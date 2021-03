Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 2 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 2 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il tuo ex non muore mai, The Wolf of Wall Street, La vita è una cosa meravigliosa, Il Mistero del Ragnarok, The Lady in the Van, Tre uomini e una pecora, La sottile linea rossa, Dal tramonto all'alba, L'amore ritrovato, Green Card - Matrimonio di convenienza.

Il tuo ex non muore mai: il Film Stasera in Tv su Rai 2 alle 21.20

(Azione, Commedia, 2018, durata: 116 Min)

Un film di Susanna Fogel con Mila Kunis, Justin Theroux, Kate McKinnon, Sam Heughan, Gillian Anderson, Ólafur Darri Ólafsson, Fred Melamed, Ivanna Sakhno e Justine Wachsberger.



Trama del Film Il tuo ex non muore mai: Nel film, Audrey e Morgan, due amiche trentenni che vivono a Los Angeles, si ritrovano al centro di una cospirazione internazionale, quando l'ex fidanzato di Audrey si presenta nel loro appartamento per nascondersi da un gruppo di spietati assassini che lo stanno inseguendo. Incredule e stupite, le due donne saranno costrette ad entrare in azione e trasformarsi in due spie provette. Dovranno fare i conti con i killer e con un agente segreto britannico, misterioso e affascinante, mentre cercano di salvare il mondo... e la loro pelle.

The Wolf of Wall Street: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, 2013, durata: 179 Min)

Un film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Kyle Chandler, Rob Reiner, Jon Bernthal, Jon Favreau, Jean Dujardin, Joanna Lumley, Cristin Milioti, Christine Ebersole e Stephen Kunken.



Trama del Film The Wolf of Wall Street: Nel 1987 Belfort è un apprendista broker a Wall Street. Qui, sotto la guida di Mark Hanna, Jordan impara a vivere all'insegna dell'abuso di droghe e sesso. Tuttavia, il crollo improvviso della borsa gli costa il licenziamento.

Sarà la moglie Teresa a convincerlo ad accettare il lavoro in un call-center di penny-stocks. Così, Jordan torna alla ribalta e si mette in affari con il vicino di casa Donnie Azoff, fondando la Stratton Oakmont.

Contrariamente alla facciata pubblica, la società si regge sulle truffe e su un manipolo di piccoli spacciatori di quartiere. Ben presto gli affari crescono a dismisura e la rivista Forbes affibbia a Jordan l'appellativo "The Wolf of Wall Street".

Intanto, la vita privata del broker è in totale declino e l’incontro con Naomi Lapaglia (Margot Robbie) sancirà la fine del suo matrimonio. L'FBI inizia ad indagare sulla Stratton e Donnie mette in pericolo il suo socio. Per dimenticare i loro guai, i due assumono una quantità smisurata di quaalude, mentre i servizi segreti sono sempre più vicini ad incastrarli...

La vita è una cosa meravigliosa: il film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Commedia, 2010, durata: 103 Min)

Un film di Carlo Vanzina con Gigi Proietti, Nancy Brilli, Vincenzo Salemme, Enrico Brignano, Luisa Ranieri, Anis Gharbi, Gennaro Cannavacciuolo, Emanuele Bosi, Virginie Marsan, Orsetta De Rossi, Sebastiano Lo Monaco e Yuliya Mayarchuck.



Trama del Film La vita è una cosa meravigliosa: Cesare è un agente di polizia addetto alle intercettazioni, con il compito di scovare eventuali loschi affari. Sotto il suo mirino finiscono diverse persone collegate tra loro, a partire da Antonio, presidente di un importante gruppo bancario, sposato con Federica e padre di Vanessa. L'uomo è braccato da un gruppo di politici disonesti, che necessitano di fondi neri per finanziare i loro impicci.

Per forza di cose viene coinvolto nell'inchiesta anche Claudio, amico del banchiere e famoso chirurgo, che lavora presso la rinomata clinica del prof. Terenzi. Il medico è sposato con la gelosissima Elena e ha un figlio scapestrato e scansafatiche di nome Luca, motivo di grosse preoccupazioni per i genitori.

Vengono travolti dall'indagine anche la viziata figlia di Antonio, insieme al giovane elettricista Marco, infatuato della ragazza. Durante la complicata e segreta inchiesta, Cesare scopre che la sua fidanzata Dorina fa la escort per Terenzi. Dopo averla lasciata, il poliziotto s'invaghisce di Laura, la massaggiatrice di Federica, alla quale però tiene nascosta la sua vera identità. Nonostante le ingarbugliate situazioni personali, riusciranno tutti a dare una svolta alle loro vite incasinate?

Il Mistero del Ragnarok: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Avventura, Azione, Fantasy, 2013, durata: 100 Min)

Un film di Mikkel Brænne Sandemose con Pål Sverre Valheim Hagen, Nicolai Cleve Broch, Sofia Helin e Bjørn Sundquist.



Trama del Film Il Mistero del Ragnarok: In Norvegia, l'archeologo Sigurd Svendsen è alla ricerca di prove che confermino il mito del Ragnarok, l'apocalisse norrena, ma ha difficoltà a trovare i finanziamenti per continuare la spedizione. Una sera il suo collega Allan gli mostra una pietra con iscrizione runiche, che interpretano come una mappa del tesoro. I due, accompagnati dai figli di Sigurd, Ragnhild e Brage, e dall'archeologa Elisabeth, seguendo le indicazioni ricavate dalle rune si recano nel Finnmark, a confine con la Russia, fino ad arrivare in una "no man's land" dove nessun essere umano ha mai messo i pedi da secoli. Allan assume la guida Leif e, dopo aver attraversato un lago, trovano alcune reliquie in una grotta, ma vengono derubati e abbandonati dallo stesso Leif. Durante la notte mentre Elizabeth e i bambini dormono, Sigurd e Allan continuano ad esplorare la grotta. Il gruppo presto scoprirà che le rune erano un avvertimento sul pericolo presente nel luogo in cui si trovano e che stanno per riportare a galla un mostruoso segreto.

The Lady in the Van: il Film Stasera in Tv su Rai 5 alle 21.15

(Drammatico, Commedia, 2015, durata: 104 Min)

Un film di Nicholas Hytner con Maggie Smith, Alex Jennings, Frances de la Tour, Jim Broadbent, Gwen Taylor e Dominic Cooper.



Trama del Film The Lady in the Van: Il film racconta dell’insolita amicizia tra il commediografo Alan Bennett e un'anziana senzatetto.

Londra, anni Settanta. Miss Mary Shepherd è un'eccentrica e burbera signora che vive su uno scalcinato furgoncino Bedford, parcheggiandolo di volta in volta in qualche via della città. Quando la donna arriva col suo van nel benestante quartiere di Camden, tutti gli abitanti sono contrariati dalla sua presenza. Tutti tranne Bennett, che le permette di sistemarsi nel vialetto di casa sua per tre mesi.

Quella che però doveva essere solo una sistemazione provvisoria, finisce per durare ben quindici anni, durante i quali Bennett e Shepherd consolidano una bizzarra amicizia, fuori da ogni schema convenzionale. In questo lungo lasso di tempo, il commediografo bilancia le proprie giornate tra il lavoro, la madre malata e l'anziana "vicina di casa", di cui scoprirà il sorprendente quanto oscuro passato....

Tre uomini e una pecora: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Commedia, 2012, durata: 97 Min)

Un film di Stephan Elliott con Xavier Samuel, Kris Marshall, Kevin Bishop, Tim Draxl, Olivia Newton John, Laura Brent, Rebel Wilson, Jonathan Biggins e Steve Le Marquand.



Trama del Film Tre uomini e una pecora: Durante le vacanze sull’isola di Tuvalu, il giovane londinese David Locking e la turista australiana Mia Ramme s’innamorano follemente e decidono di sposarsi di lì a poco. Così David torna in Inghilterra per informare della bella notizia la sua famiglia e i suoi migliori amici: il depresso Luke, l’ingenuo e un po’ drogato Graham e il sensibile Tom.

Alquanto sorpresi dal fatto, i tre amici partono con il futuro sposo per l’Australia, dove si terrà il matrimonio in una tenuta della famiglia di Mia. Lì li attendono i benestanti genitori di lei, Barbara e Jim, anch'essi piuttosto scettici riguardo l’improvviso fidanzamento della figlia, soprattutto quando vedono gli invitati di David.

Arriva il giorno del lieto evento: tutto sembra filare liscio, finché non scompare dalla stalla Ramsey, un montone a cui Jim tiene moltissimo. Da quel momento hanno inizio una serie di situazioni folli e assurde causate proprio dagli amici di David, che rischiano più volte di rovinare il matrimonio in modi disastrosi...

Altri film questa sera in TV:

La sottile linea rossa , in onda alle 21.20 su Rai 4 : film drammatico, guerra del 1998 di Terrence Malick, con Sean Penn, Nick Nolte, George Clooney, John Cusack, James Caviezel, Adrien Brody, Simon Billig, Ben Chaplin, Paul Gleeson, Woody Harrelson, Jared Leto, Tim Blake Nelson, Miranda Otto, Elias Koteas, John Travolta, John C. Reilly, Larry Romano e Nick Stahl.

, in onda : film drammatico, guerra del 1998 di Terrence Malick, con Sean Penn, Nick Nolte, George Clooney, John Cusack, James Caviezel, Adrien Brody, Simon Billig, Ben Chaplin, Paul Gleeson, Woody Harrelson, Jared Leto, Tim Blake Nelson, Miranda Otto, Elias Koteas, John Travolta, John C. Reilly, Larry Romano e Nick Stahl. Caos , in onda alle 21.25 su Nove : film azione, drammatico, poliziesco del 2005 di Tony Giglio, con Jason Statham, Ryan Phillippe, Wesley Snipes, Henry Czerny, Justine Waddell, Nicholas Lea, Jessica Steen, John Cassini, Paul Perri, Keegan Connor Tracy e Rob LaBelle.

, in onda : film azione, drammatico, poliziesco del 2005 di Tony Giglio, con Jason Statham, Ryan Phillippe, Wesley Snipes, Henry Czerny, Justine Waddell, Nicholas Lea, Jessica Steen, John Cassini, Paul Perri, Keegan Connor Tracy e Rob LaBelle. Un uomo chiamato Charro , in onda alle 21 su Iris : film western del 1969 di Charles Marquis Warren, con Elvis Presley, Ina Balin, Victor French, Barbara Werle, Salomon Sturges, Harry Landers, Tony Young, James Almanzar, Lynn Kellogg, Paul Brinegar, John Pickard e Charles H. Gray.

, in onda : film western del 1969 di Charles Marquis Warren, con Elvis Presley, Ina Balin, Victor French, Barbara Werle, Salomon Sturges, Harry Landers, Tony Young, James Almanzar, Lynn Kellogg, Paul Brinegar, John Pickard e Charles H. Gray. Scuola di polizia - Missione a Mosca , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film commedia del 1994 di Alan Metter, con George Gaynes, Michael Winslow, David Graf, Leslie Easterbrook, G.W. Bailey, Christopher Lee, Ron Perlman, Claire Forlani, Charlie Schlatter, Richard Israel e Gregg Berger.

, in onda : film commedia del 1994 di Alan Metter, con George Gaynes, Michael Winslow, David Graf, Leslie Easterbrook, G.W. Bailey, Christopher Lee, Ron Perlman, Claire Forlani, Charlie Schlatter, Richard Israel e Gregg Berger. Dal tramonto all'alba , in onda alle 21.10 su Paramount : film commedia, horror del 1996 di Robert Rodriguez, con Harvey Keitel, George Clooney, Quentin Tarantino, Juliette Lewis, Ernest Liu, Salma Hayek, Ernest Garcia, Brenda Hillhouse, Rosalia Hayakawa, John Hawkes, Janine Jordae, Houston Leigh, Marc Lawrence, Jacque Lawson, Tito Larriva e Cheech Marin.

, in onda : film commedia, horror del 1996 di Robert Rodriguez, con Harvey Keitel, George Clooney, Quentin Tarantino, Juliette Lewis, Ernest Liu, Salma Hayek, Ernest Garcia, Brenda Hillhouse, Rosalia Hayakawa, John Hawkes, Janine Jordae, Houston Leigh, Marc Lawrence, Jacque Lawson, Tito Larriva e Cheech Marin. Una Stella per il Ballo , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film commedia, sentimentale del 2016 di Ron Oliver, con Shenae Grimes-Beech, Andrew W. Walker, Quinn Lord, Bailee Madison, Andrea Brooks e Caroline Cave.

, in onda : film commedia, sentimentale del 2016 di Ron Oliver, con Shenae Grimes-Beech, Andrew W. Walker, Quinn Lord, Bailee Madison, Andrea Brooks e Caroline Cave. L'amore ritrovato , in onda alle 21 su Cine34 : film drammatico, sentimentale del 2004 di Carlo Mazzacurati, con Stefano Accorsi, Maya Sansa, Marco Messeri, Luisanna Pandolfi, Vania Rotondi, Giacomo La Rosa, Anne Canovas, Marie Christine Descouard e Claude Lemaire.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 2004 di Carlo Mazzacurati, con Stefano Accorsi, Maya Sansa, Marco Messeri, Luisanna Pandolfi, Vania Rotondi, Giacomo La Rosa, Anne Canovas, Marie Christine Descouard e Claude Lemaire. Troy , in onda alle 21 su 20 : film azione, storico del 2004 di Wolfgang Petersen, con Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Sean Bean, Brian Cox, Peter O'Toole, Brendan Gleeson, Saffron Burrows, Rose Byrne, Julie Christie, Garrett Hedlund, Adoni Maropis, Tyler Mane, James Cosmo, Julian Glover, Owain Yeoman, Alex King e Trevor Eve.

, in onda : film azione, storico del 2004 di Wolfgang Petersen, con Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Sean Bean, Brian Cox, Peter O'Toole, Brendan Gleeson, Saffron Burrows, Rose Byrne, Julie Christie, Garrett Hedlund, Adoni Maropis, Tyler Mane, James Cosmo, Julian Glover, Owain Yeoman, Alex King e Trevor Eve. Green Card - Matrimonio di convenienza, in onda alle 21.10 su TV2000: film commedia del 1990 di Peter Weir, con Gérard Depardieu, Andie MacDowell, Bebe Neuwirth, Gregg Edelman, Francis Dumaurier, Ed Feldman, Ronald Guttman, Jeb Handwerger, Jessie Keosian, Simon Jones, Conrad McLaren, Malachy McCourt, Chris Odo e Novella Nelson.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

