Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 11 Maggio 2021

Anticipazioni TV

Film Stasera in TV: Il Sacrificio del cervo sacro, PELHAM 1 2 3: Ostaggi in metropolitana, Redemption - Identità nascoste, The Captive - Scomparsa, La cuoca del presidente, La fredda luce del giorno. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: David di Donatello 2021, Un'ora sola vi vorrei, Buongiorno, mamma!, Le Iene.

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 11 Maggio 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Sacrificio del cervo sacro, PELHAM 1 2 3: Ostaggi in metropolitana, Redemption - Identità nascoste, The Captive - Scomparsa, La cuoca del presidente, La fredda luce del giorno, The Punisher, In viaggio con papà, Un marito ideale.

Il Sacrificio del cervo sacro: il Film Stasera in Tv su Rai Movie alle 21.10

(Drammatico, Thriller, 2017, durata: 121 Min)

Un film di Yorgos Lanthimos con Colin Farrell, Nicole Kidman, Raffey Cassidy, Barry Keoghan, Sunny Suljic, Alicia Silverstone e Bill Camp.



Il Sacrificio del cervo sacro: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Sacrificio del cervo sacro: Steven Murphy, un formidabile chirurgo, nasconde un terribile segreto. A causa dei suoi problemi con l'abuso di alcol, Steven provocò involontariamente la morte di un uomo sul tavolo operatorio. Colpito dal senso di colpa, Steven decide di sostenere il figlio della vittima, Martin Lang, con il quale si incontra assiduamente presso un’anonima tavola calda. Un giorno, Steven decide di invitare Martin a cena, presentando il giovane alla moglie Anna e ai figli Kim e Bob.

Mentre Kim si invaghisce del ragazzo, Bob inizia ad accusare dei malori e non riesce più a muovere i suoi arti inferiori. Martin avverte Steven di aver scoperto la verità sulla morte di suo padre e di aver provocato la paralisi di suo figlio, per vendicarsi di quanto accaduto. Il ragazzo vuole costringere Steven a scegliere un membro della sua famiglia come sacrificio riparatore. Martin, infatti, ha lanciato una sorta di maledizione che condurrà inevitabilmente la famiglia Murphy alla morte, se il dottore si rifiuterà di esaudire la sua raccapricciante richiesta…

PELHAM 1 2 3 Ostaggi in metropolitana: il Film Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.20

(Azione, Thriller, 2009, durata: 108 Min)

Un film di Tony Scott con Denzel Washington, John Travolta, Luis Guzmán, Gbenga Akinnagbe, John Turturro, James Gandolfini, Brian Haley, Victor Gojcaj, Ramon Rodriguez, Jason Butler Harner, Chance Kelly e Michael Rispoli.



PELHAM 1 2 3 Ostaggi in metropolitana: Il trailer del film con D. Washington e J. Travolta



Trama del Film PELHAM 1 2 3 Ostaggi in metropolitana: A New York, una banda di criminali senza scrupoli, capeggiata da Dennis Ford, nome d’arte Ryder, si impossessa di un vagone del convoglio Pelham 123, della linea 6 della metropolitana della città.

Ryder, ex manager di un fondo di investimento, finito in carcere per truffa, con la collaborazione dei suoi complici riesce a staccare la vettura di testa dal resto del treno, prendendo in ostaggio i 18 passeggeri presenti nel vagone locomotore e rilasciando tutti quelli che viaggiavano nelle restanti carrozze. Il capo dei dirottatori chiede al sindaco di New York un’ingente somma di denaro, che vuole ricevere entro un’ora, in cambio degli ostaggi.

A ricoprire il delicato ruolo di negoziatore è Walter Garber, un dirigente della metropolitana declassato temporaneamente, a seguito di una grave accusa di tangenti, allo smistamento dei treni sulla linea di Lexington Avenue.

La mente criminale non consente proroghe per la consegna dei 10 milioni di dollari richiesti in riscatto: per ogni minuto di ritardo, un ostaggio verrà ucciso. La situazione è decisamente critica e il tempo a disposizione è veramente poco per riuscire a raccogliere la considerevole cifra richiesta.

Con la tensione che sale vertiginosamente, secondo dopo secondo, Garber cercherà di sfruttare la sua ampia conoscenza del sistema della metropolitana, per riuscire a sconfiggere in astuzia Ryder e salvare la vita alle persone sequestrate.

Redemption - Identità nascoste: il Film Stasera in Tv su Nove alle 21.25

(Drammatico, Thriller, 2013, durata: 100 Min)

Un film di Steven Knight con Jason Statham, Agata Buzek, Santi Scinelli, Vicky McClure, Benedict Wong, Siobhan Hewlett, David Bradley, Ger Ryan, Anthony Morris e Christian Brassington.



Redemption - Identità nascoste: Il trailer italiano del film con Jason Statham



Trama del Film Redemption - Identità nascoste: Il film racconta la storia di Joey, un ex agente delle forze speciali, che durante la sua missione in Afghanistan commette un crimine di guerra, accecato dalla rabbia per aver perso i suoi compagni. Da quel momento in poi l'uomo, fuggito alla Corte marziale, si è rifugiato a Londra, dove vive come un senzatetto, trovando consolazione nell'alcol.

Una notte, mentre dorme nella sua "casa" di cartone accanto all'amica Isabel, viene attaccato da alcuni teppisti e, troppo ubriaco per reagire, scappa lontano, trovando rifugio in un lussuoso appartamento. Trascorsa la nottata al riparo, l'indomani Joey scopre che il proprietario, un uomo d'affari, è via da mesi per lavoro e non tornerà nella casa per moltissimo tempo. L'ex veterano approfitta della situazione e si appropria della vita e della dimora dell'uomo. Si da una ripulita, inizia a lavorare come lavapiatti e trascorre il tempo a cercare Isabel, che ha perso di vista dopo quella notte.

Il ristorante dove lavora è i proprietà di un potente boss cinese e, quando Joey una sera affronta alcuni clienti ubriachi, viene notato dal braccio destro del mafioso e assunto come factotum. Il nuovo lavoro gli permette una stabilità economica, con la quale aiuta la chiesa a occuparsi dei clochard. Proprio all'interno della comunità religiosa, l'uomo conosce suor Cristina, che come lui fugge da un oscuro e violento passato; tra i due ben presto si instaura un rapporto che va oltre la semplice amicizia. Grazie all'aiuto della religiosa, Joey scopre che Isabel è stata uccisa, notizia che risveglia in lui la sete di vendetta...

The Captive - Scomparsa: il Film Stasera in Tv su Rai 5 alle 21.15

(Thriller, Drammatico, 2014, durata: 111 Min)

Un film di Atom Egoyan con Ryan Reynolds, Scott Speedman, Rosario Dawson, Mireille Enos, Kevin Durand, Alexia Fast, Bruce Greenwood, Brendan Gall, Aaron Poole e Jason Blicker.



The Captive - Scomparsa: Teaser trailer lingua originale - HD



Trama del Film The Captive - Scomparsa: Sono passati ben otto anni dalla scomparsa della piccola Cassandra Lane, la figlia di Matthew e Tina. La bambina, che all'epoca aveva solo dieci anni, si pensa sia stata portata via contro il proprio volere, mentre il padre l'aveva lasciata un momento da sola in macchina per andare a comprare del cibo prima di tornare a casa.

Dopo questo tragico evento, Tina inizia a incolpare il marito della scomparsa di Cassandra, incrinando così anche il loro rapporto coniugale. La situazione non fa che peggiorare, quando il detective Jeffrey Cornwall, appena riassegnato all'unità che monitora lo sfruttamento minorile sul web, crede che Matthew sia coinvolto nel rapimento della figlia, per poter pagare i propri debiti.

Matthew, sfiduciato nei confronti della polizia, decide di cercare Cassandra per conto proprio, contribuendo però così a peggiorare il suo rapporto con la moglie. Nel frattempo, Jeffrey, che sta controllando alcuni siti pedopornografici del dark web, trova un'immagine che crede possa essere una recente foto di Cassandra...

La cuoca del presidente: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20

(Commedia, 2012, durata: 95 Min)

Un film di Christian Vincent con Catherine Frot, Hippolyte Girardot, Jean d'Ormesson, Arthur Dupont, Brice Fournier, Jean Marc Roulot, Arly Jover, Joe Sheridan, Philippe Uchan e Hervé Pierre.



La cuoca del presidente: Il trailer italiano del film



Trama del Film La cuoca del presidente: Hortense Laborie lavora come cuoca in una sperduta stazione di ricerca in Antartide. Poi, un flashback ci riporta a quattro anni prima, quando Hortense, che vive e lavora nella sua fattoria produttrice di tartufi nel Périgord, viene scelta come cuoca privata del Presidente della Repubblica Francese. Dopo essere stata istruita sul rigido protocollo, le viene detto che al Presidente piace la cucina casalinga e così Hortense inizia con ricette semplici, ma raffinate. I piatti vuoti che vengono riportati in cucina la convincono che è sulla buona strada.

Solo pochi giorni dopo, il Presidente la riceve per un incontro privato, in cui le rivela che è stanco della cucina di palazzo e le chiede di portare in tavola “il meglio della Francia”. Hortense è conquistata dal Presidente e da quel momento in poi cucina con dedizione e raffinatezza ancora maggiori, alla ricerca di antiche ricette e dei migliori ingredienti. Il presidente è felice perché il cibo lo riporta a vecchi ricordi d'infanzia e presto costruisce con Hortense un rapporto personale e diretto. Ma il favore del Presidente e il suo stile poco rispettoso dell'etichetta e del protocollo, attirano su Hortense l’invidia dello chef che gestisce la cucina centrale. Alle sue spalle viene persino chiamata “Madame du Barry”. Quando i dottori prescrivono al Presidente una dieta povera di grassi e il nuovo capo dell’amministrazione critica i costi troppo alti della sua cucina, Hortense entra in crisi…

La fredda luce del giorno: il Film Stasera in Tv su 20 alle 21

(Azione, Thriller, 2012, durata: 93 Min)

Un film di Mabrouk El Mechri con Henry Cavill, Bruce Willis, Sigourney Weaver, Rafi Gavron, Caroline Goodall, Jim Piddock, Óscar Jaenada, Shira Scott, Joseph Mawle, Roschdy Zem e Verónica Echegui.



La fredda luce del giorno: Il trailer italiano del film



Trama del Film La fredda luce del giorno: Il film vede protagonista Will Shaw, un giovane che vive a San Francisco, dove lavora come analista finanziario. Sebbene la sua società stia rischiando il fallimento, l'uomo decide di andare a trovare la sua famiglia in Spagna per trascorrere insieme qualche giorno a bordo di una barca sulla Costa Brava. Suo padre Martin e sua madre Laurie sono felicissimi di vederlo e di passare un po’ di tempo tutti insieme. Se le premesse sono così positive, quello che accadrà durante la vacanza non lo sarà altrettanto.

Un giorno il ragazzo, ritornato da una nuotata un po’ più lunga del solito, trova a bordo uno scenario davvero inquietante: nessuna traccia della sua famiglia e tutto completamente sottosopra. Smarrito, raggiunge la prima città per chiedere aiuto alle autorità. Gli agenti, dopo averlo ascoltato, gli chiedono di condurlo alla barca. Quando insieme la raggiungono, però, il giovane scopre di essere stato coinvolto in una faccenda molto più grande di lui, che ha a che fare con terrorismo e servizi segreti…

Altri film questa sera in TV:

Il pistolero di Dio , in onda alle 21 su Iris : film western del 1968 di Lee H. Katzin, con Glenn Ford, Carolyn Jones, Barbara Hershey, John Anderson, David Carradine, Noah Beery Jr., Harry Townes, William Bryant, Virginia Gregg, James Griffith, Roger Perry, Claude Woolman e J.D. Cannon.

, in onda : film western del 1968 di Lee H. Katzin, con Glenn Ford, Carolyn Jones, Barbara Hershey, John Anderson, David Carradine, Noah Beery Jr., Harry Townes, William Bryant, Virginia Gregg, James Griffith, Roger Perry, Claude Woolman e J.D. Cannon. Benvenuti nella giungla , in onda alle 21.15 su Italia 2 : film commedia, avventura del 2013 di Rob Meltzer, con Jean-Claude Van Damme, Adam Brody, Rob Huebel, Kristen Schaal, Megan Boone e Eric Edelstein.

, in onda : film commedia, avventura del 2013 di Rob Meltzer, con Jean-Claude Van Damme, Adam Brody, Rob Huebel, Kristen Schaal, Megan Boone e Eric Edelstein. The Punisher , in onda alle 21.10 su Paramount : film azione, thriller del 2004 di Jonathan Hensleigh, con Thomas Jane, John Travolta, Rebecca Romijn, Laura Harring, Will Patton, Samantha Mathis, Kevin Nash, Roy Scheider e Ben Foster.

, in onda : film azione, thriller del 2004 di Jonathan Hensleigh, con Thomas Jane, John Travolta, Rebecca Romijn, Laura Harring, Will Patton, Samantha Mathis, Kevin Nash, Roy Scheider e Ben Foster. I ragazzi dello Zecchino d'Oro , in onda alle 21.20 su Rai Premium : film biografico del 2019 di Ambrogio Lo Giudice, con Matilda De Angelis, Gabriele Lo Giudice, Maya Sansa, Eros Galbiati, Antonio Gerardi, Simone Gandolfo, Saul Nanni e Bob Messini.

, in onda : film biografico del 2019 di Ambrogio Lo Giudice, con Matilda De Angelis, Gabriele Lo Giudice, Maya Sansa, Eros Galbiati, Antonio Gerardi, Simone Gandolfo, Saul Nanni e Bob Messini. In viaggio con papà , in onda alle 21 su Cine34 : film commedia del 1982 di Alberto Sordi, con Alberto Sordi, Carlo Verdone, Angelo Infanti, Giuliana Calandra, Edy Angelillo, Ugo Bologna, Margie Evelyn Newton, Tiziana Pini, Angela Cardile, Giuseppe Mannajuolo, Victoria Zinny, Ester Carloni, Orsetta Gregoretti, Ivana Milan, Gabriele Torrei, Francesca Ventura e Flora Carabella.

, in onda : film commedia del 1982 di Alberto Sordi, con Alberto Sordi, Carlo Verdone, Angelo Infanti, Giuliana Calandra, Edy Angelillo, Ugo Bologna, Margie Evelyn Newton, Tiziana Pini, Angela Cardile, Giuseppe Mannajuolo, Victoria Zinny, Ester Carloni, Orsetta Gregoretti, Ivana Milan, Gabriele Torrei, Francesca Ventura e Flora Carabella. Un marito ideale, in onda alle 21.10 su TV2000: film commedia del 1999 di Oliver Parker, con Rupert Everett, Jeremy Northam, Julianne Moore, Cate Blanchett, Minnie Driver, Simon Russell Beale, John Wood, Marsha Fitzalan, Delia Lindsay, Peter Vaughn, Ben Pullen, Anna Patrick, Neville Phillips, Lindsay Duncan e Nickolas Grace.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: