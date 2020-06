Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 16 Giugno 2020

Anticipazioni TV

Scopri tutti i film e programmi televisivi stasera in tv. Cosa danno questa sera in televisione in prima serata sui canali Mediaset e Rai. La guida tv di oggi Martedì 16 Giugno per scoprire cosa c’è da vedere su tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY.

Film in tv questa sera sui canali Rai, Mediaset, digitale terrestre e SKY

Troy

(Azione, storico, 2004, durata: 161 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Wolfgang Petersen con Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Sean Bean, Brian Cox, Peter O'Toole, Brendan Gleeson







Trama del film: Nel 1200 a.C. le città-stato della Grecia sono unite dal governo di Agamennone (Brian Cox). L’unica a non sottomettersi al re acheo è la città di Troia. Con l’intento di stipulare un accordo di pace, i principi troiani Paride (Orlando Bloom) ed Ettore (Eric Bana) si recano a Sparta e incontrano Menelao (Brendan Gleeson), fratello di Agamennone. Il bel Paride, tuttavia, intreccia una relazione sentimentale con la moglie dell’acheo, Elena (Diane Kruger). La loro attrazione è talmente forte che Paride decide di condurla segretamente a Troia, nascondendola sulla sua imbarcazione. Il rapimento di Elena è il pretesto perfetto per Agamennone, che da tempo brama di impossessarsi della città....Leggi qui la trama completa di Troy

Borg McEnroe

(Drammatico, biografico, 2017, durata: 100 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Janus Metz Pedersen con Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason, Stellan Skarsgård, Tuva Novotny, David Bamber, Claes Ljungmark



Borg McEnroe: Trailer italiano ufficiale - HD





Trama del film il film diretto da Janus Metz Pedersen, porta sullo schermo la leggendaria rivalità tra due dei migliori tennisti della storia, finiti ai lati opposti dello stesso campo per 14 volte in quattro anni (tra il 1978 e il 1981). La calma glaciale del tennista Björn Borg (Sverrir Gudnason) contro il temperamento impetuoso dell'avversario John McEnroe (Shia Labeouf); i movimenti rigidi e calibrati del giocatore svedese contro il gioco nervoso e dinamico dello statunitense, preda di frequenti attacchi d'ira ai danni degli spettatori e dell'arbitro di turno...Leggi qui la trama completa di Borg McEnroe

Come un tuono

(Drammatico, 2013, durata: 140 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Derek Cianfrance con Ryan Gosling, Bradley Cooper, Rose Byrne, Eva Mendes, Ray Liotta, Bruce Greenwood, Dane DeHaan



Come un tuono: Il trailer italiano del film in HD



Trama del film: Luke (Ryan Gosling) è uno stuntman motociclista la cui vita viene sconvolta quando incontra la sua ex, Romina (Eva Mendes), e scopre di essere diventato padre. Luke decide di prendersi le sue responsabilità di genitore, ma per affrontare le difficoltà economiche a cui deve far fronte, inizia a rapinare banche. Questo lo porta a scontrarsi con Avery Cross (Bradley Cooper), ex poliziotto pronto a tutto pur di incastrarlo....Leggi qui la trama completa di Come un tuono

Blue Crush 2

(Drammatico, sentimentale, 2011, durata: 113 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Mike Elliott con Sasha Jackson, Elizabeth Mathis, Sharni Vinson, Ben Milliken, Chris Fisher, Gideon Emery, Rosy Hodge, Rodger Halston



Blue Crush 2: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del film: Dana (Sasha Jackson) è giovane, bella e bravissima a surfare. Quando il padre comincia a farle pressioni per iscriversi al college, la ragazza decide di lasciare la casa a Beverly Hills per intraprendere un avventuroso viaggio in Sud Africa, proprio come fece la sua defunta madre, anch'essa appassionata di surf. Dopo aver letto il suo diario dell'esperienza africana, Dana vuole ripercorrere le orme del genitore, surfando tra le onde più belle al mondo, in special modo quelle della baia di Jeffrey, dove la madre non riuscì mai ad andare...Leggi qui la trama completa del film Blue Crush 2

47 Metri

(Thriller, 2017, durata: 87 Min) in onda alle 21.20 su Rai 4

Un film di Johannes Roberts con Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine, Santiago Segura, Yani Gellman, Chris J. Johnson



47 Metri: Il trailer italiano del film - HD



Trama del film: Scaricata dall'arrogante Stuart, che la vorrebbe più attiva e avventurosa, la "noiosa" Lisa (Mandy Moore), la prevedibile Lisa, decide di procurarsi un'esperienza lontana anni luce dalla sua indole prudente e abitudinaria, per poter mostrare al ritorno una versione rinnovata di se stessa e riconquistare in questo modo il fidanzato. Con i biglietti prenotati tempo prima, accompagnata dalla spericolata sorella Kate (Claire Holt), Lisa vola in Messico alla ricerca di spontaneità programmata e creatività razionale, pronta a testare se stessa in divertimenti sicuri, a bassa dose di adrenalina...Leggi qui la trama completa del film 47 Metri

Cado dalle nubi

(commedia, 2009, durata: 114 Min) in onda alle 21.30 su Canale 5

Un film di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Dino Abbrescia, Giulia Michelini, Fabio Troiano, Raul Cremona, Gigi Angelillo, Anna Ferruzzo



Cado dalle nubi: Il trailer del film con Checco Zalone



Trama del film: Checco (Checco Zalone), giovane cantante neomelodico pugliese, desidera da sempre entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Il ragazzo è fidanzato con Angela da sei anni e riesce a guadagnare qualche soldo durante il fine settimana grazie a un lavoretto in una piccola gelateria di Polignano a Mare. Un giorno la fidanzata, stufa di lui e della sua inconcludenza, si convince finalmente a chiudere la loro relazione, lasciando Checco solo e in preda alla disperazione. Per affrontare la propria sofferenza, il giovane pugliese decide di dare una svolta alla sua vita, trasferendosi a Milano con l'obiettivo di realizzare il suo più grande sogno: diventare un cantante famoso...Leggi qui la trama completa del film Cado dalle nubi

Skyfall

(Azione, avventura, thriller, 2012, durata: 143 Min) in onda alle 21.30 su TV8

Un film di Sam Mendes con Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Bérénice Marlohe, Albert Finney



Skyfall: Il trailer ufficiale italiano



Trama del film: Film del 2012 diretto da Sam Mendes, ventitreesimo capitolo della saga dedicata a 007. A Istanbul, James Bond (Daniel Craig) ed Eve Moneypenny inseguono il mercenario Patrice, che ha rubato un disco rigido contenente informazioni su agenti sotto copertura. Mentre 007 e il criminale combattono su un treno in movimento, M (Judi Dench) ordina a Moneypenny di sparare a Patrice, la quale però colpisce per sbaglio Bond, che precipita in un fiume. Mentre tutti credono che l'agente britannico sia morto, il mercenario fugge con il prezioso hard disk...Leggi qui la trama completa del film Skyfall

Altri film in onda questa sera:

I Migliori Film in onda Stasera su Sky

Spider-Man: Far From Home (avventura, azione, fantasy, 2019, durata: 135 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno

(avventura, azione, fantasy, 2019, durata: 135 Min) in onda Una folle passione (drammatico, 2014, durata: 109 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Romance

(drammatico, 2014, durata: 109 Min) in onda Ben is Back (drammatico, 2018, durata: 103 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Drama

Programmi di stasera in TV

Made in Sud show comico. Condotto da Stefano De Martino con Fatima Trotta. In onda alle 21.20 su Rai 2

show comico. Condotto da Stefano De Martino con Fatima Trotta. In onda Cartabianca Approfondimento di attualità e cronaca condotto da Bianca Berlinguer. In onda alle alle 21.20 su Rai 3

Approfondimento di attualità e cronaca condotto da Bianca Berlinguer. In onda alle Le Iene Show programma di cronaca, attualità e inchieste. Condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. In onda alle alle 21.15 su Italia 1

programma di cronaca, attualità e inchieste. Condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. In onda alle Fuori dal coro programma di cronaca, attualità e politica. Condotto da Mario Giordano. In onda alle alle 21.25 su Rete 4

programma di cronaca, attualità e politica. Condotto da Mario Giordano. In onda alle Bersaglio mobile programma di approfondimento politico condotto da Enrico Mentan. In onda alle alle 21.15 su La7

