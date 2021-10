Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 12 Ottobre 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 12 Ottobre 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The Equalizer 2 - Senza perdono, Titanic, Il cacciatore di ex, Cocaine: La vera storia di White Boy Rick, Il quinto potere, Digitare il codice segreto, A-Team, Identità, Litigi d'amore, Il visone sulla pelle, Malèna.

The Equalizer 2 - Senza perdono: il Film Stasera in TV su Rai 2 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2018, durata: 121 Min)

Un film di Antoine Fuqua con Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Jonathan Scarfe, Ashton Sanders, Lexie Roth, Sakina Jaffrey, Caroline Day, Donald Cerrone, Abigail Marlowe, Tamara Hickey, Orson Bean e Kazy Tauginas.



The Equalizer 2 - Senza perdono: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Trama del Film The Equalizer 2 - Senza perdono: Denzel Washington torna ad interpretare uno dei suoi ruoli più significativi, nel primo sequel della sua carriera. Robert McCall, già protagonista della serie tv cult degli anni 80 Un giustiziere a New York, a cui si ispira il film, è un ex agente delle CIA ora in pensione, inflessibile giustiziere in difesa delle persone oppresse e sfruttate.

Robert McCall vive in un quartiere popolare a Boston e si guadagna da vivere facendo l'autista. La sua amica Susan viene incaricata delle indagini su un apparente omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles in coppia con Dave York, un tempo collega di McCall. L'investigatrice viene però attirata in un tranello e a quel punto Robert entra in azione…

Titanic: il Film Stasera in TV su Canale 5 alle 21.20

(Drammatico, Sentimentale, 1997, durata: 195 Min)

Un film di James Cameron con Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances Fisher, Gloria Stuart, Bill Paxton, Bernard Hill, Suzy Amis, Nicholas Cascone, Victor Garber, Lewis Abernathy, Jonathan Hyde, Danny Nucci, David Warner, Eric Braeden e Charlotte Chatton.



Titanic: Trailer Italiano per il 20esimo anniversario - HD



Trama del Film Titanic: La storia è narrata da Rose DeWitt Bukater, un’anziana signora sopravvissuta al terribile naufragio del transatlantico RMS Titanic, avvenuto nell’aprile del 1912.

All’epoca Rose è una diciassettenne britannica che si imbarca con la madre Ruth e lo spocchioso fidanzato Cal Hockley, che è costretta a sposare per sanare i debiti della sua famiglia.

Oppressa dal suo destino, Rose si arrampica sul parapetto, decisa a togliersi la vita. La ragazza, tuttavia, viene dissuasa dallo squattrinato Jack Dawson e Cal, per ringraziare il giovane, lo invita ad un’opulenta cena.

Quella sera, l’uomo dona a Rose un formidabile gioiello appartenuto a Luigi XVI, chiamato ‘il Cuore dell’Oceano’. Ma la ragazza preferisce passare il suo tempo con Jack, piuttosto che sopportare la presenza del suo arrogante promesso sposo. Tra i due nasce ben presto un sincero e profondo sentimento, ma Cal si accorge della relazione clandestina e impone a Rose di non frequentare più Jack.

Nonostante la ragazza provi a sottostarsi al matrimonio organizzato da sua madre, i sentimenti che prova per Jack sono troppo forti e i due si dichiarano amore. Il giovane dipinge un erotico ritratto dell’amata e la coppia progetta di fuggire segretamente insieme, una volta sbarcati in America. Ma il destino non si mostrerà clemente con loro.

Nel corso della notte del 14 aprile, infatti, il transatlantico si schianta contro un iceberg e lo scafo è irrimediabilmente compromesso. Mentre sul ponte i passeggeri si affrettano a riempire le scialuppe, Cal sferra l’ultimo attacco al suo rivale ma Rose è pronta a tutto per aiutarlo, rinunciando alla salvezza. I due innamorati ingaggiano una corsa contro il tempo ma il Titanic si spezza in due tronchi e Rose e Jack stanno per cadere nelle acque gelide dell’oceano…

Il cacciatore di ex: il Film Stasera in TV su TV8 alle 21.30

(Azione, Commedia, Sentimentale, 2010, durata: 110 Min)

Un film di Andy Tennant con Gerard Butler, Jennifer Aniston, Christine Baranski, Cathy Moriarty, Jason Sudeikis, Natalie Morales, Siobhan Fallon, Daisy Tahan, Peter Greene, Liam Ferguson, Dorian Missick, Ruby Feliciano, Adam Rose, Joel Garland e Eric Zuckerman.



