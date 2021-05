Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 18 Maggio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Ricomincio da me, Attacco al Potere - Olympus Has Fallen, Loving, Suburbicon, The Green Hornet, Security. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Il Commissario Montalbano: La Danza del Gabbiano, Un'ora sola vi vorrei, Le Iene.

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 18 Maggio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Ricomincio da me, Attacco al Potere - Olympus Has Fallen, Loving, Suburbicon, The Green Hornet, Security, Il Commissario Montalbano: La Danza del Gabbiano, Io so che tu sai che io so.

Ricomincio da me: il Film Stasera in Tv su Canale 5 alle 21.20

(Commedia, Sentimentale, 2018, durata: 103 Min)

Un film di Peter Segal con Jennifer Lopez, Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens, Leah Remini, Charlyne Yi, Freddie Stroma, Larry Miller, Treat Williams, Dave Foley, Annaleigh Ashford e Dan Bucatinsky.



Ricomincio da me: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Ricomincio da me: Il film segue la storia di Maya Vargas, quarantenne intelligente ed esperta nel suo lavoro al Value Shop, nella periferia di New York. Il fatto che non abbia una laurea e che non sia più giovanissima le impedisce di avere la promozione che le spetta. Ha una bella famiglia e il suo compagno Trey la ama e la supporta, ma nonostante questo Maya si sente frustrata e insoddisfatta, e si chiede se non abbia sbagliato tutto nella vita.

Un giorno viene inaspettatamente chiamata da una prestigiosa azienda di Manhattan, la Franklin & Clarke, che visto il suo ottimo curriculum ha pensato di offrirle una posizione di alto livello. Maya scopre così che i suoi amici, per aiutarla a dare una svolta alla sua vita, hanno creato un profilo sui social dove lei risulta laureata all'Università della Pennsylvania, parla perfettamente cinese ed è addirittura amica di Obama. Inizialmente frastornata dall'enorme bugia che ha preso forma, deciderà poi comunque di sfruttare l'occasione per dimostrare quanto vale e quanto siano più importanti la determinazione e il talento, piuttosto che i titoli di studio. Ben presto però si troverà a fare i conti con la sua coscienza e dovrà decidere se dire a tutti la verità.

Attacco al Potere - Olympus Has Fallen: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Azione, Thriller, 2013, durata: 120 Min)

Un film di Antoine Fuqua con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Melissa Leo, Radha Mitchell, Morgan Freeman, Ashley Judd, Dylan McDermott, Cole Hauser, Angela Bassett, Han Soto, Robert Forster, Rick Yune, Arden Cho, Tory Kittles, Sean O'Bryan e Amber Dawn Landrum.



Attacco al Potere - Olympus Has Fallen: Il trailer italiano ufficiale in HD



Trama del Film Attacco al Potere - Olympus Has Fallen: Il giorno della Vigilia di Natale, un attacco terroristico all'auto del Presidente degli Stati Uniti Benjamin Asher provoca la morte della First Lady e di alcune guardie del corpo.

L'agente Mike Banning viene punito da Asher per aver scelto di salvare lui e non sua moglie, costringendolo al reintegro forzato nel Ministero del Tesoro.

Tempo dopo, il ministro della Corea del Sud fa visita alla Casa Bianca ma l'incontro con il presidente è impedito da un attacco terroristico.

In pochi minuti, un gruppo di nazionalisti della Corea del Nord, capitanato dal feroce Kang Yeonsak, irrompe nello Studio Ovale e sequestra la delegazione sudcoreana ed americana. Kang vuole ottenere il codice Cerbero, che gli permetterebbe di comandare a distanza il comparto missilistico statunitense per mettere fuori gioco l'America, assicurandosi la vittoria della Corea del Nord sulla Corea del Sud.

Per questo minaccia il presidente della Camera Allan Trumbull, costringendolo a ordinare l'evacuazione delle truppe americane oltre oceano. Venuto a conoscenza dell'attacco terroristico, Mike riesce ad infiltrarsi nella Casa Bianca e a salvare il figlio di Asher.

Conoscendo tutti i passaggi segreti della struttura, Mike si fa strada verso il bunker nel quale Kang cerca di estorcere l'ultima parte de codice al presidente. Avendo scoperto che Banning ha intenzione di interferire con i suoi piani, Kang incarica l'agente Forbes, che ha tradito il suo paese appoggiando i terroristi, di contattare Mike e tendergli una trappola..

Loving: il Film Stasera in Tv su Rai 5 alle 21.15

(Biografico, Drammatico, Sentimentale, 2016, durata: 123 Min)

Un film di Jeff Nichols con Ruth Negga, Joel Edgerton, Marton Csokas, Michael Shannon, Nick Kroll, Bill Camp, Jon Bass e David Jensen.



Loving: Trailer italiano - HD



Trama del Film Loving: Central Point, Virginia, 1958. Richard Loving, un operaio edile bianco, e Mildred Jeter, una ragazza di colore, sono cresciuti insieme e sono così innamorati da voler costruire una famiglia. Quando Mildred rimane incinta, si sposano a Washington DC, poiché nel loro stato i matrimoni interrazziali sono proibiti dalla legge e severamente puniti.

