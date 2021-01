Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 19 Gennaio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 19 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Un sacchetto di biglie, Rampage - Furia animale, Tutte contro lui, Jungle, Nord, Tonya, Nella Valle della Violenza, Lila, Lila, La prima cosa bella, Swing kids - Giovani ribelli, Scuola di polizia, Nata per vincere, Codice: Swordfish.

Un sacchetto di biglie: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.30

(Drammatico, 2017, durata: 110 Min)

Un film di Christian Duguay con Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Bernard Campan, Christian Clavier, César Domboy, Ilian Bergala, Emile Berling e Jocelyne Desverchere.



Un sacchetto di biglie: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Un sacchetto di biglie: Il film racconta il sorprendente viaggio di due giovani fratelli di origini ebrea, attraverso la Francia degli anni quaranta, occupata dai nazisti.

Joseph e Maurice vivono la loro infanzia serenamente: d'estate giocano tra le onde, d'inverno si sfidano a battaglie di palle di neve. Fino a quando tutto cambia. A scuola sono costretti a indossare segni distintivi sulla giacca della divisa, come tutti gli altri bambini ebrei; vengono esclusi e additati dai compagni, emarginati dagli amici che ora li guardano in modo diverso. La situazione si complica a tal punto che una sera, il padre gli annuncia che dovranno partire in cerca di un luogo più sicuro. I bambini si mettono così in viaggio per sfuggire ai nazisti e raggiungere la cosiddetta "terra libera". In qualche modo riescono a eludere i controlli delle SS, imparano a riconoscere il rumore dei tremendi camioncini che sciamano per il Paese, e a scappare prima che gli ufficiali a bordo si accorgano della loro presenza...

Rampage - Furia animale: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Avventura, 2018, durata: 107 Min)

Un film di Brad Peyton con Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman, Jake Lacy, Joe Manganiello, Jeffrey Dean Morgan, Will Yun Lee, Marley Shelton, Jack Quaid, Breanne Hill, Matt Gerald e P.J. Byrne.



Rampage - Furia animale: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Trama del Film Rampage - Furia animale: Uomo schivo, il primatologo Davis Okoye condivide un legame indissolubile con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente di cui si occupa dalla nascita. Un rischioso esperimento genetico e dai risultati catastrofici trasforma la gentile scimmia in un’enorme creatura furiosa. A peggiorare le cose, ben presto si scopre che altri animali sono stati modificati allo stesso modo. Mentre questi nuovi predatori alfa devastano il Nord America, distruggendo ogni cosa che incontrano lungo il proprio cammino, Okoye farà squadra con uno screditato ingegnere genetico per creare un antidoto, facendosi strada attraverso un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per impedire una catastrofe globale, ma per salvare lo spaventoso primate che una volta era suo amico...

Tutte contro lui: il film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Commedia, 2014, durata: 109 Min)

Un film di Nick Cassavetes con Cameron Diaz, Nikolaj Coster-Waldau, Leslie Mann, Kate Upton, Nicki Minaj, Taylor Kinney, Deborah Twiss, Don Johnson, Alyshia Ochse e David Thornton.



Tutte contro lui: Il trailer italiano del film con Cameron Diaz e Leslie Mann



Trama del Film Tutte contro lui: Carly Whitten è un avvocato di New York meticolosa e con delle regole molto rigide sulle relazioni con gli uomini. L'incontro con Mark King, di cui s'innamora subito, la costringe però ad abbassare la guardia. Una brutta sorpresa l'attende quando decide di fare una visita improvvisa e non annunciata alla casa di campagna di lui: Carly scopre che che Mark è sposato con Kate, una perfetta casalinga. L'incontro tra le due donne non sfocia però in una rivalità ma bensì in un'alleanza e una complicità. Le due donne si rendono conto di quante cose abbiano in comune e così, quelle che doveva essere nemiche, diventano grandi amiche, instaurando un legame basato sul loro nemico comune. Ben presto le due donne vengono a sapere di un'altra amante, la coppia diventa un trio e le tre le donne si alleano per vendicarsi contro Mark, tre volte traditore e tre volte bugiardo, e dargli quel che si merita. Mentre le strategie si fanno sempre più ingegnose, il legame tra le donne continua a crescere e rafforzarsi...

