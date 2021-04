Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 20 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 20 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Sulla mia pelle, Il Giorno più bello del Mondo, Innocenti bugie, 12 Soldiers, Io sono tu, Senza freni, Ladre per caso, Il presidente del Borgorosso Football Club, Safe, Non mangiate le margherite.

Sulla mia pelle: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, 2018, durata: 100 Min)

Un film di Alessio Cremonini con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Max Tortora e Milvia Marigliano.



Sulla mia pelle: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Sulla mia pelle: Il film è l'emozionante racconto degli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi e della settimana che ha cambiato per sempre la vita della sua famiglia, in particolar modo quella di sua sorella Ilaria.

Quando Stefano Cucchi muore nelle prime ore del 22 ottobre 2009, è il decesso in carcere numero 148. Al 31 dicembre dello stesso anno, la cifra raggiungerà l’incredibile quota di 176: in due mesi trenta morti in più. Nei sette giorni che vanno dall'arresto alla morte, Stefano Cucchi viene a contatto con 140 persone fra carabinieri, giudici, agenti di polizia penitenziaria, medici, infermieri e in pochi, pochissimi, hanno intuito il dramma che stava vivendo.

Il Giorno più bello del Mondo: il Film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Commedia, 2019, durata: 104 Min)

Un film di Alessandro Siani con Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito, Sara Ciocca, Leone Riva, Stefano Pesce, Leigh Gill, Jun Ichikawa, Nicola Rignanese, Benedetto Casillo, Enzo Paci, Enrico Ianniello e Gianni Ferreri.



Il Giorno più bello del Mondo: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Giorno più bello del Mondo: Il film è un inno alla vita, ma soprattutto alla speranza, che da un momento all'altra può portare bellezza alla vita. È la storia di Arturo Meraviglia), piccolo impresario teatrale ormai sull'orlo del fallimento. Un inaspettato lascito da parte di un lontano zio gli accende la speranza di sanare i suoi debiti, ma l'eredità non è la cifra astronomica che lui crede, bensì due bambini, Rebecca e Gioele. Sconfortato, Arturo inizia la convivenza burrascosa con i due, ma un giorno scopre che Gioele ha un potere straordinario: è in grado di fare magie. Essendo il suo un teatro di avanspettacolo, Gioele potrebbe essere la soluzione ai suoi problemi e la salvezza di un presente in declino e senza futuro. Ma Arturo non è l'unico interessato al talento del piccolo, infatti anche un gruppo di scienziati lo tiene sott'occhio, intenzionati a studiare cosa nascondano le sue grandi doti da illusionista. L'impresario si ritroverà quindi nella posizione di proteggere il bambino, sia per la sua impresa che per l'affetto che lo lega a Gioele. Insieme a lui ci saranno amici fuori dal comune e un'affascinante ricercatrice, tutti pronti a correre all'avventura pur di aiutare Arturo a vivere il giorno più bello del mondo.

Innocenti bugie: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Commedia, Azione, 2010, durata: 109 Min)

Un film di James Mangold con Cameron Diaz, Tom Cruise, Peter Sarsgaard, Paul Dano, Maggie Grace, Marc Blucas, Viola Davis, Jordi Mollà, Dale Dye, Liam Ferguson e Alex Revan.



Innocenti bugie: Il trailer del film con Cameron Diaz e Tom Cruise



Trama del Film Innocenti bugie: racconta la storia di June Havens, una casalinga di provincia, la cui vita viene improvvisamente sconvolta dall'incontro con il misterioso Roy Miller.

June conosce Roy su un volo per Boston, ma non sa che è in verità una spia segreta dell'FBI. Durante il viaggio, i due iniziano a conversare, confidandosi l'un l'altra, tanto che la donna pensa di aver trovato l'uomo perfetto. Non appena June si reca in bagno, però, diversi uomini sull'aero attaccano Roy, ma la spia li mette facilmente fuori combattimento. La maggior parte dei passeggeri, infatti, si riveleranno essere agenti armati e intenzionati ad arrestarlo.

Per protegger June, la spia fa atterrare l'aereo e la narcotizza, spiegandole prima cosa sta accadendo. Roy è in possesso di un'invenzione che potrebbe risolvere i problemi energetici del pianeta, ma un suo collega, Fitzgerald, ha fatto il doppiogioco e vuole impadronirsene per venderla a dei trafficanti. Da questo momento in poi la donna viene braccata dall'FBI, ma Roy sarà sempre pronto a soccorrerla, mentre la trascina in un inseguimento transcontinentale.

12 Soldiers: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Drammatico, Guerra, 2018, durata:129 Min)

Un film di Nicolai Fuglsig con Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Navid Negahban, Trevante Rhodes, Geoff Stults, Thad Luckinbill, Austin Stowell, Austin Hébert, Ben O'Toole e Kenneth Miller.



12 Soldiers: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film 12 Soldiers: All'indomani degli attentati dell'11 settembre 2001, infatti, un gruppo di 12 uomini paramilitari della CIA e delle forze speciali statunitensi, partono volontariamente per l'Afghanistan.

Si tratta dell'unità speciale Alpha 595, guidata dal Capitano Mitch Nelson, ed è questa operazione la prima risposta del governo statunitense all'attacco che sconvolse la nazione come mai prima di allora. Mentre l'intero paese è ancora sotto shock, loro sono pronti a tutto e con coraggio affrontano una situazione pericolosissima e contro un nemico terribile, avventurandosi nell'ignoto, in un territorio selvaggio e desolato.

Alle spalle si lasciano famiglie, amici e vite private, completamente ignari del destino che li attende. Il rischio di non tornare più a casa è molto alto, e loro lo sanno.

L'obiettivo della missione è quello di aiutare i combattenti ribelli autoctoni a conquistare la città di Mazar-i-Sharif e far cadere i talebani, il loro nemico comune.

Io sono tu: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Commedia, Giallo, 2013, durata: 111 Min)

Un film di Seth Gordon con Jason Bateman, Melissa McCarthy, Jon Favreau, Amanda Peet, Genesis Rodriguez, John Cho, Maggie Elizabeth Jones, Clark Duke, T.I., Eric Stonestreet, Morris Chestnut, Mary-Charles Jones, Cullen Moss e Jonathan Banks.



Io sono tu: Il trailer italiano del film



Trama del Film Io sono tu: segue le vicende di Sandy Bigelow Patterson, un brillante uomo d'affari con una vita quasi perfetta. Ha una bellissima moglie che lo ama e sta per diventare padre per la terza volta. Qualcosa, però, sta per sconvolgergli completamente l’esistenza. Una mattina l'uomo esce di casa per andare a lavoro e si ferma a fare rifornimento di benzina. Quando va a pagare, tuttavia, la sua carta di credito sembra non funzionare.

Dopo una serie di controlli, scopre che il suo conto è in rosso e, ancora più grave, che la sua identità gli è stata rubata da una donna, Diana, alquanto bizzarra e spericolata che si diverte a fare spese pazze con i suoi soldi. Sandy decide allora di andare in Florida, dove la polizia gli comunica di aver rintracciato diversi movimenti della carta. Quello che l'uomo non sa è che il suo alter ego femminile è un uragano di follia e astuzia, e che non sarà affatto facile acciuffarla. Inizia così una caccia che lo coinvolgerà in numerose disavventure che lo faranno pentire di essere andato lì. Riuscirà alla fine a riappropriarsi della sua identità?

Senza freni: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Azione, Thriller, 2012, durata: 91 Min)

Un film di David Koepp con Joseph Gordon-Levitt, Michael Shannon, Dania Ramirez, Jamie Chung, Aaron Tveit, Aasif Mandvi e Nick Damici.



Senza freni: Il trailer italiano del film



Trama del Film Senza freni: Il film segue la storia di Wilee, un rider che si guadagna da vivere facendo consegne sulla sua bicicletta. Un giorno gli viene affidato l'incarico, da parte di una certa Nima, di portare una busta molto importante dalla Columbia University a Chinatown. La consegna deve essere effettuata entro e non oltre novanta minuti. Il ragazzo, che utilizza una bici senza freni, dovrà destreggiarsi nel traffico caotico di New York per raggiungere in tempo la destinazione. Per lui un gioco da ragazzi, qualcosa che fa tutti i giorni, grazie alla sua guida spericolata e coraggiosa, per le strade di Manhattan. Solo che quello che doveva essere un compito banale come tutti gli altri, si rivela essere una corsa tra la vita e la morte, visto che alle calcagna ha Bobby, un agente di polizia corrotto che vuole a tutti i costi entrare in possesso della busta che deve consegnare. Riuscirà il corriere ad arrivare sano e salvo a Chinatown e portare a termine l'incarico prima che lo raggiunga il poliziotto?

