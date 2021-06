Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 22 Giugno 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Submergence, Se mi lasci non vale, Hunger Games, L'amore bugiardo - Gone Girl, Una Vita - Une vie, Autobahn - Fuori controllo, Just a gigolo. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Calcio, UEFA Euro 2020: Repubblica Ceca-Inghilterra, I casi della giovane Miss Fisher, New Amsterdam 3.

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 22 Giugno 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Submergence, Se mi lasci non vale, Hunger Games, L'amore bugiardo - Gone Girl, Una Vita - Une vie, Autobahn - Fuori controllo, Just a gigolo, Un amore di testimone, Nome in codice: Broken Arrow, Scrivimi una canzone, 30 anni in 1 secondo, Martian Child - Un bambino da amare, Quelle strane occasioni.

Submergence: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Sentimentale, Azione, 2017, durata: 112 Min)

Un film di Wim Wenders con James McAvoy, Alicia Vikander, Alexander Siddig, Celyn Jones, Reda Kateb, Mohamed Hakeemshady, Jannik Schümann, Harvey Friedman e Jean-Pierre Lorit.



Submergence: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Submergence: racconta la storia di James More, un ingegnere in vacanza in un piccolo comune della Normandia. Una mattina, mentre corre sulla spiaggia, incontra Danielle Flinders, una bellissima biomatematica che si occupa di studiare le profondità degli oceani, restandone immediatamente colpito. Nei giorni seguenti i due iniziano a frequentarsi e lei gli mostra il suo progetto: esplorare gli abissi del Mar Glaciale Artico per vedere cosa si cela nei suoi fondali e quali forme di vita abitino quell’ecosistema. Finito il soggiorno, invece, James deve partire per la Somalia, dove costruirà dei pozzi all’interno di un grande sistema idrico. Almeno questo è ciò che l’uomo racconta.

In realtà, è un agente segreto inglese che deve intercettare un gruppo di terroristi di provenienza islamica per traffico di ordigni in Europa. Continuando a mantenere la copertura, i due si salutano con la promessa di rincontrarsi presto e di rimanere in contatto. Qualche giorno dopo, tuttavia, Danielle non riceve alcuna telefonata da lui e non sa assolutamente cosa pensare. La verità è che l’uomo è stato catturato dai jihadisti ed è sottoposto a terribili torture. Riusciranno alla fine a ritrovarsi?

Se mi lasci non vale: il Film Stasera in TV su Rete 4 alle 21.20

(Commedia, 2016, durata: 96 Min)

Un film di Vincenzo Salemme con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Paolo Calabresi, Serena Autieri, Tosca D'Aquino e Carlo Giuffré.



Se mi lasci non vale: Il nuovo trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film Se mi lasci non vale: Il film racconta la storia di due uomini alle prese con una vendetta sentimentale. Vincenzo e Paolo sono accomunati dallo stesso infelice destino: sono stati lasciati dalle rispettive consorti, la bionda Sara e la mora Federica. Nonostante sia passato del tempo, la delusione amorosa continua a bruciare e niente sembra migliorare il loro stato d’animo.

Tutto cambia quando i due s’incontrano casualmente in un bar, dove cominciano a parlare delle loro pene d’amore. Accomunati dallo stesso sentimento d’abbandono, Vincenzo e Paolo diventano da subito grandi amici, ma nonostante ciò la tristezza continua a perseguitarli. Questo finché a Vincenzo non balena un’idea in mente: l’unico modo per sentirsi meglio è la vendetta! Con l’aiuto di Alberto, un improbabile attore dai modi goffi, i due mettono a punto un perfido progetto: ognuno dovrà conquistare la ex dell’altro per poi lasciarla senza pietà...

Hunger Games: il Film Stasera in TV su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Drammatico, Fantascienza, 2012, durata: 142 Min)

Un film di Gary Ross con Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh Hutcherson, Elizabeth Banks, Stanley Tucci, Woody Harrelson, Donald Sutherland, Lenny Kravitz, Isabelle Fuhrman, Wes Bentley, Willow Shields, Paula Malcomson, Raiko Bowman, Toby Jones, Kimiko Gelman, Nelson Ascencio, Brooke Bundy, Amandla Stenberg, Dayo Okeniyi, Leven Rambin, Jack Quaid e Alexander Ludwig.



Hunger Games: Il secondo trailer italiano



Trama del Film Hunger Games: In un futuro post apocalittico, la nazione di Panem è divisa in dodici distretti subordinati, al volere di Capitol City e del dispotico Presidente Snow. Anni prima, il popolo si ribellò all’oppressione ma le forze armate repressero i dissidenti, distruggendo il tredicesimo distretto. Da quel giorno, ogni anno, un ragazzo e una ragazza di ogni distretto partecipano agli Hunger Games, uno spettacolo crudele e disumano, atto a reprimere ogni desiderio di sommossa. Quando la mietitura del distretto 12 seleziona Primrose Everdeen, sua sorella maggiore Katniss si offre al suo posto come tributo. La ragazza, infatti, ha sempre anteposto a sé stessa il bene della famiglia, rischiando di essere punita per le lunghe sessioni di caccia con l’amico Gale Hawthorne.

Insieme a Katniss viene estratto il figlio del panettiere, Peeta Mellark. I due sono affidati alle cure dell’ex campione Haymitch Abernathy, della stravagante Effie Trinket e dello stilista Cinna. Per prepararsi agli Hunger Games, i tributi devono affrontare un duro allenamento, al termine del quale otterranno un punteggio che gli permetterà di avere una serie di vantaggi. I giochi sono controllati da alcuni sponsor, che possono aiutare i partecipanti a seconda del gradimento del pubblico. Conscio di non aver nessuna dote speciale, Peeta riesce ad attirarsi la benevolenza degli spettatori, confessando in diretta televisiva i suoi sentimenti per Katniss. La ragazza è furibonda, ma sceglie di seguire il copione studiato da Haymitch. Quando i giochi iniziano, Katniss trova l’appoggio della piccola Rue. Il legame di reciproco altruismo mette in crisi gli Strateghi del gioco, e alimenta la speranza del pubblico. Grazie al suo spirito ribelle e alla pietà che dimostra nei confronti dei suoi nemici, Katniss diviene il simbolo della rivolta e Panem acclama la ragazza. Il Presidente Snow, tuttavia, non può permettere che ciò accada…

L'amore bugiardo - Gone Girl: il Film Stasera in TV su Rai 4 alle 21.20

(Thriller, Drammatico, 2014, durata: 149 Min)

Un film di David Fincher con Ben Affleck, Rosamund Pike, Missi Pyle, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Kim Dickens, Casey Wilson, Patrick Fugit, Scoot McNairy, Emily Ratajkowski, Boyd Holbrook e Lee Norris.



L'amore bugiardo - Gone Girl: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film L'amore bugiardo - Gone Girl: La vicenda ha inizio quando nel giorno del quinto anniversario di matrimonio, il professore Nick Dunne scopre che sua moglie Amy è scomparsa. La notizia attira notevolmente l’attenzione della stampa, dal momento che Amy ispirò la protagonista di una fortunata serie di romanzi, scritti proprio dai genitori di Nick. La detective Rhonda Boney viene incaricata del caso.

Dopo aver raggiunto la casa dei Dunne, Boney riscontra malcelati segni di colluttazione e sospette tracce di sangue. Il diario di Amy, poi, sembra avvalorare la tesi formulata dagli agenti, i quali credono che Nick sia il responsabile della sparizione e della probabile morte della moglie. Nick, sorpreso dall’esistenza di alcuni referti medici che dimostrano che la moglie era incinta a sua insaputa, trova l’appoggio della sorella Margo. A lei Nick rivelerà le tensioni del suo matrimonio e la sua voglia di paternità, negata dalla moglie. È allora che emergono i sospetti su Amy. La donna, infatti, delusa dal matrimonio e dal tradimento del marito, ha deciso di vendicarsi architettando un contorto piano, così da farsi credere morta e incastrare Nick. Mentre l’uomo rilascia una toccante intervista televisiva, il progetto di Amy va in fumo. L’unico modo per tornare a casa è quello di far ricadere ogni colpa sullo spasimante Desi, inscenando un rapimento. La donna, tuttavia, decide di uccidere l’unico testimone che può incastrarla. Nonostante il ritorno a casa della moglie scagioni Nick, l’uomo si rende conto di essere ancora in pericolo: è caduto nuovamente nella trappola di Amy e la stampa, dopo i recenti avvenimenti, non perdonerà mai un altro passo falso...

Una Vita - Une vie: il Film Stasera in TV su Rai 5 alle 21.15

(Drammatico, 2016, durata: 119 Min)

Un film di Stéphane Brizé con Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin, Swann Arlaud, Yolande Moreau, Olivier Perrier, Clotilde Hesme, Alain Beigel e Finnegan Oldfield.



Una Vita - Une vie: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Una Vita - Une vie: Il film segue le vicende di una giovane aristocratica di nome Jeanne, nell'intero arco della sua esistenza. Appena uscita da un collegio religioso della Normandia nel 1819, Jeanne riempie le sue giornate di sogni adolescenziali e innocue fantasie sul futuro, alimentando un'indole di per sé infantile e una visione del mondo pura e innocente. Più tardi, anche quello sbocciato come fragile amore platonico per l'affascinante Julien de Lamare, visconte locale e abbiente proprietario terriero, si trasforma in una concreta promessa di matrimonio. Ma l'infedeltà incallita dell'uomo, e i modi gretti e meschini che rivolge alla moglie, condannano Jeanne a una realtà di miseria e infelicità, lontana dalle aspettative maturate durante la giovinezza normanna e con l'unica consolazione della compagnia del cagionevole figlio Paul a lenire la sofferenza delle giornate. Il rampollo di casa Lamare cresce circondato dalle attenzioni della madre finché, conosciuta l'indipendenza del collegio, non si lascia corrompere anche lui come il padre dalle tentazioni di una vita dissoluta, segnata da debiti di gioco e amori occasionali. Più interessato al denaro che ai rapporti affettivi, è l'ennesima delusione in una vita funestata dal dolore. Eppure, il temperamento spensierato di un tempo sembra essere ancora sepolto sotto la fredda disillusione degli anni, pronto a venir fuori al minimo accenno di gioia.

Autobahn - Fuori controllo: il Film Stasera in TV su 20 alle 21

(Azione, Thriller, 2016, durata: 99 Min)

Un film di Eran Creevy con Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins, Ben Kingsley, Marwan Kenzari, Aleksandar Jovanovic, Clemens Schick, Christian Rubeck e Erdal Yildiz.



Autobahn - Fuori controllo: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Autobahn - Fuori controllo: Il film segue le vicende di Casey Stein e di Juliette Marne, due giovani americani che si incontrano mentre entrambi stanno viaggiando in giro per l’Europa. Tra i due nasce un amore che sfocia in fretta nella scelta di andare a convivere. Casey, che prima di incontrare Juliette era coinvolto in un giro di affari loschi e di traffico di stupefacenti, decide di abbandonare tutto per trovarsi un lavoro onesto.

Il destino vuole che Juliette venga colpita da una grave malattia e, pur di riuscire a pagare le costosissime cure mediche necessarie, Casey torna al suo vecchio lavoro di spacciatore. Il suo obiettivo è portare a termine un grosso colpo derubando un gangster molto temuto, Hagen Kahl. La rapina, però, non va come il giovane aveva previsto. Lui e Juliette sono costretti a partire e a girare l’intera Europa per sfuggire agli uomini di Hagen, con Casey che sarà disposto a fare qualsiasi cosa pur di salvare l’amore della sua vita.

Just a gigolo: il Film Stasera in TV su Cielo alle 21.20

(Commedia, 2019, durata: 94 Min)

Un film di Olivier Baroux con Kad Merad, Anne Charrier, Léopold Moati, Pascal Elbé, Thierry Lhermitte, Anny Duperey, Lionel Abelanski, Guy Lecluyse, Albane Mazel e Andréa Ferréol.



Just a gigolo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Just a gigolo: Il film segue le avventure di un gigolo che dopo essere stato scaricato per un uomo più giovane dalla sua amica di 80 anni, escogita un piano geniale per adescare il suo prossimo milionario. Dopo più di 25 anni al servizio di un'anziana facoltosa, Alex, 46 anni, viene licenziato perché troppo vecchio. Senza un tetto sopra la testa e lontano dalla bella vita a cui era abituato, il gigolo di mezza età è costretto a trasferirsi a casa di sua sorella minore Sarah e a trovarsi per la prima volta in vita sua un lavoro vero. Dopo i primi tentativi fallimentari, tuttavia, Alex abbandona l'idea di trovare un impiego tradizionale e si mette alla ricerca della sua prossima cliente.

La ricerca cade su un'anziana e ricca vedova che, guarda caso, è la nonna di Eva, la compagnetta di scuola di suo nipote Hugo della quale l'adolescente è segretamente innamorato. Il suo piano è semplice: se Hugo riuscirà a conquistare Eva, lui avrà la possibilità di farsi presentare sua nonna. Tra strategie e disavventure, riuscirà Alex ad aiutare suo nipote a conquistare il cuore della ragazzina e raggiungere così il suo scopo?

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