Il cacciatore di ex: Il trailer del film con Gerard Butler e Jennifer Aniston



Trama del Film Il cacciatore di ex: Il protagonista della vicenda è Milo Boyd, un ex poliziotto che si guadagna da vivere facendo il cacciatore di taglie. A causa delle sue scelte azzardate, Milo non è benvoluto dalle forze dell’ordine e i clienti non si fidano di lui.

Finalmente, l’uomo ha la sua rivincita quando gli viene affidato il compito di catturare e consegnare alla giustizia la sua ex moglie, Nicole Hurley. La donna, infatti, ha deliberatamente deciso di non presentarsi in tribunale per rispondere alle accuse di oltraggio a pubblico ufficiale.

Nicole, appassionata giornalista, ha preferito seguire una nuova pista su un misterioso caso di omicidio, mascherato da suicidio, e così facendo è diventata a tutti gli effetti una latitante.

Milo e Nicole hanno alle spalle un travagliato matrimonio, finito bruscamente appena nove mesi dopo il fatidico sì, a causa delle forti divergenze caratteriali. L’uomo serba un profondo rancore e coglie immediatamente l’occasione per dare la caccia alla sua ex moglie.

Milo, tuttavia, non può immaginare che consegnare Nicole alla giustizia si rivelerà un’impresa ardua. Tra rocamboleschi inseguimenti, arresti e fughe, i due ex coniugi avranno modo di passare del tempo a stretto contatto e i vecchi sentimenti inizieranno a riaffiorare.

Quando la verità sulle indagini della giornalista sarà svelata, Milo e Nicole si troveranno ad affrontare un nemico inaspettato e l’uomo dovrà scegliere se rischiare la propria vita per l’ex moglie o terminare la sua missione e ricevere il lauto compenso.

Cocaine - La vera storia di White Boy Rick: il Film Stasera in TV su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, 2018, durata: 111 Min)

Un film di Yann Demange con Matthew McConaughey, Bruce Dern, Richie Merritt, Jennifer Jason Leigh, Eddie Marsan, Bel Powley, Piper Laurie, Rory Cochrane, RJ Cyler e Brian Tyree Henry.



Cocaine: La vera storia di White Boy Rick: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Cocaine: La vera storia di White Boy Rick: Nel 1984, Richard Wershe Jr. è un comune quindicenne di Detroit, che vive nei sobborghi della città con l’adorato padre Richard Wershe Senior. Dopo essere stato abbandonato dalla madre, Rick può contare solo sul padre, dal momento che sua sorella Dawn è talmente assuefatta alla droga da costringere i suoi familiari a folli provvedimenti, che le impediscano di farsi l’ennesima dose. Per mantenere la sua famiglia Richard Sr. vende armi senza licenza, sognando di guadagnare abbastanza da aprire una videoteca.

Nonostante le grandi campagne presidenziali di Reagan, che ha intrapreso una lotta feroce alle armi e alla droga, Rick non ha molte opzioni se vuole guadagnare abbastanza per poter condurre una vita dignitosa. Nei sobborghi di Detroit si spaccia la cocaina, la droga per eccellenza che tutti desiderano. Così, il ragazzo avvia il suo personale commercio e conquista l’ammirazione degli spacciatori locali, che lo soprannomineranno ‘White Boy Rick’. Il successo di Rick, tuttavia, attira inevitabilmente l’attenzione delle autorità. L’FBI, infatti, non può lasciarsi sfuggire la ghiotta occasione di avere un informatore ai vertici del mercato illegale di cocaina e l'agente Snyder sa come costringere il ragazzo a collaborare…

Il quinto potere: il Film Stasera in TV su Rai Movie alle 21.10

(Thriller, Drammatico, 2013, durata: 129 Min)

Un film di Bill Condon con Benedict Cumberbatch, Carice van Houten, Daniel Brühl, Stanley Tucci, Alicia Vikander, Dan Stevens, Anthony Mackie, Peter Capaldi, David Thewlis, Laura Linney, Moritz Bleibtreu, Jamie Blackley, Hera Hilmar e Michael Jibson.



