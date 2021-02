Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 16 Febbraio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Il Primo Re, Per sempre la mia ragazza, The November Man, In nome di mia figlia, Bonne Pomme - Nessuno è perfetto, Transformers 3. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Stasera tutto è possibile, Calcio, Champions League: Barcellona-Paris Saint-Germain, Le Iene.

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 16 Febbraio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Primo Re, Per sempre la mia ragazza, The November Man, In nome di mia figlia, Bonne Pomme - Nessuno è perfetto, Transformers 3, Io & Marley, Quel treno per Yuma, G.I. Joe - La nascita dei Cobra, Maledetto il giorno che t'ho incontrato, Baby Boom.

Il Primo Re: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, Avventura, 2019, durata: 127 Min)

Un film di Matteo Rovere con Alessandro Borghi, Alessio Lapice, Fabrizio Rongione, Michael Schermi, Emilio De Marchi, Massimiliano Rossi, Tania Garribba, Vincenzo Crea, Ludovico Succio, Max Malatesta, Vincenzo Pirrotta, Lorenzo Gleijeses, Gabriel Montesi, Antonio Orlando, Florenzo Mattu e Martinus Tocchi.



Il Primo Re: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Primo Re: La storia è una rivisitazione del mito epico di Romolo e Remo, ambientato a Roma nel 753 a.C.

La città viene colpita da una travolgente esondazione del fiume Tevere, che coglie di sorpresa anche i due giovani fratelli pastori. I due si ritrovano così con il gregge disperso, sulla spiaggia di Alba Longa, catturati come schiavi dagli albani. Riescono a fuggire dalla prigione liberando anche gli altri detenuti latini e sabini e rapiscono la sacerdotessa vestale Satnei, portando con loro il Sacro Fuoco da lei custodito, per ottenere il volere degli dei. Remo (Alessandro Borghi) uccide il capo latino Tefarie, perché deciso a lasciare indietro il fratello Romolo, gravemente ferito.

Inizia così l'ascesa di Remo, il cui successo è predetto anche dalla sacerdotessa, al prezzo però altissimo dell'assassinio di Romolo. Rifiutando di uccidere il fratello, Remo si ribella contro gli dei, spegne il Sacro Fuoco, uccide il sacerdote e imprigiona nella foresta la sacerdotessa, lasciandola in balia degli animali selvatici. Remo torna poi al villaggio e lo incendia, riducendo in schiavitù gli abitanti.

Romolo guarisce e induce il fratello a ragionare, ma quando Remo tenta di salvare Satnei è troppo tardi ed è costretto a fuggire.

Romolo assume il comando, ripristina il Sacro Fuoco per riacquistare la benevolenza divina e si prepara ad affrontare Remo, in uno scontro che vedrà sopravvivere solo uno dei due per essere incoronato Re e dare inizio al grande impero di Roma...

Per sempre la mia ragazza: il Film Stasera in Tv su Rai 1 alle 21.25

(Drammatico, Musicale, Sentimentale, 2018, durata: 108 Min)

Un film di Bethany Ashton Wolf con Alex Roe, Jessica Rothe, Abby Ryder Fortson, Peter Cambor, Gillian Vigman, Judith Hoag, John Benjamin Hickey, Morgan Alexandria, Terayle Hill e Whitney Goin.



Per sempre la mia ragazza: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Per sempre la mia ragazza: Il film racconta la storia di Liam Page (Alex Roe), un famoso cantante country. Per realizzare il suo sogno di raggiungere il successo musicale, otto anni prima aveva lasciato la futura sposa Josie proprio il giorno del matrimonio, scappando via da Saint Augustine, il suo paesino d'origine nella Louisiana.

Il giorno dopo un concerto a New Orleans, Liam riceve una tragica e inaspettata notizia: il suo amico Mason è morto in un incidente stradale. A quel punto il cantante decide di tornare subito a Saint Augustine per partecipare ai funerali. Nonostante cerchi di essere il più discreto possibile, Josie - anche lei presente alla funzione - lo riconosce.

Dopo un primo incontro tutt'altro che pacifico, la donna rivela a Liam di essere padre, in quanto lei si accorse di essere incinta poco dopo la sua fuga. Scioccato, l’uomo ha un primo incontro con la figlia Billy, una bambina di otto anni che si dimostra molto intelligente nonostante la giovane età. I due iniziano a vedersi sempre più spesso e sviluppano un forte legame. Anche tra Liam e Josie sembra che stiano ritornando i sentimenti di un tempo, ma ben presto il cantante si trova costretto di nuovo a dover compiere una scelta difficile...

The November Man: il film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Thriller, Azione, 2014, durata: 108 Min)

Un film di Roger Donaldson con Pierce Brosnan, Olga Kurylenko, Luke Bracey, Bill Smitrovich, Will Patton, Eliza Taylor, Lazar Ristovski, Caterina Scorsone e Patrick Kennedy.



The November Man: Il trailer del film, versione originale



Trama del Film The November Man: Il film segue le vicende di Peter Deveraux, un ex agente di punta dell'Intelligence americana. L'uomo sta vivendo in Svizzera in tutta tranquillità quando gli viene domandato di sospendere il suo ritiro per compiere un'ultima, importantissima missione. L'ex agente si ritrova per le mani la protezione di una importante testimone, Alice Fournier, che potrebbe svelare il passato non proprio pulito di uno dei candidati per la presidenza degli Stati Uniti, il quale si è macchiato di crimini durante la guerra in Cecenia. Per proteggere la donna Peter si troverà ad essere il bersaglio di un suo ex amico e allievo. Ben presto l'ex uomo della CIA comprenderà che nell'agenzia si è infiltrata una talpa, ragion per cui non può fidarsi di nessuno e deve scegliere di adottare metodi estremi. Sarà a quel punto che le carte in tavola verranno scoperte, con l'entrata in gioco non solo del governo degli Stati Uniti ma anche di un candidato presidente della Russia.

In nome di mia figlia: il Film Stasera in Tv su Rai 5 alle 21.15

(Drammatico, 2016, durata: 87 Min)

Un film di Vincent Garenq con Daniel Auteuil, Sebastian Koch, Marie-Josée Croze, Christelle Cornil e Emma Besson.



In nome di mia figlia: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film In nome di mia figlia: Il film vede protagonista André Bamberski, un commercialista separato che cerca la verità sulla morte di sua figlia adolescente, Kalinka. La ragazzina era in vacanza in Germania con sua madre e il suo compagno, il dottor Dieter Krombach, quando a un certo punto muore in circostanze misteriose. Qualcosa dell'autopsia non convince André che inizia a pensare che dietro la scomparsa di sua figlia ci sia altro.

L’uomo scopre che il giorno prima di morire Kalinka si era sottoposta a delle cure prescritte da Krombach, arrivando a credere che sia stato proprio lui a causarne la dipartita. Così, per andare fino in fondo, decide di portarlo in tribunale e accusarlo di omicidio. Dopo aver perso il processo in Germania, non ha alcuna intenzione di mollare: fa aprire un nuovo procedimento giudiziario in Francia. André trascorrerà tutta la sua vita a cercare la verità per sua figlia, combattendo per ottenere la giustizia che brama, anche a costo di commettere reati e finire nei guai.

Bonne Pomme - Nessuno è perfetto: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.15

(Commedia, Sentimentale, 2017, durata: 101 Min)

Un film di Florence Quentin con Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Chantal Ladesou, Grégoire Ludig, Benjamin Voisin, Jean-Marie Lamour e Emilien Diard-Detoeuf.



Bonne Pomme - Nessuno è perfetto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Bonne Pomme - Nessuno è perfetto: Il film vede protagonista Gerard, un meccanico buono e altruista che vive una vita infelice. Stanco di essere sfruttato dalla famiglia e tradito dalla moglie, Gerard scappa di casa e si trasferisce a Gâtinais, remota cittadina immersa nella campagna francese in cui spera di iniziare nuova vita aprendo un garage-carrozzeria. Proprio di fronte alla sua nuova officina c'è una graziosa pensione gestita da Barbara, una donna affascinante, misteriosa e davvero imprevedibile, che attira subito la sua attenzione. L'incontro con la bella locandiera lo mette in crisi: nonostante il rapporto con lei sia iniziato in maniera burrascosa, sente di essere legato a quella donna più di quanto avrebbe mai immaginato. Ammaliato dalla sua bellezza e incuriosito dai suoi comportamenti bislacchi, Gerard farà di tutto per conquistarla mentre giorno dopo giorno l'aiuterà a gestire la sua locanda...

Transformers 3: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Avventura, Azione, Fantascienza, 2011, durata: 157 Min)

Un film di Michael Bay con Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, Patrick Dempsey, John Malkovich, Ken Jeong, Frances McDormand, John Turturro, Tyrese Gibson, Kevin Dunn, Ramon Rodriguez, Alan Tudyk, Josh Duhamel, Julie White, Frank Welker, James Avery e Peter Cullen.



Transformers 3: Il full trailer italiano del film



Trama del Film Transformers 3: Anno 1961. Un'astronave cybertroniana, l'Arca, si schianta contro il lato oscuro della Luna terrestre. La nave trasportava un'invenzione in grado di porre fine alla guerra civile tra i benevoli Autobot e i malvagi Decepticon. L'incidente venne rilevato sulla Terra dalla NASA e il presidente John F. Kennedy autorizzò una missione come copertura per indagare sullo schianto. Così nel 1969 l'equipaggio di Apollo 11 atterrò sulla Luna.

Nel presente, ritroviamo gli Autobot impegnati ad aiutare i militari degli Stati Uniti a prevenire i maggiori conflitti in tutto il mondo. Durante una missione a Chernobyl per indagare su una sospetta tecnologia aliena, Optimus Prime trova una pila a combustibile dell'Arca. Dopo aver appreso della missione top-secret sulla Luna, si reca lì per esplorare l'astronave dove trova il corpo di Sentinel Prime, il suo predecessore come leader degli Autobot. Nel relitto spaziale erano inoltre presenti cinque pilastri; una tecnologia in grado di creare un ponte spaziale tra due punti per teletrasportare la materia. Dopo essere tornato sulla Terra, Optimus usa l'energia della Matrice del Comando per riportare in vita Sentinel Prime.

Nel frattempo, dopo aver salvato il mondo più volte, ritroviamo Sam Witwicky, frustrato di non poter lavorare con gli Autobot e di non riuscire a trovare un’occupazione...

Altri film questa sera in TV:

Io & Marley , in onda alle 21.10 su Rai Movie : film commedia, family, sentimentale del 2008 di David Frankel, con Owen Wilson, Jennifer Aniston, Alan Arkin, Kathleen Turner, Eric Dane, Nathan Gamble, Clarke Peters e Haley Hudson.

, in onda : film commedia, family, sentimentale del 2008 di David Frankel, con Owen Wilson, Jennifer Aniston, Alan Arkin, Kathleen Turner, Eric Dane, Nathan Gamble, Clarke Peters e Haley Hudson. Foto di famiglia , in onda alle 21.30 su TV8 : film drammatico del 2019 di Manu Boyer, con Justina Machado, Elisabeth Rohm, Matt Passmore, James Pizzinato, Larissa Dias, Jackie Blackmore e Chris Cope.

, in onda : film drammatico del 2019 di Manu Boyer, con Justina Machado, Elisabeth Rohm, Matt Passmore, James Pizzinato, Larissa Dias, Jackie Blackmore e Chris Cope. Quel treno per Yuma , in onda alle 21 su Iris : film western del 2007 di James Mangold, con Russell Crowe, Christian Bale, Logan Lerman, Ben Foster, Peter Fonda, Dallas Roberts, Alan Tudyk, Gretchen Mol, Vinessa Shaw, Luce Rains, Lennie Loftin, Rio Alexander, Johnny Whitworth, Shawn Howell, Pat Ricotti e Luke Wilson.

, in onda : film western del 2007 di James Mangold, con Russell Crowe, Christian Bale, Logan Lerman, Ben Foster, Peter Fonda, Dallas Roberts, Alan Tudyk, Gretchen Mol, Vinessa Shaw, Luce Rains, Lennie Loftin, Rio Alexander, Johnny Whitworth, Shawn Howell, Pat Ricotti e Luke Wilson. Scuola di polizia 5: destinazione Miami , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film comico, commedia del 1988 di Alan Myerson, con Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Leslie Easterbrook, Marion Ramsey, Janet Jones, Lance Kinsey, Matt McCoy, G.W. Bailey, George Gaynes e René Auberjonois.

, in onda : film comico, commedia del 1988 di Alan Myerson, con Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Leslie Easterbrook, Marion Ramsey, Janet Jones, Lance Kinsey, Matt McCoy, G.W. Bailey, George Gaynes e René Auberjonois. G.I. Joe - La nascita dei Cobra , in onda alle 21.10 su Paramount Network : film azione, avventura del 2009 di Stephen Sommers, con Dennis Quaid, Channing Tatum, Sienna Miller, Joseph Gordon-Levitt, Marlon Wayans, Rachel Nichols, Ray Park, Lee Byung-hun, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Saïd Taghmaoui e Arnold Vosloo.

, in onda : film azione, avventura del 2009 di Stephen Sommers, con Dennis Quaid, Channing Tatum, Sienna Miller, Joseph Gordon-Levitt, Marlon Wayans, Rachel Nichols, Ray Park, Lee Byung-hun, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Saïd Taghmaoui e Arnold Vosloo. Maledetto il giorno che t'ho incontrato , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1992 di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Margherita Buy, Elisabetta Pozzi, Giancarlo Dettori, Alexis Meneloff, Christopher Owen, Anthony Morton, Gillian McCutcheon, Richard Benson, Simon Holmes, Max Cane, Stefania Casini, Dario Casalini, Ermanno De Biagi, Didi Perego, Peggy Phango, Renato Pareti, Count Prince Miller, Valeria Sabel e Gurdial Sira.

, in onda : film commedia del 1992 di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Margherita Buy, Elisabetta Pozzi, Giancarlo Dettori, Alexis Meneloff, Christopher Owen, Anthony Morton, Gillian McCutcheon, Richard Benson, Simon Holmes, Max Cane, Stefania Casini, Dario Casalini, Ermanno De Biagi, Didi Perego, Peggy Phango, Renato Pareti, Count Prince Miller, Valeria Sabel e Gurdial Sira. Baby Boom, in onda alle 21.10 su TV2000: film commedia del 1987 di Charles Shyer, con Diane Keaton, Sam Shepard, Michelle Kennedy, Kristina Kennedy, Harold Ramis, Britt Leach, Mary Gross, Pat Hingle, James Spader, Sam Wanamaker e Kim Sebastian.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: