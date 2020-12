Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 22 Dicembre 2020

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 22 Dicembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Harry Potter e i doni della morte - parte 1, Natale in Casa Cupiello, Smetto quando voglio, Babbo bastardo 2, Tesnota, Ufficiale e gentiluomo, Terminator Salvation, G.I. Joe - La Vendetta, The Divergent Series: Allegiant, Vacanze in America.

Harry Potter e i doni della morte - parte 1: il film stasera in tv su Canale 5 alle 21.20

(Avventura, Azione, Fantasy, 2010, durata: 146 Min)

Un film di David Yates con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Michael Gambon, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Maggie Smith, Tom Felton, Bonnie Wright, Jamie Campbell Bower, Bill Nighy, Jason Isaacs, John Hurt, Ciarán Hinds, Rhys Ifans, Miranda Richardson, Brendan Gleeson, David Thewlis, Robbie Coltrane, Warwick Davis, Helen McCrory, Timothy Spall, Evanna Lynch, Julie Walters, Imelda Staunton, David O'Hara, Rade Sherbedgia, Toby Jones, Stanislav Ianevski, Clémence Poésy, Toby Regbo, Matthew Lewis, James Phelps, Domhnall Gleeson, Fiona Shaw, Oliver Phelps e Richard Griffiths,.



Harry Potter e i doni della morte - parte 1: Trailer italiano



Trama del Film Harry Potter e i doni della morte - parte 1: Dopo la scomparsa di Albus Silente, Harry Potter è in fuga, dal momento che la scuola di Hogwarts, così come il Ministero della Magia, è ormai caduta nelle mani di Voldemort. Poiché Harry rappresenta l'unico ostacolo che si frappone alla vittoria finale di Voldemort, i membri dell'Ordine della Fenice scortano il giovane mago verso la casa della famiglia Weasley. Ma Voldemort tende un'imboscata al gruppo di maghi insieme ai Mangiamorte, provocando l'uccisione di Edvige e di un membro dell'Ordine.

Giunto a destinazione in salvo, Harry scopre che il defunto Albus Silente ha lasciato in eredità a lui, Ron ed Hermione degli oggetti cruciali che rappresentano un valido aiuto per l'immane compito che li attende. Così Harry, seguito dai suoi due amici, decide di portare a termine il lavoro di Silente dando la caccia agli Horcrux, oggetti o esseri viventi nei quali Voldemort ha racchiuso frammenti della sua anima per rendersi immortale...

Natale in Casa Cupiello: il film stasera in tv su Rai 1 alle 21.25

(Commedia, Drammatico, 2020, durata: 110 Min)

Un film di Edoardo De Angelis con Sergio Castellitto, Marina Confalone, Adriano Pantaleo, Toni Laudadio, Pina Turco, Alessio Lapice e Antonio Milo.



Natale in Casa Cupiello: Clip Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Natale in Casa Cupiello: La storia è ambientata nella Napoli del 1950 durante le festività del Natale. Nel capoluogo partenopeo vive la famiglia Cupiello e, come tradizione vuole ormai da anni, Luca si accinge a preparare il presepe per la sua famiglia. L'uomo vive questo momento di assemblaggio della Natività come un modo per rifugiarsi in un modo perfetto, lontano dai disagi della vita e dove ogni statua e ogni cosa trova il giusto posto. Non sono della stessa idea gli altri membri della sua famiglia: il figlio Tommasino sembra altamente fregarsene dell'amata tradizione paterna, mentre sua moglie Concetta è troppo impegnata nell'evitare quello che potrebbe rivelarsi come uno scandalo familiare. La loro prima figlia Ninuccia, infatti, ha deciso di lasciare il marito Nicolino, benestante e agiato, per Vittorio, l'uomo di cui è da sempre innamorata e al quale la giovane vuole confessare tutti i suoi sentimenti con una lettera d'amore.

La madre riesce fortunatamente a evitare che l'epistola amorosa giunga a Vittorio, salvando così la faccia e le tasche di Ninuccia. Per un caso del destino, però, la missiva finisce al distratto Luca, che - ignaro di quanto stia accadendo e di cosa contenga la lettera - la recapita a Nicolino. È così che il marito di Ninuccia scopre le intenzioni della moglie, causando non pochi attriti durante la vigilia di Natale...

Smetto quando voglio: il film stasera in tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2014, durata: 100 Min)

Un film di Sydney Sibilia con Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Pietro Sermonti, Lorenzo Lavia, Neri Marcorè, Stefano Fresi e Guglielmo Poggi.