Il quinto potere: Il trailer italiano del film di Bill Condon



Trama del Film Il quinto potere:La storia ha inizio quando il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange e il suo collega Daniel Domscheit-Berg uniscono le loro forze per diventare dei cani da guardia, in grado di controllare l’attività dei potenti e dei privilegiati. Grazie a un piccolo budget, i due creano una piattaforma online che consente ai loro informatori di trasmettere in forma anonima delle notizie riservate, puntando così i riflettori sui luoghi oscuri dove si nascondono i segreti governativi e i crimini aziendali. In breve tempo, riescono a svelare più notizie importanti di tutti i leggendari mass media tradizionali messi insieme. Ma quando Assange e Berg mettono le mani sulla maggiore raccolta di informazioni riservate nella storia degli Stati Uniti, si scontrano tra di loro e devono rispondere a una questione fondamentale nella nostra epoca: qual è il costo di mantenere riservati i segreti in una società democratica e quale il prezzo da pagare quando si decide di rivelarli?

Tutti gli altri Film questa sera in TV:

Digitare il codice segreto , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 1 : film commedia del 2021 di Fabrizio Costa, con Neri Marcorè, Valeria Bilello, Gabriele Cirilli, Paola Minaccioni, Pia Lanciotti e Bernardo Casertano.

, il film in onda : film commedia del 2021 di Fabrizio Costa, con Neri Marcorè, Valeria Bilello, Gabriele Cirilli, Paola Minaccioni, Pia Lanciotti e Bernardo Casertano. A-Team , il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Nove : film avventura, azione, commedia del 2010 di Joe Carnahan, con Bradley Cooper, Liam Neeson, Jessica Biel, Sharlto Copley, Patrick Wilson, Omari Hardwick, Gerald McRaney, Brian Bloom, Maury Sterling, C. Ernst Harth, Quinton 'Rampage' Jackson, Raj Lal, Dirk Benedict, Dwight Schultz e Neil Schell.

, il film in onda : film avventura, azione, commedia del 2010 di Joe Carnahan, con Bradley Cooper, Liam Neeson, Jessica Biel, Sharlto Copley, Patrick Wilson, Omari Hardwick, Gerald McRaney, Brian Bloom, Maury Sterling, C. Ernst Harth, Quinton 'Rampage' Jackson, Raj Lal, Dirk Benedict, Dwight Schultz e Neil Schell. Identità , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Rai 5 : film horror, poliziesco, thriller del 2003 di James Mangold, con John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet, John Hawkes, Alfred Molina, Clea DuVall, John C. McGinley, Jake Busey, William Lee Scott, Rebecca De Mornay, Pruitt Taylor Vince, Matt Letscher, Holmes Osborne, Terence Bernie Hines, Stuart Besser, Bret Loehr, Michael Hirsch, Frederick Coffin, Joe Hart, Carmen Argenziano, Marshall Bell e Leila Kenzle.

, il film in onda : film horror, poliziesco, thriller del 2003 di James Mangold, con John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet, John Hawkes, Alfred Molina, Clea DuVall, John C. McGinley, Jake Busey, William Lee Scott, Rebecca De Mornay, Pruitt Taylor Vince, Matt Letscher, Holmes Osborne, Terence Bernie Hines, Stuart Besser, Bret Loehr, Michael Hirsch, Frederick Coffin, Joe Hart, Carmen Argenziano, Marshall Bell e Leila Kenzle. I trecento di Fort Canby , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film western del 1961 di Joseph M. Newman, con Charles Bronson, George Hamilton, Richard Boone, Luana Patten, Richard Chamberlain e Arthur O'Connell.

, il film in onda : film western del 1961 di Joseph M. Newman, con Charles Bronson, George Hamilton, Richard Boone, Luana Patten, Richard Chamberlain e Arthur O'Connell. L.A. Zombie - L'ultima apocalisse , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Italia 2 : film azione, horror, fantascienza del 2014 di Turner Clay, con Justin Ray, Jerod Meagher, Stefanie Estes, Ron Hanks, Michael Taber, Dennis Leech, Ali Williams e Morgan Jackson.

, il film in onda : film azione, horror, fantascienza del 2014 di Turner Clay, con Justin Ray, Jerod Meagher, Stefanie Estes, Ron Hanks, Michael Taber, Dennis Leech, Ali Williams e Morgan Jackson. Il giro del mondo in 80 giorni , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Paramount : film azione, avventura, commedia del 2004 di Frank Coraci, con Jackie Chan, Steve Coogan, Jim Broadbent, Cécile de France, Ewen Bremner, Ian McNeice, Kathy Bates, John Cleese, Mark Addy, Karen Joy Mok, Arnold Schwarzenegger, Rob Schneider, David Ryall, Roger Hammond, Luke Wilson e Owen Wilson.

, il film in onda : film azione, avventura, commedia del 2004 di Frank Coraci, con Jackie Chan, Steve Coogan, Jim Broadbent, Cécile de France, Ewen Bremner, Ian McNeice, Kathy Bates, John Cleese, Mark Addy, Karen Joy Mok, Arnold Schwarzenegger, Rob Schneider, David Ryall, Roger Hammond, Luke Wilson e Owen Wilson. Litigi d'amore , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film commedia, drammatico, sentimentale del 2005 di Mike Binder, con Joan Allen, Kevin Costner, Erika Christensen, Evan Rachel Wood, Keri Russell, Alicia Witt, Mike Binder, Tom Harper, Dane Christensen, Danny Webb, Magdalena Manville, Suzanne Bertish, David Firth e Rod Woodruff.

, il film in onda : film commedia, drammatico, sentimentale del 2005 di Mike Binder, con Joan Allen, Kevin Costner, Erika Christensen, Evan Rachel Wood, Keri Russell, Alicia Witt, Mike Binder, Tom Harper, Dane Christensen, Danny Webb, Magdalena Manville, Suzanne Bertish, David Firth e Rod Woodruff. Un'estate a Oxford , il film in onda stasera in tv alle 21.10 su Rai Premium : film sentimentale del 2018 di Karola Meeder, con Mira Bartuschek, Dominic Raacke, Michael Raphael Klein, Terence Hardiman, Barbara Spitz e Priscilla Bergey.

, il film in onda : film sentimentale del 2018 di Karola Meeder, con Mira Bartuschek, Dominic Raacke, Michael Raphael Klein, Terence Hardiman, Barbara Spitz e Priscilla Bergey. Il visone sulla pelle , il film in onda stasera in tv alle 20.55 su TV2000 : film commedia del 1962 di Delbert Mann, con Cary Grant, Doris Day, Gig Young, Audrey Meadows, Alan Hewitt, John Astin, John Fiedler, Jack Livesey e Willard Sage.

, il film in onda : film commedia del 1962 di Delbert Mann, con Cary Grant, Doris Day, Gig Young, Audrey Meadows, Alan Hewitt, John Astin, John Fiedler, Jack Livesey e Willard Sage. Malèna, il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34: film drammatico del 2000 di Giuseppe Tornatore, con Monica Bellucci, Giuseppe Sulfaro, Luciano Federico, Matilde Piana, Pietro Notarianni, Gaetano Aronica, Gilberto Idonea, Angelo Pellegrino, Lucia Sardo, Maria Terranova, Antonello Puglisi, Emanuele Gullotto, Paola Pace, Domenico Gennaro e Vitalba Andrea.

