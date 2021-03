Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 16 Marzo 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 16 Marzo 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Due cuori e una provetta, Non-Stop, Robin Hood - L'origine della leggenda, Angèle et Tony, Novecento, Kill Bill: volume 1, Hysteria, Emotivi anonimi, Mi fido di te, Arma Letale 4, L'ora della furia.

Due cuori e una provetta: il Film Stasera in Tv su TV8 alle 21.30

(Commedia, Sentimentale, 2010, durata: 101 Min)

Un film di Josh Gordon e Will Speck con Jennifer Aniston, Jason Bateman, Juliette Lewis, Patrick Wilson, Jeff Goldblum, Caroline Dhavernas, Todd Louiso, Kelli Barrett, Scott Elrod, Thomas Robinson, Bryce Robinson, Erica Thomas e Rebecca Naomi Jones.



Due cuori e una provetta: Il trailer del film con Jennifer Aniston e Jason Bateman



Trama del Film Due cuori e una provetta: Kassie Larson è una quarantenne newyorchese che non riesce proprio a trovare l'amore. Stanca di spendere il suo tempo in relazioni senza futuro, Kassie decide di esaudire da sola il suo grande desiderio di diventare madre tramite l'inseminazione artificiale. Wally Mars , segretamente innamorato della donna da diverso tempo, si offre di donare il suo seme. Kassie, vedendo in Wally un grande amico e non volendo complicare il rapporto, rifiuta l'offerta e si reca alla banca del seme, scegliendo come donatore l'affascinante Roland.

Durante un party, in onore della coraggiosa scelta di Kassie, Wally alza il gomito e rovescia accidentalmente la provetta di Roland nel lavandino. Terrorizzato, l'uomo decide di sostituire il contenuto con il suo seme senza dire nulla all'amica. Sfortunatamente, nemmeno Wally ricorderà molto di quella sera poiché annebbiato dai fumi dell'alcol. Dopo l'inseminazione, Kassie decide di lasciare la caotica metropoli per trascorrere del tempo con i suoi genitori, e fa ritorno solo sette anni più tardi, per presentare suo figlio Sebastian a Wally. Mentre l'uomo ricostruisce la serata grazie all'amico Leonard, Kassie inizia a frequentare Roland ma non riesce a notare somiglianze con suo figlio...

Non-Stop: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Azione, Thriller, 2014, durata: 106 Min)

Un film di Jaume Collet-Serra con Liam Neeson, Julianne Moore, Lupita Nyong'o, Michelle Dockery, Nate Parker, Linus Roache, Jason Butler Harner, Omar Metwally e Anson Mount.



Non-Stop: Il trailer del film con Liam Neeson e Julianne Moore



Trama del Film Non-Stop: Il film racconta la storia di Bill Marks, agente federale su un aereo diretto a Londra, partito da New York. Durante il volo l'uomo riceve diversi messaggi intimidatori, nei quali il mittente gli chiedi di farsi dare 150 milioni di dollari dal governo, altrimenti ogni venti minuti trascorsi senza la somma un passeggero verrà ucciso.

Quando l'agente contatta il suo superiore per raccontagli quanto sta accadendo, quest'ultimo gli rivela che il conto offshore, inviato dal ricattatore, è intestato allo stesso Bill, motivo per cui perde la sua fiducia. Accusato dal suo team e dai media di essere un alcolizzato, impazzito dopo la morte della figlia e di essere il vero dirottatore, Bill viene assalito dai passeggeri in preda al panico. L'unica soluzione è identificare il criminale sul volo da solo e fare in modo che lo spietato terrorista mieta meno vittime possibili...

Robin Hood - L'origine della leggenda: il film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Avventura, Azione, 2018, durata: 116 Min)

Un film di Otto Bathurst con Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan, Paul Anderson, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Tim Minchin, Ulle Bjorn Bengtsson, Declan Hannigan, Roderick Hill, Josh Herdman e Yasen Atour.



Robin Hood - L'origine della leggenda: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Robin Hood - L'origine della leggenda: Al ritorno dalle Crociate in Terra Santa, Robin di Loxley scopre che l'intera contea di Nottingham è dominata dalla corruzione. L'ingiustizia e la povertà in cui vive il suo popolo lo spingono così a tramare per organizzare un'audace rivolta contro la potente Corona d'Inghilterra.

Ma per farlo ha bisogno di un mentore: un abile quanto sprezzante comandante conosciuto durante la guerra. Grazie a lui, il temerario Robin diventerà il leggendario Robin Hood e, forse, cercherà anche di riconquistare un amore che credeva perduto...

Angèle et Tony: il Film Stasera in Tv su Rai 5 alle 21.15

(Drammatico, 2010, durata: 85 Min)

Un film di Alix Delaporte con Clotilde Hesme, Grégory Gadebois, Evelyne Didi, Jérôme Huguet, Patrick Descamps, Patrick Ligardes, Marc Bodnar, Antoine Couleau, Lola Dueñas e Elsa Bouchain.