Smetto quando voglio: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Smetto quando voglio: Un gruppo di universitari brillanti, sottovalutati e sottostipendiati, in costante precarietà lavorativa, sfrutta le proprie abilità e conoscenze per risollevarsi dal baratro aggirando la legge. Pietro Zinni è un ricercatore universitario: nonostante le sue scoperte in campo scientifico, non riceve gli adeguati finanziamenti da parte della commissione preposta ed è costretto persino a rincorrere in discoteca un suo alunno che gli doveva dei soldi.

Proprio in quel momento gli balena in testa un'idea per salvarsi dalla disoccupazione: riunire un gruppo di ex ricercatori universitari, che come lui hanno dovuto affrontare i tagli di finanziamenti nei rispettivi campi e che si trovano ad accettare lavori inadeguati rispetto ai titoli conseguiti. Il piano è quello di mettere a punto, produrre e distribuire una sostanza stupefacente ancora non catalogata come tale dal Ministero della salute.

Il team riunito da Pietro è formato da Mattia e Giorgio, due benzinai e latinisti esperti; l'archeologo Arturo; l'antropologo e aspirante sfasciacarrozze Andrea e l'economista pokerista Bartolomeo. Tuttavia, una volta raggiunto l'obiettivo, non saranno pochi i problemi e i guai da risolvere...

Babbo bastardo 2: il film stasera in tv su Cielo alle 21.20

(Commedia, 2016, durata: 87 Min)

Un film di Mark Waters con Billy Bob Thornton, Tony Cox, Christina Hendricks, Kathy Bates, Brett Kelly, Ryan Hansen, Valérie Wiseman e Selah Victor.



Babbo bastardo 2: Red band trailer italiano ufficiale - HD

Trama del Film Babbo bastardo 2: Il premio Oscar Billy Bob Thornton ritorna sul grande schermo in Babbo Bastardo 2 nei panni dell'anti-eroe più amato di tutti, Willie Soke. Alimentato da whiskey a buon mercato, avidità e odio, Willie fa squadra ancora una volta con il suo piccolo aiutante arrabbiato, Marcus, per svaligiare un ente di beneficenza di Chicago alla vigilia di Natale. Non può mancare anche "il ragazzino" - il paffuto e "speciale" Thurman Merman: un raggio di sole di oltre 110 kg, riuscito a tirar fuori frammenti di umanità da Willie. Problemi di famiglia sorgono quando alla banda si unisce Sunny Soke, madre di Willie, interpretata da Kathy Bates. Super maschiaccio e ultra-carogna, Sunny alza le ambizioni della banda, abbassando allo stesso tempo gli standard del buon criminale! Willie impazzisce dalla lussuria dopo aver incontrato la sinuosa e compassata Diane, interpretata da Christina Hendricks, direttore dell'ente di beneficienza dal cuore d'oro ma dalla libido d'acciaio...

Tesnota: il film stasera in tv su Rai 5 alle 21.15

(Drammatico, 2017, durata: 118 Min)

Un film di Kantemir Balagov con Atrem Cipin, Olga Dragunova, Veniamin Kac, Anna Levit, Darya Zhovnar e Nazir Zhukov.



Tesnota: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Tesnota: Il film è ambientato nel 1998, nella piccola e squallida città di Nalchik, in Caucaso. Qui una famiglia ebrea, i Koft, viene sconvolta da una tragica notizia: il figlio minore, David, è stato rapito. Dopo essere uscito con la sua fidanzata non è più tornato a casa e il mattino dopo i Koft ricevono una richiesta di riscatto. Quella pretesa dai sequestratori è una soma così alta che la famiglia si vede costretta a vendere la sua piccola impresa e a chiedere aiuto alla comunità. Ma i conflitti latenti, celati fino allora, esplodono ferocemente, impedendo di fare passi avanti, e toccherà a Ilana, sorella di David, lottare contro tutto e tutti per sperare di poter abbracciare nuovamente suo fratello.

Altri film questa sera in TV:

Ufficiale e gentiluomo , in onda alle 21.20 su Rete 4 : film drammatico del 1982 di Taylor Hackford, con Richard Gere, Debra Winger, Louis Gossett Jr., David Keith, Robert Loggia, Harold Sylvester, Tony Plana, Lisa Blount, David Caruso e Lisa Elibacher.

, in onda : film drammatico del 1982 di Taylor Hackford, con Richard Gere, Debra Winger, Louis Gossett Jr., David Keith, Robert Loggia, Harold Sylvester, Tony Plana, Lisa Blount, David Caruso e Lisa Elibacher. G.I. Joe - La Vendetta , in onda alle 21.25 su Nove : film azione, avventura del 2013 di Jon M. Chu, con Channing Tatum, Bruce Willis, Dwayne Johnson, Ray Stevenson, Adrianne Palicki, Ray Park, Jonathan Pryce, Arnold Vosloo, Elodie Yung, D.J. Cotrona e Lee Byung-hun.

, in onda : film azione, avventura del 2013 di Jon M. Chu, con Channing Tatum, Bruce Willis, Dwayne Johnson, Ray Stevenson, Adrianne Palicki, Ray Park, Jonathan Pryce, Arnold Vosloo, Elodie Yung, D.J. Cotrona e Lee Byung-hun. Terminator Salvation , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film avventura, fantascienza, azione del 2009 di McG, con Christian Bale, Anton Yelchin, Sam Worthington, Moon Bloodgood, Common, Bryce Dallas Howard, Terry Crews, Helena Bonham Carter, Roland Kickinger, Chris Ashworth e Michael Ironside.

, in onda : film avventura, fantascienza, azione del 2009 di McG, con Christian Bale, Anton Yelchin, Sam Worthington, Moon Bloodgood, Common, Bryce Dallas Howard, Terry Crews, Helena Bonham Carter, Roland Kickinger, Chris Ashworth e Michael Ironside. The Divergent Series: Allegiant, in onda alle 21 su 20 : film avventura, fantascienza, azione del 2016 di Robert Schwentke, con Shailene Woodley, Theo James, Miles Teller, Ansel Elgort, Naomi Watts, Jonny Weston, Jeff Daniels, Zoë Kravitz, Maggie Q, Octavia Spencer e Bill Skarsgård.

in onda : film avventura, fantascienza, azione del 2016 di Robert Schwentke, con Shailene Woodley, Theo James, Miles Teller, Ansel Elgort, Naomi Watts, Jonny Weston, Jeff Daniels, Zoë Kravitz, Maggie Q, Octavia Spencer e Bill Skarsgård. Chisum , in onda alle 21 su Iris : film western del 1970 di Andrew V. McLaglen, con John Wayne, Forrest Tucker, Christopher George, Ben Johnson, Glenn Corbett, Lynda Day, John Agar, Lloyd Battista, Bruce Cabot, Andrew Prine, Richard Jaeckel e Patrick Knowles.

, in onda : film western del 1970 di Andrew V. McLaglen, con John Wayne, Forrest Tucker, Christopher George, Ben Johnson, Glenn Corbett, Lynda Day, John Agar, Lloyd Battista, Bruce Cabot, Andrew Prine, Richard Jaeckel e Patrick Knowles. Angry Games - La ragazza con l'uccello di fuoco , in onda alle 21.10 su Italia 2 : film commedia parodia del 2013 di Jason Friedberg e Aaron Seltzer, con Maiara Walsh, Cody Christian, Brant Daugherty, Alexandria Deberry, Lauren Bowles, Nick Gomez, Joseph Aviel, Jade Roberts e Jason Stanly.

, in onda : film commedia parodia del 2013 di Jason Friedberg e Aaron Seltzer, con Maiara Walsh, Cody Christian, Brant Daugherty, Alexandria Deberry, Lauren Bowles, Nick Gomez, Joseph Aviel, Jade Roberts e Jason Stanly. Vacanze in America , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1984 di Carlo Vanzina, con Jerry Calà, Gianfranco Agus, Claudio Amendola, Paolo Baroni, Fiorella Bettoja, Roberto Bonanni, Fabio Camilli, Edwige Fenech, Fabio Ferrari, Antonella Interlenghi, Renato Moretti, Giacomo Rosselli, Gian Marco Tognazzi, Silvia Di Tocco e Christian De Sica.

, in onda : film commedia del 1984 di Carlo Vanzina, con Jerry Calà, Gianfranco Agus, Claudio Amendola, Paolo Baroni, Fiorella Bettoja, Roberto Bonanni, Fabio Camilli, Edwige Fenech, Fabio Ferrari, Antonella Interlenghi, Renato Moretti, Giacomo Rosselli, Gian Marco Tognazzi, Silvia Di Tocco e Christian De Sica. True Justice 2 - Vendetta personale, in onda alle 21.30 su Spike: film d'azione del 2012 di Keoni Waxman, con Steven Seagal e Jesse Hutch.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