Jungle: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Avventura, Drammatico, Thriller, 2017, durata: 115 Min)

Un film di Greg McLean con Daniel Radcliffe, Alex Russell, Joel Jackson, Thomas Kretschmann, Yasmin Kassim, Luis Jose Lopez, Lily Sullivan, Jacek Koman, Angie Milliken e John Bluthal.



Jungle: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Jungle: Il film racconta la storia vera del giovane esploratore Yossi Ghinsberg e della sua esperienza nella foresta pluviale amazzonica agli inizi degli Anni '80. Yossi si trova in Bolivia, a La Paz, per organizzare un viaggio nel cuore della foresta amazzonica. Qui Yossi fa la conoscenza dell’insegnante svizzero Marcus Stamm e del suo amico escursionista e fotografo, Kevin Gale, con cui stringe subito amicizia e inizia a viaggiare insieme. Un giorno, in un mercatino, Yossi incontra il misterioso esploratore austriaco Karl Ruprechter. Quest’ultimo lo affascina con i racconti dei suoi innumerevoli viaggi e gli propone di fargli da guida per la sua avventura nella foresta. Marcus e Kevin non sembrano fidarsi a primo impatto di Karl, ma Yossi li convince a cimentarsi in questa adrenalinica esperienza. Purtroppo però le cose non andranno affatto come sperato e la loro avventura si trasformerà presto in un vero e proprio incubo...

Nord: il Film Stasera in Tv su Rai 5 alle 21.15

(Drammatico, Commedia, 2009, durata: 78 Min)

Un film di Rune Denstad Langlo con Anders Baasmo Christiansen, Kyrre Hellum, Marte Aunemo, Mads Sjøgård Pettersen, Lars Olsen, Astrid Solhaug, Even Vesterhus, Ragnhild Vannebo e Celine Engebrigtsen.



Nord: Il trailer del fim



Trama del Film Nord: Il film segue le vicende di Jomar Henriksen, il guardiano di una stazione sciistica in Norvegia. Un tempo grande promessa dello sci in discesa libera, dopo una forte depressione l’ex campione abbandona tutto, diventando un solitario alcolista.

Un giorno si presenta alla sua porta Lasse, un amico di vecchia data che anni prima gli aveva portato via Leanna, la donna che amava. Tra i due ovviamente c’è ancora del rancore, ma Lasse è arrivato fin lì per informarlo che lui si è lasciato con Leanna e gli ricorda che assieme a lei c'è suo figlio, che ha ormai quattro anni e che non ha mai visto il suo vero padre.

Dopo aver dato fuoco per sbaglio alla propria abitazione, Jomar decide che è arrivato il momento di lasciarsi tutto alle spalle e di ricominciare daccapo. A bordo della propria motoslitta, l’ex prodigio dello sci inizia un lungo viaggio verso il nord per raggiungere Leanna e suo figlio...

Tonya: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Biografico, Drammatico, 2017, durata: 121 Min)

Un film di Craig Gillespie con Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Julianne Nicholson, Bobby Cannavale, Paul Walter Hauser, Caitlin Carver, Bojana Novakovic e Mckenna Grace.



Tonya: Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Trama del Film Tonya: racconta la vita della pattinatrice Tonya Harding dall'infanzia allo scandalo che la coinvolse nel 1994. Tonya Harding trascorre la sua infanzia e adolescenza a Portland, cresciuta dalla rigida e inflessibile madre LaVona. Quest'ultima spinge la figlia ad intraprendere la carriera di pattinatrice, spronandola all'eccellenza senza mi riservarle un gesto d’affetto. A causa della sua bassa estrazione sociale e del suo atteggiamento mascolino, Tonya non possiede la grazia necessaria per ottenere risultati agonistici. All'età di quindici anni, la giovane incontra lo scapestrato Jeff Gillooly e se ne innamora, vedendo in lui l'unica via di fuga dalla sua violenta e scontrosa madre.

