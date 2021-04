Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 13 Aprile 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Loving Vincent, Déjà Vu - Corsa contro il tempo, The Limehouse Golem - Mistero sul Tamigi, The Idol, Parto col folle, Shooter, Live! - Corsa contro il tempo. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Leonardo, Un'ora sola vi vorrei, Calcio, Champions League: PSG-Bayern Monaco, Le Iene.

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 13 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Loving Vincent, Déjà Vu - Corsa contro il tempo, The Limehouse Golem - Mistero sul Tamigi, The Idol, Parto col folle, Shooter, Live! - Corsa contro il tempo, Le spie, Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue, In licenza a Parigi.

Loving Vincent: il Film Stasera in Tv su Rai 5 alle 21.15

(Animazione, Drammatico, 2016, durata: 95 Min)

Un film di Dorota Kobiela e Hugh Welchman con le voci originali di Douglas Booth, Holly Earl, Chris O'Dowd, Jerome Flynn, Aidan Turner e Saoirse Ronan.



Loving Vincent: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Loving Vincent: Il film racconta la tormentata vita del pittore olandese Vincent van Gogh e la sua misteriosa morte. Siamo in Francia, è l'estate del 1891: dopo un anno dalla scomparsa dell'artista, il postino Joseph Roulin assegna al fannullone figlio Armand il compito di andare a Parigi per recapitare a Theo le ultime lettere del fratello Vincent, finora mai arrivate a destinazione. Con riluttanza, il ragazzo si avvia, ma ben presto scopre che anche Theo è morto, sei mesi dopo la dipartita del fratello pittore. Armand inizia quindi a indagare sulla figura di Vincent: si dirige ad Auvers-sur-Oise, dove vive il Dottor Gachet, uno stretto amico dell'artista. Lì il giovane incontra molte persone che non solo conoscevano il pittore, ma furono anche modelli d’ispirazione per suoi quadri. Armand rimane affascinato e incuriosito dalla figura di Van Gogh, la cui vita e la morte diventano sempre di più un enigma impossibile da risolvere...

Déjà Vu - Corsa contro il tempo: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Thriller, Azione, 2006, durata: 128 Min)

Un film di Tony Scott con Denzel Washington, Val Kilmer, Paula Patton, James Caviezel, Adam Goldberg, Elden Henson, Erika Alexander, Bruce Greenwood, Rich Hutchman, Matt Craven, Donna W. Scott e Elle Fanning.



Déjà Vu - Corsa contro il tempo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film Déjà Vu - Corsa contro il tempo: Sul traghetto fluviale in partenza da un molo di New Orleans, salgono a bordo dei militari in congedo dopo il diploma, famiglie e bambini, ignari del destino crudele che li attende. Pochi istanti dopo, infatti, avviene un'esplosione.

L'agente Doug Carlin, chiamato a indagare, ritrovando sulla riva piccole parti di un ordigno, conferma la matrice terroristica dell’attentato. Intanto lo sceriffo di un altro distretto contatta Carlin, a cui vengono chieste informazioni sul cadavere di una donna ripescata dal fiume. Poco dopo scopre che questa non era tra le vittime del traghetto e la sua morte, avvenuta in circostanze misteriose, ma legate all'attentato, risale a un'ora prima dell’esplosione.

Carlin, insospettito, vuole vederci chiaro e si reca dal medico legale. Il nome delle vittima era Claire Kuchever. Doveva andare a prendere di primo mattino il padre in aeroporto, ma non si era fatta vedere.

Carlin si confronta quindi con il capo della squadra investigativa dell'FBI Paul Pryzwarra, il quale gli propone di entrare a far parte del progetto "Biancaneve" così da poter trovare il responsabile. Grazie a un impianto tecnologicamente avanzato, in grado di ricostruire avvenimenti accaduti quattro giorni prima, l’agente può mettersi sulle tracce dell'attentatore. Durante le indagini, scoprirà che nel suo passato potrebbe nascondersi la chiave per risolvere il caso.

The Limehouse Golem - Mistero sul Tamigi: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Horror, Thriller, 2016, durata: 105 Min)

Un film di Juan Carlos Medina con Bill Nighy, Olivia Cooke, Douglas Booth, Daniel Mays, Eddie Marsan, María Valverde, Sam Reid, Morgan Watkins e Adam Brown.



The Limehouse Golem - Mistero sul Tamigi: Il trailer del film, versione origianale - HD



Trama del Film The Limehouse Golem - Mistero sul Tamigi: Il film segue l'indagine dell'ispettore John Kildare, chiamato a dare la caccia a un sadico assassino che ha l'abitudine di martoriare i cadaveri delle sue vittime. Nella Londra vittoriana di fine '800, il fatiscente quartiere di Limehouse viene scosso da una serie di sanguinosi omicidi a opera di un misterioso killer che lascia sulla scena del crimine la sua firma: un M scritta col sangue.

Vista la brutalità delle uccisioni, la gente del posto crede che l'assassino non sia una persona in carne e ossa, ma una creatura leggendaria della letteratura e del misticismo ebraico: un golem fatto di argilla e portato in vita grazie alla magia. L'esperto detective di Scotland Yard John Kildare, ha il compito di mantenere la calma nella popolazione e di risolvere il caso il prima possibile, ma non immagina che tra intrighi, provocazioni e sotterfugi, sarà proprio lui a rischiare di divenire il capro espiatorio dell'intera comunità. Nel corso della sua insaziabile ricerca del colpevole, Kildare avrà modo di conoscere qualcuno che si dimostrerà avere estrema rilevanza per le sue indagini: Dan Leno, che gestisce un music hall nel quartiere londinese, e l'attrice Elizabeth Cree, che si dice abbia avvelenato suo marito...

The Idol: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, Drammatico, Musicale, 2015, durata: 100 Min)

Un film di Hany Abu-Assad con Qais Atallah, Hiba Atallah, Tawfeek Barhom e Ahmed Qassim.



The Idol: Trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film The Idol: La storia prende il via nel 2005 nella striscia di Gaza, dove tra la guerra, la disperazione e le macerie vivono il piccolo talento canoro Mohammed Assaf e la sorellina Nour. Nonostante il luogo difficile in cui si trovano a crescere, i due fratellini, insieme agli amici Omar e Ahmad, fanno progetti in grande per il loro futuro: i quattro bambini infatti - appassionati di musica - decidono di mettere su una band, con l'obiettivo di arrivare un giorno a suonare all'Opera Hall del Cairo. Tuttavia, Mohammed deve ben presto fare i conti con la vita reale, quando alla sua amata sorella Nour viene diagnosticata una grave malattia.

Dopo sette anni, Mohammed è un ragazzo solitario, ma nonostante ciò non ha smesso di continuare a sognare a quello che aveva progettato con la sorella: così nel 2012 decide di recarsi al Cairo per partecipare al talent show canoro Arab Idol. Molte difficoltà e impedimenti a causa del conflitto sembrano togliergli ogni speranza di poter varcare la frontiera per salire sul palco del programma, ma grazie al sostegno di parenti e amici Mohammed trova la forza di continuare a lottare per il suo sogno e arrivare finalmente in Egitto...

Parto col folle: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Commedia, 2010, durata: 100 Min)

Un film di Todd Phillips con Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghan, Juliette Lewis, Jamie Foxx, Alan Arkin, Danny McBride, RZA, Matt Walsh, Rhoda Griffis e James Martin Kelly.



Parto col folle: Il nuovo trailer del film con Robert Downey Jr. e Zach Galifianakis



Trama del Film Parto col folle: L’architetto di successo Peter Highman si prepara a lasciare Atlanta per raggiungere Los Angeles, dove sua moglie Sarah sta per dare alla luce il loro primogenito. L’incontro con lo strampalato Ethan Tremblay, un sedicente attore squattrinato, cambierà tutti i suoi piani. Costretto a dividere una macchina a noleggio con lo sconosciuto, Peter intraprenderà un viaggio lungo e turbolento e rischierà di non riuscire a raggiungere in tempo sua moglie. Stando a stretto contatto, tuttavia, l'architetto super snob scoprirà il lato più vero di Ethan e, nonostante tutte le sue stranezze, imparerà ad apprezzare questo folle compagno di avventure.

Shooter: il Film Stasera in Tv su Paramount alle 21.10

(Azione, Thriller, 2007, durata: 124 Min)

Un film di Antoine Fuqua con Mark Wahlberg, Michael Peña, Danny Glover, Kate Mara, Elias Koteas, Rhona Mitra, Rade Sherbedgia e Ned Beatty.



Shooter: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Shooter: Il film vede protagonista Bob Lee Swagger, un sergente dei Marines specializzato come cecchino da campo. La sua carriera militare finisce quando, durante una missione in Etiopia, perde il suo compagno, il caporale Donnie Fenn. Così l'uomo decide di ritirarsi sulle alture del Wyoming. Il suo isolamento però dura poco: a contattarlo è il colonnello Isaac Johnson della CIA che vuole assumerlo per proteggere il presidente degli Stati Uniti durante l’incontro con l’arcivescovo etiope. Quello che gli viene chiesto, in pratica, è di pianificare un ipotetico attentato per prevenire le mosse di un eventuale cecchino.

L’ex marine accetta, inconsapevole che in realtà quello che intendono fare è incastrarlo, accusandolo di aver progettato l’omicidio in cui resterà ucciso l’uomo di chiesa, il vero e unico bersaglio fin dall’inizio. Durante l'operazione Swagger viene ferito ma riesce lo stesso a fuggire, rifugiandosi nell'appartamento di Sarah Fenn, la compagna del suo amico scomparso Donnie. È qui che, dopo essersi ripreso dalle ferite, progetterà la sua vendetta contro coloro che hanno complottato nei suoi confronti. Riuscirà a riabilitare il suo nome e scoprire le vere intenzioni dietro l’assassinio dell’arcivescovo?

Live! - Corsa contro il tempo: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21.05

(Azione, Thriller, 2019, durata: 98 Min)

Un film di Steven C. Miller con Aaron Eckhart, Giancarlo Esposito, Courtney Eaton, Dina Meyer, Ben McKenzie, Jessica Lu, David Shae, John Flanagan, Lindsey Garrett e Betsy Landin.



Live! - Corsa contro il tempo: Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Live! - Corsa contro il tempo: Il film segue la storia di Frank Penny, un solitario ed impulsivo poliziotto di Birmingham, in Alabama.

Penny dopo aver commesso un grave errore durante una passata missione di lavoro, che ha compromesso la sua intera carriera, si trova oggi rassegnato e senza ambizioni in attesa di una nuova chance per potersi riscattare. L'occasione gli si presenta quando la figlia di 11 anni del commissario della polizia, Volk, viene rapita e tenuta nascosta in un posto segreto della città. Penny ha a disposizione solo 80 minuti per mettere insieme tutti gli indizi e trovare la ragazza prima che sia troppo tardi. Per riuscire nella missione il poliziotto farà a modo suo sfidando gli ordini del capo arrabbiato e preoccupato per la sua bambina.

Durante le indagini Penny avrà a che fare con Ava Brooks, una giovane vlogger ambiziosa che armata di telecamera riprenderà l'intera caccia al killer trasmettendola in diretta streaming sui social, con l'intenzione di rivelare la verità sull'attività della polizia.

In una corsa contro il tempo riuscirà Penny a salvare la figlia di Volk e chiudere finalmente i conti con il suo passato?