Ladre per caso: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Commedia, 2017, durata: 91 Min)

Un film di Pascal Bourdiaux con Jean Reno, Reem Kherici, Camille Chamoux, Pascal Demolon, Alexis Michalik, Bruno Sanches e Natalia Verbeke.



Knock Knock: Il teaser trailer del film, versione originale



Trama del Film Ladre per caso: Il film racconta la storia di due sorellastre che presto si troveranno alle prese con un'impresa apparentemente impossibile. Carole, nerd informatica che vive ancora con sua madre, e Caroline, una borseggiatrice ribelle specializzata nello svaligiare i grandi alberghi della Riviera, non si conoscono nonostante siano sorellastre. Quando Patrick, il loro padre scomparso sin dal giorno della loro nascita, ritorna in scena dopo aver finto la sua morte, coinvolge le figlie in un losco piano: impadronirsi di una somma pari a 15 milioni di euro derivanti dalla vendita di uno preziosissimo violino Stradivari di cui si era impadronito ma che gli è stato rubato dal suo ex socio.

Altri film questa sera in TV:

Tom Horn , in onda alle 21 su Iris : film western del 1980 di William Wiard, con Steve McQueen, Linda Evans, Richard Farnsworth, Billy Green Bush, Slim Pickens, Elisha Cook Jr., Roy Jenson, James Kline, Micky Jones, Geoffrey Lewis, Bobby Bass, Peter Canon, Steve Olivier, Harry Northup, Bill Thurman, B.J. Ward e Bert Williams.

, in onda : film western del 1980 di William Wiard, con Steve McQueen, Linda Evans, Richard Farnsworth, Billy Green Bush, Slim Pickens, Elisha Cook Jr., Roy Jenson, James Kline, Micky Jones, Geoffrey Lewis, Bobby Bass, Peter Canon, Steve Olivier, Harry Northup, Bill Thurman, B.J. Ward e Bert Williams. Dolce Settembre , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film drammatico, sentimentale del 2015 di Florian Froschmayer, con Caroline Peters, Misel Maticevic, Regula Grauwiller, Samuel Schneider, Thomas Limpinsel, Pia Mechler e Nadine Wrietz.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 2015 di Florian Froschmayer, con Caroline Peters, Misel Maticevic, Regula Grauwiller, Samuel Schneider, Thomas Limpinsel, Pia Mechler e Nadine Wrietz. Il presidente del Borgorosso Football Club , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1970 di Luigi Filippo D'Amico, con Alberto Sordi, Margarita Lozano, Daniele Vargas, Carlo Taranto, Tina Lattanzi, Elena Pedemonte, Rosita Torosh, Carla Mancini, Dante Cleri, Rossana Di Lorenzo, Enrique Omar Sivori, Giuliano Tedeschini, Teodoro Agrimi e Rino Cavalcanti.

, in onda : film commedia del 1970 di Luigi Filippo D'Amico, con Alberto Sordi, Margarita Lozano, Daniele Vargas, Carlo Taranto, Tina Lattanzi, Elena Pedemonte, Rosita Torosh, Carla Mancini, Dante Cleri, Rossana Di Lorenzo, Enrique Omar Sivori, Giuliano Tedeschini, Teodoro Agrimi e Rino Cavalcanti. Safe , in onda alle 21 su 20 : film azione, poliziesco del 2021 di Boaz Yakin, con Jason Statham, Catherine Chan, Anson Mount, Chris Sarandon, Reggie Lee e James Hong.

, in onda : film azione, poliziesco del 2021 di Boaz Yakin, con Jason Statham, Catherine Chan, Anson Mount, Chris Sarandon, Reggie Lee e James Hong. Non mangiate le margherite, in onda alle 21.10 su TV2000: film commedia del 1960 di Charles Walters, con Doris Day, David Niven, Janis Paige, Spring Byington, Richard Haydn, Patsy Kelly, Jack Weston, John Harding, Margaret Lindsay, Carmen Phillips, Mary Patton, Charles Herbert e Stanley Livingston.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