Il matrimonio con Jeff, tuttavia, si rivelerà insoddisfacente, segnato da abusi e violenze a cui la ragazza fatica a sottrarsi. Nel 1991, dopo aver assunto Dody Teachman come sua preparatrice, Tonya si presenta ai campionati mondiali ed esegue un triplo axel stabilendo un record nazionale. A causa della sua turbolenta vita privata, le prestazioni di Tonya iniziano a calare vertiginosamente e la ragazza addossa le colpe dei suoi insuccessi alla rivale Nancy Kerrigan. Mentre si prepara ai campionati del 1994, Tonya riceve una lettera minatoria e Jeff ipotizza che Nancy stia cercando di spaventarla. Così, l'uomo convince sua moglie vendicarsi, ma il piano non va come previsto…

Nella Valle della Violenza: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Western, Azione, 2016, durata: 104 Min)

Un film di Ti West con Ethan Hawke, John Travolta, Taissa Farmiga, James Ransone, Karen Gillan, Toby Huss, Tommy Nohilly, Larry Fessenden, Michael Davis e Burn Gorman.



Nella Valle della Violenza: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Nella Valle della Violenza: È il 1890 quando il solitario Paul, diretto alla Valley of Violence, fa sosta nella remota città di Denton per fare scorta di provviste. Nonostante non fosse mosso da cattive intenzioni, il forestiero litiga immediatamente con l'uomo sbagliato: Gilly, il figlio dello sceriffo locale, che nella colluttazione finisce per avere la peggio.

Convinto dal tutore della legge a lasciare la cittadina, Paul se ne va, ma Gilly, in preda alla rabbia per quanto accaduto, lo raggiunge insieme ai suoi uomini, riducendolo in fin di vita e uccidendo il suo cane Abbey. Questo darà il via a una pericolosa reazione a catena che trasformerà immediatamente l'intera cittadina nel centro di una sanguinosa vendetta...

Lila, Lila: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.15

(Commedia, 2009, durata: 104 Min)

Un film di Alain Gsponer con Daniel Brühl, Hannah Herzsprung, Henry Hübchen, Kirsten Block, Peter Schneider, Henriette Müller, Godehard Giese, Richard Sammel e Marie Gruber.



Lila, Lila: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Lila, Lila: Il film vede protagonista David Kern, un cameriere con poco interesse per la letteratura. L'unica vera passione della sua esistenza è Maria, una delle clienti del bar che ama da sempre, ma che tuttavia non contraccambia i suoi sentimenti. Consapevole della predilezione della giovane per i romanzi, quando trova un manoscritto in un vecchio cassetto glielo lo fa leggere immediatamente fingendosi l'autore, nella speranza di riuscire così a fare colpo su di lei. La ragazza, riconoscendo il valore del romanzo, lo consegna di nascosto a una casa editrice, che lo pubblica consacrando il finto proprietario dell'opera a un immeritato ed esorbitante successo.

La vita del giovane cameriere muta improvvisamente: ora è una superstar letteraria amata dal pubblico e Marie è caduta tra le sue braccia riscoprendosi follemente innamorata di lui. Durante uno dei suoi tour, tuttavia, il peggiore dei suoi incubi diviene realtà...

La prima cosa bella: il Film Stasera in Tv su Cine34 alle 21

(Commedia, Drammatico, 2010, durata: 116 Min)

Un film di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Claudia Pandolfi, Dario Ballantini e Marco Messeri.



La prima cosa bella: Trailer del film diretto da Paolo Virzì



Trama del Film La prima cosa bella: Anna Nigiotti nel 1971 era una giovane e bellissima mamma proclamata Miss del più popolare stabilimento balneare di Livorno, ignara di suscitare le attenzioni maliziose della popolazione maschile, i sospetti rabbiosi del marito Mario e la vergogna del primogenito Bruno. Oggi, ricoverata alle cure palliative, Anna sbalordisce i medici con la sua irresistibile e contagiosa vitalità e fa innamorare i degenti terminali. Bruno invece, ha ormai tagliato i ponti con la sua città, la sua famiglia, il suo passato. Insegna senza entusiasmo in un Istituto Alberghiero e conduce un'esistenza cocciutamente anaffettiva. Ma la sorella Valeria lo convince a venire a salutare la madre per l'ultima volta, e Bruno torna malvolentieri a Livorno. L'incontro, dopo tanti anni, con quella mamma esplosiva, ancora bella e vivacissima, che a dispetto delle prognosi mediche sembra non aver nessuna intenzione di morire, costringe Bruno a rievocare le vicissitudini familiari che aveva voluto a tutti i costi dimenticare. Il vagabondare di quelle notti e di quei giorni di tanti anni fa in cerca di una sistemazione, lui e la sorella Valeria, all'epoca dolce, ignara e piagnucolosa, cacciati di casa dal babbo accecato dalla gelosia, ma sempre rincuorati dall'incrollabile ottimismo di quella loro mamma allegra e incosciente...

Altri film questa sera in TV:

Swing kids - Giovani ribelli , in onda alle 21.10 su TV2000 : film drammatico del 1992 di Thomas Carter, con Robert Sean Leonard, Christian Bale, Frank Whaley, Barbara Hershey, Tushka Bergen, Kenneth Branagh, Jayce Bartok, Noah Wyle, Julia Stemberger e David Tom.

, in onda : film drammatico del 1992 di Thomas Carter, con Robert Sean Leonard, Christian Bale, Frank Whaley, Barbara Hershey, Tushka Bergen, Kenneth Branagh, Jayce Bartok, Noah Wyle, Julia Stemberger e David Tom. Come neve a Natale , in onda alle 21.30 su TV8 : film commedia sentimentale del 2019 di David Weaver, con Tricia Helfer, Eric Mabius, Aliza Vellani, Raf Rogers, Michael Kopsa, Colleen Winton, Peter Benson, April Telek e Viv Leacock.

, in onda : film commedia sentimentale del 2019 di David Weaver, con Tricia Helfer, Eric Mabius, Aliza Vellani, Raf Rogers, Michael Kopsa, Colleen Winton, Peter Benson, April Telek e Viv Leacock. Scuola di polizia , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film comico, commedia, azione del 1984 di Hugh Wilson, con Steve Guttenberg, Kim Cattrall, G.W. Bailey, Bubba Smith, Donovan Scott, George Gaynes, Andrew Rubin, David Graf, Leslie Easterbrook, Michael Winslow, Debralee Scott, Bruce Mahler, Ted Ross, Scott Thomson, Brant von Hoffman, Marion Ramsey e Georgina Spelvin.

, in onda : film comico, commedia, azione del 1984 di Hugh Wilson, con Steve Guttenberg, Kim Cattrall, G.W. Bailey, Bubba Smith, Donovan Scott, George Gaynes, Andrew Rubin, David Graf, Leslie Easterbrook, Michael Winslow, Debralee Scott, Bruce Mahler, Ted Ross, Scott Thomson, Brant von Hoffman, Marion Ramsey e Georgina Spelvin. Nata per vincere , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film commedia, musicale, sentimentale del 2004 di Sean McNamara, con Hilary Duff, Rita Wilson, David Keith, Jason Ritter, Oliver James, James Avery, Rebecca De Mornay, John Corbett, Johnny Lewis, Lauren C. Mayhew, Kat Dennings e Dana Davis.

, in onda : film commedia, musicale, sentimentale del 2004 di Sean McNamara, con Hilary Duff, Rita Wilson, David Keith, Jason Ritter, Oliver James, James Avery, Rebecca De Mornay, John Corbett, Johnny Lewis, Lauren C. Mayhew, Kat Dennings e Dana Davis. Codice: Swordfish , in onda alle 21 su 20 : film azione, thriller del 2001 di Dominic Sena, con John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry, Don Cheadle, Sam Shepard, Vinnie Jones, Drea de Matteo, Rudolf Martin, Zach Grenier, Camryn Grimes, Angelo Pagan e Chic Daniel.

, in onda : film azione, thriller del 2001 di Dominic Sena, con John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry, Don Cheadle, Sam Shepard, Vinnie Jones, Drea de Matteo, Rudolf Martin, Zach Grenier, Camryn Grimes, Angelo Pagan e Chic Daniel. True Justice - Missione segreta, in onda alle 21.30 su Spike: film azione del 2012 di Keoni Waxman, con Steven Seagal e Sarah Flind.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: