pugile Butch, che sta ricevendo istruzioni per andare al tappeto di proposito durante il prossimo incontro.

La terza racconta dell'appuntamento tra Vincent e Mia, moglie di Marsellus, che ha chiesto al suo uomo di portare fuori la ragazza. Prima dell'incontro, Vincent acquista dell'eroina, poi porta a cena Mia nel locale anni '50 Jack Rabbit Slim's, dove i due si lanciano in una gara di ballo. Tornati a casa, la serata prende una piega inaspettata quando Mia trova la droga di Vincent e va in overdose; a quel punto inizia la folle corsa di Vincent per tentare di salvarla. Queste naturalmente sono solo le ambientazioni principali e sono moltissime altre le scene che si susseguono in un crescendo di avvenimenti e colpi di scena...

The Bourne Supremacy: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Thriller, 2004, durata: 120 Min)

Un film di Paul Greengrass con Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban, Gabriel Mann, Joan Allen, Marton Csokas, Tom Gallop, John Bedford Lloyd, Ethan Sandler, Michelle Monaghan, Karel Roden, Tomas Arana e Oksana Akinshina.



The Bourne Supremacy: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film The Bourne Supremacy: La vicenda inizia due anni dopo i fatti del primo film: Jason Bourne vive in tranquillità con Marie in India.

Intanto a Berlino la vicedirettrice della CIA Pamela Landy sta portando a termine un’impresa che le permetterà di scoprire l’identità di una talpa. Purtroppo l’operazione non va a buon fine: l'agente segreto russo Kirill uccide due agenti della CIA, ruba i file, mette le impronte di Bourne sulla scena del crimine e lo incastra per gli omicidi.

Il killer cerca anche di fare fuori Bourne, ma l’ex agente si rende conto di essere in pericolo e scappa con Marie, che purtroppo viene colpita da un proiettile. Il sicario, convinto di essere riuscito ad uccidere anche Bourne, se ne va.

Nel frattempo a Berlino l’agente Landy indaga sui delitti e dopo aver trovato le impronte di Jason sulla scena del crimine, comincia a investigare su di lui e mentre scava nel suo passato, scopre che faceva parte dell’operazione della CIA chiamata “Treadstone”. Per cercare di saperne di più interroga Ward Abbott, vicedirettore della missione.

Altri film questa sera in TV:

The Believer , in onda alle 21.15 su Rai 5 : film drammatico del 2001 di Henry Bean, con Ryan Gosling, Summer Phoenix, Glenn Fitzgerald, Theresa Russell, Billy Zane, Garret Dillahunt, Kris Eivers, Joel Garlan, Joshua Harto, Tommy Nohilly, Chuck Ardezzone, Roberto Gari, Heather Goldenhersh, A.D. Miles e Elizabeth Reazer.

, in onda : film drammatico del 2001 di Henry Bean, con Ryan Gosling, Summer Phoenix, Glenn Fitzgerald, Theresa Russell, Billy Zane, Garret Dillahunt, Kris Eivers, Joel Garlan, Joshua Harto, Tommy Nohilly, Chuck Ardezzone, Roberto Gari, Heather Goldenhersh, A.D. Miles e Elizabeth Reazer. Scuola di polizia 6: la città è assediata , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film comico del 1989 di Peter Bonerz, con Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Leslie Easterbrook, Marion Ramsey, Lance Kinsey, Matt McCoy, Bruce Mahler, G.W. Bailey, George Gaynes, Kenneth Mars, Gerrit Graham, Brian Seeman, Darwyn Swalve, Billie Bird e Arthur Batanides.

, in onda : film comico del 1989 di Peter Bonerz, con Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Leslie Easterbrook, Marion Ramsey, Lance Kinsey, Matt McCoy, Bruce Mahler, G.W. Bailey, George Gaynes, Kenneth Mars, Gerrit Graham, Brian Seeman, Darwyn Swalve, Billie Bird e Arthur Batanides. Stasera a casa di Alice , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1990 di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Ornella Muti, Sergio Castellitto, Yvonne Sciò, Beatrice Palme, Cinzia Leone, Mariangela Giordano, Francesca D'Aloja, Chiara Almonino, Paolo Paoloni, John Charles Karlsen, Alessandra Vazzoler, Sebastiano Busiri Vici e Gea Martire.

, in onda : film commedia del 1990 di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Ornella Muti, Sergio Castellitto, Yvonne Sciò, Beatrice Palme, Cinzia Leone, Mariangela Giordano, Francesca D'Aloja, Chiara Almonino, Paolo Paoloni, John Charles Karlsen, Alessandra Vazzoler, Sebastiano Busiri Vici e Gea Martire. La grande corsa , in onda alle 21.10 su TV2000 : film avventura, commedia del 1965 di Blake Edwards, con Jack Lemmon, Tony Curtis, Natalie Wood, Peter Falk, Keenan Wynn, Arthur O'Connell, Vivian Vance, Larry Storch, Dorothy Provine, George Macready, Ross Martin, Marvin Kaplan, Denver Pyle, Hal Smith, William Bryant e Ken Wales.

, in onda : film avventura, commedia del 1965 di Blake Edwards, con Jack Lemmon, Tony Curtis, Natalie Wood, Peter Falk, Keenan Wynn, Arthur O'Connell, Vivian Vance, Larry Storch, Dorothy Provine, George Macready, Ross Martin, Marvin Kaplan, Denver Pyle, Hal Smith, William Bryant e Ken Wales. Se Scappi, Ti Sposo , in onda alle 21.30 su TV8 : film commedia, sentimentale del 1999 di Garry Marshall, con Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack, Hector Elizondo, Rita Wilson, Laurie Metcalf, Christopher Meloni, Jane Morris, Paul Dooley e Jean Schertler.

, in onda : film commedia, sentimentale del 1999 di Garry Marshall, con Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack, Hector Elizondo, Rita Wilson, Laurie Metcalf, Christopher Meloni, Jane Morris, Paul Dooley e Jean Schertler. Tomb Raider: La culla della vita, in onda alle 21.25 su Nove: film avventura, azione del 2003 di Jan de Bont, con Angelina Jolie, Gerard Butler, Chris Barrie, Noah Taylor, Djimon Hounsou, Ciarán Hinds, Til Schweiger, Simon Yam e Terence Yin.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: