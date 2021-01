Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 12 Gennaio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 12 Gennaio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il caso Spotlight, L'Uomo d'Acciaio, Red Lights, Words and Pictures, Il fuoco della giustizia, Un compleanno da leoni, Nancy Drew, La chiave di Sara, King Arthur, La famiglia omicidi, Grandi Magazzini, Final Score.

Il caso Spotlight: il Film Stasera in Tv su Rai 5 alle 21.15

(Drammatico, 2015, durata: 128 Min)

Un film di Tom McCarthy con Rachel McAdams, Mark Ruffalo, Michael Keaton, Stanley Tucci, Liev Schreiber, Billy Crudup, John Slattery, Len Cariou e Jamey Sheridan.



Il caso Spotlight: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Il caso Spotlight: Nel 2001 Martin "Marty" Baron si traferisce da Miami e diventa direttore del Boston Globe. L'uomo è piuttosto deciso a far tornare alla ribalta la testata giornalistica. Liberandosi dei comuni e ripetitivi casi che vengono trattati in redazione, Marty forma una squadra per indagare sugli abusi di un sacerdote. Nella squadra "Spotlight" ci sono Ben Bradlee Jr., il caporedattore Walter Robinson, i cronisti Mike Rezendes, Sacha Pfeiffer e l'esperto informatico Matt Carol.

Convinto che il cardinale di Boston sia il responsabile dell'insabbiamento degli abusi sui minori, Marty chiede ai giornalisti di indagare più a fondo, portando alla luce uno dei casi più scandalosi della storia di Boston...

L'Uomo d'Acciaio: il Film Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20

(Azione, Fantascienza, Fantasy, 2013, durata: 143 Min)

Un film di Zack Snyder con Henry Cavill, Michael Shannon, Amy Adams, Kevin Costner, Diane Lane, Julia Ormond, Laurence Fishburne, Russell Crowe, Michael Kelly, Ayelet Zurer, Antje Traue, Jadin Gould, Tahmoh Penikett, David Paetkau, Richard Schiff e Christopher Meloni.



L'Uomo d'Acciaio: Final trailer italiano HD

Trama del Film L'Uomo d'Acciaio: Lo scienziato Jor-El ha scoperto che il pianeta Krypton sta per collassare a causa del suo nucleo instabile. L'uomo tenta di avvisare i suoi compatrioti ma è interrotto dal colpo di stato del generale Zod, convito che il codice genetico kryptoniano possa salvare il pianeta dall'imminente catastrofe.

Jor-El e sua moglie Lara Lor-Van tentano l'ultima possibilità rimasta, infondendo il codice nel figlio Kal-El e spedendolo sul pianeta Terra.

Nel frattempo, Zod è imprigionato in una zona fantasma insieme ai suoi complici prima che il pianeta esploda.

Il piccolo kryptoniano atterra a Smalville, modesta cittadina del Kansas, e viene adottato dai contadini Jonathan e Martha Kent.

Ribattezzato Clark, Kale-El capisce ben presto di non essere un semplice umano, dal momento che le sue abilità particolari iniziano a manifestarsi sempre più frequentemente...

Red Lights: il film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Thriller, 2012, durata: 113 Min)

Un film di Rodrigo Cortés con Robert De Niro, Sigourney Weaver, Cillian Murphy, Joely Richardson, Craig Roberts, Toby Jones, Elizabeth Olsen, Burn Gorman, Leonardo Sbaraglia, Karen David e Garrick Hagon.



Red Lights: Il trailer italiano del film con Robert De Niro



Trama del Film Red Lights: E' la storia di Margaret Matheson, una importante esperta di paranormale che, insieme al suo assistente Tom Buckley, smaschera in tutto il paese imbroglioni che si fingono guaritori e false medium. In tutta la carriera della donna il caso più eclatante di cialtroneria è legato al grande sensitivo cieco Simon Silver: l'uomo è molto potente e chiunque cerchi di metterlo in discussione rischia di fare una brutta fine.

A distanza di trent'anni, il chiaroveggente torna alla ribalta intento a calcare ancora una volta il palcoscenico con uno dei suoi famosissimi spettacoli psichici. Buckley decide così di indagare sul sentivo, nonostante tutti glielo avessero fortemente sconsigliato...

Words and Pictures: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Commedia, Sentimentale, 2014, durata: 111 Min)

Un film di Fred Schepisi con Clive Owen, Juliette Binoche, Keegan Connor Tracy, Amy Brenneman, Bruce Davison, Navid Negahban, Valerie Tian, Adam DiMarco, Josh Ssettuba, Janet Kidder, Harrison MacDonald e Tanaya Beatty.



Words and Pictures: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Trama del Film Words and Pictures: L'insegnante di letteratura inglese Jack Marcus, con un passato da stella letteraria, si scontra ogni giorno con la sintesi e l'asetticità dei suoi studenti al tempo dei social network. Al fine di galvanizzare il loro interesse per la materia e per risollevare le sue sorti da insegnante compromesse dalla passione per l'alcol, Jack escogita il piano geniale di dichiarare una guerra tra parola e immagine, fiducioso che la prima possa trasmettere un significato più potente e profondo rispetto alla seconda. La degna avversaria del fantomatico match è Dina Delsanto, una pittrice astrattista conosciuta e apprezzata nel suo ambiente, arrivata da poco nel campus, e che, immediatamente, desta curiosità e attenzione nel Prof. Dina e i suoi studenti d'arte accetteranno la sfida di Jack e dei suoi studenti d’inglese e la battaglia avrà inizio...

Il fuoco della giustizia: il Film Stasera in Tv su Iris alle 21

(Drammatico, Western, 2015, durata: 90 Min)

Un film di Jon Cassar con Donald Sutherland, Kiefer Sutherland, Demi Moore, Michael Wincott, Brian Cox, Landon Liboiron e Christopher Rosamond.



Il fuoco della giustizia: Trailer del film, versione originale



Trama del Film Il fuoco della giustizia: Il film segue le vicende del pistolero John Henry Clayton. Siamo nel Wyoming, nell'anno 1872: John Henry è un reduce della guerra di secessione americana, al cui termine si è dedicato al lavoro di assassino. Stanco della vita da pistolero, l'uomo decide di fare ritorno al suo paese natale, dove spera di ricucire il rapporto con il padre, il reverendo Samuel Clayton.

Purtroppo al suo arrivo scopre che la cittadina è stata presa d'assedio da James McCurdy, un uomo senza scrupoli che desidera impossessarsi di tutti i terreni della zona. Per ottenere il suo scopo, l'affarista ha ingaggiato una banda di criminali capitanata da Dave Turner, i quali seminano terrore tra gli abitanti.

Profondamente turbato, John Henry si trova costretto a dover sopportare le provocazioni dei criminali che circolano nel villaggio, come d’altronde tutti gli altri cittadini. Anche Mary-Alice - la donna un tempo amata da John Henry e ormai sposata - deve sottostare alle prepotenze degli uomini di Turner. Quando però l'ex pistolero viene quasi assassinato dagli uomini di McCurdy, decide di mettere da parte i suoi buoni propositi di non uccidere più e riprende le armi in spalla...

Un compleanno da leoni: il Film Stasera in Tv su Italia 2 alle 21.15

(Commedia, 2013, durata: 93 Min)

Un film di Jon Lucas e Scott Moore con Miles Teller, Justin Chon, Sarah Wright, Daniel Booko, Jonathan Keltz, Samantha Futerman, François Chau, Christiann Castellanos, Skylar Astin e Dustin Ybarra.



Un compleanno da leoni: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Un compleanno da leoni: Casey e Miller raggiungono il loro amico del college, Jeff Chang, per festeggiare finalmente la sua maggiore età. Quando arrivano a casa sua, però, senza averlo avvisato, trovano una situazione un po' complicata: il ragazzo dice loro di non poter concedersi una notte di festa perché il giorno dopo ha un importante colloquio per una facoltà di medicina fissato da suo padre, anche lui medico, un uomo rigido e molto severo. Dopo numerosi tentativi di convincerlo, alla fine Jeff Chang decide di cedere, ma solo per un drink. Quella che doveva essere un'uscita innocente tra amici, si trasforma in poco tempo in una serie di eventi completamente fuori dall'ordinario: alcool, incontri folli, sesso, fughe e inseguimenti, malintesi e momenti di pura adrenalina. Tutto reso ancora più complicato dal padre del festeggiato che cerca disperatamente suo figlio e pur di trovarlo farà davvero qualsiasi cosa. Come si concluderà questo pazzo e inaspettato compleanno?

Nancy Drew: il Film Stasera in Tv su Paramount Network alle 21.10

(Avventura, Family, Thriller, 2007, durata: 99 Min)

Un film di Andrew Fleming con Emma Roberts, Josh Flitter, Max Thieriot, Tate Donovan, Rachael Leigh Cook, Barry Bostwick, Rich Cooper, Amy Bruckner, Kay Panabaker, Cliff Bemis, David Doty, Laura Harring, Caroline Aaron, Marshall Bell, Adam Clark, Krystle Hernandez, Kelly Vitz, Dana Lee e Daniella Monet.



Nancy Drew: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Nancy Drew: Il film racconta la storia di Nancy Drew, una giovane e determinata ragazza amante dei misteri e delle investigazioni. Nancy insieme a suo padre vedovo, Carson Drew, si trasferisce per alcuni mesi dalla piccola cittadina di River Heights in un appartamento in affitto di Los Angeles, in California, dove Carson ha trovato un lavoro temporaneo. È stata proprio Nancy a scegliere la casa in cui vivere insieme al padre. L'appartamento infatti apparteneva a Dehlia Draycott, famosa e bellissima attrice assassinata misteriosamente, il cui caso non è mai stato risolto. Nonostante questo Carson proibisce alla figlia di continuare a cercare informazioni sulla donna scomparsa e la spinge a concentrarsi sullo studio. Nancy indossa abiti anni '50 e mocassini eleganti e spesso è derisa dai suoi compagni, per questo motivo fa fatica ad inserirsi nella sua nuova scuola. L'unica amicizia che ha è con un ragazzo più piccolo di lei, Corky. La ragazza ora più che mai si rende conto che il mondo delle investigazioni è ciò che ama di più e non può farne di certo a meno. Decide così d'indagare sul mistero di Draycott. Inizia a fare una serie di ricerche partendo proprio dalla casa dell'attrice e raccogliendo indizi sulla sua vita passata...

La chiave di Sara: il Film Stasera in Tv su TV2000 alle 21.10

(Drammatico, 2010, durata: 111 Min)

Un film di Gilles Paquet-Brenner con Kristin Scott Thomas, Mélusine Mayance, Niels Arestrup, Frédéric Pierrot, Michel Duchaussoy, Dominique Frot, Gisèle Casadesus, Aidan Quinn, Natasha Mashkevich e Arben Bajraktaraj.



La chiave di Sara: Il trailer italiano del film



Trama del Film La chiave di Sara: Il film racconta un episodio della Shoah non molto conosciuto, ovvero il rastrellamento del Velodromo d'Inverno durante l'occupazione nazista di Parigi nel 1942. Con la complicità della polizia francese, vengono arrestati migliaia di ebrei parigini, imprigionati in condizioni disumane e poi trasferiti nel campo di concentramento ad Auschwitz. Viene catturata anche la famiglia di Sarah Starzynski, tranne il fratellino Michael, che la bambina chiuse a chiave in un armadio a muro, facendogli promettere di non uscire da lì fino al suo ritorno.

Nella Parigi odierna, alla giornalista americana Julia viene affidato l'incarico di scrivere un articolo su questi fatti. Mentre le indagini procedono, la donna scopre che la casa in cui si sta per trasferire è stata proprio la casa della famiglia Starzynski. Più scava nella vicenda più riesce a ricostruire i fatti avvenuti a Sarah: la cattura, la prigionia, i disperati tentativi di fuga dal campo di concentramento per tornare a Parigi dal fratellino e aprire la porta di quell'armadio a muro...

Altri film questa sera in TV:

Una festa di Natale da sogno , in onda alle 21.30 su TV8 : film drammatico, family, sentimentale del 2014 di John Bradshaw, con Torrey DeVitto, Steve Lund, Linda Thorson, Kalinka Petrie, Harmon Walsh, Emily Coutts e Michael Gordin Shore.

, in onda : film drammatico, family, sentimentale del 2014 di John Bradshaw, con Torrey DeVitto, Steve Lund, Linda Thorson, Kalinka Petrie, Harmon Walsh, Emily Coutts e Michael Gordin Shore. King Arthur , in onda alle 21.25 su Nove : film avventura, azione del 2004 di Antoine Fuqua, con Clive Owen, Stephen Dillane, Keira Knightley, Ioan Gruffudd, Stellan Skarsgård, Ray Winstone, Hugh Dancy, Ray Stevenson, Til Schweiger, Charlie Creed-Miles, Joel Edgerton, Ken Stott, Mads Mikkelsen, Dawn Bradfield, Sean Gilder, Pat Kinevane e Ivano Marescotti.

, in onda : film avventura, azione del 2004 di Antoine Fuqua, con Clive Owen, Stephen Dillane, Keira Knightley, Ioan Gruffudd, Stellan Skarsgård, Ray Winstone, Hugh Dancy, Ray Stevenson, Til Schweiger, Charlie Creed-Miles, Joel Edgerton, Ken Stott, Mads Mikkelsen, Dawn Bradfield, Sean Gilder, Pat Kinevane e Ivano Marescotti. La famiglia omicidi , in onda alle 21.15 su Cielo : film commedia del 2005 di Niall Johnson, con Rowan Atkinson, Kristin Scott Thomas, Maggie Smith, Patrick Swayze, Tamsin Egerton, Toby Parkes, Liz Smith, James Booth, Emilia Fox, Jack Ryan, Rowley Irlam, Patrick Monckton, Vivienne Moore e Murray McArthur.

, in onda : film commedia del 2005 di Niall Johnson, con Rowan Atkinson, Kristin Scott Thomas, Maggie Smith, Patrick Swayze, Tamsin Egerton, Toby Parkes, Liz Smith, James Booth, Emilia Fox, Jack Ryan, Rowley Irlam, Patrick Monckton, Vivienne Moore e Murray McArthur. Grandi Magazzini , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1986 di Castellano e Pipolo, con Enrico Montesano, Nino Manfredi, Laura Antonelli, Renato Pozzetto, Michele Placido, Christian De Sica, Massimo Boldi, Lino Banfi, Alessandro Haber, Massimo Ciavarro, Heather Parisi, Paolo Villaggio, Gigi Reder, Paolo Panelli, Ornella Muti, Franco Fabrizi, Simonetta Stefanelli, Leo Gullotta, Victor Cavallo, Rosanna Banfi e Teo Teocoli.

, in onda : film commedia del 1986 di Castellano e Pipolo, con Enrico Montesano, Nino Manfredi, Laura Antonelli, Renato Pozzetto, Michele Placido, Christian De Sica, Massimo Boldi, Lino Banfi, Alessandro Haber, Massimo Ciavarro, Heather Parisi, Paolo Villaggio, Gigi Reder, Paolo Panelli, Ornella Muti, Franco Fabrizi, Simonetta Stefanelli, Leo Gullotta, Victor Cavallo, Rosanna Banfi e Teo Teocoli. Final Score , in onda alle 21 su 20 : film d'azione del 2018 di Scott Mann, con Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson, Kamil Lemieszewski, Julian Cheung, Martyn Ford, Ralph Brown, Aaron McCusker, Alexandra Dinu, Lucy Gaskell e Craig Conway.

, in onda : film d'azione del 2018 di Scott Mann, con Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson, Kamil Lemieszewski, Julian Cheung, Martyn Ford, Ralph Brown, Aaron McCusker, Alexandra Dinu, Lucy Gaskell e Craig Conway. True Justice 2 - L'angelo della morte, in onda alle 21.30 su Spike: film thriller d'azione del 2012 di Wayne Rose, con Steven Seagal e Sarah Flind.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: