Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 15 Giugno 2021

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 15 Giugno 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Luogo delle Ombre, The Queen - La regina, La Ruota delle Meraviglie, Ghost Movie, Millennium - Uomini che odiano le donne, The Square, La notte dell'agguato, Il comune senso del pudore, Amore con interessi, Sydney White, Bob - Un maggiordomo tutto fare, RTT, Io, loro e Lara, The Italian Job, 50 volte il primo bacio

Il Luogo delle Ombre: alle 21 su 20

(Thriller, Fantasy, 2014, durata: 97 Min)

Un film di Stephen Sommers con Anton Yelchin, Willem Dafoe, Addison Timlin, Nico Tortorella, Melissa Ordway, Patton Oswalt, Gugu Mbatha-Raw, Ashley Sommers.



Il Luogo delle Ombre: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Luogo delle Ombre: Il film diretto da Stephen Sommers racconta di un mondo fantastico, sovrannaturale, abitato da anime che che cercano, costantemente, di interagire con il mondo vivente. Non parlano, ma cercano di comunicare con il cuoco di un fast food di una sperduta cittadina, eleggendolo a proprio - seppur riluttante - confidente. Odd Thomas (Anton Yelchin) pensa di essere un tipo normale, e anche con un certo talento, come cuoco del fast food di Pico Mundo, ma soprattutto innamorato della ragazza più bella che ci sia, Stormy Llewellyn (Addison Timlin). Forse il suo è un dono, forse è una sventura, questo Odd non lo sa, ma cerca di fare bella figura con gli spiriti silenziosi che lo circondano. A volte vogliono solo giustizia, e i consigli che Odd elargisce al capo della Polizia di Pico Mundo, Wyatt Porter (Willem Dafoe), possono aiutare a trovare il colpevole di un efferato crimine. Altre volte, invece, quegli stessi spiriti possono sventare la strage. Ma stavolta è diverso. Sì, perché è arrivato un misterioso uomo in città. Ha un appetito vorace, un ufficio che straborda di documenti su peggiori killer del mondo e una schiera di spiriti simili a iene che lo seguono ovunque vada. Chi sia quell'uomo, e cosa voglia, non lo sanno nemmeno gli spiriti che circondano Odd. Il presagio più negativo è una pagina strappata da un calendario giornaliero. Il 15 agosto. Oggi è il 14 agosto. Tra poco meno di 24 ore, Pico Mundo sarà inghiottita dalla catastrofe. Mentre il male cova sotto il sole rovente, Odd viaggia nell'instabile prisma del suo mondo, per evitare il cataclisma, accompagnato dalla sua anima gemella e da una meno gradita accolita di alleati. Questa è la storia di due straordinarie giornate della vita di Odd, in cui si uniscono passato e presente, in cui fato e destino si confondono nel più terribile degli incubi, e un testamento per vivere la vita: con senno, se non con sicurezza, con coraggio, ironia, e la certezza di perseverare anche nelle difficoltà.

The Queen - La regina: il Film Stasera in TV su La7 alle 21.15

(Drammatico, 2006, durata: 100 Min)

Un film di Stephen Frears con Helen Mirren, Michael Sheen, James Cromwell, Sylvia Syms, Alex Jennings, Helen McCrory, Roger Allam.



The Queen - La regina: Trailer Ufficiale del film con Helen Mirren e Michael Sheen - HD



Trama del Film The Queen - La regina: Nel 1997 in Gran Bretagna lo scozzese Tony Blair (Michael Sheen), giovane e aperto membro di rilievo dei Laburisti, diventa Primo Ministro del governo di Sua Maestà. La regina Elisabetta II (Helen Mirren) non teme affatto Blair, che si insedia nel governo dopo diciotto anni di amministrazione dei Conservatori; nutre, però, verso di lui un atteggiamento di freddo distacco. Quando Diana, principessa del Galles ed ex moglie dell'erede al trono, il principe Carlo, muore in un incidente automobilistico a Parigi il 31 agosto dello stesso anno, la regnante si ritrova obbligata ad avere un confronto intimo con Blair. Il popolo inglese è attonito, sconvolto e affranto dalla tragica perdita, mentre la famiglia reale e la stessa sovrana rimangono in vacanza in Scozia. I reali si trincerano dietro un silenzio imbarazzante, considerando la morte di Diana un affare privato; neanche una parola su quella che era diventata “la principessa del popolo", amata e idolatrata dal mondo per la sua sensibilità e la capacità di entrare in empatia con gli altri. Dopo l'accaduto, la popolarità della famiglia reale crolla, mentre l'approvazione per Blair aumenta. Il neo Primo Ministro realizza l’impatto disastroso che la Famiglia Reale sta avendo nelle relazioni pubbliche e con tatto ed energia cerca di convincere la regina Elisabetta a fare una dichiarazione in omaggio a Diana, così da prendere parte al dolore del popolo...

La Ruota delle Meraviglie: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, 2017, durata: 101 Min)

Un film di Woody Allen con Kate Winslet, Justin Timberlake, Juno Temple, James Belushi, Max Casella, Tony Sirico, Steve Schirripa, Jack Gore.



La Ruota delle Meraviglie: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film La Ruota delle Meraviglie: 1950, le vite di quattro personaggi si intrecciano ai piedi della celebre ruota panoramica costruita negli anni venti: quella dell'imbronciata e malinconica Ginny (Kate Winslet), ex attrice emotivamente instabile, ora cameriera presso un modesto ristorante di pesce; di suo marito Humpty (Jim Belushi), rozzo manovratore di giostre; del giovane Mickey (Justin Timberlake), un bagnino di bell'aspetto che coltiva aspirazioni da commediografo; e della ribelle Carolina (Juno Temple), la figlia che Humpty non ha visto per molto tempo e che ora è costretta a nascondersi nell'appartamento del padre per sfuggire a un gruppo di spietati gangster che le dà la caccia. La pittoresca boardwalk fa da sfondo a un racconto fatto di fragili speranze e nuovi sogni, passione e tradimenti, corteggiamenti nervosi e impacciati in puro stile Allen, in un clima di inganno e tensione che stride con le luci delle giostre, l'ilarità e la spensieratezza dei bagnanti. A complicare la situazione l'intromissione sgradita (solo ai personaggi del film) di Max Casella, Steve Schirripa e Tony Sirico.

Ghost Movie: il Film Stasera in TV su Italia 2 alle 21.15

(Biografico, Drammatico, 2009, durata: 123 Min)

Un film di Nora Ephron con Amy Adams, Meryl Streep, Jane Lynch, Stanley Tucci, Mary Lynn Rajskub, Vanessa Ferlito, Dave Annable, Chris Messina



Ghost Movie: Il trailer italiano del film



Trama del Film Ghost Movie: Malcolm e Kisha sono fidanzati e presto vivranno insieme nella grande e bellissima casa da sogno dove già abitano Malcolm insieme alla colf Rosa e all'adorato cagnolino, che fa subito una brutta fine, investito dalla macchina della fidanzatina imbranata. In occasione di una festa a casa, Kisha rivela che da piccola ha fatto un patto con il diavolo in cambio di un paio di scarpe con il tacco; da quel momento iniziano a verificarsi una serie di strani avvenimenti che rivelano una presenza paranormale in casa: porte che si chiudono improvvisamente, bicchieri che cadono da soli e altre scene che scimmiottano gli horror movie di culto; dopo aver installato delle telecamere nelle varie stanze per capire cosa sta succedendo, vengono coinvolti i Ghostbusters, un singolare sensitivo e, quando Kisha viene posseduta dallo spirito che infesta la casa, un improbabile esorcista, in un susseguirsi di situazioni comiche infarcite di allusioni sessuali e battute demenziali.

Millennium - Uomini che odiano le donne: il Film Stasera in TV su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Drammatico, 2014, durata: 130 Min)

Un film di Matt Reeves con Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, Keri Russell, Toby Kebbell, Kodi Smit-McPhee, Enrique Murciano, Judy Greer, Kirk Acevedo.



Millennium - Uomini che odiano le donne: Il nuovo trailer italiano del film di David Fincher



Trama del Film Millennium - Uomini che odiano le donne: Stoccolma, anno 2006. Mikael Blomkvist (Daniel Craig) dirige la rivista “Millennium” che si occupa di scandali e truffe nel mondo economico e della politica. Ha acquisito particolare fama in seguito alla denuncia dell’industriale Hans Erik Wennerström per pesanti reati, ma avendo perso la causa viene condannato per diffamazione. Henrik Vanger (Christopher Plummer) è un potente industriale svedese che, attratto dalla scrupolosità e caparbietà del giornalista, decide di rivolgersi a lui per indagare sulla scomparsa di sua nipote Harriet, avvenuta quarant'anni prima. Il motivo per il quale Henrik è così preoccupato di conoscere la verità è perché è convinto che sia stato proprio un membro della sua famiglia ad uccidere la nipote. Mikael accetta l’incarico e parte alla volta di Hedestad, una piccola cittadina in Svezia. L’uomo si avvale del prezioso aiuto di Lisbeth Salander (Rooney Mara), investigatrice e hacker d’eccellenza con un passato travagliato. Il lavoro risulta molto coinvolgente, ma tutto diventerà complicato quando i fantasmi del passato tenteranno di ostacolare il corso delle cose…

The Square: il Film Stasera in TV su Rai 5 alle 21.15

(Thriller, Drammatico, 2008, durata: 105 Min)

Un film di Nash Edgerton con David Roberts, Claire van der Boom, Anthony Hayes, Damon Herriman, Kieran Darcy-Smith, Bill Hunter, Peter Phelps, Stephen Weston.



The Square: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film The Square: il film diretto da Nash Edgerton, segue la storia di un operaio edile intrappolato in un matrimonio infelice. Raymond Yale (David Roberts), un uomo schivo e taciturno, conduce un'esistenza triste vuota finché non conosce Carla (Claire Van Der Broom), la vicina di casa di cui si innamora perdutamente. Anche la giovane è sposata, ma con Greg "Smithy" Smith (Anthony Hayes), un piccolo gangster aggressivo e senza scrupoli. Stanchi delle rispettive vite, i due vorrebbero lasciare tutto e fuggire altrove, ma per mettere in atto il piano hanno bisogno di un certo numero di soldi che possano garantirgli un nuovo inizio insieme. Mentre Ray aspetta con ansia alcune tangenti per la costruzione di un nuovo resort, Carla lo anticipa e ruba un borsone pieno di denaro trovato nella soffitta della sua casa e appartenente al marito, l'ultimo bottino di una rapina a mano armata condotta dalla sua banda. Per non subire la vendetta del criminale e della sua gang, Ray assolda Billy (Joel Edgerton), un piromane, per eliminare Greg e farlo passare come un incidente in cui il malloppo ha preso fuoco assieme a lui. Ma nulla va come previsto e qualcuno inizia a ricattare Ray...