Angèle et Tony: Il trailer del film



Trama del Film Angèle et Tony: Il film vede protagonista Angèle, una donna giovane e affascinante senza il becco di un quattrino. Si vede costretta a pubblicare un annuncio matrimoniale, al quale risponde Tony, un uomo un po' goffo e solo. Lei non gli dice proprio tutto della sua vita: per esempio che è stata in carcere per ragioni legate alla morte del marito e che ha un figlio che vive con i nonni da un paio di anni. Tony ha un peschereccio e decide di prenderla con sé, facendola lavorare nella sua piccola attività. Di questa decisione non è affatto contenta la madre di lui, che ha perso da poco il coniuge e vede con diffidenza la ragazza. Angèle vorrebbe sistemarsi per poter ottenere finalmente la custodia del bambino.

Per ringraziare Tony della sua disponibilità, la donna gli offre di fare sesso più volte, ma lui rifiuta ripetutamente. Passano i giorni e le cose sembrano andare sempre meglio. Fino a che la suocera scopre la verità sulla vita della ragazza. E proprio allora, quando Angèle penserà di andarsene, qualcosa le farà cambiare idea….

Novecento: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, 1976, durata: 318 Min)

Un film di Bernardo Bertolucci con Burt Lancaster, Donald Sutherland, Robert De Niro, Dominique Sanda, Alida Valli, Sterling Hayden, Stefania Sandrelli, Werner Bruhns, Laura Betti, Ellen Schwiers, Gérard Depardieu, Anna Henkel, Romolo Valli, Stefania Casini, Francesca Bertini, Anna Maria Gherardi, Paolo Pavesi, Tiziana Senatore, Paulo Branco, Giacomo Rizzo, Antonio Piovanelli e Liù Bosisio,.



Novecento: Trailer versione restaurata - HD



Trama del Film Novecento: Nati entrambi nel giorno della morte di Giuseppe Verdi in un paesino della Bassa Emiliana, Alfredo Berlinghieri e Olmo Dalcò sono amici, nonostante le grandi differenze sociali: il primo è l’erede di una ricca famiglia terriera, mentre il secondo è figlio di una contadina e di padre ignoto.

Crescendo, Alfredo impara a disprezzare le falsità che serpeggiano nella sua famiglia borghese, avvicinandosi sempre più ad Olmo, cresciuto in mezzo agli ideali del socialismo proletario. Arriva la Prima guerra mondiale e Olmo, ormai adulto, è costretto ad arruolarsi nell’esercito, mentre Alfredo rimane a casa per amministrare i beni terrieri.

Passa un anno e quando il soldato ritorna dal fronte trova la situazione nel suo paese molto cambiata: ora a dirigere i lavori dei contadini non c’è più suo nonno Leo, ma il sadico fascista Attila Mellanchini. Alfredo fa ben poco per impedire i maltrattamenti e le angherie perpetrati dal nuovo capo sui paesani, causando lo sdegno e l’allontanamento di Olmo. I due amici dell’infanzia finiscono infatti per trovarsi nelle fazioni opposte - da una parte il fascismo, dall’altra il comunismo - mentre un’altra guerra si staglia all’orizzonte...

Kill Bill: volume 1: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Drammatico, Thriller, Azione, 2003, durata: 118 Min)

Un film di Quentin Tarantino con Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen, Vivica A. Fox, Lucy Liu, Sonny Chiba, Julie Dreyfus, Chiaki Kuriyama, Chia Hui Liu, Michael Jai White, Yoshiko Yamaguchi, Larry Bishop, Michael Bowen, Michael Parks, Jonathan Loughran, Kazuki Kitamura, Yôji Tanaka, Jun Kunimura e Shun Sugata.



Kill Bill: volume 1: Il trailer italiano del film di Quentin Tarantino



Trama del Film Kill Bill: volume 1: Protagonista della storia è La Sposa, nome in codice Black Mamba, membro della Deadly Viper Assassination Squad, spietata squadra di killer guidata da Bill.

Quando realizza di aspettare un bambino dal suo capo, preoccupata per il futuro del nascituro, decide di cambiare vita e fugge in Texas sotto un'altra identità. Qui incontra un giovane di cui s'innamora, e insieme programmano le nozze. Durante le prove del matrimonio, nella Chiesa dei Due Pini irrompono i suoi vecchi "amici" e massacrano tutti i presenti, riservando a Bill, accecato dalla gelosia, il colpo di grazia su La Sposa. Credendo di aver portato a termine la missione, gli assassini abbandonano la scena del massacro. Ma la donna è ancora viva e in coma viene trasportata in ospedale.

Dopo quattro anni La Sposa si risveglia nel letto di una clinica. In un attimo realizza cosa le è successo e che nel suo grembo non c'è più vita. Senza perdere tempo, mette subito in atto il suo piano di vendetta. Non troverà pace fino a quando non avrà sterminato coloro che le hanno distrutto la vita: Vernita Green, O'Ren-Ishii, Elle Driver, Budd e Bill.

Compilata la sua lista di morte, si reca ad Okinawa, in Giappone, dove incontra il mitico forgiatore Hattori Hanzo: farà per lei una spada unica, che userà nel tentativo di riuscire nel suo obiettivo...

Hysteria: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Commedia, 2011, durata: 100 Min)

Un film di Tanya Wexler con Hugh Dancy, Maggie Gyllenhaal, Rupert Everett, Jonathan Pryce, Felicity Jones, Ashley Jensen, Sheridan Smith, Dominic Borrelli, Kim Criswell, Elisabet Johannesdottir, Kate Linder e Corinna Marlowe.



Hysteria: Il trailer italiano del film



Trama del Film Hysteria: Siamo nella Londra del 1880 e il giovane medico Mortimer Granville lavora in diverse strutture ospedaliere che, però, lo allontanano a causa dei suoi metodi bizzarri e delle sue teorie rivoluzionarie, poco consone agli standard dell’epoca. Dopo aver fatto domanda in numerosi studi, Mortimer trova impiego presso il dottor Dalrymple, uomo di medicina convinto di poter curare il "male del secolo", l'isteria: una patologia, a detta del luminare, da cui è affetta almeno la metà delle donne di Londra. Per curarle, Dalrymple si convince che sia necessario massaggiarle nelle parti intime per circa un'ora, riportando così l'utero nella posizione originale e guarendo, dunque, la malattia.

Mortimer comincia a lavorare con le pazienti ma, col tempo, accusa un forte dolore alla mano destra, proprio quella utilizzata per i famosi massaggi. Il giovane cerca di nascondere il disturbo al suo datore di lavoro che, però, quando lo scopre, decide di licenziarlo. Dopo l’ennesimo fallimento, Mortimer chiede aiuto al fratellastro Edmund, strano inventore e tecnofilo, che gli mostra alcune delle sue ultime idee tecnologiche: tra queste, anche uno spolverino elettrico...

Altri film questa sera in TV:

Mi fido di te , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 2006 di Massimo Venier, con Ale, Franz, Maddalena Maggi, Lucia Ocone, Ernesto Mahieux, Roberto Citran, Nicola Specchio, Evelina Lissoni, Niccolò Gremmo, Paolo Pierobon e Marco Marzocca.

, in onda : film commedia del 2006 di Massimo Venier, con Ale, Franz, Maddalena Maggi, Lucia Ocone, Ernesto Mahieux, Roberto Citran, Nicola Specchio, Evelina Lissoni, Niccolò Gremmo, Paolo Pierobon e Marco Marzocca. Arma Letale 4 , in onda alle 21 su 20 : film d'azione del 1998 di Richard Donner, con Mel Gibson, Danny Glover, Rene Russo, Joe Pesci, Chris Rock, Jet Li, Steve Kahan, Kim Chan, Darlene Love, Traci Wolfe, Eddy Ko, Jack Kehler, Calvin Jung, Damon Hines, Ebonie Smith e Mary Ellen Trainor.

, in onda : film d'azione del 1998 di Richard Donner, con Mel Gibson, Danny Glover, Rene Russo, Joe Pesci, Chris Rock, Jet Li, Steve Kahan, Kim Chan, Darlene Love, Traci Wolfe, Eddy Ko, Jack Kehler, Calvin Jung, Damon Hines, Ebonie Smith e Mary Ellen Trainor. L'ora della furia , in onda alle 21 su Iris : film western del 1968 di Vincent McEveety, con James Stewart, Henry Fonda, Inger Stevens, Gary Lockwood, Jack Elam, Barbara Luna, Robert Porter, Jay C. Flippen, Jacqueline Scott, Dean Jagger, Ed Begley, James Best e Scott Bundy.

, in onda : film western del 1968 di Vincent McEveety, con James Stewart, Henry Fonda, Inger Stevens, Gary Lockwood, Jack Elam, Barbara Luna, Robert Porter, Jay C. Flippen, Jacqueline Scott, Dean Jagger, Ed Begley, James Best e Scott Bundy. Il maggiore Payne , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film avventura, commedia, family del 1995 di Nick Castle, con Damon Wayans, Michael Ironside, Bam Bam Bigelow, Orlando Brown, Albert Hall e Joseph Blaire.

, in onda : film avventura, commedia, family del 1995 di Nick Castle, con Damon Wayans, Michael Ironside, Bam Bam Bigelow, Orlando Brown, Albert Hall e Joseph Blaire. Il Ranger: Una vita in Paradiso - L'impronta del lupo , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film drammatico, sentimentale del 2018 di Axel Barth, con Philipp Danne, Eva-Maria Grein von Friedl, Matthias Brenner, Valentin Wessely, Heike Jonca, Liza Tzschirner e Mike Maas.

, in onda : film drammatico, sentimentale del 2018 di Axel Barth, con Philipp Danne, Eva-Maria Grein von Friedl, Matthias Brenner, Valentin Wessely, Heike Jonca, Liza Tzschirner e Mike Maas. Emotivi anonimi, in onda alle 21.20 su TV2000: film commedia del 2010 di Jean-Pierre Améris, con Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde, Lorella Cravotta, Lise Lametrie, Swann Arlaud, Pierre Niney, Stéphan Wojtowicz e Jacques Boudet.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV