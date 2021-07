Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 20 Luglio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 20 Luglio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Blade Runner 2049, Tomb Raider: La culla della vita, Lupin III, L'amore dura tre anni, Cose dell'altro mondo, La maga delle spezie, EX- amici come prima, La conquista del West, Chi più spende... più guadagna!, Carosello Carosone.

Blade Runner 2049: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Fantascienza, Thriller, 2017, durata: 152 Min)

Un film di Denis Villeneuve con Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Dave Bautista, Lennie James, Wood Harris, Edward James Olmos, Carla Juri, Barkhad Abdi, David Dastmalchian, Hiam Abbass e Mark Arnold.



Blade Runner 2049: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD



Trama del Film Blade Runner 2049: Dopo una serie di violente rivolte avvenute nel 2020, i replicanti prodotti dalla Tyrell sono stati messi al bando. Nello stesso anno, un grande black out che ha distrutto quasi completamente ogni dato digitale del pianeta, e gravi cambiamenti climatici hanno dato il via a una stagione di carestie, cui si è sopravvissuti solo grazie alle colture sintetiche della Wallace, una società con a capo il misterioso Neander Wallace che - grazie a quei profitti - ha poi ha acquisito anche le tecnologie della Tyrell, sviluppando così una nuova serie di replicanti completamente ubbidienti all'uomo e dalla longevità indefinita. Nel 2049 a Los Angeles regna quindi un ordine apparente: o almeno fino quando l'Agente K, uno dei Blade Runner incaricati di ritirare i vecchi modelli che ancora vivono in clandestinità, fa una strana scoperta nel corso di una missione, dissotterrando così un segreto rimasto tale per anni, la cui rivelazione potrebbe rivelarsi un evento catastrofico. Seguendo gli ordini dei suoi superiori, K indaga per trovare ogni persona legata a quel segreto, per nascondere così definitivamente ogni traccia di quanto va insabbiato a tutti i costi. Nel corso delle sue indagini, K inizierà a nutrire dei dubbi sulla moralità del suo operato, e arriverà a incrociare la sua strada con quella di Rick Deckart, svanito nel nulla trent'anni prima senza lasciare alcuna traccia di sé.

Tomb Raider - La culla della vita: il Film Stasera in TV su Nove alle 21.25

(Avventura, Azione, Fantasy, 2003, durata: 120 Min)

Un film di Jan de Bont con Angelina Jolie, Gerard Butler, Chris Barrie, Noah Taylor, Djimon Hounsou, Ciarán Hinds, Til Schweiger, Simon Yam e Terence Yin.



Tomb Raider: La culla della vita: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Tomb Raider: La culla della vita: L’archeologa Lara Croft è intenta ad organizzare una spedizione presso l’antico Tempio della Luna, storico edificio appartenente ad Alessandro Magno, sprofondato secoli addietro nel Mar Egeo. Il tempio, riaffiorato a seguito di un potente terremoto verificatosi nei dintorni di Santorini, è ricco di oggetti antichi dall’ inestimabile valore. Tra gli innumerevoli tesori Lara trova una particolare sfera d'ambra che brilla di luce propria, e un grosso medaglione dorato. Ma il bottino le viene rubato da un pezzo grosso della malavita cinese, un certo Chen Lo, che uccide i suoi collaboratori per portare a termine con successo il suo colpo, intrappolando Lara all’interno della costruzione in procinto di crollare. Ma la donna riesce a salvarsi aggrappandosi eroicamente al dorso di uno squalo. Tornata a Croft Manor, Lara riceve una visita particolare.

Gli agenti dell'MI6 vogliono affidarle un delicato incarico: ritrovare il Vaso di Pandora, un artefatto contenente un virus letale in grado di sterminare l'intera umanità, situato in un luogo misterioso chiamato Culla della Vita. La missione risulterà molto complicata: Lara deve riuscire a recuperare la sfera che le era stata rubata da Chen Lo, per riuscire ad accedere alla Culla della Vita. Come se ciò non bastasse, anche il bioterrorista internazionale Jonathan Reiss è alla ricerca del Vaso di Pandora, intenzionato a diffondere il virus contenuto al suo interno per contagiare l’umanità con lo scopo di arricchirsi vendendo successivamente il vaccino. Ad affiancare Lara in questa intricata impresa sarà il suo vecchio amante Terry Sheridan.

Lupin III: il Film Stasera in TV su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Avventura, Commedia, 2014, durata: 133 Min)

Un film di Ryûhei Kitamura con Shun Oguri, Tetsuji Tamayama, Ayano Go e Meisa Kuroki.



Lupin III: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Lupin III: Lupin III, nipote del celebre Arsenio Lupin, è universalmente riconosciuto come uno dei ladri più famosi del mondo, tanto da far parte dell’organizzazione The Works. A capo di questo gruppo di ladri, c'è il veterano Dawson, che viene ucciso da una banda di criminali nel corso di una rapina, che ha come obiettivo un'antica collana, che a sua volta un tempo conteneva la preziosa pietra "Cuore rosso cremisi di Cleopatra". A breve, il rubino e la collana si ricongiungeranno, per formare un unico gioiello dal valore inestimabile. Lupin e i suoi amici - l'infallibile pistolero Jigen, il maestro della spada Goemon e l'affascinante Fujiko - dovranno espugnare "L’Arca di Navarone", la gigantesca cassaforte di massima sicurezza in cui il gioiello è custodito. Il loro ingegnoso piano sarà ostacolato dall’instancabile ispettore Zenigata, pronto a tutto pur di arrestare Lupin, che continua a prendersi gioco di lui e dei suoi sforzi per consegnarlo alla giustizia.

L'amore dura tre anni: il Film Stasera in TV su Cielo alle 21.15

(Commedia, Sentimentale, 2012, durata: 98 Min)

Un film di Frédéric Beigbeder con Gaspard Proust, Louise Bourgoin, Joey Starr, Elisa Sednaoui, Valérie Lemercier, Jonathan Lambert, Frédérique Bel, Nicolas Bedos, Bernard Menez, Anny Duperey, Thomas Jouannet e Christophe Bourseiller.



L'amore dura tre anni: Il trailer italiano del film



Trama del Film L'amore dura tre anni: A Parigi il trentenne Marc Marronnier, critico letterario di giorno e cronista mondano di notte, ha appena divorziato dalla moglie Anne dopo 3 anni di matrimonio. Dopo un tentativo di suicidio fallito, decide di scrivere un romanzo autobiografico in cui asserisce che l'amore non dura più di tre anni e invia il manoscritto a diversi editori. Dopo qualche tempo, al funerale di sua nonna, incontra Alice, la moglie di suo cugino Antoine, e tra loro nasce subito una forte attrazione. Si frequentano e, dopo essersi perdutamente innamorati, Alice lascia Antoine. Proprio in quel momento, l'editore Francesca Vernesi pubblica il libro di Marc con il titolo “L’amore dura tre anni”, in cui l’autore si cela dietro lo pseudonimo di Féodor Belvédère. Diventa subito un best seller, ma non piace ad Alice che trova il contenuto cinico e misogino. Marc, comunque, riesce a mantenere segreta la paternità dell’opera fino a quando Francesca approfitta della cerimonia di assegnazione del premio letterario Prix de Flore per rivelare l'identità di Féodor Belvédère. Sentendosi tradita dall'uomo che le aveva mostrato cos'è l'amore, Alice torna da suo marito Antoine. Marc è molto depresso ma sua madre, una scrittrice femminista, lo incoraggia a riconquistare Alice.

Cose dell'altro mondo: il Film Stasera in TV su Cine34 alle 21

(Commedia, 2011, durata: 90 Min)

Un film di Francesco Patierno con Valerio Mastandrea, Diego Abatantuono, Valentina Lodovini, Sandra Collodel, Maria Grazia Schiavo, Maurizio Donadoni, Vitaliano Trevisan, Riccardo Bergo, Sergio Bustric, Fabio Ferri, Laura Efrikian e Fulvio Molena



Cose dell'altro mondo: il trailer del film di Francesco Patierno



Trama del Film Cose dell'altro mondo: Il film segue le vicende di Mariso Golfetto, un imprenditore che vive in Veneto dove dirige una fabbrica. Sebbene sia molto razzista, nella sua azienda lavorano numerosi dipendenti stranieri, così come in casa sua. Come se non bastasse, ha anche una relazione clandestina con una prostituta nigeriana. Il destino beffardo vuole che la figlia dell'industriale, Laura, sia in dolce attesa proprio di uno degli extracomunitari che lavorano per lui. A completare il quadro è Ariele, poliziotto ed ex fidanzato di Laura che, preso dalla gelosia, vuole a tutti i costi tornare con lei.

La situazione si complica quando una sera, in seguito a un discorso televisivo di Golfetto, in cui maledice gli stranieri augurandosi che uno tsunami li riporti al loro paese, tutti gli extracomunitari scompaiono nel nulla. In un attimo nella vita dell'imprenditore è il caos: nessun operaio in fabbrica, una casa da mandare avanti senza domestici e nessuna amante accanto a lui. Riuscirà Golfetto a sistemare la situazione prima che il suo mondo vada completamente a rotoli?

Altri film questa sera in TV:

EX - Amici come prima! , il film in onda stasera in tv alle 21.30 su TV8 : film commedia del 2011 di Carlo Vanzina, con Alessandro Gassmann, Enrico Brignano, Anna Foglietta, Vincenzo Salemme, Tosca D'Aquino, Teresa Mannino, Ricky Memphis, Gabriella Pession, Manfredi Aliquò, Paolo Ruffini, Liz Solari, Natasha Stefanenko, Elena Barolo e Veronica Logan.

, il film in onda : film commedia del 2011 di Carlo Vanzina, con Alessandro Gassmann, Enrico Brignano, Anna Foglietta, Vincenzo Salemme, Tosca D'Aquino, Teresa Mannino, Ricky Memphis, Gabriella Pession, Manfredi Aliquò, Paolo Ruffini, Liz Solari, Natasha Stefanenko, Elena Barolo e Veronica Logan. Eliminators , il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Rete 4 : film azione, thriller del 2016 di James Nunn, con Scott Adkins, Lily Ann Stubbs, James Cosmo, Stu Bennett e Daniel Caltagirone.

, il film in onda : film azione, thriller del 2016 di James Nunn, con Scott Adkins, Lily Ann Stubbs, James Cosmo, Stu Bennett e Daniel Caltagirone. La maga delle spezie , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Rai 5 : film drammatico, sentimentale del 2005 di Paul Mayeda Berges, con Aishwarya Rai, Dylan McDermott, Nitin Ganatra, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Caroline Chikezie, Zohra Sehgal, Anupam Kher e Padma Lakshmi.

, il film in onda : film drammatico, sentimentale del 2005 di Paul Mayeda Berges, con Aishwarya Rai, Dylan McDermott, Nitin Ganatra, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Caroline Chikezie, Zohra Sehgal, Anupam Kher e Padma Lakshmi. La conquista del West , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film western del 1962 di Henry Hathaway, George Marshall, John Ford e Richard Thorpe, con Carroll Baker, Lee J. Cobb, Henry Fonda, Carolyn Jones, Karl Malden, Gregory Peck, George Peppard, Robert Preston, Debbie Reynolds, James Stewart, Eli Wallach, John Wayne, Richard Widmark, Brigid Bazlen, Walter Brennan, Spencer Tracy, Mickey Shaughnessy, Thelma Ritter, Andy Devine, Agnes Moorehead, Raymond Massey e Harry Morgan.

, il film in onda : film western del 1962 di Henry Hathaway, George Marshall, John Ford e Richard Thorpe, con Carroll Baker, Lee J. Cobb, Henry Fonda, Carolyn Jones, Karl Malden, Gregory Peck, George Peppard, Robert Preston, Debbie Reynolds, James Stewart, Eli Wallach, John Wayne, Richard Widmark, Brigid Bazlen, Walter Brennan, Spencer Tracy, Mickey Shaughnessy, Thelma Ritter, Andy Devine, Agnes Moorehead, Raymond Massey e Harry Morgan. Chi più spende... più guadagna! , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film commedia del 1985 di Walter Hill, con Stephen Collins, Hume Cronyn, Jerome Dempsey, Tovah Feldshuh, Joe Grifasi, Pat Hingle, Peter Jason, Lonette McKee, Jerry Orbach, Richard Pryor, John Candy, David White e David Wohl.

, il film in onda : film commedia del 1985 di Walter Hill, con Stephen Collins, Hume Cronyn, Jerome Dempsey, Tovah Feldshuh, Joe Grifasi, Pat Hingle, Peter Jason, Lonette McKee, Jerry Orbach, Richard Pryor, John Candy, David White e David Wohl. A testa alta , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Paramount : film azione del 2004 di Kevin Bray, con Dwayne Johnson, Neal McDonough, Johnny Knoxville, John Beasley, Barbara Tarbuck, Kristen Wilson, Khleo Thomas, Ashley Scott, Michael Bowen, Kevin Durand, Andrew Tarbet e Cobie Smulders.

, il film in onda : film azione del 2004 di Kevin Bray, con Dwayne Johnson, Neal McDonough, Johnny Knoxville, John Beasley, Barbara Tarbuck, Kristen Wilson, Khleo Thomas, Ashley Scott, Michael Bowen, Kevin Durand, Andrew Tarbet e Cobie Smulders. Carosello Carosone , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai Premium : film biografico, musicale del 2021 di Lucio Pellegrini, con Eduardo Scarpetta, Nicolo Pasetti, Ludovica Martino, Vincenzo Nemolato, Enzo Casertano e Alessandro Loffredi.

, il film in onda : film biografico, musicale del 2021 di Lucio Pellegrini, con Eduardo Scarpetta, Nicolo Pasetti, Ludovica Martino, Vincenzo Nemolato, Enzo Casertano e Alessandro Loffredi. Samson - La vera storia di Sansone , il film in onda stasera alle 21 su 20 : film azione, drammatico, mitologico del 2018 di Bruce MacDonald e Gabriel Sabloff, con Taylor James, Billy Zane, Lindsay Wagner, Caitlin Leahy, Rutger Hauer, Jackson Rathbone, Brandon Auret, Greg Kriek, Danny Keough, Matthew Dylan Roberts, James Ryan e Lily Spangenberg.

, il film in onda : film azione, drammatico, mitologico del 2018 di Bruce MacDonald e Gabriel Sabloff, con Taylor James, Billy Zane, Lindsay Wagner, Caitlin Leahy, Rutger Hauer, Jackson Rathbone, Brandon Auret, Greg Kriek, Danny Keough, Matthew Dylan Roberts, James Ryan e Lily Spangenberg. Amber Alert - Allarme minori scomparsi, il film in onda stasera in tv alle 21.30 su Spike: film drammatico, thriller del 2016 di Philippe Gagnon, con Alaina Huffman, Damon Runyan, Brittany Drisdelle, Scott Gibson, Kyle Mac, Barry Flatman, Matthew Gagnon, Erica Anderson e Eleanor Noble.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: