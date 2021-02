Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 2 Febbraio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 2 Febbraio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: A Lonely Place to Die, Truman - un vero amico è per sempre, The Tourist, Per sfortuna che ci sei, Push, Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York, 30 anni in 1 secondo, Scuola di polizia 3, 7 Chili in 7 giorni.

A Lonely Place to Die: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Avventura, Thriller, 2011, durata: 99 Min)

Un film di Julian Gilbey con Alec Newman, Ed Speleers, Melissa George, Kate Magowan, Garry Sweeney, Sean Harris, Stephen McCole, Karel Roden, Eamonn Walker, Paul Anderson e Mathew Zajac.



A Lonely Place to Die: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film A Lonely Place to Die: Il film racconta la storia di un gruppo di alpinisti che s'imbattono improvvisamente in una ragazzina tenuta prigioniera nel bosco. Quando gli esperti scalatori Alison e Rob, la coppia sposata Alex e Jenny e il più giovane tra loro, Ed, intraprendono una pericolosa escursione nelle Highlands scozzesi, trovano un bunker sotterraneo in cui è sepolta una bambina di origine serba.

La piccola, terrorizzata, disidratata e incapace di dire una parola in inglese, è in realtà vittima di una più elaborata trama di rapimenti a opera di spietati criminali di guerra. I cinque diverranno dunque preda dei sequestratori: un manipolo di brutali assassini professionisti pronti a tutto pur di riprendersi ciò che gli appartiene...

Truman - un vero amico è per sempre: il Film Stasera in Tv su Rai 5 alle 21.15

(Commedia, Drammatico, 2015, durata: 108 Min)

Un film di Cesc Gay con Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi, Eduard Fernández, Àxel Brendemühl, Pedro Casablanc e José Luis Gómez.



Truman - un vero amico è per sempre: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Truman - un vero amico è per sempre: Il film racconta di uno speciale incontro tra due amici di lunga data. L’attore di origine argentina Julián vive da molto tempo a Madrid, insieme al fedele e anziano cane Truman. Dopo aver combattuto per più di un anno contro un tumore maligno, Julián ha preso la decisione di rinunciare a qualsiasi tipo di cura medica e di godersi spensieratamente i suoi ultimi mesi di vita.

Un giorno, l'attore riceve una visita tanto inaspettata quanto gradita: si tratta dell'amico Tomás, che non vede da tantissimo tempo. L’uomo è venuto dal Canada - dove lavora come professore - solo per incontrare il suo caro amico Julián. Sebbene il momento sia molto difficile e delicato, i due amici passeranno insieme quattro giorni intensi e indimenticabili, durante i quali Julián cercherà di trovare una nuova casa al suo fido Truman, da lui trattato al pari di un figlio...

The Tourist: il film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Thriller, 2010, durata: 103 Min)

Un film di Florian Henckel von Donnersmarck con Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, Rufus Sewell, Timothy Dalton, Ralf Moeller, Raoul Bova, Steven Berkoff, Christian De Sica, Bruno Wolkowitch, Neri Marcorè, Mhamed Arezki, Nino Frassica, Alessio Boni e Daniele Pecci.



The Tourist: il trailer del film con Angelina Jolie e Johnny Depp



Trama del Film The Tourist: L'incantevole Elise Clifton-Ward si trova seduta al tavolo di un elegante caffè parigino, osservata a distanza dall'ispettore di Scotland Yard, Acheson. Elise riceve una lettera dal suo amante, Alexander Pearce, che la invita a recarsi a Venezia con il treno. L'uomo, ricercato dalle autorità, vuole che Elise incontri un suo sosia in modo da depistare la polizia ad avere campo libero per la sua prossima mossa. La donna asseconda Pearce e sale sul treno diretto in Italia, dove fa la conoscenza del turista americano Frank. Quest'ultimo è molto attratto da Elise e accetta di seguirla presso il suo hotel a Venezia. Lei, sebbene gli conceda un romantico bacio, capisce i sentimenti di Frank e decide di frenarli, informandolo di essere innamorata di un altro. Il mattino seguente, la donna scompare e la polizia interroga l'ignaro Frank, certi che il turista sia in combutta con Pearce. Quando comprende che Frank rischia tutto per colpa sua, Elise smette di proteggere il suo amante e comunica ad Acheson la sua decisione di collaborare. I piani della donna vengono sconvolti dall'arrivo in città del gangster Shaw, a cui Pearce deve milioni di dollari. Conscio che la polizia non aiuterà Elise, dal momento che il loro unico scopo è quello di acciuffare il latitante, Frank decide di intervenire. Ma niente è come sembra e tutti nascondono un segreto...

Per sfortuna che ci sei: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Commedia, Sentimentale, 2010, durata: 87 Min)

Un film di Nicolas Cuche con François-Xavier Demaison, Virginie Efira, Armelle Deutsch, Raphael Personnaz, Yves Jacques, Thomas N'Gijol, Brigitte Roüan, Marie-Christine Adam, Elie Semoun e Francis Perrin.



Per sfortuna che ci sei: Il trailer del film



Trama del Film Per sfortuna che ci sei: Il film racconta la storia di Julien Monnier. Nonostante una soddisfacente carriera in qualità di consulente coniugale, Julien ha un grande problema nella sua vita: non riesce a mantenere una relazione sentimentale per più di qualche settimana. Il motivo? Come se fosse stato maledetto da un potente incantesimo, sin dall’adolescenza Julien porta sfortuna a tutte le donne che inizia a frequentare: chi finisce in ospedale, chi perde un importante lavoro o delle amicizie. Scoraggiato e depresso, l'uomo sta quasi per rinunciare al sogno d’incontrare la persona giusta per lui, finché non conosce Johanna Sorini, una designer dal futuro professionale promettente. La donna, ignara di ciò a cui sta andando incontro, pagherà a caro prezzo l'inizio di una relazione con Julien, il quale è disposto a tutto pur di far funzionare finalmente le cose...

Push: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Fantascienza, Thriller, 2009, durata: 111 Min)

Un film di Paul McGuigan con Dakota Fanning, Camilla Belle, Chris Evans, Djimon Hounsou, Cliff Curtis, Joel Gretsch, Neil Jackson, Scott Michael Campbell, Brandon Rhea, Corey Stoll e Nate Mooney.



Push: il trailer del film Paul McGuigan con Dakota Fanning, Camilla Belle e Chris Evans



Trama del Film Push: Il film è incentrato su una strana agenzia governativa, la Division, che crea un esercito di soldati dalle incredibili doti psicofisiche e in grado di uccidere senza alcuna pietà. Chiunque si rifiuti di sottoporsi agli esperimenti per diventare una vera e propria arma di distruzione, viene sistematicamente eliminato. Nick, un telepate di seconda generazione, è riuscito a fuggire alla Division, dopo l'uccisione del padre, e a trovare rifugio a Hong Kong, nascondendo per anni le sue abilità di telecinesi. Quando Cassie, una giovanissima veggente, lo localizza e si presenta da lui per chiedergli aiuto, Nick si ritrova costretto a esporsi. La ragazza gli chiede di rintracciare insieme Kira, dotata di poteri che le permettono di manipolare la mente altrui e un tempo fidanzata di Nick.

Kira è in possesso della chiave per abbattere la Division per sempre, ma sulle sue tracce vi sono anche la stessa agenzia e altri telepati. Per fuggire al pericolo, Nick e Cassie si uniscono a un gruppo di ragazzi con poteri, grazie ai quali riescono a muoversi in tranquillità nei bassifondi della città...

Altri film questa sera in TV:

Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York , in onda alle 21.20 su Italia 1 : film commedia del 1992 di Chris Columbus, con Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara, John Heard, Joe Liss, Michael Maronna, Ralph Foody, Teri McEvoy, Jaye P. Morgan, Senta Moses, Rob Schneider, Terrie Snell, Ally Sheedy, Maureen E. Shay, Rip Taylor, Jimmie Walker e Tim Curry.

, in onda : film commedia del 1992 di Chris Columbus, con Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara, John Heard, Joe Liss, Michael Maronna, Ralph Foody, Teri McEvoy, Jaye P. Morgan, Senta Moses, Rob Schneider, Terrie Snell, Ally Sheedy, Maureen E. Shay, Rip Taylor, Jimmie Walker e Tim Curry. Una proposta seducente , in onda alle 21.30 su TV8 : film drammatico del 2019 di Kim Raver e Manu Boyer, con Alyssa Milano, Zane Holtz, Steve Kazee, Jessica Harmon, Lucia Walters, Magda Apanowicz, Emilija Baranac, Beatrice Kitsos, Daniel Bacon e Rebecca Olson.

, in onda : film drammatico del 2019 di Kim Raver e Manu Boyer, con Alyssa Milano, Zane Holtz, Steve Kazee, Jessica Harmon, Lucia Walters, Magda Apanowicz, Emilija Baranac, Beatrice Kitsos, Daniel Bacon e Rebecca Olson. Sei giorni, sette notti , in onda alle 21.25 su Nove : film commedia del 1998 di Ivan Reitman, con Harrison Ford, Anne Heche, David Schwimmer, Jacqueline Obradors, Temuera Morrison, Allison Janney, Douglas Weston, Cliff Curtis, Danny Trejo, Ben Bode, Derek Basco, Amy Sedaris e Long Nguyen.

, in onda : film commedia del 1998 di Ivan Reitman, con Harrison Ford, Anne Heche, David Schwimmer, Jacqueline Obradors, Temuera Morrison, Allison Janney, Douglas Weston, Cliff Curtis, Danny Trejo, Ben Bode, Derek Basco, Amy Sedaris e Long Nguyen. 30 anni in 1 secondo , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film commedia del 2004 di Gary Winick, con Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer, Christa B. Allen, Andy Serkis, Kathy Baker, Alex Black, Alexandra Kyle, Renee Olstead, Sean Marquette, Phil Reeves, Joe Grifasi e Mary Pat Gleason.

, in onda : film commedia del 2004 di Gary Winick, con Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer, Christa B. Allen, Andy Serkis, Kathy Baker, Alex Black, Alexandra Kyle, Renee Olstead, Sean Marquette, Phil Reeves, Joe Grifasi e Mary Pat Gleason. L'arma della gloria , in onda alle 21 su Iris : film western del 1957 di Roy Rowland, con Stewart Granger, Rhonda Fleming, Steve Rowland e Chill Wills.

, in onda : film western del 1957 di Roy Rowland, con Stewart Granger, Rhonda Fleming, Steve Rowland e Chill Wills. Scuola di polizia 3: tutto da rifare , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film commedia del 1986 di Jerry Paris, con Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Marion Ramsey, Leslie Easterbrook, Art Metrano, Tim Kazurinsky, Bob Goldthwait, George Gaynes, Shawn Weatherly, Scott Thomson, Brant von Hoffman, Bruce Mahler e Ed Nelson.

, in onda : film commedia del 1986 di Jerry Paris, con Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Marion Ramsey, Leslie Easterbrook, Art Metrano, Tim Kazurinsky, Bob Goldthwait, George Gaynes, Shawn Weatherly, Scott Thomson, Brant von Hoffman, Bruce Mahler e Ed Nelson. 7 Chili in 7 giorni, in onda alle 21 su Cine34: film commedia del 1986 di Luca Verdone, con Carlo Verdone, Renato Pozzetto, Silvia Annichiarico, Fiammetta Baralla, Franco Diogene, Lella Fabrizi, Monica Gioia, Salvatore Porcaro, Tiziana Pini, Annabella Schiavone, Franco Adducci, Fabrizio Sergi e Pino D'Aloia.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