Tornati a casa, vengono arrestati e condannati a un anno di carcere. Ottengono la sospensione della pena a condizione che per 25 anni non facciano ritorno in Virginia, o almeno non insieme. Cinque anni dopo, vivono a Washington DC con i loro tre figli, ma desiderano tornare dalle persone che amano, nella loro terra. Un giorno Mildred assiste in televisione alla marcia su Washington per i diritti civili. Conquistata dal discorso di Martin Luther King, scrive una lettera al senatore Robert Kennedy, chiedendogli aiuto. Il caso dei Loving arriva così all’avvocato Bernie Cohen dell’Unione Americana per le Liberà Civili, che promette di aiutarli fino in fondo. Anche la rivista Life si occupa del loro caso, dandogli grande risonanza mediatica. Inizia così la causa legale che li porterà a cambiare la Costituzione degli Stati Uniti.

Suburbicon: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, 2017, durata: 105 Min)

Un film di George Clooney con Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe, Glenn Fleshler, Alex Hassell, Gary Basaraba, Oscar Isaac, Jack Conley e Karimah Westbrook.



Suburbicon: Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Suburbicon: Il film è lo specchio ideale di un gioioso sobborgo californiano degli anni 50, fatto di casette allineate, giardini curati, gonne a ruota, occhialoni e colletti abbottonati, quasi quanto i suoi impeccabili abitanti.

Il più abbottonato di tutti è il protagonista Gardner, uomo di specchiata virtù che abita insieme alla sua famiglia in una delle villette pastello costruite con lo stampino. La sua pacifica esistenza viene stravolta da una brutale violazione di domicilio, sarà allora che, riscontrando la stessa lentezza e placidità nelle attività investigative, deciderà di farsi giustizia da solo. L'uomo perbene, consumato dal ricatto e dalla vendetta, è il primo a svelare la maschera di conformismo e ipocrisia che nasconde le meschinità della periferia e della natura umana.

The Green Hornet: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Azione, Giallo, Thriller, 2011, durata: 120 Min)

Un film di Michel Gondry con Seth Rogen, Jay Chou, Christoph Waltz, Cameron Diaz, Edward James Olmos, Tom Wilkinson, Edward Furlong, Chad Coleman, Analeigh Tipton, Eddie Rouse, Robert Clotworthy e David Harbour,.



The Green Hornet: Il nuovo trailer del film di Michel Gondry, con Seth Rogen



Trama del Film The Green Hornet: Il film segue la storia di Britt Reid, un giovane rampollo di buona famiglia che passa il suo tempo a sperperare il suo denaro folleggiando tra locali, alcool, donne e amici. Suo padre, l'imprenditore miliardario James Reid, è a capo del The Daily Sentinel, uno dei giornali più importanti di Los Angeles, e non vede affatto di buon occhio la condotta del figlio. Tutto cambia quando un giorno il potente uomo muore in seguito a quello che sembra uno shock anafilattico dopo una puntura d'ape. Così Britt decide di mandare via tutto il personale dell'azienda, tranne la cameriera e Kato, meccanico ed esperto di arti marziali. Con lui il ragazzo si lascia andare a commenti poco carini nei confronti del padre e, dopo essersi ubriacati insieme, vanno sulla tomba di James, distruggendo la statua che lo rappresenta. Dopo la piccola vendetta si imbattono in una coppia che sta subendo un'aggressione da parte di criminali e, grazie al loro intervento, tutto finisce bene. Per errore, tuttavia, gli agenti di polizia li scambiano per i malviventi e cominciano a inseguirli per tutta la città. Dopo quella notte, Britt e Kato prenderanno una decisione che cambierà le loro vite per sempre…

The Green Hornet: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Thriller, Drammatico, 2017, durata: 88 Min)

Un film di Alain Desrochers con Antonio Banderas, Ben Kingsley, Liam McIntyre, Katherine de la Rocha, Cung Le, Chad Lindberg, Jiro Wang e Gabriella Wright.



Security: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Security: Il film vede protagonista Eduardo 'Eddie' Deacon, veterano delle forze speciali. Da quando ha lasciato la Delta Company dei Marine non è più riuscito a trovare un'occupazione decente.

L'ex militare, sta passando un brutto periodo, che si ripercuote sui rapporti con la moglie e la figlia. Alla disperata ricerca di un lavoro, finisce per accettare l'incarico di addetto alla sicurezza in uno grande centro commerciale situato in una zona malfamata della città.

Alla sua prima notte in servizio, Eddie apre le porte a Jamie, una giovanissima terrorizzata e alla ricerca di un rifugio sicuro.

La ragazzina è riuscita a scappare miracolosamente agli assalitori del convoglio sotto scorta della polizia, che la stava trasportando vero il processo in cui doveva testimoniare.

Non ci vorrà molto prima che Charlie e i suoi mercenari armati fino ai denti rintraccino le ragazza e mettano sotto assedio il centro commerciale, pronti a tutto pur di eliminare la scomoda testimone...

Altri film questa sera in TV:

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: